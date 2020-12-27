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"Касові апарати в смартфоні" зареєстрували 60 тисяч підприємців, - "слуга народу" Гетманцев

За майже п'ять місяців роботи в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій 60 тисяч фізичних осіб - підприємців зареєстрували "касові апарати в смартфоні".

Про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо програмного РРО, то я вам скажу просто – це програма, звичайний додаток до телефону, який ти можеш скачати з сайту податкової (Державної податкової служби. – Ред.). На кшталт додатку "Дія". Встановити на смартфон і через смартфон, через камеру проводити облік усіх операцій, які є. Це безоплатно. Це вже працює з 1 серпня. З 1 серпня вже близько 60 тисяч зареєстрованих таких програмних РРО", – розповів Данило Гетманцев.

З 1 серпня 2020 року українські підприємці можуть замість традиційних касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій – РРО) застосовувати програмні касові апарати (програмні РРО). Програмний РРО від податкової можна скачати на смартфон, комп’ютер або інший пристрій, який має операційну систему Android чи Windows і під’єднаний до інтернету. Застосунок можна використовувати як касовий апарат.

Критики обов’язкової фіскалізації бізнесу фізичних осіб-підприємців, зокрема, представники руху #SaveФОП стверджують, що проблема безкоштовних РРО – нібито обмеженість кількості позицій, які можна занести в "касовий апарат у смартфоні".

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Приватні підприємці з різних міст України вийшли на Майдан Незалежності у Києві на безстрокову акцію "SaveФоп", 22 грудня 2020 року.

Водночас не всі фізичні особи-підприємці мають смартфони. Також деякі підприємці, які займаються торгівлею, наприклад, на ринках, позбавлені доступу до електрики. Це ускладнює зарядку батарей смартфонів.

підприємці (620) додаток (481) Гетманцев Данило (890)


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Топ коментарі
+16
Эта рашистская мразь Гетманцев все никак не уймется, все отрабатывает заказ больших торговых сетей и импортеров по уничтожению упрощенной системы и ФОПов.
Кто не понимает, проблема не в самой кассе (и не имеет значения это классический гробик или программное рро), а в Огромной сложности их администрирования и в Гигантских в десятки и сотни тысяч гривен штрафах за любую ошибку!!!
К примеру, если сейчас за ошибку штраф 1 грн, 17 и 510 грн как максимум, то с подачи гниды гетманцева штраф будет 150% от цены реализации!!!
Но это еще не все, если раньше за первичные документы штраф был максимум 510 грн, то сейчас с подачи этого ублюдка, штраф за 1 (одну) товарную позицию - 51000 грн, понимаете?!!
51000 грн за одну пару носков или за 1 бутылку колы, но одной позицией вы конечно не отделаетесь.
Мне как ФОПу одиночке теперь нужно будет вести бухучет, как огромному магазину со штатом бухгалтеров, юристов и айтишников и не дай бог я ошибусь, штрафы я вам расписал.
Если кто думает, ну и что такого, просто не плати, а не выйдет - ФОПы в отличие от юрлиц (на которых зарегистрированы большие магазины), несут полную ответственность всем своим личным имуществом, квартирой, домом, машиной и т.д.
Налоговая рисует вам штрафов на сотни тысяч гривен, единственный вариант судиться, 1-1,5 года нервотрепки - вы проигрываете, и если в течении 10 дней не оплачитаваете штраф, ваше имущество выставляется на Прозоро, Сетам и не имеет значения, кто там еще прописан, жена, дети.
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27.12.2020 02:01
+15
маленький нюанс с программными рро
за работу этого приложения никто не отвечает (даже тот кто его написал), приложение не берется на обслуживание местными сертифицированными фирмами по обслуживанию ЭККА и, вишенка на тортик, чеки выданные этим приложением не являются доказательствами в судах Украины

