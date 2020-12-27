В оккупированной Керчи треснула 55-метровая копия Керченского моста. ФОТО

В оккупированной Керчи треснула миниатюрная копия Керченского моста, установленного в Комсомольском парке.

Как информирует Цензор.НЕТ, по данным Крым.Реалии, несмотря на наличие трещин, установку не закрыли - она ​​все еще доступна для пешеходов.

Первые трещины появились на объекте в начале осени 2020 года. Глава российской администрации Керчи Сергей Бороздин утверждал, что ремонтные работы выполнит фирма ООО "Стройгарант", которая монтировала этот объект.

По наблюдениям корреспондента Крым.Реалии, теперь под копией моста видны следы штукатурных работ, однако на конструкции до сих пор видны разрывы и продольные трещины.



Фото: Крым.реалии

Копия Керченского моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны была установлена ​​в керченском парке осенью 2019 года, местные власти заявляли, что объект будет привлекать туристов и служить "точкой притяжения" людей.

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Напомним, автодорожную часть моста через Керченский пролив открыли для движения легковых автомобилей в мае 2018 года, позже было открыто движение грузового транспорта. Железнодорожная часть моста пока не достроена.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство Керченского моста в оккупированном Россией Крыму является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Европейский союз и США раскритиковали частичное открытие Керченского моста между российской территорией и оккупированным Крымом. Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году - после оккупации Крыма.

С июля 2014 г. правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов в оккупированном Крыму.