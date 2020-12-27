РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4999 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
25 501 85

В оккупированной Керчи треснула 55-метровая копия Керченского моста. ФОТО

В оккупированной Керчи треснула миниатюрная копия Керченского моста, установленного в Комсомольском парке.

Как информирует Цензор.НЕТ, по данным Крым.Реалии, несмотря на наличие трещин, установку не закрыли - она ​​все еще доступна для пешеходов.

Первые трещины появились на объекте в начале осени 2020 года. Глава российской администрации Керчи Сергей Бороздин утверждал, что ремонтные работы выполнит фирма ООО "Стройгарант", которая монтировала этот объект.

В оккупированной Керчи треснула 55-метровая копия Керченского моста 01

По наблюдениям корреспондента Крым.Реалии, теперь под копией моста видны следы штукатурных работ, однако на конструкции до сих пор видны разрывы и продольные трещины.

В оккупированной Керчи треснула 55-метровая копия Керченского моста 02
Фото: Крым.реалии

Копия Керченского моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны была установлена ​​в керченском парке осенью 2019 года, местные власти заявляли, что объект будет привлекать туристов и служить "точкой притяжения" людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оштрафованы 25 граждан Украины, въехавшие в оккупированный Крым по Керченскому мосту, - ГПСУ

Напомним, автодорожную часть моста через Керченский пролив открыли для движения легковых автомобилей в мае 2018 года, позже было открыто движение грузового транспорта. Железнодорожная часть моста пока не достроена.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство Керченского моста в оккупированном Россией Крыму является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Европейский союз и США раскритиковали частичное открытие Керченского моста между российской территорией и оккупированным Крымом. Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году - после оккупации Крыма.

С июля 2014 г. правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов в оккупированном Крыму.

Керчь (442) Крым (26412) Керченский мост (393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+59
Добрий знак!
показать весь комментарий
27.12.2020 10:20
+41
Це вже натяк вищих сил.
Крим НАШ !
показать весь комментарий
27.12.2020 10:20
+34
В оккупированной Керчи треснула 55-метровая копия Керченского моста - Цензор.НЕТ 4613
показать весь комментарий
27.12.2020 10:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добрий знак!
показать весь комментарий
27.12.2020 10:20 Ответить
В окупованій Керчі тріснула 55-метрова копія Керченського моста - Цензор.НЕТ 9218
показать весь комментарий
27.12.2020 18:19 Ответить
Це вже натяк вищих сил.
Крим НАШ !
показать весь комментарий
27.12.2020 10:20 Ответить
(приміряються)))) тренуються)))))
показать весь комментарий
27.12.2020 10:23 Ответить
Це "Кукла Вуду" натурального мосту (якісь шамани тренуються)!
показать весь комментарий
27.12.2020 10:51 Ответить
Незабаром цю вату і мости перевірить землетрус 8-9 балів, який буває в Криму раз на 100 років.
показать весь комментарий
27.12.2020 11:16 Ответить
Уже два дня Турцию трусит.
показать весь комментарий
27.12.2020 19:48 Ответить
Ярош, конечно) там его визитка в трещине)))
показать весь комментарий
27.12.2020 11:21 Ответить
Визитки кончились, Беня не напечатал новый тираж.
показать весь комментарий
27.12.2020 11:46 Ответить
Точно! Це все потойбічні парфуми бавляться!
показать весь комментарий
27.12.2020 12:08 Ответить
Каких там высших сил... это юля мендель силой двухсот восьмидесяти знаков его твитнула... юлин мендельский потенциал настолько нисчерпаем, шо если захочет, от бубочки залетит...
показать весь комментарий
27.12.2020 10:29 Ответить
Але ж яка вона скромна! Про це - ні пари з вуст!
показать весь комментарий
27.12.2020 12:09 Ответить
Кукла вуду ?
показать весь комментарий
27.12.2020 10:20 Ответить
візитівка Яроша під мостом прикопана.
показать весь комментарий
27.12.2020 10:22 Ответить
Візітівки Яроша друкували не в Україні. Судячі з наслідків його діяльності...
показать весь комментарий
27.12.2020 10:25 Ответить
100%
показать весь комментарий
27.12.2020 10:37 Ответить
А я думаю на Зоряна и Шкиряка...
показать весь комментарий
27.12.2020 10:37 Ответить
З почином!
показать весь комментарий
27.12.2020 10:21 Ответить
Води в Криму обмаль, про туристів нічого і мріяти.
Бо ніхто не захоче ходити немитим та смердючим тиждень два.
показать весь комментарий
27.12.2020 10:21 Ответить
тиждень-два ))) це Ви ще й пожаліли іх (води нема...дощів нема...море...і те бува примерза))))
показать весь комментарий
27.12.2020 10:25 Ответить
Лаптєкопитним не звикати, вони немиті та смердючі з народження.
показать весь комментарий
27.12.2020 10:26 Ответить
Так это ж "родная гавань" - она должна иметь запах.
показать весь комментарий
27.12.2020 11:47 Ответить
А ще в тому парку можна встановити копію відра з водою, для тієї ж мети, як і цей мост там стоїть - щоб залучати туристів!
показать весь комментарий
27.12.2020 10:24 Ответить
В оккупированной Керчи треснула 55-метровая копия Керченского моста - Цензор.НЕТ 122

