Зеленский поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников Службы безопасности Украины с Днем контрразведки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Сегодня подразделение, в котором вы служите, отмечает очередную годовщину со дня своего образования. За годы существования отечественная контрразведка не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попыткой врага расшатать нашу страну изнутри. Ваша деятельность направлена на предупреждение угроз безопасности Украины, требует не только широкой компетенции и профессионализма, но и безграничной преданности своему делу", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал контрразведчикам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения Украинскому народу.

"Убежден, что вы и впредь будете оставаться образцом в выполнении служебного долга, примером высокого мастерства и патриотизма", - добавил глава государства.

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