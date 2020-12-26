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Новости Коронавирус и карантин
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Венгрия начала вакцинацию от COVID-19 на день раньше остальных стран ЕС

Венгрия начала вакцинацию от COVID-19 на день раньше остальных стран ЕС

В субботу, 26 декабря Венгрия начала вакцинацию от коронавируса COVID-19. Страна-член Евросоюза запустила процесс на день раньше остальных государств ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters,

Венгрия в субботу начала прививать медиков, которые работают с больными на COVID-19 в Будапеште. Первой партии препарата Pfizer достаточно для вакцинации 4875 человек.

Первой, кому сделали укол, была Адриенна Кертес, врач центральной больницы Дель-Пешта.

Венгрия сообщила о 315 362 случая заболевания COVID -19 с 8951 смертельным исходом. Более 6000 человек все еще находятся в больницах с COVID-19.

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Напомним, 27 декабря стартует вакцинация от коронавируса в странах Евросоюза. 

Вакцинация в Евросоюзе продлится три дня с 27 по 29 декабря. При этом Брюсселю удалось снизить цену на вакцину до 15,5 евро за дозу, что дешевле той цены, по которой вакцину Pfizer закупили США.

Также в ЕС уверены, что вакцины по договоренностям хватит для прививания всех граждан стран-членов организации.

Автор: 

вакцина (3815) Венгрия (1963) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
А зеленое стадо обещало что и Украина в плане вакцинации будет одной из первых...и как оказалось не сбрехало...
Украина будет одной из первых с конца..😃...причем за деньги...а не бесплатно...
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26.12.2020 16:41
+8
Я убежден, что в Украине нужно проводить вакцинацию двумя вакцинами: первая - американская и вторая - кацапская. Все кто ненавидет гейропу и омерику, любит скрепы и духовность русского мира, а также смотрит видосики петушария - нужно привить "спутником". Всех остальных, кроме зебилов, можно вколоть американской.
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26.12.2020 16:53
+6
Мадьяры подкацапская рюцькими помоями не захотела вакцинироваться? А чё так?
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26.12.2020 16:47
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А зеленое стадо обещало что и Украина в плане вакцинации будет одной из первых...и как оказалось не сбрехало...
Украина будет одной из первых с конца..😃...причем за деньги...а не бесплатно...
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26.12.2020 16:41 Ответить
там Бабченко все розклав по полицям , читав?
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26.12.2020 16:46 Ответить
мадяри! будьте обережні, вам то щеплення може не туди зайти, бо в вас досі присутня надлишкова кацапсько-комуняцька хромосома, що ви поки ще ніяк не позбудетесь
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26.12.2020 16:46 Ответить
Мадьяры подкацапская рюцькими помоями не захотела вакцинироваться? А чё так?
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26.12.2020 16:47 Ответить
"315 362 случая заболевания COVID -19 с 8951 смертельным исходом"

Итого - летальность почти 3%. Где там ипанутые безмасочники, которые бредят, что все это заговор и Ковид-19 - обычный грипп с летальностью 0, 0001%?
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26.12.2020 16:48 Ответить
Забрехался..от обычного грипа как раз и есть 2-3% смертность во все времена, а во время пандемий и появления нового штамма типа синного грипа или птичьего..то смертность была и 5%..Ох уж эти брехуны манипуляторы цифрами..
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26.12.2020 17:02 Ответить
Смертность от сезонного гриппа - меньше 1%, так что это еще большой вопрос, кто тут забрехался)
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26.12.2020 18:19 Ответить
Странно, я думал спутником будут. А если в правду, то лучше новичком
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26.12.2020 16:50 Ответить
таки да! а начать, ес-но с орбанов-хуёрбанов...
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26.12.2020 18:28 Ответить
Это не смешно.
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26.12.2020 16:53 Ответить
Я убежден, что в Украине нужно проводить вакцинацию двумя вакцинами: первая - американская и вторая - кацапская. Все кто ненавидет гейропу и омерику, любит скрепы и духовность русского мира, а также смотрит видосики петушария - нужно привить "спутником". Всех остальных, кроме зебилов, можно вколоть американской.
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26.12.2020 16:53 Ответить
Погано, що від дебілізма вакцин не існує !!))
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26.12.2020 17:11 Ответить
Tut dva ukola nado budet delat.Posle pervojo ukola za 3 nedeli povtorit i tolko potom za nedeliu celovek polucit imunitet.
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26.12.2020 16:54 Ответить
ti na svoj nik sperva posmotri kakim bukvariom napisal.
Ja tebe 100 raz uze pisu sto ja ne ruski,jesli ti ruski tak i pisi po ruski
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26.12.2020 17:06 Ответить
Kak umeju tak i pisu.Neponimajes necytaj
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26.12.2020 17:19 Ответить
чув шо імунітет 3- 4 міс. а далі як повезе.
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26.12.2020 19:00 Ответить
живут же люди!!!

-просто у них не было коммунистов в управлении страной
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26.12.2020 17:34 Ответить
Так вроде сам читал новость на той неделе, что мадьяры купили Спутник вакцину. А как же так же?
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26.12.2020 18:25 Ответить
Они купили 8 ампул..Путин втюхал..
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26.12.2020 21:02 Ответить
Молодцы!Быстрее всех выздоровеют.
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26.12.2020 18:34 Ответить
надеюсь Спутником? Венгры всю Европу уже поддастали.
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26.12.2020 18:59 Ответить
Вроде ж ***** кацапской отравой собирались колоться? Шо ж вы так подвели...
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26.12.2020 19:24 Ответить
Они ж собирались закупать российскую вакцину
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26.12.2020 19:28 Ответить
 
 