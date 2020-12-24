Формат инаугурации Байдена еще не определен, приглашения не рассылались, - Кулеба
Приглашения на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена пока не рассылались и формат события пока окончательно не определен
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Инаугурация Байдена готовится, формат инаугурации окончательно, по крайней мере, по состоянию на это утро, еще не определен, приглашения не рассылались", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.
Он подчеркнул, что визит президента Украины в Соединенные Штаты, так же как визит президента США в Украину - "это такие вопросы, которые постоянно находятся на нашей повестке дня, и мы над ними работаем".
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+8 Oljik
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а с величайшим политиком современности и его цуцей,
умеющей останавливать инфляцию 128мью знаками в твиттере,
побеседовать все таки нужно....
ето проблема и мы ее решаем - отвяньте...
в конце концов далеко не каждому Президенту США и не часто предоставляется такая возможность кое чему поучиться у мудрейших мира сего..
не факт, шо буба ответит согласием, но ето уже проблема Джо - смотря как попросит.
P.S. Что то мне подсказывает, что членограя пригласят в США. Непременно пригласят. Но не в Вашингтон, на инаугурацию Байдена, а на суд в город Делавэр, в качестве соучастника Бени и его компании.