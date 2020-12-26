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Новини Агресія Росії проти України
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Відновлено боєздатність буксира "Яни Капу", що побував у російському полоні

Відновлено боєздатність буксира

На одному із судноремонтних підприємств України завершився доковий ремонт рейдового буксира ВМС України "Яни Капу". Вдалося відновити боєздатність судна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, загалом цього року для потреб флоту відремонтовано 12 бойових кораблів і катерів, а також 9 суден забезпечення.

Під час докового ремонту на "Яни Капу" проведено очищення, дефектування та заміну пошкоджених ділянок корпусу і палуби з подальшим їх фарбуванням. Відновлено системи головного двигуна (зокрема здійснено ремонт газоходу, паливних насосів, клапанів пожежної системи та компресорів), проведено ремонт донно-заборної апаратури, рульового та якірного пристроїв, електрообладнання, внутрішніх приміщень,  проведено інші роботи.

Нагадаємо, малі броньовані артилерійські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" були захоплені ФСБ РФ у районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Російський корабель "Дон" двічі таранив буксир "Яни Капу", унаслідок чого було пошкоджено головний двигун, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний пліт. Український екіпаж провів у полоні 10 місяців.

Читайте також: Цього року буде відремонтовано 12 бойових кораблів і катерів, а також 9 суден забезпечення ВМС України

У вересні 2019 року РФ передала Україні полонених членів екіпажів, а кораблі повернула лише 18 листопада в розбитому і розкраденому стані. 20 листопада вони прибули до Очакова і стали на ремонт тільки після проведення слідчих дій і балістичної експертизи.

Автор: 

корабель (1613) оборона (4796) ремонт (2309)


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Топ коментарі
+22
7 футов под килем "Яны Капу" всегда....

пусть маленький, но очень гордый буксир.
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26.12.2020 21:29
+17
Це лише буксир, яка боєздатність.
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26.12.2020 21:19
+15
Тоді він був під коксом.
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26.12.2020 21:31
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Це лише буксир, яка боєздатність.
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26.12.2020 21:19 Відповісти
Это единственный корабль ВМС Украины нанес повреждения российскому флоту)
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26.12.2020 21:51 Відповісти
От встречи с этим кораблём 2е ваши новейшие лоханки чуть на дно не отправились, чмошники вы жопорукие
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26.12.2020 22:52 Відповісти
Это им повезло ещё что мичман пожарный топор на берегу оставил...
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26.12.2020 23:12 Відповісти
Эк вам повезло, ***** вами правит, самое *****вое *****! Гордитесь
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26.12.2020 23:15 Відповісти
Пожарный топор в руках мичмана становится боевым топором. Бойтесь мичманов, особенно бухих.
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27.12.2020 10:36 Відповісти
Новий розвідувальний корабель ВМС України отримав назву «Сімферополь»

