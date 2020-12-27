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Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"

Трамп назвал Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп сравнил прошедшие в стране осенью выборы главы государства с голосованием в третьем мире, назвав при этом своего соперника Джо Байдена "фейковым президентом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Twitter.

"Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши выборы, с миллионами и миллионами отправленных по почте бюллетеней, были схожи с выборами в стране третьего мира. Фейковый президент!" - написал он.

Администрация социальной сети уже отметила высказывание Трампа ссылкой, перейдя по которой предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп помиловал бывшего главу штаба Манафорта, экс-советника Стоуна и своего свата Кушнера

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы "с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах", а результаты были подтасованы.

Инаугурация нового президента США пройдет 20 января.

Трамп назвал Байдена фейковым президентом 01

Байден Джо (2790) выборы (24743) США (26860) Трамп Дональд (5395)


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Топ комментарии
+76
Чокнутый придурок. Когда он уже уберётся?
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27.12.2020 08:50
+54
Ще один ;легітимний;, *****.....
Трамп назвал Байдена "фейковым президентом" - Цензор.НЕТ 4116
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27.12.2020 08:51
+33
чувствую наш недомерок будет тоже так чудить в свое время
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27.12.2020 08:54
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Извините, а Трамп теперь уже кто?

Какой-то рыжий неадекват на выходе из Белого дома что-то там трындит...
Трамп - это позор Республиканской партии.
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27.12.2020 12:44 Ответить
Надеюсь украинский МИД не будет тянуть и введёт санкции против рыжего дурачка.
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27.12.2020 12:45 Ответить
ТРАМП НАПОМИНАЕТ НАШИХ РАСПУЩЕННЫХ МАЖОРОВ !!!
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27.12.2020 14:43 Ответить
А мокшане так молили трампа) сделать хоть что то с воздухом в челябинске)) грязный уж больно)Трамп назвав Байдена "фейковим президентом" - Цензор.НЕТ 4464
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27.12.2020 17:14 Ответить
он всё правильно написал. блм-антифа-демократы - подарок для рф.
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27.12.2020 21:03 Ответить
Демократи можуть довести зворотнє надавши бюлетні, але вони чомусь не хочуть цього робити. Як вважаєте чому?
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27.12.2020 21:41 Ответить
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