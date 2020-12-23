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Новини
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Головні новини 24 грудня: похорон Кернеса, платні дороги

Головні новини 24 грудня: похорон Кернеса, платні дороги

У Харкові поховали Кернеса, рейтинг Зеленського летить вниз, проїзд деякими дорогами стане платним, борщ визнали українським, а не російським, - головні новини України і світу.

Похорон Кернеса і "совка"

Харків'яни попрощалися з мером міста Геннадієм Кернесом. В останню путь його проводжало безліч городян, у соцмережах цей похорон навіть порівнювали з похороном Сталіна. Масовість заходу вразила режисера і колишнього в'язня Кремля Олега Сенцова - він написав, що "дуже б хотілося, щоб похорон Кернеса був остаточним похороном совка в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів".

Сім'я й адвокати Кернеса пообіцяли, що домагатимуться його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році.

Головні новини 24 грудня: похорон Кернеса, платні дороги 01

Рейтинг Зеленського летить вниз

За пів року він втратив ⅓ підтримки: зараз за Зеленського готові голосувати 26,5% українців, а ще в травні таких було 39,35%.

Крім цього, 71% громадян вважає, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, 58% мріють про дострокові перевибори Ради, 39% - про дострокові вибори президента.

Таран переплутав "фальшстарт" з "фальцетом"

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки надіслав листа президенту України Володимиру Зеленському з висловленням недовіри міністру оборони Андрію Тарану. "Людина провалила абсолютно все, а президент, судячи з усього, навіть не здатен оцінити, що відбувається", - пояснив глава фракції "Голос" Сергій Рахманін.

Таран хотів прокоментувати чутки про свою відставку, але оскандалився, переплутавши слова "фальшстарт" і "фальцет". "Я першим проінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки - фальцет", - процитувала пресслужба міністерства його слова. Пізніше в пресслужбі спочатку виправили "фальцет" на "фальшстарт", потім повернули слово "фальцет" назад і спробували пояснити, що так і треба, і врешті-решт взагалі видалили скандальний пост.

Головні новини 24 грудня: похорон Кернеса, платні дороги 02

Головні новини 24 грудня: похорон Кернеса, платні дороги 03

Нові штами коронавірусу

За день їх виявили два: один - у Великій Британії, і він ще заразніший, ніж усі попередні, інший - у Малайзії, і заразність поки незрозуміла.

Зате з'ясувалося, що антитіла після хвороби зберігаються впродовж 8 місяців, а передбачити, чи буде людина хворіти важко, можна за допомогою аналізу крові.

"Слуга народу" Богуцька, яка прославилася "маскою-авоською", перехворіла на COVID-19. Вона стверджує, що заразилася коронавірусом у маршрутці дорогою до Верховної Ради, і як і раніше не вірить в ефективність масок (всупереч рекомендаціям ВООЗ).

Головні новини 24 грудня: похорон Кернеса, платні дороги 04

Яка ціна проїзду платними дорогами

Кабінет Міністрів встановив максимальний розмір плати за разовий проїзд побудованою на умовах концесії дорогою. Вартість коливатиметься від 80 копійок (для мотоциклів) до 4,6 гривень (для вантажівок) за 1 кілометр.

Борщ наш

Керівництво "Мішлен" вибачилося за "гастрономічну необережність", через яку борщ назвали російською, а не українською національною стравою. Пресреліз виправили, тепер російським у ньому називають тільки розсольник.

Отож-бо.

Головні новини 24 грудня: похорон Кернеса, платні дороги 05

Автор: 