Новозбудований середній розвідувальний корабель ВМС України (за темою «Лагуна»), який проходить випробування в Одесі, отримав ім'я.
Як повідомили виданню «https://dumskaya.net/ Думська » джерела в Міноборони, його назвали «Сімферополь» - на честь столиці окупованої Автономної Республіки Крим. Рішення надати новому розвідувальному кораблю таку назву виражає зв'язок між поколіннями кораблів даного класу у ВМС України, служить підтримці та знаковості у приналежності Криму Україні, а також є знаком підтримки капітана корабля «Сімферополь» проєкту 861, який зазнає утисків від окупаційної влади Криму.
Корабель збудували на суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському» на основі корпусу риболовецького траулера проєкту 502ЭМ. На воду його спустили 23 квітня 2019 року, а через півроку, 21 жовтня, відбуксирували до Одеси на підприємство «Судноверф Україна» для установки обладнання та проведення випробувань.
«Сімферополь» оснащений новітньою українською станцією радіотехнічної розвідки «Мельхіор», створеної фахівцями ДП «НДІ радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація». Вона працює в пасивному режимі та залишається непоміченою, аналізуючи радіочастотний спектр, що випромінюється кораблями, літальними апаратами або береговими об'єктами. Максимальна дальність виявлення цілей РЛС «Мельхіор» - до 450 км, однак все характеристики радіоелектронної апаратури залишаються секретними.
Перший вихід в море новий СРК зробив 30 січня цього року.
Довжина 55 метрів, ширина 10, водотоннажність 1200 тонн, швидкість до 12 вузлів.
https://uprom.info/news/ships/novyj-rozviduvalnyj-korabel-vms-********-otrymav-nazvu-simferopol/
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26.12.2020 21:36 Відповісти
Как там ваш кузя? Окутан мраком неизвестности?
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26.12.2020 22:53 Відповісти
вот и сам ответил!!что это за ,,новые корабли??" что совковые буксиры их в тупик ставят??после тех событий видно что будь у украинского флота ещё два три таких КАПУ они бы весь кацапский (черноморский флот) на раз два потопили!!
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26.12.2020 21:43 Відповісти
Почему восстановили за счёт налогоплательщиков Украины , а не за счёт москалей ?
ЗеЖопа говорил , что будет требовать , что бы москали оплатили ремонт
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26.12.2020 21:27 Відповісти
Тоді він був під коксом.
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26.12.2020 21:31 Відповісти
А от, якщо б, святий Петро був у корита
, то саме б кацапи нині платили б за відновлення "Яни Капу"!Відновлено боєздатність буксира "Яни Капу", що побував у російському полоні - Цензор.НЕТ 2947
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26.12.2020 21:46 Відповісти
ну дык петр не заглядывал в глаза *****-а этот заглядывает...и шо?и где?отдача где?
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26.12.2020 21:51 Відповісти
Гига, а хто бачив безальтернативний план мирного врегулювання?
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26.12.2020 21:54 Відповісти
а хто бачив в бубочки план Бе?
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26.12.2020 21:56 Відповісти
Так Пётр если и смотрел в глаза но только сверху вниз,ведь что бы заглянуть в глаза карлику нужно стать на колени а Зеленский он мастер на коленях стоять. Порох смотрел на кремлёвскую карлу с презрением а Зеленский с собачьей преданностью.
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26.12.2020 22:00 Відповісти
Selvestor Vivat
@S_vivat
·
2 t
Июнь 2020. Разведка США в Ливии захватила российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4».
По факту путинские многоходовочники передали НАТО исправную военную систему РФ, которую даже в армии РФ не все видели.
https://washingtonexaminer.com/opinion/us-seizes-advanced-russian-military-system-in-libya
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26.12.2020 21:58 Відповісти
7 футов под килем "Яны Капу" всегда....

пусть маленький, но очень гордый буксир.
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26.12.2020 21:29 Відповісти
В Україні освоїли технологію виробництва лопатей для гелікоптерів та виконали перший тестовий політ

Запорізьке підприємство "Мотор Січ" виконало довгоочікувані роботи з виготовлення лопатей для гелікоптерів та випробувала їх зразки на ударному гелікоптері Мі-24.
Сьогодні, 24 грудня, на Льотно-випробувальному комплексі АТ «Мотор Січ» розпочалися льотні випробування композитних лопатей для вертольотів Мі-8 та металевих - для Мі-24 українського виробництва.

