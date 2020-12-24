Формат инаугурации Байдена еще не определен, приглашения не рассылались, - Кулеба

Приглашения на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена пока не рассылались и формат события пока окончательно не определен

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Инаугурация Байдена готовится, формат инаугурации окончательно, по крайней мере, по состоянию на это утро, еще не определен, приглашения не рассылались", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что визит президента Украины в Соединенные Штаты, так же как визит президента США в Украину - "это такие вопросы, которые постоянно находятся на нашей повестке дня, и мы над ними работаем".

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