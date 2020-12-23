Головні новини 24 грудня: похорон Кернеса, платні дороги
У Харкові поховали Кернеса, рейтинг Зеленського летить вниз, проїзд деякими дорогами стане платним, борщ визнали українським, а не російським, - головні новини України і світу.
Похорон Кернеса і "совка"
Харків'яни попрощалися з мером міста Геннадієм Кернесом. В останню путь його проводжало безліч городян, у соцмережах цей похорон навіть порівнювали з похороном Сталіна. Масовість заходу вразила режисера і колишнього в'язня Кремля Олега Сенцова - він написав, що "дуже б хотілося, щоб похорон Кернеса був остаточним похороном совка в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів".
Сім'я й адвокати Кернеса пообіцяли, що домагатимуться його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році.
Рейтинг Зеленського летить вниз
За пів року він втратив ⅓ підтримки: зараз за Зеленського готові голосувати 26,5% українців, а ще в травні таких було 39,35%.
Крім цього, 71% громадян вважає, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, 58% мріють про дострокові перевибори Ради, 39% - про дострокові вибори президента.
Таран переплутав "фальшстарт" з "фальцетом"
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки надіслав листа президенту України Володимиру Зеленському з висловленням недовіри міністру оборони Андрію Тарану. "Людина провалила абсолютно все, а президент, судячи з усього, навіть не здатен оцінити, що відбувається", - пояснив глава фракції "Голос" Сергій Рахманін.
Таран хотів прокоментувати чутки про свою відставку, але оскандалився, переплутавши слова "фальшстарт" і "фальцет". "Я першим проінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки - фальцет", - процитувала пресслужба міністерства його слова. Пізніше в пресслужбі спочатку виправили "фальцет" на "фальшстарт", потім повернули слово "фальцет" назад і спробували пояснити, що так і треба, і врешті-решт взагалі видалили скандальний пост.
Нові штами коронавірусу
За день їх виявили два: один - у Великій Британії, і він ще заразніший, ніж усі попередні, інший - у Малайзії, і заразність поки незрозуміла.
Зате з'ясувалося, що антитіла після хвороби зберігаються впродовж 8 місяців, а передбачити, чи буде людина хворіти важко, можна за допомогою аналізу крові.
"Слуга народу" Богуцька, яка прославилася "маскою-авоською", перехворіла на COVID-19. Вона стверджує, що заразилася коронавірусом у маршрутці дорогою до Верховної Ради, і як і раніше не вірить в ефективність масок (всупереч рекомендаціям ВООЗ).
Яка ціна проїзду платними дорогами
Кабінет Міністрів встановив максимальний розмір плати за разовий проїзд побудованою на умовах концесії дорогою. Вартість коливатиметься від 80 копійок (для мотоциклів) до 4,6 гривень (для вантажівок) за 1 кілометр.
Борщ наш
Керівництво "Мішлен" вибачилося за "гастрономічну необережність", через яку борщ назвали російською, а не українською національною стравою. Пресреліз виправили, тепер російським у ньому називають тільки розсольник.
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Геннадия Адольфовича принято называть противоречивым политическим деятелем, хотя противоречий в его биографии практически нет.
Этот человек еще в молодости целенаправленно ступил на кривую дорожку и даже успел побывать в тюрьме
Официальная биография будущего первого лица Харькова гласит, что в 80-е Геннадий Адольфович менял работы как перчатки в диапазоне от работника молокозавода до мастера по ремонту часов. На деле же трудовая книжка заполнялась для отвода глаз боровшейся с тунеядцами советской системы, а сам Геннадий Кернес основной доход имел от перепродажи не только чеков Внешпосылторга, но и приобретенных там дефицитных товаров.
Когда «Березки» прикрыли, пришлось искать другие схемы мошенничества. А с наступлением Независимости Украины Кернеса и вовсе ждал неприятный сюрприз: его не только взяли за попытку присвоить прибыль от фиктивной продажи автомобиля, но и осудили на три года.
