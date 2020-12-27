Будівництво концесійних автобанів - пріоритетне завдання Кабміну, - Шмигаль
Будівництво концесійних автобанів в Україні є одним із пріоритетних завдань чинного Кабінету міністрів України.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"На цьому тижні ми прийняли рішення, яке створює правові підстави для реалізації таких проєктів на умовах державно-приватного партнерства", - зазначає Шмигаль.
При цьому він нагадав, що уряд затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами загального користування, побудованими на умовах концесії.
"Це означає, що концесіонер на основі договору не зможе встановити ціну вищу, ніж встановлена Кабінетом міністром", - пояснив прем'єр.
Крім цього він зазначив, що в рамках програми державно-приватного партнерства в дорожній галузі на першому етапі заплановано відновлення 6 потенційних пілотних ділянок доріг загальною протяжністю 1400 км.
"Реалізація таких проєктів підвищить зацікавленість інвесторів і дасть можливість розвивати інфраструктуру за європейськими стандартами", - додав прем'єр.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами України. Згідно з розпорядженням Кабміну, вартість буде коливатися від 80 копійок до 4,6 гривень за км.
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ключевое слово - ВОССТАНОВЛЕНИЕ уже построенных за деньги ковид-фонда...
и теперь за них станут взимать плату всякие "инвесторы" юзики-******* и их кураторы ленкины папы - там же ж их же щебень
и деревья вдоль обочин такие же ж
закон есть, но, заметь, существующие дороги восстановили за деньги ковид-фонда...
для концессии пусть инвесторы приходят на строительство новых, а не восстановление уже существующих дорог
на житомир - через фастов полями-лесами...
на львов, ровно и тот же житомир по шоссе б.церковь-кременец
на харьков - шоссе бровары- сумы
на одессу через б.церковь-таращу- звенигородку-умань- балту или погребище-балту
на днепр - по левому берегу кременчуг-кобеляки
всё это альтернативы
теперь о концессионных пишу, чтобы понятно было...
кроме слова ВОССТАНАВЛИВАТЬ шмыгаль сказал УЧАСТКИ...
эти УЧАСТКИ дорог и попадут под, тобой написанные, должные условия
Ушла в нєізвєсность,проклятая
Епоха бариґ і лжецов
І ліш на прощаньє махнула
Своім долґожданним концом...
А как же ВАСАДЗЕ и южанина будут мильоны зарабатывать 😀😀😀
да и тут на форуме есть целая группа тролей, которая автобарыг защищает явно не бесплатно
ПУСТЬ ВСЕ ВИДЯТ ЭТИ ФАМИЛИИ - ведь голосовали явно за деньги ВАСАДЗЕ и автобарыг
Т.е. проехаться по "автобану" Киев-Одесса будет теперь (в среднем) около 50$ стоить? Это не считая бензина, прочего расходного, амортизации машины и штрафов от Рюкзакова...
Кроме этого он отметил, что в рамках программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на первом этапе запланировано восстановление 6 потенциальных пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км.Источник: https://censor.net/ru/n3239270
но позже
армия разваливается, война не заканчивается...
Антиковідний асфальт!!
🤑
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Другими словами, распил миллиардов на строительстве дорог - главная задача тех кто в кабмине и вокруг него.
А Вы там все - выживайте!
Государственное партнерство - асфальт положить ковидными деньгами
Частное партнерство - разметку сделать частнокоцессионерскими деньгами
Государственный концессионер - кабинет
министровв здании по ул. Грушевского,12/2 и гос.бюджет
Частные концессионеры - министры и их замы
Согласно распоряжению Кабмина, стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен за км.Источник: https://censor.net/ru/n3239270
Там где 80коп. - кабинету и гос.бюджету
Там где 4,6 грн./км - 2,6грн./км министрам, 2,0 замам