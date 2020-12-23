Головні новини 24 грудня: похорон Кернеса, платні дороги

У Харкові поховали Кернеса, рейтинг Зеленського летить вниз, проїзд деякими дорогами стане платним, борщ визнали українським, а не російським, - головні новини України і світу.

Похорон Кернеса і "совка"

Харків'яни попрощалися з мером міста Геннадієм Кернесом. В останню путь його проводжало безліч городян, у соцмережах цей похорон навіть порівнювали з похороном Сталіна. Масовість заходу вразила режисера і колишнього в'язня Кремля Олега Сенцова - він написав, що "дуже б хотілося, щоб похорон Кернеса був остаточним похороном совка в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів".

Сім'я й адвокати Кернеса пообіцяли, що домагатимуться його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році.

Рейтинг Зеленського летить вниз

За пів року він втратив ⅓ підтримки: зараз за Зеленського готові голосувати 26,5% українців, а ще в травні таких було 39,35%.

Крім цього, 71% громадян вважає, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, 58% мріють про дострокові перевибори Ради, 39% - про дострокові вибори президента.

Таран переплутав "фальшстарт" з "фальцетом"

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки надіслав листа президенту України Володимиру Зеленському з висловленням недовіри міністру оборони Андрію Тарану. "Людина провалила абсолютно все, а президент, судячи з усього, навіть не здатен оцінити, що відбувається", - пояснив глава фракції "Голос" Сергій Рахманін.

Таран хотів прокоментувати чутки про свою відставку, але оскандалився, переплутавши слова "фальшстарт" і "фальцет". "Я першим проінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки - фальцет", - процитувала пресслужба міністерства його слова. Пізніше в пресслужбі спочатку виправили "фальцет" на "фальшстарт", потім повернули слово "фальцет" назад і спробували пояснити, що так і треба, і врешті-решт взагалі видалили скандальний пост.

Нові штами коронавірусу

За день їх виявили два: один - у Великій Британії, і він ще заразніший, ніж усі попередні, інший - у Малайзії, і заразність поки незрозуміла.

Зате з'ясувалося, що антитіла після хвороби зберігаються впродовж 8 місяців, а передбачити, чи буде людина хворіти важко, можна за допомогою аналізу крові.

"Слуга народу" Богуцька, яка прославилася "маскою-авоською", перехворіла на COVID-19. Вона стверджує, що заразилася коронавірусом у маршрутці дорогою до Верховної Ради, і як і раніше не вірить в ефективність масок (всупереч рекомендаціям ВООЗ).

Яка ціна проїзду платними дорогами

Кабінет Міністрів встановив максимальний розмір плати за разовий проїзд побудованою на умовах концесії дорогою. Вартість коливатиметься від 80 копійок (для мотоциклів) до 4,6 гривень (для вантажівок) за 1 кілометр.

Борщ наш

Керівництво "Мішлен" вибачилося за "гастрономічну необережність", через яку борщ назвали російською, а не українською національною стравою. Пресреліз виправили, тепер російським у ньому називають тільки розсольник.

Отож-бо.