Зеленський привітав контррозвідників СБУ з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників Служби безпеки України з Днем контррозвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Сьогодні підрозділ, в якому ви служите, відзначає чергову річницю від дня свого утворення. Заснована на початку становлення нашої незалежної держави, контррозвідувальна діяльність завжди супроводжувалася безпрецедентною розвідувальною та диверсійною активністю з боку підступного північного сусіда. За роки існування вітчизняна контррозвідка не раз доводила свою ефективність, запобігаючи намаганням ворога розхитати нашу країну зсередини", - йдеться у привітані.

"Ваша діяльність спрямована на упередження загрозам безпеці України, потребує не тільки найширшої компетенції та професіоналізму, але й безмежної відданості своїй справі.

Переконаний, що ви й надалі будете залишатися зразком у виконанні службового обов’язку, прикладом високої майстерності та патріотизму", - додав глава держави.

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