...щоб пам"ятали крисчанє-пацючанє.....
показать весь комментарий
27.12.2020 10:28 Ответить
Ага. І буде воно "привлекать туристов и служить точкой притяжения людей", як каже місцева влада.Источник: https://censor.net/ru/n3239251
показать весь комментарий
27.12.2020 11:06 Ответить
трещина по Фрейду
показать весь комментарий
27.12.2020 10:28 Ответить
Оригинал не должен отставать от копии.
показать весь комментарий
27.12.2020 10:30 Ответить
СОВПАДЄНІЄ ?
показать весь комментарий
27.12.2020 10:30 Ответить
В оккупированной Керчи треснула 55-метровая копия Керченского моста - Цензор.НЕТ 49
показать весь комментарий
27.12.2020 10:41 Ответить
В оккупированной Керчи треснула 55-метровая копия Керченского моста - Цензор.НЕТ 4613
показать весь комментарий
27.12.2020 10:45 Ответить
Аленушка тоже треснула. И еще как...
показать весь комментарий
27.12.2020 11:44 Ответить
В окупованій Керчі тріснула 55-метрова копія Керченського моста - Цензор.НЕТ 4611
показать весь комментарий
27.12.2020 14:28 Ответить
найди 7 отличий
показать весь комментарий
27.12.2020 19:46 Ответить
Сдаюсь
показать весь комментарий
27.12.2020 19:50 Ответить
остановив на скаку коня и убив рогатиной медведя вошла в горящую избу спасти распятого в
отравленных трусиках овального.........
показать весь комментарий
28.12.2020 06:42 Ответить
В окупованій Керчі тріснула 55-метрова копія Керченського моста - Цензор.НЕТ 3727
показать весь комментарий
27.12.2020 10:52 Ответить
Вот интересно-шо в них в головах?Или просто за бабки?Вроде ж молодеж,продвинутая,интернет.Должны ж понимать шо всех на@бывают.
показать весь комментарий
27.12.2020 11:33 Ответить
їх тільки но відлюбили, хіба не видно по мордам?
показать весь комментарий
27.12.2020 12:23 Ответить
Тупо ЗА
показать весь комментарий
30.01.2021 08:10 Ответить
В яку дірку путін любить цих московитів ?
показать весь комментарий
27.12.2020 15:01 Ответить
В пупок.
показать весь комментарий
28.12.2020 06:03 Ответить
В окупованій Керчі тріснула 55-метрова копія Керченського моста - Цензор.НЕТ 3362
показать весь комментарий
27.12.2020 10:55 Ответить
С удовольствием бы сравнил "мордорскую копию" с нашими копиями. И порадовался бы за качество работы наших строителей. Да вот беда: нет у нас подобных копий.
показать весь комментарий
27.12.2020 11:12 Ответить
Лучше было бы, чтобы треснул оригинал.
показать весь комментарий
27.12.2020 11:21 Ответить
Может когда пойдут поезда, то треснет .
показать весь комментарий
27.12.2020 11:28 Ответить
В окупованій Керчі тріснула 55-метрова копія Керченського моста - Цензор.НЕТ 4097 Поезда уже год как ходят
показать весь комментарий
27.12.2020 11:51 Ответить
Так Бубочка-танкист у нас уже есть. Ждем когда репнет
показать весь комментарий
27.12.2020 15:48 Ответить
Ты бы и дальше целовал Рашу прямо в хутина затяжным засосом.
показать весь комментарий
27.12.2020 11:47 Ответить
Подумай, як житимеш з цим нині!
показать весь комментарий
27.12.2020 12:13 Ответить
начало заложене
показать весь комментарий
27.12.2020 11:26 Ответить
Чекаємо, поки трісне оригінал
показать весь комментарий
27.12.2020 11:37 Ответить
