"Кассовые аппараты в смартфоне" зарегистрировали 60 тысяч предпринимателей, - "слуга народа" Гетманцев
За почти пять месяцев работы в Украине программных регистраторов расчетных операций 60 тысяч физических лиц - предпринимателей зарегистрировали "кассовые аппараты в смартфоне".
Об этом сообщил в интервью Радіо Свобода депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно программного РРО, то я вам скажу просто - это программа, обычное приложение к телефону, который ты можешь скачать с сайта налоговой (Государственной налоговой службы. - Ред.). Вроде приложения "Дія". Установить на смартфон и через смартфон, через камеру проводить учет всех операций, которые есть. Это бесплатно. Это уже работает с 1 августа. С 1 августа уже около 60 тысяч зарегистрированных таких программных РРО", - рассказал Гетманцев.
Напомним, с 1 августа 2020 года украинские предприниматели могут вместо традиционных кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций - РРО) применять программные кассовые аппараты (программные РРО). Программный РРО от налоговой можно скачать на смартфон, компьютер или другое устройство, которое имеет операционную систему Android или Windows и подключен к интернету. Приложение можно использовать как кассовый аппарат.
Критики обязательной фискализации бизнеса физических лиц - предпринимателей, в частности, представители движения #SaveФОП утверждают, что проблема бесплатных РРО - якобы ограниченность количества позиций, которые можно занести в "кассовый аппарат в смартфоне".
Вместе с тем, не у всех физлиц-предпринимателей есть смартфоны. Также некоторые предприниматели, которые занимаются торговлей, например, на рынках, лишены доступа к электричеству. Это затрудняет зарядку батарей смартфонов.
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Кто не понимает, проблема не в самой кассе (и не имеет значения это классический гробик или программное рро), а в Огромной сложности их администрирования и в Гигантских в десятки и сотни тысяч гривен штрафах за любую ошибку!!!
К примеру, если сейчас за ошибку штраф 1 грн, 17 и 510 грн как максимум, то с подачи гниды гетманцева штраф будет 150% от цены реализации!!!
Но это еще не все, если раньше за первичные документы штраф был максимум 510 грн, то сейчас с подачи этого ублюдка, штраф за 1 (одну) товарную позицию - 51000 грн, понимаете?!!
51000 грн за одну пару носков или за 1 бутылку колы, но одной позицией вы конечно не отделаетесь.
Мне как ФОПу одиночке теперь нужно будет вести бухучет, как огромному магазину со штатом бухгалтеров, юристов и айтишников и не дай бог я ошибусь, штрафы я вам расписал.
Если кто думает, ну и что такого, просто не плати, а не выйдет - ФОПы в отличие от юрлиц (на которых зарегистрированы большие магазины), несут полную ответственность всем своим личным имуществом, квартирой, домом, машиной и т.д.
Налоговая рисует вам штрафов на сотни тысяч гривен, единственный вариант судиться, 1-1,5 года нервотрепки - вы проигрываете, и если в течении 10 дней не оплачитаваете штраф, ваше имущество выставляется на Прозоро, Сетам и не имеет значения, кто там еще прописан, жена, дети.
Даже те, кто уже работает с рро не понимают, что их ждет с запуском законов гетманцева.
Это я еще про его кешбек-рекет не расписал.
Вы, сволочи, платите всего 0,2% налога и при этом еще смеете пасть разевать??? Давить вас тварей нужно, давить без всякой жалости.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2040 гривень..."
http://chp.com.ua/all-news/item/70825-***********-vestimut-oblik-dokhodiv-i-vitrat-z-1-sichnya-2021-roku-po-novomu
Чи це фейк?
- ой, а у нас только наличными
- а что терминала нет?
- есть, но только наличными, а вам что нужен чек? так мы выпишем!
Мне ваш внутренний чек никчему, а вчем проблема , не работает терминал?
- работает, просто если больше 500 гривен хозяин не разрешает
- а вы тут как оформлены?
- мы кто волонтёрами а кто на" выпробовальном тэрмине" каждые два месяца заявления переписываем
Могу адресок скинуть.
п.с.: и так практически повсюду
А в курсе, что там где чек бьют, как правило уже есть плательщик НДС, возмещение и платят еще меньше чем ФОПы? А то и вообще показывают что убыточны полностью? И не только торговые сети ? Тебя не беспокоят госпредприятия которые вдруг стали убыточны и ФОПам надо платить и платить , чтоб их убыточность компенсировать ?
А если у тебя два одинаковых товара...но от разных поставщиков у которых этот товар назван по разному...то ты по разному их и должен внести в смартфон....
По тысяче в месяц. 1,5 млн ФОПов, все установят за 10 лет.
Хтось казав, що хуженєбуде 😂😂😂