"Касові апарати в смартфоні" зареєстрували 60 тисяч підприємців, - "слуга народу" Гетманцев

За майже п'ять місяців роботи в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій 60 тисяч фізичних осіб - підприємців зареєстрували "касові апарати в смартфоні".

Про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо програмного РРО, то я вам скажу просто – це програма, звичайний додаток до телефону, який ти можеш скачати з сайту податкової (Державної податкової служби. – Ред.). На кшталт додатку "Дія". Встановити на смартфон і через смартфон, через камеру проводити облік усіх операцій, які є. Це безоплатно. Це вже працює з 1 серпня. З 1 серпня вже близько 60 тисяч зареєстрованих таких програмних РРО", – розповів Данило Гетманцев.

З 1 серпня 2020 року українські підприємці можуть замість традиційних касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій – РРО) застосовувати програмні касові апарати (програмні РРО). Програмний РРО від податкової можна скачати на смартфон, комп’ютер або інший пристрій, який має операційну систему Android чи Windows і під’єднаний до інтернету. Застосунок можна використовувати як касовий апарат.

Критики обов’язкової фіскалізації бізнесу фізичних осіб-підприємців, зокрема, представники руху #SaveФОП стверджують, що проблема безкоштовних РРО – нібито обмеженість кількості позицій, які можна занести в "касовий апарат у смартфоні".

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Приватні підприємці з різних міст України вийшли на Майдан Незалежності у Києві на безстрокову акцію "SaveФоп", 22 грудня 2020 року.

Водночас не всі фізичні особи-підприємці мають смартфони. Також деякі підприємці, які займаються торгівлею, наприклад, на ринках, позбавлені доступу до електрики. Це ускладнює зарядку батарей смартфонів.