думай.. те
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27.12.2020 00:52
+12
"Кассовые аппараты в смартфоне" зарегистрировали 60 тысяч предпринимателей, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1806
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27.12.2020 01:12
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60 тысяч зелохов, это вызывает опасения...
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27.12.2020 01:17 Відповісти
Эта рашистская мразь Гетманцев все никак не уймется, все отрабатывает заказ больших торговых сетей и импортеров по уничтожению упрощенной системы и ФОПов.
Кто не понимает, проблема не в самой кассе (и не имеет значения это классический гробик или программное рро), а в Огромной сложности их администрирования и в Гигантских в десятки и сотни тысяч гривен штрафах за любую ошибку!!!
К примеру, если сейчас за ошибку штраф 1 грн, 17 и 510 грн как максимум, то с подачи гниды гетманцева штраф будет 150% от цены реализации!!!
Но это еще не все, если раньше за первичные документы штраф был максимум 510 грн, то сейчас с подачи этого ублюдка, штраф за 1 (одну) товарную позицию - 51000 грн, понимаете?!!
51000 грн за одну пару носков или за 1 бутылку колы, но одной позицией вы конечно не отделаетесь.
Мне как ФОПу одиночке теперь нужно будет вести бухучет, как огромному магазину со штатом бухгалтеров, юристов и айтишников и не дай бог я ошибусь, штрафы я вам расписал.
Если кто думает, ну и что такого, просто не плати, а не выйдет - ФОПы в отличие от юрлиц (на которых зарегистрированы большие магазины), несут полную ответственность всем своим личным имуществом, квартирой, домом, машиной и т.д.
Налоговая рисует вам штрафов на сотни тысяч гривен, единственный вариант судиться, 1-1,5 года нервотрепки - вы проигрываете, и если в течении 10 дней не оплачитаваете штраф, ваше имущество выставляется на Прозоро, Сетам и не имеет значения, кто там еще прописан, жена, дети.
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27.12.2020 02:01 Відповісти
ну все не настолько мрачно конечно, но приятного от этого нововведения мало
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27.12.2020 02:10 Відповісти
Именно, что так все и расписано в его законопроектах за которые слуги стабильно проголосовали.
Даже те, кто уже работает с рро не понимают, что их ждет с запуском законов гетманцева.
Это я еще про его кешбек-рекет не расписал.
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27.12.2020 02:12 Відповісти
там ещё и запрет проверко отменили
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27.12.2020 06:39 Відповісти
Если ты не в состоянии правильно вести учет своим носкам и кокаколам - иди дворником работать. Делай все правильно и не будет проблем. Так во всем мире. Какая еще нахрен упрощенка???? Продать на миллион без документов, а заплатить 5 копеек?? Давить вас спекулянтов нужно!
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27.12.2020 10:24 Відповісти
Фоп на второй группе платит 2000грн в месяц одних только налогов. Независимо от результатов своей деятельности. Что вы про 5 копеек сказали? Давить нужно, мсье шариков? Смотри не обкакайся, давильщик!
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27.12.2020 17:42 Відповісти
Хватает наглости еще рот открывать? Вторая группа - это 5 000 000 грн. С пяти миллионов ты платишь сраных 2 тысячи и еще плачешь? Рентабельность как минимум 20% - это значит чистой прибыли 1 миллион. И с них 2000 грн - это каких-то 0,2%. ВСЕГО 0,2% !!!! В то время когда нормальная ставка должна быть минимум 20-30%.
Вы, сволочи, платите всего 0,2% налога и при этом еще смеете пасть разевать??? Давить вас тварей нужно, давить без всякой жалости.
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27.12.2020 18:11 Відповісти
да в ы кретин.или тетрадрахмы отрабатываете? а вы пытались продать товара на миллион? с лотка? из чего я делаю вывод что к фопам вы не имеете никакого отношения может вы директор нафтогаза, или кретин...
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27.12.2020 22:23 Відповісти
"...звертаємо увагу, що відповідно до пункту 121.1. статті 121 Податкового кодексу, незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених статтею 44 Податкового кодексу строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних) чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених цим Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2040 гривень..."
http://chp.com.ua/all-news/item/70825-***********-vestimut-oblik-dokhodiv-i-vitrat-z-1-sichnya-2021-roku-po-novomu

