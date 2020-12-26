Автомобіль влетів у зупинку після зіткнення у Харкові, водія госпіталізували. ФОТО
У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода, після якого машина влетіла в зупинку громадського транспорту, внаслідок інциденту постраждав водій одного з автомобілів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал поліції Харківської області.
"Повідомлення про аварію на вулиці Рибалка надійшло в Немишлянський відділ поліції 26 грудня. Попередньо встановлено, що за адресою сталося зіткнення автомобілів Volkswagen Touareg під керуванням 37-річного водія та Volkswagen Passat під керуванням 39-річного водія. Після чого автомобіль Volkswagen Touareg в'їхав в зупинку. У результаті аварії 37-річний чоловік має садна і забиті місця. Його доставили в лікарню", - сказано в повідомленні.
Інформація внесена до Єдиного реєстру обліку Немишлянського відділу поліції. Всі обставини аварії встановлюються.
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места между остановками мало?
гастеллы какие то...
У нас неправильные евреи рулят.
Нет, он не был нравственным человеком.
Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад.." (c)
Машины на этом перекрестке бьются с завидной регулярностью(((( А вопрос "лугандон" или "свідомий громадянин" находился за рулем, ни какой разницы не имеет. По своему опыту скажу дисциплинированность участников дорожного движения в Харькове, остается на очень низком уровне(((.К сожалению как пешеходов, так и водителей.
Во избежании подобных ДТП в будущем, необходимо инженерными способами ,ограничить скоростной режим (лежачими полицейскими) , и установкой знака 1.41 (Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий)и.т..п.