дороги (3064) Зеленський Володимир (23913) Кернес Геннадій (506) похорон (1289) рейтинг (1654) їжа (428) Таран Андрій (267) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги - Цензор.НЕТ 1373
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23.12.2020 22:07
+16
Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги - Цензор.НЕТ 5582
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23.12.2020 22:04
+13
Похорон Кернеса - это главная новость Украины?!
Дожились...
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23.12.2020 22:04
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Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги - Цензор.НЕТ 1811
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23.12.2020 22:03 Відповісти
Похорон Кернеса - это главная новость Украины?!
Дожились...
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23.12.2020 22:04 Відповісти
Интересно, смерть и похороны пуйла так же будут главными новостями Украины?
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23.12.2020 22:11 Відповісти
100 пудов будут. И еще будут просить повторять на-бис.
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23.12.2020 22:17 Відповісти
Даже если это случится в 3 часа ночи я не обижусь на сумашедший салют за окном!
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23.12.2020 22:18 Відповісти
к несчастью, да... это раковая опухоль страны. валить нужно и тогда им будет не с кого стричь бабло.
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23.12.2020 22:16 Відповісти
Для України Кернес це 0 x 0 = 0.....
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23.12.2020 22:39 Відповісти
Похорон фарцовщика.
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23.12.2020 23:31 Відповісти
Безусловно главная! И очччень показательная. Там в очереди стоит электорат мертведчука! И судя по численности этих недоумков, после шмаркли, мертведчук - следующий президент этой многострадальной страны!
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24.12.2020 08:03 Відповісти
Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги - Цензор.НЕТ 5582
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23.12.2020 22:04 Відповісти
Реально очередь по Сумской была длинная, но не плотно. Причина медленного прохода одна. Несколько групировок пропускали вне очереди. Ещё до понедельника всех бюджетников со школ и садиков обязали прийти. От школ по 12 чел. Конечно было в целом не мало. При отпевании полный почти собор. На кладбище просто нереально даже 1 тыс. разместить было. Довольно быстро всё закончилось. Очень верили что будет больше---НО! Потому и понесли туфту в 100 тыс. Тут иное важно. Срочно выборы мэра провести. Пусть на начало марта или конец месяца. Но наблюдателей и контроль с других мест набрать.
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23.12.2020 23:07 Відповісти
Ну, налетайте. Харьковчане не правильный народ, кто правильнее? Давайте, не стесняйтесь.
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23.12.2020 22:05 Відповісти
Давай селфи с дохлым гепой. Уверен, что 75% гепиных фаном пришли сфоткаться на фоне жмура и выложить на своих страницах...
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23.12.2020 22:17 Відповісти
Уверенные только ......................., не люблю таких. Лучше иметь дело с сомневающимися, можно что то решить.
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23.12.2020 22:25 Відповісти
А что уже есть какой-то харьковский народ?
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23.12.2020 22:24 Відповісти
Да. Гепины ********, фукс, фельдман, доппкин, мординсон и многие другие
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23.12.2020 22:36 Відповісти
Написал я не харьковский народ, а написал Харьковчане не правильный народ, почитают Кернеса, так считают некоторые правильные. У нас же есть правильные и не правильные. Народ один. Мова есть правильная и не правильная, религия тоже, герои. Туповато понять.
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23.12.2020 22:36 Відповісти
Ну Гепа ну уж никак не тянет на героя хоть его бронзой покрой

Геннадия Адольфовича принято называть противоречивым политическим деятелем, хотя противоречий в его биографии практически нет.
Этот человек еще в молодости целенаправленно ступил на кривую дорожку и даже успел побывать в тюрьме
Официальная биография будущего первого лица Харькова гласит, что в 80-е Геннадий Адольфович менял работы как перчатки в диапазоне от работника молокозавода до мастера по ремонту часов. На деле же трудовая книжка заполнялась для отвода глаз боровшейся с тунеядцами советской системы, а сам Геннадий Кернес основной доход имел от перепродажи не только чеков Внешпосылторга, но и приобретенных там дефицитных товаров.
Когда «Березки» прикрыли, пришлось искать другие схемы мошенничества. А с наступлением Независимости Украины Кернеса и вовсе ждал неприятный сюрприз: его не только взяли за попытку присвоить прибыль от фиктивной продажи автомобиля, но и осудили на три года.
Неизвестно, как бы сложилась судьба бывшего чертежника-конструктора после выхода на волю, не пересекись его жизненные пути с Марком Добкиным. Для немолодого бизнесмена вчерашний сиделец стал тем же, кем в скором времени станет Геннадий Корбан для Игоря Коломойского - чернорабочим на юридическом поприще. Позже к функциональным обязанностям прибавилась роль неформального «старшего брата» для старшего из сыновей босса - туповатого Михаила. Спустя годы Кернес слепит из него недалекого и управляемого, но узнаваемого политика.
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23.12.2020 22:50 Відповісти
А про мову вообще не надо ля-ля. Вон в любимой вами расее живут 100 наций и народностей как любили говорить в сересер, а государственный язык - ОДИН. Как говорил Шевченко - "на всих язИках все мовчить".
Нам украинцам повезло - у нас есть прекрасный СВОЙ родной язык.Да и по количеству украинцев в стране мы мононациональная страна.
И нечего нам тут строить Вавилонскую башню.
У кого сильно ноет челюсть от украинского, то рядом Расея, где уже все все языки пришиблены и никто вам не помешает там общаться на русском. Причем, желательно исключительно на русском. А то не равен час, вам вашу челюсть окончательно повредят
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23.12.2020 23:14 Відповісти
За всіх харків'ян не вписуйся .Дебілів серед них 15-20 %
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23.12.2020 22:35 Відповісти
Конечно есть, это не оспоримо. Везде дебилов хватает. А вот своего мера так провожать, не было, пока НИ - Г - ДЕ
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23.12.2020 22:44 Відповісти
Так и выбрать клоуна да еще не особо образованного в президенты еще не было НИ - Г - ДЕ

