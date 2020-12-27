Трамп назвав Байдена "фейковим президентом"

Чинний президент США Дональд Трамп порівняв минулі осінні вибори глави держави в США з голосуванням в третьому світі, назвавши при цьому свого суперника Джо Байдена "фейковим президентом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму твіттері.

"Молодий військовий, служив в Афганістані, розповів мені, що вибори в Афганістані набагато безпечніші і набагато кращі, ніж вибори 2020 року в США. Наші вибори, з мільйонами і мільйонами відправлених поштою бюлетенів, були схожі на вибори в країні третього світу. Фейковий президент!" - написав він.

Адміністрація соціальної мережі вже зазначила висловлювання Трампа посиланням, перейшовши за яким пропонується дізнатися про безпеку процедури голосування поштою.

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15 грудня стало відомо, що кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден отримав голоси колегії вибірників, необхідні для перемоги в президентській гонці. Трамп неодноразово відмовлявся визнати свою поразку на виборах президента США. Він вважає, що Байден програв вибори "з великим відривом в усіх шести штатах, які вагалися", а результати були підтасовані.

Інавгурація нового президента США буде 20 січня.