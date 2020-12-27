Будівництво концесійних автобанів - пріоритетне завдання Кабміну, - Шмигаль

Будівництво концесійних автобанів в Україні є одним із пріоритетних завдань чинного Кабінету міністрів України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"На цьому тижні ми прийняли рішення, яке створює правові підстави для реалізації таких проєктів на умовах державно-приватного партнерства", - зазначає Шмигаль.

При цьому він нагадав, що уряд затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами загального користування, побудованими на умовах концесії.

"Це означає, що концесіонер на основі договору не зможе встановити ціну вищу, ніж встановлена ​​Кабінетом міністром", - пояснив прем'єр.

Крім цього він зазначив, що в рамках програми державно-приватного партнерства в дорожній галузі на першому етапі заплановано відновлення 6 потенційних пілотних ділянок доріг загальною протяжністю 1400 км.

"Реалізація таких проєктів підвищить зацікавленість інвесторів і дасть можливість розвивати інфраструктуру за європейськими стандартами", - додав прем'єр.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами України. Згідно з розпорядженням Кабміну, вартість буде коливатися від 80 копійок до 4,6 гривень за км.