Чи це фейк?
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27.12.2020 11:07 Відповісти
я люблю побуху сцать в штаны
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27.12.2020 05:17 Відповісти
Интересно, а как смартфон будет чеки выдавать? Если я взял товар, а он не качественный, то как я докажу чтобы вернуть, что этот товар я купил у продавца со смартфоном?
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27.12.2020 05:57 Відповісти
А ніяк, бо то чергова фікція. А якщо врахувати що половина країни робить бізнес на базарах та ринках і просто на вулицях i половина цієї половини включать дурня і заявлять що у них немає смартфона, а решта що закачають цю прогу на свiй смарт проводитимуть проплату через смарт вiд половини покупцiв (i то було б ще добре!) то все буде як завжди - совок успішно продовжується
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27.12.2020 06:56 Відповісти
Гетманцев мразь отрабатывает бабло.
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27.12.2020 07:07 Відповісти
Покупал стой материалы на оптовом складе- магазине, сумма не семечная, хотел расплатиться картой
- ой, а у нас только наличными
- а что терминала нет?
- есть, но только наличными, а вам что нужен чек? так мы выпишем!
Мне ваш внутренний чек никчему, а вчем проблема , не работает терминал?
- работает, просто если больше 500 гривен хозяин не разрешает
- а вы тут как оформлены?
- мы кто волонтёрами а кто на" выпробовальном тэрмине" каждые два месяца заявления переписываем
Могу адресок скинуть.
п.с.: и так практически повсюду
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27.12.2020 07:28 Відповісти
так ты там ничего и не купил, уехав в негодовании в другой магазин ?
А в курсе, что там где чек бьют, как правило уже есть плательщик НДС, возмещение и платят еще меньше чем ФОПы? А то и вообще показывают что убыточны полностью? И не только торговые сети ? Тебя не беспокоят госпредприятия которые вдруг стали убыточны и ФОПам надо платить и платить , чтоб их убыточность компенсировать ?
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27.12.2020 14:14 Відповісти
Не надо рассказывать сказки. Возмещение НДС платится только при внешнеторговой деятельности и только на тот товар который ты продал за границу. Фирме которая торгует в Украине, никтог НДС не возмещает.
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27.12.2020 23:11 Відповісти
Ахах
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27.12.2020 23:43 Відповісти
Ні, я живу в маленькому містечку, тому зняв гроші з карти та купив необхідне, проте в нас крім АТБ та Фуршету ніхто з ФОПів терміналами не користується,як і в усій Україні, проте доходи мають непогані. Це містечко - Коростишів- з найбільшою кількістю позашляховиків на 10 тис.населення в Україні, де на 1206 ФОПів 1206 офіційно працюючих.
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28.12.2020 09:48 Відповісти
Воивсем мире в период пандемии малому бизнесу ументюьшают налоги, а в Украине решили усилить фискализацию! Почему? Гетьманцев представляет интересы крупного ритейла Украины (большие торговые сети). Цель фискализации - уничтожить малый бизнес и освободить нишу торговли промтоварами для крупных торговых сетей! Часто пишут про кассовые аппараты, но забывают про требование первичных документов для ФОПов- это нереальное требование для малого бизнеса. Вместо того чтобы бороться с контрабандой на таможне Гетьманцев решил бороться с ней на малентких рынках! Стыд и позор президенту и его продавшейся крупному ритейлу команде!
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27.12.2020 07:29 Відповісти
То что необходимо переходить фопам к терминалам и выдачи чека это не вопрос. К примеру, в Европе везде даже в самых маленьких магазинах выдают чек и можно оплатить карточкой. Это очень удобно. Я полностью отказался от бумажных денег. При возврате в Украину снова надо носить с собой деньги. Проблема в другом, что в отличии от статьи, я знаю что фопов хотят обложить платой за пользование ппо. И деньги пойдут даже не государству, а какому-то очередному часнику из слуг коломойского.
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27.12.2020 08:34 Відповісти
в европі теж такі зарплати у людей ?
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27.12.2020 09:36 Відповісти
Нет конечно, но фопы на едином налоге. Их налог не зависит от дохода. Единственная цель, это контроль от уклонения уплаты налогов больших сетей, которые дробят бизнес на фопы. Также государство должно точно знать доход граждан. Потому что вы можете получать миллионы, а быть на едином налоге.
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27.12.2020 16:08 Відповісти
а "государству" не цікаво знати про "доходи""наших" "чиновников" ...вони ж в нас ніщі їздять на авто за ціною сторічної зарплати ...обідають у ресторанах на місячну зарплату та відпочивають від трудів тяжких на 3-5річну зарплату по два три рази на рік , і дітятя їхні вчаться у лондоніх явно не за ціною жабокричської початкової школи ... і чомусь державі це не цікаво але цікаво чому люди від таких "людських" тарифів ще не повиздихали ...
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27.12.2020 16:25 Відповісти
Не у всех есть смартфоны, нет электричества........ Я прямо чуть не расплакался. смартфон стоит копейки, повербанка еще дешевле. Что за бред.
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27.12.2020 09:15 Відповісти
А ты попробуй в тот смартфон внести хотя бы 1000 наименований товара....причем наименование должно быть написано точно так же как в приходном документе...
А если у тебя два одинаковых товара...но от разных поставщиков у которых этот товар назван по разному...то ты по разному их и должен внести в смартфон....
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27.12.2020 10:49 Відповісти
А как вносить товар, который под заказ по размеру делается? Окна, мебель и подобное?
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27.12.2020 16:37 Відповісти
Сами устанавливают и без наездов. Хорошие темпы!
По тысяче в месяц. 1,5 млн ФОПов, все установят за 10 лет.
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27.12.2020 09:31 Відповісти
Ось тепер плачуться фопи... Але ж зробили себе разом.
Хтось казав, що хуженєбуде 😂😂😂
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27.12.2020 10:03 Відповісти
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