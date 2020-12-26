Восстановлена боеспособность побывавшего в российском плену буксира "Яны Капу"

На одном из судоремонтных предприятий Украины завершился доковый ремонт рейдового буксира ВМС Украины "Яны Капу". Удалось восстановить боеспособность судна.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, всего в этом году для нужд флота отремонтировано 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения.

Во время докового ремонта на "Яны Капу" проведена очистка, дефектирование и замена поврежденных участков корпуса и палубы с последующей их покраской, восстановлены системы главного двигателя (в том числе проведен ремонт газохода, топливных насосов, клапанов пожарной системы и компрессоров), отремонтированы донно-забортная аппаратура, рулевой и якорный устройства, электрооборудование, внутренние помещения, проведены другие работы.

Напомним, МБАКи "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" были захвачены ФСБ РФ в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Российский корабль "Дон" дважды таранил буксир "Яны Капу", в результате чего был поврежден главный двигатель, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот. Украинский экипаж провел в плену 10 месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году будут отремонтированы 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения ВМС Украины

В сентябре 2019 года РФ передала Украине военнопленных членов экипажей, а корабли вернула только 18 ноября в разбитом и разворованом состоянии. 20 ноября они прибыли в Очаков и стали на ремонт только после проведения следственных действий и баллистической экспертизы.