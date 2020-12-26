Автомобіль влетів у зупинку після зіткнення у Харкові, водія госпіталізували. ФОТО

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода, після якого машина влетіла в зупинку громадського транспорту, внаслідок інциденту постраждав водій одного з автомобілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал поліції Харківської області.

"Повідомлення про аварію на вулиці Рибалка надійшло в Немишлянський відділ поліції 26 грудня. Попередньо встановлено, що за адресою сталося зіткнення автомобілів Volkswagen Touareg під керуванням 37-річного водія та Volkswagen Passat під керуванням 39-річного водія. Після чого автомобіль Volkswagen Touareg в'їхав в зупинку. У результаті аварії 37-річний чоловік має садна і забиті місця. Його доставили в лікарню", - сказано в повідомленні.

Інформація внесена до Єдиного реєстру обліку Немишлянського відділу поліції. Всі обставини аварії встановлюються.

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