У оригинала опоры неравномерно проседают почти на метр, потому поездам - зась.
Тс-с, это гостайна кремля.
показать весь комментарий
27.12.2020 11:51 Ответить
В окупованій Керчі тріснула 55-метрова копія Керченського моста - Цензор.НЕТ 1676Поезда регулярно курсируют через мост с июня месяца. Правда Цензор об этом даже не догадывается
показать весь комментарий
27.12.2020 11:53 Ответить
Товарные? ГРУЖЁНЫЕ ?
показать весь комментарий
27.12.2020 12:00 Ответить
И товарные в том числе. Постоянно тащат цистерны с солярой и бензином. Ютуб забит роликами с товарнякими на мосту
показать весь комментарий
27.12.2020 12:02 Ответить
А как понять, что цистерны не пустые ?
Они бы возили воду, которой так не хватает.
показать весь комментарий
27.12.2020 12:06 Ответить
Они возят соляру и бензин - обратно порожняком идут
показать весь комментарий
27.12.2020 12:07 Ответить
Пустые пластмассоые вагоны. И длина не впечатляет.
показать весь комментарий
27.12.2020 12:18 Ответить
Узрей на 2:50 фома-неверующий и уверуй
https://www.youtube.com/watch?v=2tVsZ6tKn6Q Поезда.
показать весь комментарий
27.12.2020 12:20 Ответить
Вот тебе еще пластиковых цистерн
https://www.youtube.com/watch?v=kjYsrwWl7OU Керчь. Товарняк
показать весь комментарий
27.12.2020 12:23 Ответить
раніше там не було соляри і бензину?
показать весь комментарий
27.12.2020 12:25 Ответить
Раньше паромом вагоны таскали. Тепрь паромная переправа закрыта
показать весь комментарий
27.12.2020 12:26 Ответить
Вы там это, побольше мост нагружайте, шоб побыстрей таво...
показать весь комментарий
28.12.2020 09:50 Ответить
Оригинал на очереди?!
показать весь комментарий
27.12.2020 12:10 Ответить
Оригинал ждёт своего заветного ледохода.
показать весь комментарий
27.12.2020 12:13 Ответить
На все свій час.
показать весь комментарий
27.12.2020 12:14 Ответить
Пластмассовый?
показать весь комментарий
27.12.2020 12:23 Ответить
"длиной 55 метров и весом 2,5 тонны" (включая опоры?)
1 пог. м - 45 кг
Фанерный?
"доступна для пешеходов"
Вроде не должен
показать весь комментарий
27.12.2020 13:13 Ответить
Таракан - тоже пешеход. И крыса.
показать весь комментарий
27.12.2020 14:02 Ответить
Ск-РЕПЫ не удержали конструкцию.
показать весь комментарий
27.12.2020 14:29 Ответить
И ТОТ ТРЕСНЕТ !)
показать весь комментарий
27.12.2020 14:40 Ответить
Как то непонятно: памятник мосту еще при жизни поставили? Или наперед, чтобы потом не заморачиваться?
показать весь комментарий
27.12.2020 15:35 Ответить
Перст божий указующий.
показать весь комментарий
27.12.2020 15:44 Ответить
Нужен хороший дождь в районе моста, потом внезапный мороз, ну а следующий этап - землетрясение баллов 7 . Тогда вопрос с несанкционированной постройкой моста на оккупированной территории разрешится сам.
показать весь комментарий
27.12.2020 15:56 Ответить
мистика однако
показать весь комментарий
27.12.2020 19:47 Ответить
яка славетна перемога.
есть чем гордиться.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:32 Ответить
ну, хоть какая то радость...!
показать весь комментарий
27.12.2020 22:43 Ответить
Це приклад на малому що буде з великим
показать весь комментарий
28.12.2020 02:12 Ответить
 
 