Строительство концессионных автобанов - приоритетная задача Кабмина, - Шмыгаль
Строительство концессионных автобанов в Украине является одной из приоритетных задач действующего Кабинета министров Украины.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"На этой неделе мы приняли решение, которое создает правовые основания для реализации таких проектов на условиях государственно-частного партнерства", - отмечает Шмыгаль.
При этом он напомнил, что правительство утвердило максимальный размер платы за разовый проезд автомобильными дорогами общего пользования, построенными на условиях концессии.
"Это означает, что концессионер на основе договора не сможет установить цену выше, чем установленная Кабинетом министром", - пояснил премьер.
Кроме этого он отметил, что в рамках программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на первом этапе запланировано восстановление 6 потенциальных пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км.
"Реализация таких проектов повысит заинтересованность инвесторов и даст возможность развивать инфраструктуру по европейским стандартам", - добавил премьер.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам Украины. Согласно распоряжению Кабмина, стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен за км.
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ключевое слово - ВОССТАНОВЛЕНИЕ уже построенных за деньги ковид-фонда...
и теперь за них станут взимать плату всякие "инвесторы" юзики-******* и их кураторы ленкины папы - там же ж их же щебень
и деревья вдоль обочин такие же ж
закон есть, но, заметь, существующие дороги восстановили за деньги ковид-фонда...
для концессии пусть инвесторы приходят на строительство новых, а не восстановление уже существующих дорог
на житомир - через фастов полями-лесами...
на львов, ровно и тот же житомир по шоссе б.церковь-кременец
на харьков - шоссе бровары- сумы
на одессу через б.церковь-таращу- звенигородку-умань- балту или погребище-балту
на днепр - по левому берегу кременчуг-кобеляки
всё это альтернативы
теперь о концессионных пишу, чтобы понятно было...
кроме слова ВОССТАНАВЛИВАТЬ шмыгаль сказал УЧАСТКИ...
эти УЧАСТКИ дорог и попадут под, тобой написанные, должные условия
Ушла в нєізвєсность,проклятая
Епоха бариґ і лжецов
І ліш на прощаньє махнула
Своім долґожданним концом...
А как же ВАСАДЗЕ и южанина будут мильоны зарабатывать 😀😀😀
да и тут на форуме есть целая группа тролей, которая автобарыг защищает явно не бесплатно
ПУСТЬ ВСЕ ВИДЯТ ЭТИ ФАМИЛИИ - ведь голосовали явно за деньги ВАСАДЗЕ и автобарыг
Т.е. проехаться по "автобану" Киев-Одесса будет теперь (в среднем) около 50$ стоить? Это не считая бензина, прочего расходного, амортизации машины и штрафов от Рюкзакова...
Кроме этого он отметил, что в рамках программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на первом этапе запланировано восстановление 6 потенциальных пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км.Источник: https://censor.net/ru/n3239270
но позже
армия разваливается, война не заканчивается...
Антиковідний асфальт!!
🤑
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Другими словами, распил миллиардов на строительстве дорог - главная задача тех кто в кабмине и вокруг него.
А Вы там все - выживайте!
Государственное партнерство - асфальт положить ковидными деньгами
Частное партнерство - разметку сделать частнокоцессионерскими деньгами
Государственный концессионер - кабинет
министровв здании по ул. Грушевского,12/2 и гос.бюджет
Частные концессионеры - министры и их замы
Согласно распоряжению Кабмина, стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен за км.Источник: https://censor.net/ru/n3239270
Там где 80коп. - кабинету и гос.бюджету
Там где 4,6 грн./км - 2,6грн./км министрам, 2,0 замам