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В окупованій Керчі тріснула 55-метрова копія Керченського моста. ФОТО

В окупованій Керчі тріснула мініатюрна копія Керченського моста, встановленого в Комсомольському парку.

Як інформує Цензор.НЕТ, за даними Крим.Реалії, попри наявність тріщин, інсталяцію не закрили – вона все ще доступна для пішоходів

Перші тріщини з'явилися на об'єкті на початку осені 2020 року. Голова російської адміністрації Керчі Сергій Бороздін стверджував, що ремонтні роботи виконає фірма ТОВ "Стройгарант", яка монтувала цей об'єкт.

В окупованій Керчі тріснула 55-метрова копія Керченського моста 01

За спостереженнями кореспондента Крим.Реалії, тепер під копією мосту видно сліди штукатурних робіт, однак на конструкції досі видно розриви та поздовжні тріщини.

В окупованій Керчі тріснула 55-метрова копія Керченського моста 02
Фото: Крим.Реалії

Копія Керченського мосту довжиною 55 метрів і вагою 2,5 тонни була встановлена в керченському парку восени 2019 року, місцева влада заявляла, що об'єкт приваблюватиме туристів і служитиме "точкою тяжіння" людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оштрафовано 25 громадян України, які в'їхали в окупований Крим через Керченський міст, - ДПСУ

Нагадаємо, автодорожню частину мосту через Керченську протоку відкрили для руху легкових автомобілів у травні 2018 року, пізніше було відкрито рух вантажного транспорту. Залізнична частина мосту поки не добудована.

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво Керченського мосту в анексованому Росією Криму є черговим свідченням нехтування міжнародним правом із боку Кремля.

Європейський союз і США розкритикували часткове відкриття Керченського мосту між російською територією і анексованим Кримом. Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво мосту в 2014 році – після анексії Криму.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Криму.

Керч (193) Крим (14176) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+59
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27.12.2020 10:20
+41
Це вже натяк вищих сил.
Крим НАШ !
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27.12.2020 10:20
+34
В оккупированной Керчи треснула 55-метровая копия Керченского моста - Цензор.НЕТ 4613
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27.12.2020 10:45
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27.12.2020 10:20 Відповісти
В окупованій Керчі тріснула 55-метрова копія Керченського моста - Цензор.НЕТ 9218
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27.12.2020 18:19 Відповісти
Це вже натяк вищих сил.
Крим НАШ !
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27.12.2020 10:20 Відповісти
(приміряються)))) тренуються)))))
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27.12.2020 10:23 Відповісти
Це "Кукла Вуду" натурального мосту (якісь шамани тренуються)!
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27.12.2020 10:51 Відповісти
Незабаром цю вату і мости перевірить землетрус 8-9 балів, який буває в Криму раз на 100 років.
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27.12.2020 11:16 Відповісти
Уже два дня Турцию трусит.
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27.12.2020 19:48 Відповісти
Ярош, конечно) там его визитка в трещине)))
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27.12.2020 11:21 Відповісти
Визитки кончились, Беня не напечатал новый тираж.
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27.12.2020 11:46 Відповісти
Точно! Це все потойбічні парфуми бавляться!
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27.12.2020 12:08 Відповісти
Каких там высших сил... это юля мендель силой двухсот восьмидесяти знаков его твитнула... юлин мендельский потенциал настолько нисчерпаем, шо если захочет, от бубочки залетит...
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27.12.2020 10:29 Відповісти
Але ж яка вона скромна! Про це - ні пари з вуст!
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27.12.2020 12:09 Відповісти
Кукла вуду ?
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27.12.2020 10:20 Відповісти
візитівка Яроша під мостом прикопана.
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27.12.2020 10:22 Відповісти
Візітівки Яроша друкували не в Україні. Судячі з наслідків його діяльності...
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27.12.2020 10:25 Відповісти
100%
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27.12.2020 10:37 Відповісти
А я думаю на Зоряна и Шкиряка...
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27.12.2020 10:37 Відповісти
З почином!
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27.12.2020 10:21 Відповісти
Води в Криму обмаль, про туристів нічого і мріяти.
Бо ніхто не захоче ходити немитим та смердючим тиждень два.
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27.12.2020 10:21 Відповісти
тиждень-два ))) це Ви ще й пожаліли іх (води нема...дощів нема...море...і те бува примерза))))
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27.12.2020 10:25 Відповісти
Лаптєкопитним не звикати, вони немиті та смердючі з народження.
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27.12.2020 10:26 Відповісти
Так это ж "родная гавань" - она должна иметь запах.
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27.12.2020 11:47 Відповісти
А ще в тому парку можна встановити копію відра з водою, для тієї ж мети, як і цей мост там стоїть - щоб залучати туристів!
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27.12.2020 10:24 Відповісти
В оккупированной Керчи треснула 55-метровая копия Керченского моста - Цензор.НЕТ 122

