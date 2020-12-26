Відновлено боєздатність буксира "Яни Капу", що побував у російському полоні

На одному із судноремонтних підприємств України завершився доковий ремонт рейдового буксира ВМС України "Яни Капу". Вдалося відновити боєздатність судна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, загалом цього року для потреб флоту відремонтовано 12 бойових кораблів і катерів, а також 9 суден забезпечення.

Під час докового ремонту на "Яни Капу" проведено очищення, дефектування та заміну пошкоджених ділянок корпусу і палуби з подальшим їх фарбуванням. Відновлено системи головного двигуна (зокрема здійснено ремонт газоходу, паливних насосів, клапанів пожежної системи та компресорів), проведено ремонт донно-заборної апаратури, рульового та якірного пристроїв, електрообладнання, внутрішніх приміщень, проведено інші роботи.

Нагадаємо, малі броньовані артилерійські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" були захоплені ФСБ РФ у районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Російський корабель "Дон" двічі таранив буксир "Яни Капу", унаслідок чого було пошкоджено головний двигун, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний пліт. Український екіпаж провів у полоні 10 місяців.

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У вересні 2019 року РФ передала Україні полонених членів екіпажів, а кораблі повернула лише 18 листопада в розбитому і розкраденому стані. 20 листопада вони прибули до Очакова і стали на ремонт тільки після проведення слідчих дій і балістичної експертизи.