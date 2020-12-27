Зеленський привітав контррозвідників СБУ з професійним святом
Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників Служби безпеки України з Днем контррозвідки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
"Сьогодні підрозділ, в якому ви служите, відзначає чергову річницю від дня свого утворення. Заснована на початку становлення нашої незалежної держави, контррозвідувальна діяльність завжди супроводжувалася безпрецедентною розвідувальною та диверсійною активністю з боку підступного північного сусіда. За роки існування вітчизняна контррозвідка не раз доводила свою ефективність, запобігаючи намаганням ворога розхитати нашу країну зсередини", - йдеться у привітані.
"Ваша діяльність спрямована на упередження загрозам безпеці України, потребує не тільки найширшої компетенції та професіоналізму, але й безмежної відданості своїй справі.
Переконаний, що ви й надалі будете залишатися зразком у виконанні службового обов’язку, прикладом високої майстерності та патріотизму", - додав глава держави.
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пораву тепер діабетіка