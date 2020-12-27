Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"

Действующий президент США Дональд Трамп сравнил прошедшие в стране осенью выборы главы государства с голосованием в третьем мире, назвав при этом своего соперника Джо Байдена "фейковым президентом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Twitter.

"Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши выборы, с миллионами и миллионами отправленных по почте бюллетеней, были схожи с выборами в стране третьего мира. Фейковый президент!" - написал он.

Администрация социальной сети уже отметила высказывание Трампа ссылкой, перейдя по которой предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.

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15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы "с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах", а результаты были подтасованы.

Инаугурация нового президента США пройдет 20 января.