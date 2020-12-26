Відновлено боєздатність буксира "Яни Капу", що побував у російському полоні
На одному із судноремонтних підприємств України завершився доковий ремонт рейдового буксира ВМС України "Яни Капу". Вдалося відновити боєздатність судна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, загалом цього року для потреб флоту відремонтовано 12 бойових кораблів і катерів, а також 9 суден забезпечення.
Під час докового ремонту на "Яни Капу" проведено очищення, дефектування та заміну пошкоджених ділянок корпусу і палуби з подальшим їх фарбуванням. Відновлено системи головного двигуна (зокрема здійснено ремонт газоходу, паливних насосів, клапанів пожежної системи та компресорів), проведено ремонт донно-заборної апаратури, рульового та якірного пристроїв, електрообладнання, внутрішніх приміщень, проведено інші роботи.
Нагадаємо, малі броньовані артилерійські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" були захоплені ФСБ РФ у районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Російський корабель "Дон" двічі таранив буксир "Яни Капу", унаслідок чого було пошкоджено головний двигун, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний пліт. Український екіпаж провів у полоні 10 місяців.
У вересні 2019 року РФ передала Україні полонених членів екіпажів, а кораблі повернула лише 18 листопада в розбитому і розкраденому стані. 20 листопада вони прибули до Очакова і стали на ремонт тільки після проведення слідчих дій і балістичної експертизи.
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Новозбудований середній розвідувальний корабель ВМС України (за темою «Лагуна»), який проходить випробування в Одесі, отримав ім'я.
Як повідомили виданню «https://dumskaya.net/ Думська » джерела в Міноборони, його назвали «Сімферополь» - на честь столиці окупованої Автономної Республіки Крим. Рішення надати новому розвідувальному кораблю таку назву виражає зв'язок між поколіннями кораблів даного класу у ВМС України, служить підтримці та знаковості у приналежності Криму Україні, а також є знаком підтримки капітана корабля «Сімферополь» проєкту 861, який зазнає утисків від окупаційної влади Криму.
Корабель збудували на суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському» на основі корпусу риболовецького траулера проєкту 502ЭМ. На воду його спустили 23 квітня 2019 року, а через півроку, 21 жовтня, відбуксирували до Одеси на підприємство «Судноверф Україна» для установки обладнання та проведення випробувань.
«Сімферополь» оснащений новітньою українською станцією радіотехнічної розвідки «Мельхіор», створеної фахівцями ДП «НДІ радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація». Вона працює в пасивному режимі та залишається непоміченою, аналізуючи радіочастотний спектр, що випромінюється кораблями, літальними апаратами або береговими об'єктами. Максимальна дальність виявлення цілей РЛС «Мельхіор» - до 450 км, однак все характеристики радіоелектронної апаратури залишаються секретними.
Перший вихід в море новий СРК зробив 30 січня цього року.
Довжина 55 метрів, ширина 10, водотоннажність 1200 тонн, швидкість до 12 вузлів.
https://uprom.info/news/ships/novyj-rozviduvalnyj-korabel-vms-********-otrymav-nazvu-simferopol/
ЗеЖопа говорил , что будет требовать , что бы москали оплатили ремонт
, то саме б кацапи нині платили б за відновлення "Яни Капу"!
@S_vivat
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2 t
Июнь 2020. Разведка США в Ливии захватила российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4».
По факту путинские многоходовочники передали НАТО исправную военную систему РФ, которую даже в армии РФ не все видели.
https://washingtonexaminer.com/opinion/us-seizes-advanced-russian-military-system-in-libya
пусть маленький, но очень гордый буксир.
Запорізьке підприємство "Мотор Січ" виконало довгоочікувані роботи з виготовлення лопатей для гелікоптерів та випробувала їх зразки на ударному гелікоптері Мі-24.
Сьогодні, 24 грудня, на Льотно-випробувальному комплексі АТ «Мотор Січ» розпочалися льотні випробування композитних лопатей для вертольотів Мі-8 та металевих - для Мі-24 українського виробництва.
"Насправді, це визначна подія для України, адже вона увійшла в п'ятірку держав світу, які виготовляють лопаті для важких вертольотів! А це значить ми маємо нові можливості для української армійської авіації та перспективи для розвитку експортних ринків", - прокоментував цю подію Олег Уруський Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань стратегічних галузей промисловості у Кабінет Міністрів України.
Для організації виробництва запорізькі авіабудівники придбали унікальне високотехнологічне обладнання, аналогів якому немає на території України, а також був підготовлений персонал для роботи з ним.https://uprom.info/news/vpk/v-********-osvoyily-tehnologiyu-vyrobnycztva-lopatej-dlya-gelikopteriv-ta-vykonaly-pershyj-testovyj-polit/
Здесь его экипаж получил шефскую помощь от фонда Astem Foundation, https://**********.com.ua/2020/05/buksyr-yany-kapu-otrymav-shefsku-dopomogu/ передает «Армия Inform».
Из фонда экипажу буксира передали новую стиральную машину, холодильник, бойлер, принтер и инструменты для ремонтных работ.
даже у начпрода армейского-и у того есть боевые задачи и способность или неспособность их выполнять
@S_vivat
·
2 t
Июнь 2020. Разведка США в Ливии захватила российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4».
По факту путинские многоходовочники передали НАТО исправную военную систему РФ, которую даже в армии РФ не все видели.
https://washingtonexaminer.com/opinion/us-seizes-advanced-russian-military-system-in-libya
К зданию ФСБ в Петербурге начали приносить вещи на стирку
Xersonsbkui Bandera
Відремонтували, пошкоджений борт з нового металу, у команди настрій відмінний. На мій гумор - "шо там з унітазами", відповіли що прикрутили міцно)).
Мало того що цапи тупорилі, та ще й жебраки, навіть лампочки викрутили. Щасти вам хлопці та попутного вітру!!!