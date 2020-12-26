Российские военные в оккупированном Севастополе тренировались экстренно начинать боевые действия

На кораблях Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе и Новороссийске провели специальное корабельное учение "Заступление корабля в боевое дежурство".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Цель учения - отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, ведении боя против средств воздушного нападения противника, а также проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство. Учение прошло во всех корабельных соединениях флота", - отмечается в сообщении.

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