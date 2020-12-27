РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10882 посетителя онлайн
Новости
5 767 124

Зеленский поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником

Зеленский поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников Службы безопасности Украины с Днем контрразведки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Сегодня подразделение, в котором вы служите, отмечает очередную годовщину со дня своего образования. За годы существования отечественная контрразведка не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попыткой врага расшатать нашу страну изнутри. Ваша деятельность направлена на предупреждение угроз безопасности Украины, требует не только широкой компетенции и профессионализма, но и безграничной преданности своему делу", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал контрразведчикам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения Украинскому народу.

"Убежден, что вы и впредь будете оставаться образцом в выполнении служебного долга, примером высокого мастерства и патриотизма", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником

Зеленский Владимир (20505) контрразведка (496) поздравление (1059) СБУ (19934)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Обличчя української жінки, коли чотириразовий уклоніст грозиться відправити її в армію.
Маруся Звiробiй.
ПЛЯ, РИДАЮ

Зеленский поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 1262
показать весь комментарий
27.12.2020 09:39
+26
Зеленский поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 9843
показать весь комментарий
27.12.2020 09:35
+14
Ти ж і сам вже знаєш, що повторюєш фейки від фсб.
показать весь комментарий
27.12.2020 09:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
«Почекун»?
показать весь комментарий
27.12.2020 10:37 Ответить
Зеленський привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 7164
показать весь комментарий
27.12.2020 17:21 Ответить
маша панамарь вийшло на роботу
з лозунгами :тільки порох тільки барига ,свинарчуки герої України ,Гелетей кращий стратег за всю історію ..Отжата база відпочинку Чайка у рабочих в Козині
пораву тепер діабетіка
показать весь комментарий
27.12.2020 09:58 Ответить
тримай потєрпєлий.

Зеленський привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 2938
показать весь комментарий
27.12.2020 10:03 Ответить
порохоботи ліпіцкіє жгітє ще і ще
показать весь комментарий
27.12.2020 09:59 Ответить
на фоне "вагнеровцев" неискренние поздравления и пафосные слова звучат насмешкой...
показать весь комментарий
27.12.2020 10:03 Ответить
Какой к чёрту праздник, если Ермак до сих пор не свободе и в должности.
показать весь комментарий
27.12.2020 10:19 Ответить
Главная шлюха кремля, поздравила разведчиков, писец таварищи
показать весь комментарий
27.12.2020 11:05 Ответить
Трудно наверное передать "радость и гордость" обуявшую КОНТРРАЗВЕДЧИКОВ когда их поздравляет предатель разрушивший всю их титаническую работу по защите страны.Какая циничность и откровенная мерзость и издевательство.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:39 Ответить
Зеленский поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником: с вагнеровской и донецкоизоляторной операциями. И пообещал, что и впредь...
показать весь комментарий
27.12.2020 11:05 Ответить
Зеленський привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 938
показать весь комментарий
27.12.2020 11:12 Ответить
Зеленський привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 1782
показать весь комментарий
27.12.2020 11:13 Ответить
https://www.facebook.com/sbu.odessa/photos/a.1652294621693730/2454290121494172/?type=3&eid=ARBaomLmjyIXLNYYr4GbNhwfzZfqReIeruRNsn8YmDonxkhPe9QKKfm99Anh8YkbL3Qi6kYHOj6Y-T3E&__xts__%5B0%5D=68.ARArYFqBYBbdMU0tzQ4oNbN1Cp-T9kerdyrMxhUW6z2LfKaSNtgnV_pCXNNwsgEsMlOjRpWm32bL1noDmRAieTaoMRPVA0jYaMjXVLZ6VfhlsBVlxdpoLHHkeRdmT2Tf9pHpxf8ADZuzfWEcpYA9_dJbGoo6-f7cUjCXz9xufk749DWjZAgmEe6fcALSXGIo76HekIDtkXCuoDHXwDTdUNQ5-RTCxdDNFSOPaufYFlj7y01ry--bMGUxYSAJtsMY6b7HwRpIsJ129kvWVCk0eORmwcjxb7jhLXNDKpuLOGP4C8zHa_kVrj_3GQo_eOnYBra6KiVc47saf8ZHeUDGsgee5KjL&__tn__=EEHH-R Зеленський привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 846
показать весь комментарий
27.12.2020 11:21 Ответить
Порошенко передал что-то, а Зеленский поздравил с чем-то. От одного что-то прибыло, а от другого прозвучало и ...пусто. Таков стиль работы, один созидает, другой воздух колышет.
показать весь комментарий
27.12.2020 11:39 Ответить
С праздником, коллеги!!!
показать весь комментарий
27.12.2020 11:49 Ответить
Взаимно,коллега!!!
показать весь комментарий
27.12.2020 12:45 Ответить
Это очередной прикол? Поздравлять то что уже сам же и уничтожил а остатками "руководит" подъездный дружок их "братской" страны в звании фальшивого "главного лейтенанта" ходящего пить водку к финансистам терроризма? Браво ,Гениально. Видимо уже нечего сливать в ФСБ. Всё уже слили. А денежки то хочется,говорят в ФСБ хорошие зарплаты предателям платят. Правда пока они нужны,потом в лифтах утилизируют и в кабаках ну и возле киоска с шаурмой сойдёт.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:35 Ответить
Господи який цинізм , Зелепукін уклоніст -зрадник поздоровляє контррозвідників це у кошмарному сні може тільки наснитися .
показать весь комментарий
27.12.2020 14:30 Ответить
зезрадник за злив вагнерів повинен сидіти а не вітати ,а він винен тому шо покриває, цинізм зашкалює він собі уже на довічно напрацював ,а ще і 2 років не минуло
показать весь комментарий
27.12.2020 14:43 Ответить
Його ж запросили на продовження серіалу. От він і продовжує в Новому сезоні. На черзі іще 3, а потім іще 5. Бо в нас ******* "молодих, розумних, чесних". А як свої закінчаться то будуть присилати із РФ-ії, бо тут у них море друзів, рідних і просто краще "понімающіх душу рускіх людєй". А "націонал-патріоти", "западники", "свідомити", "бандерівці","єврошлюхи","соросята", міцно закарбовані в свідомості 13,5 мільйонів виборців, хитрішими московитами, уже ніколи не матимуть більшості в парламенті. І зможуть розраховувати лише на 10% максимум. Так що Путін не спав на троні 20 років. Він "виховував" українських виборців і знайшов палкий відгук у їхніх серцях.
показать весь комментарий
27.12.2020 15:17 Ответить
лучше бы он почистил их ряды от российских шпионов и информаторов,о которых ему уже в открытую говорят западные спецслужбы..Даже "на поговорить" по этой теме в Лондоне в сторонку отзывали
показать весь комментарий
27.12.2020 16:40 Ответить
ууу. караульчик, зрадуленция, ненавижу-ненавижу.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 