МОЖНО БЫТЬ МИЛЫМ И УМНЫМ МАЛЬЧИКОМ, ПРЕКРАСНО УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ, ОТЛИЧНО ПРОЙТИ КУРС УНИВЕРСИТЕТСКИХ НАУК - И
ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ИСПРАВНОГО ПОСЕЩЕНИЯ КИНЕМАТОГРАФА ПРЕВРАТИТСЯ В ИДИОТА
Ильф и Петров
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23.12.2020 22:57 Відповісти
Вот накрадешь из бюджета столько, сколько Гепа и тебя будут хоронить, как генсека.
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23.12.2020 23:06 Відповісти
"не было, пока НИ - Г - ДЕ"
Ой та не звезді. На похованнях "Гіві" з "Моторолою" відбувалося такеж саме несамовите роїння генетичного сміття, як і на відправці здохлого Кєрнеса.

Не от взрыва бомбы, не от подлого ножа,

Не от пули киллера крутого.

"Не солидно помер!" - говорили кореша. -

"Подавился косточкой вишневой!"

"Не солидно помер!" - говорили кореша. -

"Подавился косточкой вишневой!"



Оркестр играл Шопена, лабух жарил на трубе.

Кладбище наполнилось народом (сбродом),

И татуированный соратник по борьбе

Произнёс такую речь над гробом,

И татуированный соратник по борьбе

Произнёс такую речь над гробом:



"Ша, не в кипиш масть, прикиньте к носу, фраера,

Лапти сплёл наш старый кореш Гєпа,

Мелкий зехер не докнокал и сыграл жмура -

Щас он с Богом ботает по фене!

Мелкий зехер не докнокал и сыграл жмура -

Щас он с Богом ботает по фене!"
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23.12.2020 23:52 Відповісти
Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги - Цензор.НЕТ 1373
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23.12.2020 22:07 Відповісти
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23.12.2020 22:12 Відповісти
https://twitter.com/Price_Cap_UA Капітан Прайс @Price_Cap_UA

Я розумію прощання людей в робочий день з мером, який був для них найкращим.
Ладно, тільки не називайте іменем аеропорт. Прощайтесь.
А от чого пам'ятник Тарасу Шевченку робить такі радіальні хвилі відлякування з чергою до труни??

Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги - Цензор.НЕТ 5340
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23.12.2020 22:17 Відповісти
Бо основна маса "прощальників" вважає Шевченка одним з "ідеологів антисемітизму"... Одні "Гайдамаки" чого варті... Я таке чув від одного "чуда", саме в Харкові...
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23.12.2020 23:32 Відповісти
Не знаю сколько сейчас людей проживает в Харькове, но
в 2017 году в Харькове проживало где-то 1,5 млн жителей.
И если из них 100 тысяч оказались кернесоидами, то это не так уж и страшно.
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23.12.2020 23:00 Відповісти
Слёзы мешают говорить...
Радует одно: смерть не помешает ему исполнять обязанности!
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23.12.2020 22:11 Відповісти
Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги - Цензор.НЕТ 1850 Странно, почему умерший от Ковида19 не изолирован от толпы ,когда его нужно было тихо от масс схоронить в специально отведённом месте где хоронят ковидных
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23.12.2020 22:13 Відповісти
похожа на богатыреву
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23.12.2020 22:17 Відповісти
Кто? Безутешная вдова??? Гепа ей рассказал про обнаружившуюся в Англии 11-летнюю дочку софийку??? Сейчас много наследников появится. Добкин - внебрачный сын. Фельдман - внук гепиной тёщи, терехов - гепин тайный любовник, у которого под сердцем бьется плод их соитий... короче говоря, вдове есть над чем кручиниться
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23.12.2020 22:22 Відповісти
да уж... там сейчас не до сантиментов... внебрачных законные бездельники постараются отодвинуть...но гайсинские крепки передком и задком...
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23.12.2020 22:27 Відповісти
Гепа так яро воевал против гейропы и жидофошиздов аж каким то странным образом растерял своих детей и свою недвижмость в самом центре гейропы где больше всего пиндосов- в Англии, а сам до последнего держал оборону аж в самом логове фошиздов- Берлине
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23.12.2020 23:09 Відповісти
а добавь сюда же гепины продуктовые магазинчики в Германии, и тогда станет ясной методика личной мести фашистам...
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23.12.2020 23:12 Відповісти
после обработки дихлофосом в камере под высоким давлением клиет стал безопасным.
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23.12.2020 22:40 Відповісти
воно і є
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23.12.2020 22:18 Відповісти
ребус - угадай какая новость хорошая, а какая плохая..
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23.12.2020 22:21 Відповісти
Я пропонував щойно він помер підключити голову до живлення. як в "Голові проф Доуеля". Але час втрачено. тепер мозок і тканини відмерли остаточно. Правильно що закопають. Користі від голови вже ніякої..
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23.12.2020 22:22 Відповісти
и сколько же чинушь билось на признанием борща,, сколько миллионов портатили на єто.. пипец людям нечем заниматься... ироды
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23.12.2020 22:23 Відповісти
Головні новини 24 грудня: похорон Кернеса, платні дороги - Цензор.НЕТ 8120
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23.12.2020 22:30 Відповісти
кернеса уже нет... платных дорог еще нет... нет умножить на нет дает?... правильно - нет. мацой надеюсь всех желающих накормили на поминках? или тоже нет?
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23.12.2020 22:37 Відповісти
Ну і о мєлочах.
https://bykvu.com/ua/bukvy/novorichne-mistechko-pid-ofisom-zelenskogo-zveli-za-groshi-bukmekeriv-i-zabudovnikiv/ Паливо "Нафтогазу" вартістю 2 мільярди грн продали через фіктивну фірму: оборудку провели блискавично

