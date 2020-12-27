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Будівництво концесійних автобанів - пріоритетне завдання Кабміну, - Шмигаль

Будівництво концесійних автобанів - пріоритетне завдання Кабміну, - Шмигаль

Будівництво концесійних автобанів в Україні є одним із пріоритетних завдань чинного Кабінету міністрів України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"На цьому тижні ми прийняли рішення, яке створює правові підстави для реалізації таких проєктів на умовах державно-приватного партнерства", - зазначає Шмигаль.

При цьому він нагадав, що уряд затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами загального користування, побудованими на умовах концесії.

"Це означає, що концесіонер на основі договору не зможе встановити ціну вищу, ніж встановлена ​​Кабінетом міністром", - пояснив прем'єр.

Крім цього він зазначив, що в рамках програми державно-приватного партнерства в дорожній галузі на першому етапі заплановано відновлення 6 потенційних пілотних ділянок доріг загальною протяжністю 1400 км.

"Реалізація таких проєктів підвищить зацікавленість інвесторів і дасть можливість розвивати інфраструктуру за європейськими стандартами", - додав прем'єр.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами України. Згідно з розпорядженням Кабміну, вартість буде коливатися від 80 копійок до 4,6 гривень за км.

дороги (3066) Шмигаль Денис (4609)


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Топ коментарі
+15
Строительство концессионных автобанов - приоритетная задача Кабмина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 346
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27.12.2020 14:17
+13
Строительство концессионных автобанов - приоритетная задача Кабмина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7135
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27.12.2020 14:22
+10
Все у зелені в майбутньому. Обіцянки-цяцянки.
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27.12.2020 14:16
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Все у зелені в майбутньому. Обіцянки-цяцянки.
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27.12.2020 14:16 Відповісти
Обіцяти не означає жениться !!!!)))
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27.12.2020 14:27 Відповісти
- "запланировано восстановление 6 потенциальных пилотных участков дорог"...

ключевое слово - ВОССТАНОВЛЕНИЕ уже построенных за деньги ковид-фонда...
и теперь за них станут взимать плату всякие "инвесторы" юзики-******* и их кураторы ленкины папы - там же ж их же щебень
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27.12.2020 17:01 Відповісти
Почему щебень? А трава на разделительной полосе?
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27.12.2020 20:14 Відповісти
зелень, зелень...
и деревья вдоль обочин такие же ж
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27.12.2020 21:59 Відповісти
Строительство концессионных автобанов - приоритетная задача Кабмина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2541
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27.12.2020 14:28 Відповісти
деребан там нехилый.. столько откатов на средствах из бюджета.. "можно хорошо прибарахлится - внукам внуков хватит"
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27.12.2020 14:34 Відповісти
Строительство концессионных автобанов - приоритетная задача Кабмина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 346
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27.12.2020 14:17 Відповісти
О! Новая дойная коровка появится! Хорошо заживут в ОПе. Типа до этого жили плохо...
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27.12.2020 14:17 Відповісти
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, регулирующий строительство дорог на условиях концессии, который Верховная Рада https://cfts.org.ua/news/2018/02/27/rada_prinyala_zakon_reguliruyuschiy_kontsessionnoe_stroitelstvo_dorog_45879 приняла 27 февраля .
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27.12.2020 16:24 Відповісти
это манипуляции
закон есть, но, заметь, существующие дороги восстановили за деньги ковид-фонда...
для концессии пусть инвесторы приходят на строительство новых, а не восстановление уже существующих дорог
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27.12.2020 17:08 Відповісти
Дорогу не могут отдать в концессию если нет альтернативной, бесплатной дороги. На сколько я знаю -альтернативной дороги на трассе Киев - Одесса нет. Киев - Житомир, тоже. Киев - Харьков, тоже. У нас ни где дороги не дублируются, значит будут строить.
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27.12.2020 17:19 Відповісти
6 участков 1400км будут - ВОССТАНАВЛИВАТЬ - премьер сказал чётко
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27.12.2020 17:40 Відповісти
интересно стало посмотрел дороги на карте:
на житомир - через фастов полями-лесами...
на львов, ровно и тот же житомир по шоссе б.церковь-кременец
на харьков - шоссе бровары- сумы
на одессу через б.церковь-таращу- звенигородку-умань- балту или погребище-балту
на днепр - по левому берегу кременчуг-кобеляки

