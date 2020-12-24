Формат інавгурації Байдена ще не визначено, запрошення не надсилали, - Кулеба
Запрошення на інавгурацію обраного президента США Джо Байдена поки не надсилали і формат події поки остаточно не визначено.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Інавгурація Байдена готується, формат інавгурації остаточно, принаймні, станом на це ранок, ще не визначений, запрошення не надсилали", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.
Він підкреслив, що візит президента України до Сполучених Штатів, так само, як візит президента США в Україну - "це такі питання, які постійно перебувають на нашому порядку денному, і ми над ними працюємо".
Топ коментарі
+8 Oljik
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+6 Підлога Маккартні
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+5 Дмитро Черних #470343
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а с величайшим политиком современности и его цуцей,
умеющей останавливать инфляцию 128мью знаками в твиттере,
побеседовать все таки нужно....
ето проблема и мы ее решаем - отвяньте...
в конце концов далеко не каждому Президенту США и не часто предоставляется такая возможность кое чему поучиться у мудрейших мира сего..
не факт, шо буба ответит согласием, но ето уже проблема Джо - смотря как попросит.
P.S. Что то мне подсказывает, что членограя пригласят в США. Непременно пригласят. Но не в Вашингтон, на инаугурацию Байдена, а на суд в город Делавэр, в качестве соучастника Бени и его компании.