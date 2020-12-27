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Зеленський привітав контррозвідників СБУ з професійним святом

Зеленський привітав контррозвідників СБУ з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників Служби безпеки України з Днем контррозвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Сьогодні підрозділ, в якому ви служите, відзначає чергову річницю від дня свого утворення. Заснована на початку становлення нашої незалежної держави, контррозвідувальна діяльність завжди супроводжувалася безпрецедентною розвідувальною та диверсійною активністю з боку підступного північного сусіда. За роки існування вітчизняна контррозвідка не раз доводила свою ефективність, запобігаючи намаганням ворога розхитати нашу країну зсередини", - йдеться у привітані.

"Ваша діяльність спрямована на упередження загрозам безпеці України, потребує не тільки найширшої компетенції та професіоналізму, але й безмежної відданості своїй справі.

Переконаний, що ви й надалі будете залишатися зразком у виконанні службового обов’язку, прикладом високої майстерності та патріотизму", - додав глава держави.

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Зеленський Володимир (23978) контррозвідка (470) привітання (732) СБУ (12857)


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Топ коментарі
+30
Обличчя української жінки, коли чотириразовий уклоніст грозиться відправити її в армію.
Маруся Звiробiй.
ПЛЯ, РИДАЮ

Зеленский поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 1262
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27.12.2020 09:39
+26
Зеленский поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 9843
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27.12.2020 09:35
+14
Ти ж і сам вже знаєш, що повторюєш фейки від фсб.
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27.12.2020 09:40
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«Почекун»?
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27.12.2020 10:37 Відповісти
Зеленський привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 7164
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27.12.2020 17:21 Відповісти
маша панамарь вийшло на роботу
з лозунгами :тільки порох тільки барига ,свинарчуки герої України ,Гелетей кращий стратег за всю історію ..Отжата база відпочинку Чайка у рабочих в Козині
пораву тепер діабетіка
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27.12.2020 09:58 Відповісти
тримай потєрпєлий.

Зеленський привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 2938
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27.12.2020 10:03 Відповісти
порохоботи ліпіцкіє жгітє ще і ще
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27.12.2020 09:59 Відповісти
на фоне "вагнеровцев" неискренние поздравления и пафосные слова звучат насмешкой...
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27.12.2020 10:03 Відповісти
Какой к чёрту праздник, если Ермак до сих пор не свободе и в должности.
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27.12.2020 10:19 Відповісти
Главная шлюха кремля, поздравила разведчиков, писец таварищи
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27.12.2020 11:05 Відповісти
Трудно наверное передать "радость и гордость" обуявшую КОНТРРАЗВЕДЧИКОВ когда их поздравляет предатель разрушивший всю их титаническую работу по защите страны.Какая циничность и откровенная мерзость и издевательство.
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27.12.2020 13:39 Відповісти
Зеленский поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником: с вагнеровской и донецкоизоляторной операциями. И пообещал, что и впредь...
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27.12.2020 11:05 Відповісти
Зеленський привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 938
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27.12.2020 11:12 Відповісти
Зеленський привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 1782
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27.12.2020 11:13 Відповісти
https://www.facebook.com/sbu.odessa/photos/a.1652294621693730/2454290121494172/?type=3&eid=ARBaomLmjyIXLNYYr4GbNhwfzZfqReIeruRNsn8YmDonxkhPe9QKKfm99Anh8YkbL3Qi6kYHOj6Y-T3E&__xts__%5B0%5D=68.ARArYFqBYBbdMU0tzQ4oNbN1Cp-T9kerdyrMxhUW6z2LfKaSNtgnV_pCXNNwsgEsMlOjRpWm32bL1noDmRAieTaoMRPVA0jYaMjXVLZ6VfhlsBVlxdpoLHHkeRdmT2Tf9pHpxf8ADZuzfWEcpYA9_dJbGoo6-f7cUjCXz9xufk749DWjZAgmEe6fcALSXGIo76HekIDtkXCuoDHXwDTdUNQ5-RTCxdDNFSOPaufYFlj7y01ry--bMGUxYSAJtsMY6b7HwRpIsJ129kvWVCk0eORmwcjxb7jhLXNDKpuLOGP4C8zHa_kVrj_3GQo_eOnYBra6KiVc47saf8ZHeUDGsgee5KjL&__tn__=EEHH-R Зеленський привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 846
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27.12.2020 11:21 Відповісти
Порошенко передал что-то, а Зеленский поздравил с чем-то. От одного что-то прибыло, а от другого прозвучало и ...пусто. Таков стиль работы, один созидает, другой воздух колышет.
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27.12.2020 11:39 Відповісти
С праздником, коллеги!!!
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27.12.2020 11:49 Відповісти
Взаимно,коллега!!!
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27.12.2020 12:45 Відповісти
Это очередной прикол? Поздравлять то что уже сам же и уничтожил а остатками "руководит" подъездный дружок их "братской" страны в звании фальшивого "главного лейтенанта" ходящего пить водку к финансистам терроризма? Браво ,Гениально. Видимо уже нечего сливать в ФСБ. Всё уже слили. А денежки то хочется,говорят в ФСБ хорошие зарплаты предателям платят. Правда пока они нужны,потом в лифтах утилизируют и в кабаках ну и возле киоска с шаурмой сойдёт.
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27.12.2020 13:35 Відповісти
Господи який цинізм , Зелепукін уклоніст -зрадник поздоровляє контррозвідників це у кошмарному сні може тільки наснитися .
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27.12.2020 14:30 Відповісти
зезрадник за злив вагнерів повинен сидіти а не вітати ,а він винен тому шо покриває, цинізм зашкалює він собі уже на довічно напрацював ,а ще і 2 років не минуло
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27.12.2020 14:43 Відповісти
Його ж запросили на продовження серіалу. От він і продовжує в Новому сезоні. На черзі іще 3, а потім іще 5. Бо в нас ******* "молодих, розумних, чесних". А як свої закінчаться то будуть присилати із РФ-ії, бо тут у них море друзів, рідних і просто краще "понімающіх душу рускіх людєй". А "націонал-патріоти", "западники", "свідомити", "бандерівці","єврошлюхи","соросята", міцно закарбовані в свідомості 13,5 мільйонів виборців, хитрішими московитами, уже ніколи не матимуть більшості в парламенті. І зможуть розраховувати лише на 10% максимум. Так що Путін не спав на троні 20 років. Він "виховував" українських виборців і знайшов палкий відгук у їхніх серцях.
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27.12.2020 15:17 Відповісти
лучше бы он почистил их ряды от российских шпионов и информаторов,о которых ему уже в открытую говорят западные спецслужбы..Даже "на поговорить" по этой теме в Лондоне в сторонку отзывали
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27.12.2020 16:40 Відповісти
ууу. караульчик, зрадуленция, ненавижу-ненавижу.
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27.12.2020 20:39 Відповісти
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