всё это альтернативы
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27.12.2020 18:14 Відповісти
Дорога концессионная должна быть прямой, самой короткой, не проходить через населенные пункты и не иметь перекрестков, только многоуровневые развязки.
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27.12.2020 18:22 Відповісти
за альтернативные дороги написал понятно?...они есть...
теперь о концессионных пишу, чтобы понятно было...
кроме слова ВОССТАНАВЛИВАТЬ шмыгаль сказал УЧАСТКИ...
эти УЧАСТКИ дорог и попадут под, тобой написанные, должные условия
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27.12.2020 18:39 Відповісти
Порошенко президент? Ви зависли десь у 2017?
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27.12.2020 17:28 Відповісти
Толя, ты тупой? Нажми на дату в коменте. 27 февраля 2018, 18:24
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27.12.2020 17:32 Відповісти
Это только мне показалось, что новые дороги во многих местах начали проседать.
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27.12.2020 14:21 Відповісти
Їхнє просідання закладено було ще 21.04.2019-го, коли ви всі, 73/43%зебіли, йшли на виборчі дільниці з воплями "хуженебудет"
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27.12.2020 14:50 Відповісти
Вчера поймал пару таких "проседаний" возле Днепра, на правом, на обьездной) Хорошо хоть скорость была небольшой, можно было и без передка остаться)
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27.12.2020 15:03 Відповісти
И мосты. Устали. А ещё и порты. Они такие зачуханые государственным управлением, что то только в концесс. Мены управленцы,с офигенными зарплатками помогли, и три дня в месяц "работающие" наблюдатели с их премиальными от власти, довели до края. Всё продать. Частные- нечестные руки это и ждали.
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27.12.2020 15:13 Відповісти
это, чтобы "инвесторам" было, что восстанавливать
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27.12.2020 17:09 Відповісти
Строительство концессионных автобанов - приоритетная задача Кабмина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7135
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27.12.2020 14:22 Відповісти
Самим прекрасним моментом у всій цій іділіі є формування цін на проїзд цими дорогами. Мудрому нарідові порахували, що сплачувати за насолоду пєрєдвіженія по харошим дорогам, він повинен в еквіваленті Євро!...
Ушла в нєізвєсность,проклятая
Епоха бариґ і лжецов
І ліш на прощаньє махнула
Своім долґожданним концом...
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27.12.2020 14:23 Відповісти
это цены не народу, а потенциальным инвесторам-концессионерам, чтобы они могли рассчитать возврат инвестиций и решить насколько им это интересно.
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27.12.2020 23:15 Відповісти
Пока что это не задача, а мечты.
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27.12.2020 14:24 Відповісти
Коли держава залазить в наші кішені це вже не мрі а жорстока дійсність. Є сумніви на кошт платних автобанів?
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27.12.2020 14:29 Відповісти
не держава, а влада - кілька лохів. Тільки виглядає, що кілька лохів чистять кишені ще більшим лохам, які, хоч і не згодні, але терплять. Як дурень сказав - значить так і треба, еге ж?
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27.12.2020 14:33 Відповісти
Кто по ним ездить будет? Цена на бензин выше чем в США...Автомобили в Украинцев - развалюхи...Обещали сделать нормальную растаможку(бу авто) - не сделали...Почему?...В чем проблема?....Растаможте по 300-500 баксов - вот вам и деньги на строительство дорог...а не кому-то в карман - все равно же автомобили завозятся.
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27.12.2020 14:25 Відповісти
Вы шо ???

