Строительство концессионных автобанов - приоритетная задача Кабмина, - Шмыгаль

Строительство концессионных автобанов в Украине является одной из приоритетных задач действующего Кабинета министров Украины.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе мы приняли решение, которое создает правовые основания для реализации таких проектов на условиях государственно-частного партнерства", - отмечает Шмыгаль.

При этом он напомнил, что правительство утвердило максимальный размер платы за разовый проезд автомобильными дорогами общего пользования, построенными на условиях концессии.

"Это означает, что концессионер на основе договора не сможет установить цену выше, чем установленная Кабинетом министром", - пояснил премьер.

Кроме этого он отметил, что в рамках программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на первом этапе запланировано восстановление 6 потенциальных пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км.

"Реализация таких проектов повысит заинтересованность инвесторов и даст возможность развивать инфраструктуру по европейским стандартам", - добавил премьер.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам Украины. Согласно распоряжению Кабмина, стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен за км.