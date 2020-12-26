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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ надасть підтримку Грузії в отриманні вакцини проти COVID-19, - уряд країни

ВООЗ надасть підтримку Грузії в отриманні вакцини проти COVID-19, - уряд країни

Згідно з офіційними даними, загальна кількість підтверджених випадків зараження на COVID-19 в Грузії досягла понад 220 тисяч.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус в суботу під час телефонної бесіди з главою грузинського уряду Георгієм Гахарія висловив готовність надати підтримку Грузії в питаннях отримання вакцини проти COVID-19. Про це повідомляє пресслужба адміністрації уряду Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У повідомленні говориться, що під час бесіди йшлося про те, щоб Грузія змогла якомога раніше отримати перші дози вакцини.

У Грузії, згідно з офіційними даними, загальна кількість підтверджених випадків зараження на COVID-19 досягла 220 тис. 508. За минулу добу медики виявили коронавірус у 1 тис. 784 осіб. Кількість жертв коронавірусной інфекції в Грузії збільшилася до 2 тис. 352 осіб, за минулу добу померли ще 39 осіб.

Минулого тижня глава грузинського Міністерства охорони здоров'я Катерина Тикарадзе заявила, що зараз Грузія має можливість отримати через платформу COVAX (Глобальний фонд доступу до вакцин) вакцини трьох типів.

За її припущенням, вакцина з'явиться в Грузії на початку весни 2021 року.

Також читайте: Парламент Грузії ухвалив резолюцію щодо інтеграції в ЄС і НАТО

вакцина (4419) ВООЗ (770) Грузія (1846) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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І тільки Україні, під мудрим керівництвом найвеличнішого підера, та вакцина і нафік не впала...
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26.12.2020 15:29 Відповісти
Це ти так вирішив?
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26.12.2020 15:39 Відповісти
А наша сволочная власть, совместно с Минздравом продолжает занижать статистику, ради долбаных рейтингов Зеленского. Продолжайте, продолжайте и нам вообще никто не даст вакцину. Су*ки
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26.12.2020 15:40 Відповісти
для менее чем четырех миллионной грузии это огромные цифры
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26.12.2020 15:40 Відповісти
Я думаю,что в случае выбора нормального парламента и установления у нас нормального правительства,Молдова очень быстро получит помощь для приобретения вакцины. А вот если шоровцы и соССиалисты будут мешать этому процессу,то будет ясно -Ху есть Ху...
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26.12.2020 15:47 Відповісти
"ВОЗ окажет поддержку Грузии в получении вакцины от COVID-19, - правительство страны" - http://narodna.pravda.com.ua/sport/4a7f30810cced/#_blank Вакцинация: ВОЗ принадлежит Рокфеллеру!
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26.12.2020 15:55 Відповісти
Минздрав рашки одобрил применение вакцины Спутник V для вакцинирования пожилых людей! Еще бы, -баба с возу бюджету легче!
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26.12.2020 16:01 Відповісти
 
 