А как же ВАСАДЗЕ и южанина будут мильоны зарабатывать 😀😀😀
да и тут на форуме есть целая группа тролей, которая автобарыг защищает явно не бесплатно
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27.12.2020 16:32 Відповісти
Вот не понятно совсем суть проблемы...Отмените растаможку - зачем она? Автомобиль в ЕС стоит 1000 Баксов - растаможка 3000....Че головой ударились?....Зеленский ОБЕЩАЛ...Зачем обещать если СЛАБАК и не можешь исполнить?....Южанина- та еще СТЕРВА.....
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27.12.2020 16:38 Відповісти
Вообще-то надо напечатать список всех депутатов проголосовавших за закон про евробляхи
ПУСТЬ ВСЕ ВИДЯТ ЭТИ ФАМИЛИИ - ведь голосовали явно за деньги ВАСАДЗЕ и автобарыг
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27.12.2020 16:44 Відповісти
А з якого такого переляку, світлоголовий ти наш, розмитнення лише на бляхи відміняти? відмінити на все а митниці з митниками розігнати аби жодний слабак не обіцяв більше нічого і Южаніна може стала б монашкою...
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27.12.2020 21:18 Відповісти
На майже всі інші товари загальне податкове навантаження при митному оформленні - 20-30%, і тільки на "бляхи" - 300 %.
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28.12.2020 09:06 Відповісти
Звідки така смішна інформація?))) ми нещодавно розмитнювали Мерса МЛ 2017 року коштував у Мюнхені 16К євро, розмитнення разом з реєстрацією вийшов 6К євро, аж ні як не 300%.Більшість наших бляхарів, контрабасери і просто не хотять розмитнювати бо мають паспорти ЄС і їм зручніше їздити за кордон на єврореєстрації...
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28.12.2020 21:49 Відповісти
Отож бо й воно що 17-го року. До-речі, будете тепер з нього податок ти на розкіш 25000 в рік платити. А був-би він всього на 10 років старше то заплатити-б на митниці 30К навіть при меншій при меншій ціні авто. Паспорт ЄС не так легко отримати. Стоять за кордоном на консульському обліку і то далеко не більшість.
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29.12.2020 10:48 Відповісти
Мадярського паспорта етнічного монгола не важко отримати, навчися троха мови хантемансі і всё на...)))
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30.12.2020 22:43 Відповісти
Усі дороги що настроїли за рахунок Ковіда будуть платними, бо вони і є концесійни автобани.
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27.12.2020 14:26 Відповісти
не очень я понимаю этот механизм но..... концессия, это бесплатная передача обьекта для развития и обраования рабочих мест. при чем сдесь кап. строительство для передачи в концессию и при чем сдесь инвесторы. или зели реили сделать комуто готовый бизнес за щет государства? слепили все в кучу чтоб никто нихрена не понял. значит для воровства
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27.12.2020 14:27 Відповісти
"Согласно распоряжению Кабмина, стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен за км."

Т.е. проехаться по "автобану" Киев-Одесса будет теперь (в среднем) около 50$ стоить? Это не считая бензина, прочего расходного, амортизации машины и штрафов от Рюкзакова...
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27.12.2020 14:28 Відповісти
вообщето вроде договаривались о том,что платные-это новые дороги,параллельно с уже существующими...как понять вот это?

