У Великій Британії виявили ще заразніший штам коронавірусу, - МОЗ
У Великій Британії виявили ще заразніший штам COVID-19, ніж той, через який введено жорсткі обмеження, а також призупинено транспортне сполучення з іншими країнами.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Метт Генкок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
За його словами, виявлено два випадки нового ще заразнішого штаму COVID-19. Обидві людини приїхали з Південної Африки кілька тижнів тому.
"Цей новий варіант викликає серйозне занепокоєння, тому що він ще заразніший і, схоже, мутував далі, ніж новий варіант, який був виявлений у Великій Британії", - зазначив Генкок.
Він також висловив вдячність урядові ПАР за відкритість і прозорість після того, як у Британії виявили новий штам. Крім того, повідомляється, що Лондон тимчасово закриває авіасполучення з ПАР.
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ЕС уходит в глухие локальные зоны на время вакцинации.
Вчера -- куда я фурку таскаю (полдороги от Нюрнберга до Берлина) -- только два чеха недогруженных стояли. Обычно -- 15, 20 машин...
Поляки в Бундесе совсем пропали -- к слову о том, что Польша сильно поднялась с 1981 года -- попа там, на букву "Ж".
Албанцы их место на стройках заняли... -- а шо вы знаете про Албанию? -- то же самое, шо и они про Украину...
А меня пахать заряжают -- всё Рождество, с прерывом на НГ и далее не разгибаясь... -- капиталюги проклятые! *)
А вообще уже поняли свой прокол, все Европа да Европа. Решили Африку приобщить. Но все равно, страна тесно связанная с Европой. Топорненько .
Вряд ли стоит так уверенно утверждать, что эпидемия коронавируса в Украине пошла на спад. А в период, когда европейские страны перед рождественско-новогодними праздниками решили ужесточить карантин, украинской власти тоже стоило бы задуматься, не захлебнется ли медицинская система после гуляний. Ведь здоровье и жизни людей - самое ценное. (с)
Народу пох на карантин і Ковід.
Владі пох на народ.
Ковіду взагалі пох на всіх-гроші на боротьбу з ним закатують в асфальт..
Решта не хочуть...
цифри якраз "впритик"
Справа добровільна
что заразит любого с вероятностью 100% через 1 секунду, как только рядом на расстоянии 10 м пройдет уже зараженный