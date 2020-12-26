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Новини
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Автомобіль влетів у зупинку після зіткнення у Харкові, водія госпіталізували. ФОТО

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода, після якого машина влетіла в зупинку громадського транспорту, внаслідок інциденту постраждав водій одного з автомобілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал поліції Харківської області.

"Повідомлення про аварію на вулиці Рибалка надійшло в Немишлянський відділ поліції 26 грудня. Попередньо встановлено, що за адресою сталося зіткнення автомобілів Volkswagen Touareg під керуванням 37-річного водія та Volkswagen Passat під керуванням 39-річного водія. Після чого автомобіль Volkswagen Touareg в'їхав в зупинку. У результаті аварії 37-річний чоловік має садна і забиті місця. Його доставили в лікарню", - сказано в повідомленні.

Інформація внесена до Єдиного реєстру обліку Немишлянського відділу поліції. Всі обставини аварії встановлюються.

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Автомобіль влетів у зупинку після зіткнення у Харкові, водія госпіталізували 01

ДТП (4473) Нацполіція (15205) Харків (5634)


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Топ коментарі
+16
Автобусная остановка в Израиле

Автомобиль влетел в остановку после столкновения в Харькове, водитель госпитализирован - Цензор.НЕТ 5506 Автомобиль влетел в остановку после столкновения в Харькове, водитель госпитализирован - Цензор.НЕТ 8160Автомобиль влетел в остановку после столкновения в Харькове, водитель госпитализирован - Цензор.НЕТ 7615

У нас неправильные евреи рулят.
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26.12.2020 15:00
+10
почему все время в остановку?
места между остановками мало?
гастеллы какие то...
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26.12.2020 14:35
+3
СООБЛЮДАЛИ ПДД. ЕХАЛИ С РАЗРЕШЁННОЙ ПО ГОРОДУ СКОРОСТЬЮ 50КМ НА ГОДИНУ. А ТУТ ТАКОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. ПУЛТЕРГЕЙСТ.... 😅🤣😂😝☺
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26.12.2020 15:02
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Летчик!
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26.12.2020 14:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479940 - "Летчик!" - Нет, либо лугандонец либо любитель рускаво мира или просто Зебидло
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26.12.2020 15:01 Відповісти
Чувак, а Лахту-2, вам згадувати заборонено?
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26.12.2020 15:50 Відповісти
Чувиха, ты от рождения блондинка?
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26.12.2020 15:51 Відповісти
Привет от Чайников!
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26.12.2020 14:31 Відповісти
почему все время в остановку?
места между остановками мало?
гастеллы какие то...
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26.12.2020 14:35 Відповісти
Автобусная остановка в Израиле

Автомобиль влетел в остановку после столкновения в Харькове, водитель госпитализирован - Цензор.НЕТ 5506 Автомобиль влетел в остановку после столкновения в Харькове, водитель госпитализирован - Цензор.НЕТ 8160Автомобиль влетел в остановку после столкновения в Харькове, водитель госпитализирован - Цензор.НЕТ 7615

У нас неправильные евреи рулят.
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26.12.2020 15:00 Відповісти
а ведь многие подозревали еще до апреля 19го... - но их не слышали....
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26.12.2020 15:07 Відповісти
нам теж такі треба
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26.12.2020 15:16 Відповісти
У нас двери автобуса всегда будут напротив столба.
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26.12.2020 15:47 Відповісти
Да Вы что, чтобы Гепа сделал так, как в Израиле? Да никогда! Он ворюга, хоть и еврей.
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26.12.2020 15:25 Відповісти
Он был ворюгой, хоть и еврей.
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26.12.2020 15:26 Відповісти
он был - но как оказалось в гробу карманов нет.....
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26.12.2020 15:45 Відповісти
"Но был ли покойный нравственным человеком?
Нет, он не был нравственным человеком.
Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад.." (c)
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26.12.2020 15:53 Відповісти
у нас ( Днепр ) , таких много в последнее время построили , но от авто которое едет на 50+ такие столбики не спасут ( таврию возможно остановят )
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26.12.2020 17:51 Відповісти
немцы дорогу не поделили...
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26.12.2020 14:44 Відповісти
СООБЛЮДАЛИ ПДД. ЕХАЛИ С РАЗРЕШЁННОЙ ПО ГОРОДУ СКОРОСТЬЮ 50КМ НА ГОДИНУ. А ТУТ ТАКОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. ПУЛТЕРГЕЙСТ.... 😅🤣😂😝☺
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26.12.2020 15:02 Відповісти
Яке жваве обговорення незрозуміло чого...)))
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26.12.2020 15:14 Відповісти
Где столбики?
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26.12.2020 15:18 Відповісти
тупые дятлы...хоть заголовок свой прочитайте!
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26.12.2020 16:18 Відповісти
Знакомое здание на заднем плане - стадион ХТЗ?
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26.12.2020 16:50 Відповісти
Да, именно он. Перекресток ул.Маршала Рыбалка и ул.Богдана Хмельницкого
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26.12.2020 16:57 Відповісти
Данное ДТП произошло из за нарушением водителем скоростного режима , и не соблюдением безопасной дистанции. Сам 3 месяца назад попал на этом же перекрестке в похожее ДТП, дорогу там сделали этим летом, плюс не регулируемый перекресток, и пешеходный переход.
Машины на этом перекрестке бьются с завидной регулярностью(((( А вопрос "лугандон" или "свідомий громадянин" находился за рулем, ни какой разницы не имеет. По своему опыту скажу дисциплинированность участников дорожного движения в Харькове, остается на очень низком уровне(((.К сожалению как пешеходов, так и водителей.

Во избежании подобных ДТП в будущем, необходимо инженерными способами ,ограничить скоростной режим (лежачими полицейскими) , и установкой знака 1.41 (Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий)и.т..п.
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26.12.2020 16:56 Відповісти
Открою секрет - лежачий полицай лучше всего преодолевается со скоростью от 80км/ч и выше. А сказочные едут по ним 10км/ч, чем провоцируют аварийные ситуации
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27.12.2020 06:29 Відповісти
А может надо Правила дорожного движения соблюдать и на погоду обращать внимание? Я понимаю что мой вопрос бестактный и не найдёт поддержки ,но всё же ?
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26.12.2020 17:35 Відповісти
Два Фольцвагени? То внутрішній конфлікт.
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27.12.2020 06:19 Відповісти
 
 