Кроме этого он отметил, что в рамках программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на первом этапе запланировано восстановление 6 потенциальных пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км.Источник: https://censor.net/ru/n3239270
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27.12.2020 14:29 Відповісти
напёрсточники, сэр ))))
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27.12.2020 14:39 Відповісти
мы об этом выше написали...
но позже
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27.12.2020 17:10 Відповісти
а есть такие отчаянные, которые верят, что успеют отбить вложенные бабки?... ну, разумеется, окромя местных "иностранных инвездоров"?...
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27.12.2020 14:32 Відповісти
какое совпадение ))) налепили дорог отнимая у больных людей деньги, выделенные на их лечение...отрапортовали-умилились и решили сделать ото-это (построенное за госкошт и ковидный фонд) платным... а схераси? постройте коммерческую дорогу параллельно государственной и снимайте деньги... а у людей должен быть выбор - либо по дороге либо по... хайвею )))) с ветерком...
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27.12.2020 14:39 Відповісти
Барыги продадут концессионнерам щебень, песок который принадлежит Народу Украины, и с нас еще поимеют за проезд по дорогам.
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27.12.2020 14:46 Відповісти
не запутывай...барыги - то порошенки
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27.12.2020 17:12 Відповісти
простите что ввел в оману, просто страшно когда будет 73% барыг.
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27.12.2020 17:14 Відповісти
73% не "будет", а уже есть...они, правда, вместо ведущихся, считают себя введенными
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27.12.2020 17:30 Відповісти
Від блогера https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/476684/sortby/date почув по ТБ зранку цікаву версію: оці всі побрехеньки від Шмигаля, Степанова (по пандемії короновірусу), Марченка, Мендель, тощо - це таким чином готують для ЗЕ-клована звіт-брехню під "привітання з шампанським" на Новий рік.
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27.12.2020 14:47 Відповісти
Создавайте открытые акционерные общества,что бы люди могли вкладываться в строительство новых дорог и участвовать в распределении прибыли,хватит жирным кабанам обдирать экономику и вывозить прибыль в офшоры.
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27.12.2020 14:57 Відповісти
фантаст
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27.12.2020 16:30 Відповісти
Чтобы не делали зеленые, бедные от этого только продолжают беднеть,
армия разваливается, война не заканчивается...
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27.12.2020 15:07 Відповісти
Нююю...
Антиковідний асфальт!!
🤑
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27.12.2020 15:14 Відповісти
За доставку асфальта мы тоже будем платить отдельно?
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27.12.2020 15:21 Відповісти
Лавры Гитлера-покоя не дают?
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27.12.2020 15:41 Відповісти
Коли для Кабміну пріоритетом залишилось концесійне будівництво доріг, то видно цьому уряду скоро "труба", бо насправді пріоритетом уряду має стати відновлення економіки, ліквідація (чи хоча б на першому етапі суттєве скорочення) безробіття, зростання зарплат і пенсій, подолання бідності. Концесійне будівництво, здача об"єктів в концесію - це навіть не останні спроби запобігти дефолту, це передача народної власності іноземцям для подальшого викачування коштів з інфраструктурних об"єктів, землі, портів і т.д. Для будівництва концесійних доріг потрібно українців вигнати з їх земель (як колись в Америці виселяли індіанців чи в Австралії аборигенів), або для вигляду скупити їх землі (ніби-то для громадських чи державних потреб) по 1-2 грн. за 1м кв.(як у часи "великого будівнивцтва до Євро-2012), а потім ще українців обілетити (дозволити користуватись цими дорогами, але за європейську платню). Наш ж клоуни можуть ще й гірше зробити: забрати наші діючі магістралі, припудрити шлагбаумами та будками для збору грошенят під автобани і далі собі концесити (читати косити бабло в євриках), але ті стратегії до певного часу, аж поки той народ не візьме в руки вила та не підніме над Майданом сотню козацьких заструганих палей, а інакше не вийде...
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27.12.2020 15:43 Відповісти
Коли для Кабміну пріоритетом залишилось концесійне будівництво доріг, то видно цьому уряду скоро "труба", бо насправді пріоритетом уряду має стати відновлення економіки, ліквідація (чи хоча б на першому етапі суттєве скорочення) безробіття, зростання зарплат і пенсій, подолання бідності. Концесійне будівництво, здача об"єктів в концесію - це навіть не останні спроби запобігти дефолту, це передача народної власності іноземцям для подальшого викачування коштів з інфраструктурних об"єктів, землі, портів і т.д. Для будівництва концесійних доріг потрібно українців вигнати з їх земель (як колись в Америці виселяли індіанців чи в Австралії аборигенів), або для вигляду скупити їх землі (ніби-то для громадських чи державних потреб) по 1-2 грн. за 1м кв.(як у часи "великого будівнивцтва до Євро-2012), а потім ще українців обілетити (дозволити користуватись цими дорогами, але за європейську платню). Наш ж клоуни можуть ще й гірше зробити: забрати наші діючі магістралі, припудрити шлагбаумами та будками для збору грошенят під автобани і далі собі концесити (читати косити бабло в євриках), але ті стратегії до певного часу, аж поки той народ не візьме в руки вила та не підніме над Майданом сотню козацьких заструганих палей, а інакше не вийде...
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27.12.2020 16:00 Відповісти
Перевод высказывания Шмыгаля. Дело в том, что уряд опубликовал не только диапазон цен на проезд по платным дорогам, но и список самих дорог, которые отдают в концессию. Причем некоторые из них не участвовали в программе ВелБуд, поскольку отреставрированы при Порохе или даже ранее. Когда им начали указывать -что же вы ребята растягиваете не свое -пускай концессионеры строят новые дороги и их эксплуатируют. Сообразили - "да,растягиваем,но упор-то в будующем будем делать на строительство новых дорог!" Так, что тянем, но с упором.
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27.12.2020 16:25 Відповісти
Шміґоль...
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27.12.2020 17:06 Відповісти
вот немцы то да строители автобанов ...он целый а они его ломают и поновому строят .
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27.12.2020 17:14 Відповісти
А снижение тарифа на отопление во время пандемии значит не является задачей правительства?
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27.12.2020 17:36 Відповісти
Строительство концессионных автобанов - приоритетная задача Кабмина, - Шмыгаль