https://bykvu.com/ua/bukvy/novorichne-mistechko-pid-ofisom-zelenskogo-zveli-za-groshi-bukmekeriv-i-zabudovnikiv/ Новорічне містечко під Офісом Зеленського звели за гроші букмекерів і забудовників

https://defence-ua.com/news/v_ngu_otrimali_veliku_kilkist_spetsialnoji_tehniki-2398.html В НГУ отримали велику кількість спеціальної техніки
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23.12.2020 22:38 Відповісти
а сколько шоколадных будок рошен построили?
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23.12.2020 22:40 Відповісти
Для тебе одна є.
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23.12.2020 22:48 Відповісти
Головні новини 24 грудня: похорон Кернеса, платні дороги - Цензор.НЕТ 6474
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23.12.2020 23:10 Відповісти
а у меня одного седня 23-е?
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23.12.2020 22:39 Відповісти
Одним врагом Украины и украинцев стало меньше, пускай теперь хитропопый плескается в аду в одной смоле вместе с Жуковым, там такая бригада кочегаров за температурным режимом следит - Ленин, Сталин, Гитлер, а скоро и Путлера возьмут в подмастерья, обучат как котлы разогревать.
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23.12.2020 23:00 Відповісти
ковидных, не в закрытых гробах хоронят?
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23.12.2020 23:08 Відповісти
Похороны сепара и вора, да еще и официальными соболезнованиями от президента Украины. Позорище!
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23.12.2020 23:19 Відповісти
Ну тут как бы официальный государственный статус этого сепара и вора обязывает (пока это не доказано судом и он за это не осужден официально таковым его считать нельзя - такова вот жестокая действительность). Как ни крути, а он избранный харьковчанами государственный служащий - мер города. И хотя все знают кто он на самом деле, но табель о рангах и официальный протокол т.с. обязывают. У нас так сложилось, что практически кого не возьми из высокопоставленных государственных чиновников - клейма ставить негде. Но перед законом, как говорится, чисты. Такова se la vie.
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23.12.2020 23:56 Відповісти
Кернес встречался в Москве с куратором спецслужб России. Но говорит, что зубы лечил
Расследователи проекта "Схеми" выяснили, что городской голова Харькова был в Москве и встречался с экс-главой ФСБ, секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Конец 2019 года ознаменовался для мэра Кернеса поездкой в столицу страны-агрессора. Он отправился туда с Робертом Тедеевым якобы к стоматологу. В начале 2020 года они вместе вернулись из отпуска в Итали
По информации источника "Схем", Кернес и Тедеев встречались именно с секретарем Совета безопасности России Патрушевым, который через две недели после этого полетел в Оман, где в это же время отдыхал с семьей президент Украины Владимир Зеленский.
Не исключено, что Кернес помогает Офису президента выстраивать отношения с Кремлем, для чего и ездил в Москву в конце прошлого года.
Полное видео расследования - https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30432845.html здесь .
https://2day.kh.ua/kernes-vstrechalsya-v-moskve-s-kuratorom-specsluzhb-rossii-no-govorit-chto-zuby-lechil
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23.12.2020 23:20 Відповісти
Теперь стало видно сколько в Харькове СЕПАРОВ.Сколько волка не корми,а он Путин ПАМАГИ!!!
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24.12.2020 00:27 Відповісти
Скільки ниточки не витись, а кінець буде. Ну, що нагребли собі на суд Божій, чи мрієте, що там такий суд як в Україні?
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24.12.2020 04:33 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1341966433820016645 2 ч Жити стає краще,жити стає веселіше В Україні вводиться плата за проїзд по дорогах Проїзд від Житомира до Києва коштуватиме 100 грн,це приблизно 1 грн/км! А ви думали якого хера вам за ковiднi гроші влаштували "велике крадiвництво"?
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24.12.2020 09:36 Відповісти
 
 