"Насправді, це визначна подія для України, адже вона увійшла в п'ятірку держав світу, які виготовляють лопаті для важких вертольотів! А це значить ми маємо нові можливості для української армійської авіації та перспективи для розвитку експортних ринків", - прокоментував цю подію Олег Уруський Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань стратегічних галузей промисловості у Кабінет Міністрів України.
Для організації виробництва запорізькі авіабудівники придбали унікальне високотехнологічне обладнання, аналогів якому немає на території України, а також був підготовлений персонал для роботи з ним.https://uprom.info/news/vpk/v-********-osvoyily-tehnologiyu-vyrobnycztva-lopatej-dlya-gelikopteriv-ta-vykonaly-pershyj-testovyj-polit/
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26.12.2020 21:31 Відповісти
то це ще ми придбали обладнання чи вже китайці з мордвинами?
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27.12.2020 13:43 Відповісти
Боевой буксир-герой! Своим пленением нанес рашке страшный имиджевый урон!
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26.12.2020 21:31 Відповісти
Шо то є імідж лаптям не відомо.
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26.12.2020 21:34 Відповісти
тогда становись на потерях!!(фиг с ним имиджем)(ремонт ихних таранщиков думаю несораизмеримо дороже)
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26.12.2020 21:47 Відповісти
Так це буксир чи бойовий катер, що закумуфлювали під буксир?
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26.12.2020 21:37 Відповісти
нет это всё таки буксир!! которому до фонаря кацапские боевые корабли как то так
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26.12.2020 21:49 Відповісти
У мордвы есть боевые корабли? Это которые на угле? Всю планету дымом окутывают, или те которые от удара овцевоза на дно идут?
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26.12.2020 22:59 Відповісти
Цікаво, за чий кошт? За кацапський?
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26.12.2020 21:38 Відповісти
А шо таке, ватан, кацапів пожалів? То треба було бігти в Міжнародний Трибунал і відмазувати їх там, а не вякати на форумі.
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26.12.2020 21:52 Відповісти
кацапа,не бузи...с тебя еще высчитают за ремонт...на крайняк с твоих внуков.
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26.12.2020 21:52 Відповісти
Якщо можна якісь підтвердження твоїх слів.Наприклад наказ від Порошенка. Але ти нічого не надаси, бо вмієш тільки брехати.
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26.12.2020 22:02 Відповісти
Помню реакцию Мавзолейных крыс тогда после тарана буксира...,95 % РАБссиянцев поддержали таран,а это 145 миллионов Шариковых...одиннарод говорите? Ну ну... Крысы позорные...
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26.12.2020 21:40 Відповісти
Унитазы снимать это ж вяликая паБЕДА...РАБссии...
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26.12.2020 21:44 Відповісти
Видимо для этого они и захватывали наши суда.
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26.12.2020 21:52 Відповісти
Флагман РАБссиянского флота адмирал Кузя ремонтируется уже 3 года... правда плавбаза ушла ко дну,но то таке...мелочи жизни... подлодка Курск возместит ущерб....
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26.12.2020 21:50 Відповісти
После российского плена рейдовый буксир «Яны Капу» был отремонтирован и возвращен в пункт базирования в городе Одесса.
Здесь его экипаж получил шефскую помощь от фонда Astem Foundation, https://**********.com.ua/2020/05/buksyr-yany-kapu-otrymav-shefsku-dopomogu/ передает «Армия Inform».
Из фонда экипажу буксира передали новую стиральную машину, холодильник, бойлер, принтер и инструменты для ремонтных работ.Відновлено боєздатність буксира "Яни Капу", що побував у російському полоні - Цензор.НЕТ 3592
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26.12.2020 21:51 Відповісти
сподіваюсь зірочку йому намалюють за пошкодження мордвинського крейсера
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27.12.2020 13:44 Відповісти
"Відновлено боєздатність буксира "Яни Капу". - Яка боєздатність може бути у буксира?
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26.12.2020 21:52 Відповісти
способность выполнять поставленные боевые задачи...чо не ясно?
даже у начпрода армейского-и у того есть боевые задачи и способность или неспособность их выполнять
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26.12.2020 21:55 Відповісти
Заточили консервные ножи по обоим бортам)) Это же он, какой-то лоханке брюхо распорол, что та в ремонт обосравшись уплыла.
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26.12.2020 23:28 Відповісти
Знаменитый Титаник тоже таранила РАБссиянская подлодка... и не утонула...
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26.12.2020 21:54 Відповісти
В 1912 году? Мальчик у Титаника была такая дыра что те подводные лодки могли кучей туда заплысть и развернуться. Ктому же у твоих расеян ума не было тогда ещё что бы лодки подводные делать. У немцев купили вроде как одну или две да и те утопили сразу же,кстати вместе с экипажем одну.
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26.12.2020 22:11 Відповісти
Selvestor Vivat
@S_vivat
·
2 t
Июнь 2020. Разведка США в Ливии захватила российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4».
По факту путинские многоходовочники передали НАТО исправную военную систему РФ, которую даже в армии РФ не все видели.
https://washingtonexaminer.com/opinion/us-seizes-advanced-russian-military-system-in-libya
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26.12.2020 21:57 Відповісти
Капитану выдали наган.
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26.12.2020 22:17 Відповісти
А ***** ботокс
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26.12.2020 23:03 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

К зданию ФСБ в Петербурге начали приносить вещи на стирку

Відновлено боєздатність буксира "Яни Капу", що побував у російському полоні - Цензор.НЕТ 6948
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26.12.2020 23:15 Відповісти
Спасательный плотик восстановили?
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26.12.2020 22:22 Відповісти
**************, тобто?
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26.12.2020 22:24 Відповісти
https://twitter.com/ligovs Ronin

Xersonsbkui Bandera
Відремонтували, пошкоджений борт з нового металу, у команди настрій відмінний. На мій гумор - "шо там з унітазами", відповіли що прикрутили міцно)).
Мало того що цапи тупорилі, та ще й жебраки, навіть лампочки викрутили. Щасти вам хлопці та попутного вітру!!!

Відновлено боєздатність буксира "Яни Капу", що побував у російському полоні - Цензор.НЕТ 7954
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26.12.2020 22:43 Відповісти
ПУСТЬ ЗДОХНУТ ДЕТИ И ВНУКИ ПУТИНА !!!
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27.12.2020 08:15 Відповісти
не так просты наши боевые буксиры...
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27.12.2020 08:29 Відповісти
 
 