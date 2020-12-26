Венгрия начала вакцинацию от COVID-19 на день раньше остальных стран ЕС
В субботу, 26 декабря Венгрия начала вакцинацию от коронавируса COVID-19. Страна-член Евросоюза запустила процесс на день раньше остальных государств ЕС.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters,
Венгрия в субботу начала прививать медиков, которые работают с больными на COVID-19 в Будапеште. Первой партии препарата Pfizer достаточно для вакцинации 4875 человек.
Первой, кому сделали укол, была Адриенна Кертес, врач центральной больницы Дель-Пешта.
Венгрия сообщила о 315 362 случая заболевания COVID -19 с 8951 смертельным исходом. Более 6000 человек все еще находятся в больницах с COVID-19.
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Напомним, 27 декабря стартует вакцинация от коронавируса в странах Евросоюза.
Вакцинация в Евросоюзе продлится три дня с 27 по 29 декабря. При этом Брюсселю удалось снизить цену на вакцину до 15,5 евро за дозу, что дешевле той цены, по которой вакцину Pfizer закупили США.
Также в ЕС уверены, что вакцины по договоренностям хватит для прививания всех граждан стран-членов организации.
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Украина будет одной из первых с конца..😃...причем за деньги...а не бесплатно...
Итого - летальность почти 3%. Где там ипанутые безмасочники, которые бредят, что все это заговор и Ковид-19 - обычный грипп с летальностью 0, 0001%?
Ja tebe 100 raz uze pisu sto ja ne ruski,jesli ti ruski tak i pisi po ruski
-просто у них не было коммунистов в управлении страной