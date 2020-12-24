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Формат інавгурації Байдена ще не визначено, запрошення не надсилали, - Кулеба

Формат інавгурації Байдена ще не визначено, запрошення не надсилали, - Кулеба

Запрошення на інавгурацію обраного президента США Джо Байдена поки не надсилали і формат події поки остаточно не визначено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Інавгурація Байдена готується, формат інавгурації остаточно, принаймні, станом на це ранок, ще не визначений, запрошення не надсилали", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.

Він підкреслив, що візит президента України до Сполучених Штатів, так само, як візит президента США в Україну - "це такі питання, які постійно перебувають на нашому порядку денному, і ми над ними працюємо".

Читайте: Хорошого від Байдена точно не чекаємо, - заступник глави МЗС РФ Рябков

Автор: 

Байден Джо (2888) інавгурація (232) МЗС (4139) США (23009) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
А Пороха вже запросили.
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24.12.2020 11:46
+6
Зелю могут пригласить лишь в качестве шоу программы, шоб сыграл членом на рояле
Формат инаугурации Байдена еще не определен, приглашения не рассылались, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1714
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24.12.2020 11:52
+5
Зрівняв хєр з пальцем !!)))
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24.12.2020 11:48
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не пришлют. не продадут. не спешите.
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24.12.2020 11:45 Відповісти
А Пороха вже запросили.
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24.12.2020 11:46 Відповісти
Зрівняв хєр з пальцем !!)))
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24.12.2020 11:48 Відповісти
Зелю могут пригласить лишь в качестве шоу программы, шоб сыграл членом на рояле
Формат инаугурации Байдена еще не определен, приглашения не рассылались, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1714
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24.12.2020 11:52 Відповісти
На нари , взривач складів.
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24.12.2020 12:28 Відповісти
Порох там свой человек, а ********** там нах не нужет, от своего рыжего клоуна еле сдыхались.
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24.12.2020 12:43 Відповісти
Ну покаж приглашение
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24.12.2020 13:05 Відповісти
Нет, он зуб дает. Не мудрости, конечно. Они не выросли.
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26.12.2020 00:42 Відповісти
Тобто ,нах.. офіційно, ще залену плісняву не посилали !!! Лише тількі дипломатичною мовою !!)))
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24.12.2020 11:47 Відповісти
а он ще на гитаре могет
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24.12.2020 11:55 Відповісти
никого не интересует формат - интересует сам факт инаугурации.
а с величайшим политиком современности и его цуцей,
умеющей останавливать инфляцию 128мью знаками в твиттере,
побеседовать все таки нужно....
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24.12.2020 11:56 Відповісти
"визит президента Украины в Соединенные Штаты, так же как визит президента США в Украину - "это такие вопросы, которые постоянно находятся на нашей повестке дня, и мы над ними работаем".
ето проблема и мы ее решаем - отвяньте...
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24.12.2020 11:59 Відповісти
Бубочка з Лєнкою надішлют Байдену дивовижну листівку !!!)))
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24.12.2020 11:59 Відповісти
Хай по тєлєку дивиться. Поїдудь не такі гівна, як наш вселенський.
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24.12.2020 12:08 Відповісти
на месте Джо, я бы уцепился за возможность поообщаться с величайшим из величайших всех времен и пригласил его на домашний ужин в теплой и дружественной обстановке.
в конце концов далеко не каждому Президенту США и не часто предоставляется такая возможность кое чему поучиться у мудрейших мира сего..
не факт, шо буба ответит согласием, но ето уже проблема Джо - смотря как попросит.
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24.12.2020 12:20 Відповісти
Кеулеба, скажите пожалуста, если вдруг случиться чудо и писсюаниста пригласят на инаугурацию Байдена, он со своим роялем туда полетит или там ему рояль выдадут за счёт средств американских налогоплатильщиков?
P.S. Что то мне подсказывает, что членограя пригласят в США. Непременно пригласят. Но не в Вашингтон, на инаугурацию Байдена, а на суд в город Делавэр, в качестве соучастника Бени и его компании.
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24.12.2020 12:29 Відповісти
Інавгурації не буде. Китайський шпигун чжоу бай-ден не стане президентом.
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24.12.2020 14:25 Відповісти
Зеленского скоморохом пригласят на инаугурацию Байдена.
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24.12.2020 15:44 Відповісти
бай-ден іще більший скоморох, ніж вувузєла. Воно навіть імені свого не пам'ятає. І нагадує пізнього брєжнєва. Подивіться його останній виступ.
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24.12.2020 20:11 Відповісти
Аха-ха! А куда же Пороха пригласили? На Мальдивы ?)))
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24.12.2020 16:30 Відповісти
 
 