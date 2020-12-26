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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ окажет поддержку Грузии в получении вакцины от COVID-19, - правительство страны

ВОЗ окажет поддержку Грузии в получении вакцины от COVID-19, - правительство страны

Согласно официальным данным, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Грузии достигло более 220 тысяч.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус в субботу в ходе телефонной беседы с главой грузинского правительства Георгием Гахария выразил готовность оказать поддержку Грузии в вопросах получения вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сообщении говорится, что в ходе беседы речь шла о том, чтобы Грузия смогла как можно раньше получить первые дозы вакцины.

В Грузии, согласно официальным данным, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 220 тыс. 508. За минувшие сутки медики выявили коронавирус у 1 тыс. 784 человек. Число жертв коронавирусной инфекции в Грузии увеличилось до 2 тыс. 352 человек, за минувшие сутки скончались еще 39 человек.

На прошлой неделе глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что сейчас Грузия имеет возможность получить через платформу COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам) вакцины трех типов.

По ее предположениям, вакцина появится в Грузии в начале весны 2021 года.

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І тільки Україні, під мудрим керівництвом найвеличнішого підера, та вакцина і нафік не впала...
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26.12.2020 15:29 Ответить
Це ти так вирішив?
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26.12.2020 15:39 Ответить
А наша сволочная власть, совместно с Минздравом продолжает занижать статистику, ради долбаных рейтингов Зеленского. Продолжайте, продолжайте и нам вообще никто не даст вакцину. Су*ки
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26.12.2020 15:40 Ответить
для менее чем четырех миллионной грузии это огромные цифры
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26.12.2020 15:40 Ответить
Я думаю,что в случае выбора нормального парламента и установления у нас нормального правительства,Молдова очень быстро получит помощь для приобретения вакцины. А вот если шоровцы и соССиалисты будут мешать этому процессу,то будет ясно -Ху есть Ху...
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26.12.2020 15:47 Ответить
"ВОЗ окажет поддержку Грузии в получении вакцины от COVID-19, - правительство страны" - http://narodna.pravda.com.ua/sport/4a7f30810cced/#_blank Вакцинация: ВОЗ принадлежит Рокфеллеру!
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26.12.2020 15:55 Ответить
Минздрав рашки одобрил применение вакцины Спутник V для вакцинирования пожилых людей! Еще бы, -баба с возу бюджету легче!
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26.12.2020 16:01 Ответить
 
 