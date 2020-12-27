"Касові апарати в смартфоні" зареєстрували 60 тисяч підприємців, - "слуга народу" Гетманцев
За майже п'ять місяців роботи в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій 60 тисяч фізичних осіб - підприємців зареєстрували "касові апарати в смартфоні".
Про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо програмного РРО, то я вам скажу просто – це програма, звичайний додаток до телефону, який ти можеш скачати з сайту податкової (Державної податкової служби. – Ред.). На кшталт додатку "Дія". Встановити на смартфон і через смартфон, через камеру проводити облік усіх операцій, які є. Це безоплатно. Це вже працює з 1 серпня. З 1 серпня вже близько 60 тисяч зареєстрованих таких програмних РРО", – розповів Данило Гетманцев.
З 1 серпня 2020 року українські підприємці можуть замість традиційних касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій – РРО) застосовувати програмні касові апарати (програмні РРО). Програмний РРО від податкової можна скачати на смартфон, комп’ютер або інший пристрій, який має операційну систему Android чи Windows і під’єднаний до інтернету. Застосунок можна використовувати як касовий апарат.
Критики обов’язкової фіскалізації бізнесу фізичних осіб-підприємців, зокрема, представники руху #SaveФОП стверджують, що проблема безкоштовних РРО – нібито обмеженість кількості позицій, які можна занести в "касовий апарат у смартфоні".
Приватні підприємці з різних міст України вийшли на Майдан Незалежності у Києві на безстрокову акцію "SaveФоп", 22 грудня 2020 року.
Водночас не всі фізичні особи-підприємці мають смартфони. Також деякі підприємці, які займаються торгівлею, наприклад, на ринках, позбавлені доступу до електрики. Це ускладнює зарядку батарей смартфонів.
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Кто не понимает, проблема не в самой кассе (и не имеет значения это классический гробик или программное рро), а в Огромной сложности их администрирования и в Гигантских в десятки и сотни тысяч гривен штрафах за любую ошибку!!!
К примеру, если сейчас за ошибку штраф 1 грн, 17 и 510 грн как максимум, то с подачи гниды гетманцева штраф будет 150% от цены реализации!!!
Но это еще не все, если раньше за первичные документы штраф был максимум 510 грн, то сейчас с подачи этого ублюдка, штраф за 1 (одну) товарную позицию - 51000 грн, понимаете?!!
51000 грн за одну пару носков или за 1 бутылку колы, но одной позицией вы конечно не отделаетесь.
Мне как ФОПу одиночке теперь нужно будет вести бухучет, как огромному магазину со штатом бухгалтеров, юристов и айтишников и не дай бог я ошибусь, штрафы я вам расписал.
Если кто думает, ну и что такого, просто не плати, а не выйдет - ФОПы в отличие от юрлиц (на которых зарегистрированы большие магазины), несут полную ответственность всем своим личным имуществом, квартирой, домом, машиной и т.д.
Налоговая рисует вам штрафов на сотни тысяч гривен, единственный вариант судиться, 1-1,5 года нервотрепки - вы проигрываете, и если в течении 10 дней не оплачитаваете штраф, ваше имущество выставляется на Прозоро, Сетам и не имеет значения, кто там еще прописан, жена, дети.
Даже те, кто уже работает с рро не понимают, что их ждет с запуском законов гетманцева.
Это я еще про его кешбек-рекет не расписал.
Вы, сволочи, платите всего 0,2% налога и при этом еще смеете пасть разевать??? Давить вас тварей нужно, давить без всякой жалости.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2040 гривень..."
http://chp.com.ua/all-news/item/70825-***********-vestimut-oblik-dokhodiv-i-vitrat-z-1-sichnya-2021-roku-po-novomu
Чи це фейк?
- ой, а у нас только наличными
- а что терминала нет?
- есть, но только наличными, а вам что нужен чек? так мы выпишем!
Мне ваш внутренний чек никчему, а вчем проблема , не работает терминал?
- работает, просто если больше 500 гривен хозяин не разрешает
- а вы тут как оформлены?
- мы кто волонтёрами а кто на" выпробовальном тэрмине" каждые два месяца заявления переписываем
Могу адресок скинуть.
п.с.: и так практически повсюду
А в курсе, что там где чек бьют, как правило уже есть плательщик НДС, возмещение и платят еще меньше чем ФОПы? А то и вообще показывают что убыточны полностью? И не только торговые сети ? Тебя не беспокоят госпредприятия которые вдруг стали убыточны и ФОПам надо платить и платить , чтоб их убыточность компенсировать ?
А если у тебя два одинаковых товара...но от разных поставщиков у которых этот товар назван по разному...то ты по разному их и должен внести в смартфон....
По тысяче в месяц. 1,5 млн ФОПов, все установят за 10 лет.
Хтось казав, що хуженєбуде 😂😂😂