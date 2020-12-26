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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российские военные в оккупированном Севастополе тренировались экстренно начинать боевые действия

Российские военные в оккупированном Севастополе тренировались экстренно начинать боевые действия

На кораблях Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе и Новороссийске провели специальное корабельное учение "Заступление корабля в боевое дежурство".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Цель учения - отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, ведении боя против средств воздушного нападения противника, а также проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство. Учение прошло во всех корабельных соединениях флота", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракетные подразделения на Херсонщине учились уничтожать противника при помощи "Смерчей", - командование ОС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Крым (26412) военные учения (3459) Черноморский флот РФ (1561)


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+25
Іhttps://twitter.com/IntimateKnight нтимний ФОП

Страшне! Карателі в київському ресторані готують попочленця новососії! Нізабудєм!НЄПРОСТІМ!

Российские военные в оккупированном Севастополе тренировались экстренно начинать боевые действия - Цензор.НЕТ 1162
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26.12.2020 22:32
+22
Російські військові в окупованому Севастополі тренувалися екстрено починати бойові дії - Цензор.НЕТ 8916
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26.12.2020 22:45
+14
Открыть кингстоны!
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26.12.2020 22:25
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26.12.2020 22:25 Ответить
по місцях стояти, у відсіках пильнувати, до розбору ре фе наготуватися
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26.12.2020 22:26 Ответить
Пусть унитазы вернут, мляди...
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26.12.2020 22:32 Ответить
В связи с не удачными стрельбами российский ракетный крейсер стремительный
переименовать в стрёмный...
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26.12.2020 23:33 Ответить
+100 "открыть кингстоны!" - старинный приказ по российскому флоту
- Крымская война
- врагу не сдается наш гордый Варяг
- гибель эскадры в 1918 г. - утопление Черноморского флота в Новороссийске
-........
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26.12.2020 23:59 Ответить
Та не, это не Севастополь, это позор куда больший - Цусима.
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27.12.2020 00:29 Ответить
Надеются увернуться от Томагавка и Байрактара ?
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26.12.2020 22:26 Ответить
Был в Крыму . в 2015г.,там в Бельбеке Су-27,МиГ-29летали шо маршрутки.
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27.12.2020 08:53 Ответить
это шо? в ответ на зелебобкину мобилизацию котов с маршруток?
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26.12.2020 22:28 Ответить
Ты не вериь в магию узеленских слов??? Там одна только мендель двумястами восьмьюдесятью знаками останоаила инфляцию, спутав ее с девальвацией. А бубочка, та тот и тучи членом разведет. Он очень, просто очень грозный клоун... он может засмешить насмерть нах...
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26.12.2020 22:31 Ответить
Російські військові в окупованому Севастополі тренувалися екстрено починати бойові дії - Цензор.НЕТ 8244
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26.12.2020 23:35 Ответить
Зелобородько наїбнувся с лісапєта? 🤣🤣
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26.12.2020 23:49 Ответить
Российские военные в оккупированном Севастополе тренировались экстренно начинать боевые действия - Цензор.НЕТ 3605
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26.12.2020 22:31 Ответить
Іhttps://twitter.com/IntimateKnight нтимний ФОП

Страшне! Карателі в київському ресторані готують попочленця новососії! Нізабудєм!НЄПРОСТІМ!

Российские военные в оккупированном Севастополе тренировались экстренно начинать боевые действия - Цензор.НЕТ 1162
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26.12.2020 22:32 Ответить
Я смотрю, и детей не щадят...
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26.12.2020 22:34 Ответить
сочніше та м'ягше
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26.12.2020 22:38 Ответить
Та отож. Наріт 21.04.2019 проголосував за «Красную звєзду.»
Мабуть скучив за нею.
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26.12.2020 23:28 Ответить
Намаж голову зеленкою, тобі піде на користь
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26.12.2020 23:40 Ответить
Все это конечно ***********, но, любителю видящего в глазах рашенфюрера мир неплохо было бы приготовиться....
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26.12.2020 22:37 Ответить
А він і готується. Разом з тараном, хомчаком, дерьмаком і т.д.
Скорочують фінансування армії.
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26.12.2020 22:41 Ответить
Російські військові в окупованому Севастополі тренувалися екстрено починати бойові дії - Цензор.НЕТ 8916
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26.12.2020 22:45 Ответить
ну от за етого я меньше всего переживаю - отпетляет по любому.
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26.12.2020 22:48 Ответить
Російські військові в окупованому Севастополі тренувалися екстрено починати бойові дії - Цензор.НЕТ 8808
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26.12.2020 22:44 Ответить
Інавурація ше не пройшла ., а очко вже почало грати .
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26.12.2020 22:45 Ответить
Эй на румбе румбе по местах стоять! Боже, скікі мені років?! І нафіга я це пам'ятаю?!
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26.12.2020 22:48 Ответить
Чілавєк-амфібія.
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26.12.2020 23:10 Ответить
Звичайне тренування.
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26.12.2020 23:02 Ответить
Ээээ, шо вы там творите! Успокойтесь и не нервируйте Бубочку - он за это даже думать не хочет!
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26.12.2020 23:09 Ответить
Провели тренеровку при осуществлении экстренного затопления кораблей, чтобы враги не прошли.
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26.12.2020 23:14 Ответить
І шо,нічого не потонуло?
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26.12.2020 23:43 Ответить
хай екстрено тренуються екстрено звалювати з Криму морем, мостом і повітрям! ХАХАХАХ
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27.12.2020 00:07 Ответить
нервичают
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27.12.2020 00:42 Ответить
Одного B-52 Stratofortress хватит для них вполне, потому что на его борту 50 крылатых ракет.
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27.12.2020 02:38 Ответить
ОНИ ЦЕЛИ А НЕ ВОЙНЫ !!!
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27.12.2020 08:12 Ответить
А нахєр воно нам потрібно? Що,більше нічого в цілому світі не сталось?
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27.12.2020 09:50 Ответить
Блицкриг всегда экстренный и внезапный. Но ... скоропостижный.
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27.12.2020 10:12 Ответить
НЕОБХОДИМО НАУЧИТЬ ИХ УМИРАТЬ !!! ВСЕХ ДО ОДНОГО !!!
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27.12.2020 14:46 Ответить
 
 