...щоб пам"ятали крисчанє-пацючанє.....
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27.12.2020 10:28 Відповісти
Ага. І буде воно "привлекать туристов и служить точкой притяжения людей", як каже місцева влада.Источник: https://censor.net/ru/n3239251
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27.12.2020 11:06 Відповісти
трещина по Фрейду
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27.12.2020 10:28 Відповісти
Оригинал не должен отставать от копии.
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27.12.2020 10:30 Відповісти
СОВПАДЄНІЄ ?
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27.12.2020 10:30 Відповісти
В оккупированной Керчи треснула 55-метровая копия Керченского моста - Цензор.НЕТ 49
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27.12.2020 10:41 Відповісти
В оккупированной Керчи треснула 55-метровая копия Керченского моста - Цензор.НЕТ 4613
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27.12.2020 10:45 Відповісти
Аленушка тоже треснула. И еще как...
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27.12.2020 11:44 Відповісти
В окупованій Керчі тріснула 55-метрова копія Керченського моста - Цензор.НЕТ 4611
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27.12.2020 14:28 Відповісти
найди 7 отличий
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27.12.2020 19:46 Відповісти
Сдаюсь
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27.12.2020 19:50 Відповісти
остановив на скаку коня и убив рогатиной медведя вошла в горящую избу спасти распятого в
отравленных трусиках овального.........
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28.12.2020 06:42 Відповісти
В окупованій Керчі тріснула 55-метрова копія Керченського моста - Цензор.НЕТ 3727
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27.12.2020 10:52 Відповісти
Вот интересно-шо в них в головах?Или просто за бабки?Вроде ж молодеж,продвинутая,интернет.Должны ж понимать шо всех на@бывают.
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27.12.2020 11:33 Відповісти
їх тільки но відлюбили, хіба не видно по мордам?
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27.12.2020 12:23 Відповісти
Тупо ЗА
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30.01.2021 08:10 Відповісти
В яку дірку путін любить цих московитів ?
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27.12.2020 15:01 Відповісти
В пупок.
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28.12.2020 06:03 Відповісти
В окупованій Керчі тріснула 55-метрова копія Керченського моста - Цензор.НЕТ 3362
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27.12.2020 10:55 Відповісти
С удовольствием бы сравнил "мордорскую копию" с нашими копиями. И порадовался бы за качество работы наших строителей. Да вот беда: нет у нас подобных копий.
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27.12.2020 11:12 Відповісти
Лучше было бы, чтобы треснул оригинал.
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27.12.2020 11:21 Відповісти
Может когда пойдут поезда, то треснет .
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27.12.2020 11:28 Відповісти
В окупованій Керчі тріснула 55-метрова копія Керченського моста - Цензор.НЕТ 4097 Поезда уже год как ходят
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27.12.2020 11:51 Відповісти
Так Бубочка-танкист у нас уже есть. Ждем когда репнет
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27.12.2020 15:48 Відповісти
Ты бы и дальше целовал Рашу прямо в хутина затяжным засосом.
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27.12.2020 11:47 Відповісти
Подумай, як житимеш з цим нині!
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27.12.2020 12:13 Відповісти
начало заложене
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27.12.2020 11:26 Відповісти
Чекаємо, поки трісне оригінал
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27.12.2020 11:37 Відповісти
У оригинала опоры неравномерно проседают почти на метр, потому поездам - зась.
Тс-с, это гостайна кремля.
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27.12.2020 11:51 Відповісти
В окупованій Керчі тріснула 55-метрова копія Керченського моста - Цензор.НЕТ 1676Поезда регулярно курсируют через мост с июня месяца. Правда Цензор об этом даже не догадывается
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27.12.2020 11:53 Відповісти
Товарные? ГРУЖЁНЫЕ ?
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27.12.2020 12:00 Відповісти
И товарные в том числе. Постоянно тащат цистерны с солярой и бензином. Ютуб забит роликами с товарнякими на мосту
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27.12.2020 12:02 Відповісти
А как понять, что цистерны не пустые ?
Они бы возили воду, которой так не хватает.
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27.12.2020 12:06 Відповісти
Они возят соляру и бензин - обратно порожняком идут
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27.12.2020 12:07 Відповісти
Пустые пластмассоые вагоны. И длина не впечатляет.
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27.12.2020 12:18 Відповісти
Узрей на 2:50 фома-неверующий и уверуй
https://www.youtube.com/watch?v=2tVsZ6tKn6Q Поезда.
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27.12.2020 12:20 Відповісти
Вот тебе еще пластиковых цистерн
https://www.youtube.com/watch?v=kjYsrwWl7OU Керчь. Товарняк
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27.12.2020 12:23 Відповісти
раніше там не було соляри і бензину?
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27.12.2020 12:25 Відповісти
Раньше паромом вагоны таскали. Тепрь паромная переправа закрыта
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27.12.2020 12:26 Відповісти
Вы там это, побольше мост нагружайте, шоб побыстрей таво...
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28.12.2020 09:50 Відповісти
Оригинал на очереди?!
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27.12.2020 12:10 Відповісти
Оригинал ждёт своего заветного ледохода.
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27.12.2020 12:13 Відповісти
На все свій час.
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27.12.2020 12:14 Відповісти
Пластмассовый?
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27.12.2020 12:23 Відповісти
"длиной 55 метров и весом 2,5 тонны" (включая опоры?)
1 пог. м - 45 кг
Фанерный?
"доступна для пешеходов"
Вроде не должен
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27.12.2020 13:13 Відповісти
Таракан - тоже пешеход. И крыса.
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27.12.2020 14:02 Відповісти
Ск-РЕПЫ не удержали конструкцию.
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27.12.2020 14:29 Відповісти
И ТОТ ТРЕСНЕТ !)
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27.12.2020 14:40 Відповісти
Как то непонятно: памятник мосту еще при жизни поставили? Или наперед, чтобы потом не заморачиваться?
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27.12.2020 15:35 Відповісти
Перст божий указующий.
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27.12.2020 15:44 Відповісти
Нужен хороший дождь в районе моста, потом внезапный мороз, ну а следующий этап - землетрясение баллов 7 . Тогда вопрос с несанкционированной постройкой моста на оккупированной территории разрешится сам.
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27.12.2020 15:56 Відповісти
мистика однако
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27.12.2020 19:47 Відповісти
яка славетна перемога.
есть чем гордиться.
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27.12.2020 20:32 Відповісти
ну, хоть какая то радость...!
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27.12.2020 22:43 Відповісти
Це приклад на малому що буде з великим
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28.12.2020 02:12 Відповісти
 
 