-------------------------------------------------------------------------------------------
Другими словами, распил миллиардов на строительстве дорог - главная задача тех кто в кабмине и вокруг него.
А Вы там все - выживайте!
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27.12.2020 17:40 Відповісти
после того как вы кинули китайцев на концессии, строить с вами вместе тут будут только фирмы-однодневки которые нужны только для откатов
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27.12.2020 19:37 Відповісти
"На этой неделе мы приняли решение, которое создает правовые основания для реализации таких проектов на условиях государственно-частного партнерства"Источник: https://censor.net/ru/n3239270

Государственное партнерство - асфальт положить ковидными деньгами
Частное партнерство - разметку сделать частнокоцессионерскими деньгами
Государственный концессионер - кабинет министров в здании по ул. Грушевского,12/2 и гос.бюджет
Частные концессионеры - министры и их замы

Согласно распоряжению Кабмина, стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен за км.Источник: https://censor.net/ru/n3239270

Там где 80коп. - кабинету и гос.бюджету
Там где 4,6 грн./км - 2,6грн./км министрам, 2,0 замам
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27.12.2020 20:36 Відповісти
Да кто бы сомневался, что для пархатых мародеров из банды зельцмана-бабломойского-ахметки основная задача сделать передвижение по стране платным, чтобы рабы не разбегались из владений неофеодалов.
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27.12.2020 21:33 Відповісти
При этом я лично не сомневаюсь. что после строительства платной дороги, бесплатные никто ремонтировать не будет, и у людей просто не будет иного выхода как платить за проезд очередным мародерам (ситуация будет аналогичная с "зелеными" тарифами на электроэнергию, когда мы все из своих карманов оплачиваем эту аферу), а значит подорожают абсолютно все товары, которые будут перевозить по этим дорогам, да и само передвижение по стране станет очень недешевым удовольствием.
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27.12.2020 21:38 Відповісти
При строительстве параллельных участков сколько земли с/х назначения будет БЕЗВОЗВРАТНО выведено из оборота ? Почему этот фактор не принимают во-внимание ? Как ввели рынок земли, так крику было до небес , что "продали" всю землю. А как нависла угроза закатать землю а асфальт, вместо того, чтобы отремонтировать существующие дороги, так все молчат.
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28.12.2020 09:12 Відповісти
 
 