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Новини Окуповані території
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Російські військові в окупованому Севастополі тренувалися екстрено починати бойові дії

Російські військові в окупованому Севастополі тренувалися екстрено починати бойові дії

На кораблях Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі та Новоросійську провели спеціальне корабельне навчання "Заступлення корабля в бойове чергування".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

"Мета навчання - відпрацювання дій особового складу бойових постів і командних пунктів кораблів під час здійснення екстреного виходу з пункту базування, ведення бою проти засобів повітряного нападу противника, а також перевірка організації приготування кораблів до заступлення в бойове чергування. Навчання відбувались у всіх корабельних з'єднаннях флоту", - наголошується в повідомленні.

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Автор: 

Крим (14176) військові навчання (2777) Чорноморський флот рф (625)


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Топ коментарі
+25
Іhttps://twitter.com/IntimateKnight нтимний ФОП

Страшне! Карателі в київському ресторані готують попочленця новососії! Нізабудєм!НЄПРОСТІМ!

Российские военные в оккупированном Севастополе тренировались экстренно начинать боевые действия - Цензор.НЕТ 1162
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26.12.2020 22:32
+22
Російські військові в окупованому Севастополі тренувалися екстрено починати бойові дії - Цензор.НЕТ 8916
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26.12.2020 22:45
+14
Открыть кингстоны!
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26.12.2020 22:25
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26.12.2020 22:25 Відповісти
по місцях стояти, у відсіках пильнувати, до розбору ре фе наготуватися
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26.12.2020 22:26 Відповісти
Пусть унитазы вернут, мляди...
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26.12.2020 22:32 Відповісти
В связи с не удачными стрельбами российский ракетный крейсер стремительный
переименовать в стрёмный...
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26.12.2020 23:33 Відповісти
+100 "открыть кингстоны!" - старинный приказ по российскому флоту
- Крымская война
- врагу не сдается наш гордый Варяг
- гибель эскадры в 1918 г. - утопление Черноморского флота в Новороссийске
-........
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26.12.2020 23:59 Відповісти
Та не, это не Севастополь, это позор куда больший - Цусима.
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27.12.2020 00:29 Відповісти
Надеются увернуться от Томагавка и Байрактара ?
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26.12.2020 22:26 Відповісти
Был в Крыму . в 2015г.,там в Бельбеке Су-27,МиГ-29летали шо маршрутки.
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27.12.2020 08:53 Відповісти
это шо? в ответ на зелебобкину мобилизацию котов с маршруток?
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26.12.2020 22:28 Відповісти
Ты не вериь в магию узеленских слов??? Там одна только мендель двумястами восьмьюдесятью знаками останоаила инфляцию, спутав ее с девальвацией. А бубочка, та тот и тучи членом разведет. Он очень, просто очень грозный клоун... он может засмешить насмерть нах...
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26.12.2020 22:31 Відповісти
Російські військові в окупованому Севастополі тренувалися екстрено починати бойові дії - Цензор.НЕТ 8244
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26.12.2020 23:35 Відповісти
Зелобородько наїбнувся с лісапєта? 🤣🤣
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26.12.2020 23:49 Відповісти
Российские военные в оккупированном Севастополе тренировались экстренно начинать боевые действия - Цензор.НЕТ 3605
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26.12.2020 22:31 Відповісти
Іhttps://twitter.com/IntimateKnight нтимний ФОП

Страшне! Карателі в київському ресторані готують попочленця новососії! Нізабудєм!НЄПРОСТІМ!

Российские военные в оккупированном Севастополе тренировались экстренно начинать боевые действия - Цензор.НЕТ 1162
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26.12.2020 22:32 Відповісти
Я смотрю, и детей не щадят...
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26.12.2020 22:34 Відповісти
сочніше та м'ягше
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26.12.2020 22:38 Відповісти
Та отож. Наріт 21.04.2019 проголосував за «Красную звєзду.»
Мабуть скучив за нею.
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26.12.2020 23:28 Відповісти
Намаж голову зеленкою, тобі піде на користь
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26.12.2020 23:40 Відповісти
Все это конечно ***********, но, любителю видящего в глазах рашенфюрера мир неплохо было бы приготовиться....
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26.12.2020 22:37 Відповісти
А він і готується. Разом з тараном, хомчаком, дерьмаком і т.д.
Скорочують фінансування армії.
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26.12.2020 22:41 Відповісти
Російські військові в окупованому Севастополі тренувалися екстрено починати бойові дії - Цензор.НЕТ 8916
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26.12.2020 22:45 Відповісти
ну от за етого я меньше всего переживаю - отпетляет по любому.
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26.12.2020 22:48 Відповісти
Російські військові в окупованому Севастополі тренувалися екстрено починати бойові дії - Цензор.НЕТ 8808
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26.12.2020 22:44 Відповісти
Інавурація ше не пройшла ., а очко вже почало грати .
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26.12.2020 22:45 Відповісти
Эй на румбе румбе по местах стоять! Боже, скікі мені років?! І нафіга я це пам'ятаю?!
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26.12.2020 22:48 Відповісти
Чілавєк-амфібія.
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26.12.2020 23:10 Відповісти
Звичайне тренування.
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26.12.2020 23:02 Відповісти
Ээээ, шо вы там творите! Успокойтесь и не нервируйте Бубочку - он за это даже думать не хочет!
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26.12.2020 23:09 Відповісти
Провели тренеровку при осуществлении экстренного затопления кораблей, чтобы враги не прошли.
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26.12.2020 23:14 Відповісти
І шо,нічого не потонуло?
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26.12.2020 23:43 Відповісти
хай екстрено тренуються екстрено звалювати з Криму морем, мостом і повітрям! ХАХАХАХ
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27.12.2020 00:07 Відповісти
нервичают
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27.12.2020 00:42 Відповісти
Одного B-52 Stratofortress хватит для них вполне, потому что на его борту 50 крылатых ракет.
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27.12.2020 02:38 Відповісти
ОНИ ЦЕЛИ А НЕ ВОЙНЫ !!!
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27.12.2020 08:12 Відповісти
А нахєр воно нам потрібно? Що,більше нічого в цілому світі не сталось?
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27.12.2020 09:50 Відповісти
Блицкриг всегда экстренный и внезапный. Но ... скоропостижный.
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27.12.2020 10:12 Відповісти
НЕОБХОДИМО НАУЧИТЬ ИХ УМИРАТЬ !!! ВСЕХ ДО ОДНОГО !!!
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27.12.2020 14:46 Відповісти
 
 