Формат інавгурації Байдена ще не визначено, запрошення не надсилали, - Кулеба

Запрошення на інавгурацію обраного президента США Джо Байдена поки не надсилали і формат події поки остаточно не визначено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Інавгурація Байдена готується, формат інавгурації остаточно, принаймні, станом на це ранок, ще не визначений, запрошення не надсилали", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.

Він підкреслив, що візит президента України до Сполучених Штатів, так само, як візит президента США в Україну - "це такі питання, які постійно перебувають на нашому порядку денному, і ми над ними працюємо".

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