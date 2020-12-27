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Трамп назвав Байдена "фейковим президентом"

Трамп назвав Байдена

Чинний президент США Дональд Трамп порівняв минулі осінні вибори глави держави в США з голосуванням в третьому світі, назвавши при цьому свого суперника Джо Байдена "фейковим президентом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму твіттері.

"Молодий військовий, служив в Афганістані, розповів мені, що вибори в Афганістані набагато безпечніші і набагато кращі, ніж вибори 2020 року в США. Наші вибори, з мільйонами і мільйонами відправлених поштою бюлетенів, були схожі на вибори в країні третього світу. Фейковий президент!" - написав він.

Адміністрація соціальної мережі вже зазначила висловлювання Трампа посиланням, перейшовши за яким пропонується дізнатися про безпеку процедури голосування поштою.

Також читайте: Формат інавгурації Байдена ще не визначено, запрошення не надсилали, - Кулеба

15 грудня стало відомо, що кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден отримав голоси колегії вибірників, необхідні для перемоги в президентській гонці. Трамп неодноразово відмовлявся визнати свою поразку на виборах президента США. Він вважає, що Байден програв вибори "з великим відривом в усіх шести штатах, які вагалися", а результати були підтасовані.

Інавгурація нового президента США буде 20 січня.

Трамп назвав Байдена фейковим президентом 01

Байден Джо (2889) вибори (6704) США (23065) Трамп Дональд (5825)


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Топ коментарі
+76
Чокнутый придурок. Когда он уже уберётся?
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27.12.2020 08:50
+54
Ще один ;легітимний;, *****.....
Трамп назвал Байдена "фейковым президентом" - Цензор.НЕТ 4116
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27.12.2020 08:51
+33
чувствую наш недомерок будет тоже так чудить в свое время
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27.12.2020 08:54
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Извините, а Трамп теперь уже кто?

Какой-то рыжий неадекват на выходе из Белого дома что-то там трындит...
Трамп - это позор Республиканской партии.
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27.12.2020 12:44 Відповісти
Надеюсь украинский МИД не будет тянуть и введёт санкции против рыжего дурачка.
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27.12.2020 12:45 Відповісти
ТРАМП НАПОМИНАЕТ НАШИХ РАСПУЩЕННЫХ МАЖОРОВ !!!
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27.12.2020 14:43 Відповісти
А мокшане так молили трампа) сделать хоть что то с воздухом в челябинске)) грязный уж больно)Трамп назвав Байдена "фейковим президентом" - Цензор.НЕТ 4464
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27.12.2020 17:14 Відповісти
он всё правильно написал. блм-антифа-демократы - подарок для рф.
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27.12.2020 21:03 Відповісти
Демократи можуть довести зворотнє надавши бюлетні, але вони чомусь не хочуть цього робити. Як вважаєте чому?
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27.12.2020 21:41 Відповісти
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