Российские военные в оккупированном Севастополе тренировались экстренно начинать боевые действия
На кораблях Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе и Новороссийске провели специальное корабельное учение "Заступление корабля в боевое дежурство".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
"Цель учения - отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, ведении боя против средств воздушного нападения противника, а также проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство. Учение прошло во всех корабельных соединениях флота", - отмечается в сообщении.
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-........
Страшне! Карателі в київському ресторані готують попочленця новососії! Нізабудєм!НЄПРОСТІМ!
Мабуть скучив за нею.
Скорочують фінансування армії.