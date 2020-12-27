"Кассовые аппараты в смартфоне" зарегистрировали 60 тысяч предпринимателей, - "слуга народа" Гетманцев

За почти пять месяцев работы в Украине программных регистраторов расчетных операций 60 тысяч физических лиц - предпринимателей зарегистрировали "кассовые аппараты в смартфоне".

Об этом сообщил в интервью Радіо Свобода депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно программного РРО, то я вам скажу просто - это программа, обычное приложение к телефону, который ты можешь скачать с сайта налоговой (Государственной налоговой службы. - Ред.). Вроде приложения "Дія". Установить на смартфон и через смартфон, через камеру проводить учет всех операций, которые есть. Это бесплатно. Это уже работает с 1 августа. С 1 августа уже около 60 тысяч зарегистрированных таких программных РРО", - рассказал Гетманцев.

Напомним, с 1 августа 2020 года украинские предприниматели могут вместо традиционных кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций - РРО) применять программные кассовые аппараты (программные РРО). Программный РРО от налоговой можно скачать на смартфон, компьютер или другое устройство, которое имеет операционную систему Android или Windows и подключен к интернету. Приложение можно использовать как кассовый аппарат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фискализация нужна Украине, но организаторы SaveФОП играют в политику, - Гетманцев

Критики обязательной фискализации бизнеса физических лиц - предпринимателей, в частности, представители движения #SaveФОП утверждают, что проблема бесплатных РРО - якобы ограниченность количества позиций, которые можно занести в "кассовый аппарат в смартфоне".

Вместе с тем, не у всех физлиц-предпринимателей есть смартфоны. Также некоторые предприниматели, которые занимаются торговлей, например, на рынках, лишены доступа к электричеству. Это затрудняет зарядку батарей смартфонов.