Неизвестно, как бы сложилась судьба бывшего чертежника-конструктора после выхода на волю, не пересекись его жизненные пути с Марком Добкиным. Для немолодого бизнесмена вчерашний сиделец стал тем же, кем в скором времени станет Геннадий Корбан для Игоря Коломойского - чернорабочим на юридическом поприще. Позже к функциональным обязанностям прибавилась роль неформального «старшего брата» для старшего из сыновей босса - туповатого Михаила. Спустя годы Кернес слепит из него недалекого и управляемого, но узнаваемого политика.
Нам украинцам повезло - у нас есть прекрасный СВОЙ родной язык.Да и по количеству украинцев в стране мы мононациональная страна.
И нечего нам тут строить Вавилонскую башню.
У кого сильно ноет челюсть от украинского, то рядом Расея, где уже все все языки пришиблены и никто вам не помешает там общаться на русском. Причем, желательно исключительно на русском. А то не равен час, вам вашу челюсть окончательно повредят
МОЖНО БЫТЬ МИЛЫМ И УМНЫМ МАЛЬЧИКОМ, ПРЕКРАСНО УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ, ОТЛИЧНО ПРОЙТИ КУРС УНИВЕРСИТЕТСКИХ НАУК - И
ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ИСПРАВНОГО ПОСЕЩЕНИЯ КИНЕМАТОГРАФА ПРЕВРАТИТСЯ В ИДИОТА
Ильф и Петров
Ой та не звезді. На похованнях "Гіві" з "Моторолою" відбувалося такеж саме несамовите роїння генетичного сміття, як і на відправці здохлого Кєрнеса.
Не от взрыва бомбы, не от подлого ножа,
Не от пули киллера крутого.
"Не солидно помер!" - говорили кореша. -
"Подавился косточкой вишневой!"
"Не солидно помер!" - говорили кореша. -
"Подавился косточкой вишневой!"
Оркестр играл Шопена, лабух жарил на трубе.
Кладбище наполнилось народом (сбродом),
И татуированный соратник по борьбе
Произнёс такую речь над гробом,
И татуированный соратник по борьбе
Произнёс такую речь над гробом:
"Ша, не в кипиш масть, прикиньте к носу, фраера,
Лапти сплёл наш старый кореш Гєпа,
Мелкий зехер не докнокал и сыграл жмура -
Щас он с Богом ботает по фене!
Мелкий зехер не докнокал и сыграл жмура -
Щас он с Богом ботает по фене!"
Я розумію прощання людей в робочий день з мером, який був для них найкращим.
Ладно, тільки не називайте іменем аеропорт. Прощайтесь.
А от чого пам'ятник Тарасу Шевченку робить такі радіальні хвилі відлякування з чергою до труни??
в 2017 году в Харькове проживало где-то 1,5 млн жителей.
И если из них 100 тысяч оказались кернесоидами, то это не так уж и страшно.
Радует одно: смерть не помешает ему исполнять обязанности!
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https://defence-ua.com/news/v_ngu_otrimali_veliku_kilkist_spetsialnoji_tehniki-2398.html В НГУ отримали велику кількість спеціальної техніки
Расследователи проекта "Схеми" выяснили, что городской голова Харькова был в Москве и встречался с экс-главой ФСБ, секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Конец 2019 года ознаменовался для мэра Кернеса поездкой в столицу страны-агрессора. Он отправился туда с Робертом Тедеевым якобы к стоматологу. В начале 2020 года они вместе вернулись из отпуска в Итали
По информации источника "Схем", Кернес и Тедеев встречались именно с секретарем Совета безопасности России Патрушевым, который через две недели после этого полетел в Оман, где в это же время отдыхал с семьей президент Украины Владимир Зеленский.
Не исключено, что Кернес помогает Офису президента выстраивать отношения с Кремлем, для чего и ездил в Москву в конце прошлого года.
Полное видео расследования - https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30432845.html здесь .
https://2day.kh.ua/kernes-vstrechalsya-v-moskve-s-kuratorom-specsluzhb-rossii-no-govorit-chto-zuby-lechil
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Boris Borisenko
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·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1341966433820016645 2 ч Жити стає краще,жити стає веселіше В Україні вводиться плата за проїзд по дорогах Проїзд від Житомира до Києва коштуватиме 100 грн,це приблизно 1 грн/км! А ви думали якого хера вам за ковiднi гроші влаштували "велике крадiвництво"?