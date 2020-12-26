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Російські військові в окупованому Севастополі тренувалися екстрено починати бойові дії
На кораблях Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі та Новоросійську провели спеціальне корабельне навчання "Заступлення корабля в бойове чергування".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.
"Мета навчання - відпрацювання дій особового складу бойових постів і командних пунктів кораблів під час здійснення екстреного виходу з пункту базування, ведення бою проти засобів повітряного нападу противника, а також перевірка організації приготування кораблів до заступлення в бойове чергування. Навчання відбувались у всіх корабельних з'єднаннях флоту", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
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+14 Viktor Turchanikov
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- Крымская война
- врагу не сдается наш гордый Варяг
- гибель эскадры в 1918 г. - утопление Черноморского флота в Новороссийске
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Страшне! Карателі в київському ресторані готують попочленця новососії! Нізабудєм!НЄПРОСТІМ!
Мабуть скучив за нею.
Скорочують фінансування армії.