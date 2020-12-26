ВОЗ окажет поддержку Грузии в получении вакцины от COVID-19, - правительство страны
Согласно официальным данным, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Грузии достигло более 220 тысяч.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус в субботу в ходе телефонной беседы с главой грузинского правительства Георгием Гахария выразил готовность оказать поддержку Грузии в вопросах получения вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В сообщении говорится, что в ходе беседы речь шла о том, чтобы Грузия смогла как можно раньше получить первые дозы вакцины.
В Грузии, согласно официальным данным, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 220 тыс. 508. За минувшие сутки медики выявили коронавирус у 1 тыс. 784 человек. Число жертв коронавирусной инфекции в Грузии увеличилось до 2 тыс. 352 человек, за минувшие сутки скончались еще 39 человек.
На прошлой неделе глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что сейчас Грузия имеет возможность получить через платформу COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам) вакцины трех типов.
По ее предположениям, вакцина появится в Грузии в начале весны 2021 года.
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