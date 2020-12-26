ВООЗ надасть підтримку Грузії в отриманні вакцини проти COVID-19, - уряд країни

Згідно з офіційними даними, загальна кількість підтверджених випадків зараження на COVID-19 в Грузії досягла понад 220 тисяч.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус в суботу під час телефонної бесіди з главою грузинського уряду Георгієм Гахарія висловив готовність надати підтримку Грузії в питаннях отримання вакцини проти COVID-19. Про це повідомляє пресслужба адміністрації уряду Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У повідомленні говориться, що під час бесіди йшлося про те, щоб Грузія змогла якомога раніше отримати перші дози вакцини.

У Грузії, згідно з офіційними даними, загальна кількість підтверджених випадків зараження на COVID-19 досягла 220 тис. 508. За минулу добу медики виявили коронавірус у 1 тис. 784 осіб. Кількість жертв коронавірусной інфекції в Грузії збільшилася до 2 тис. 352 осіб, за минулу добу померли ще 39 осіб.

Минулого тижня глава грузинського Міністерства охорони здоров'я Катерина Тикарадзе заявила, що зараз Грузія має можливість отримати через платформу COVAX (Глобальний фонд доступу до вакцин) вакцини трьох типів.

За її припущенням, вакцина з'явиться в Грузії на початку весни 2021 року.

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