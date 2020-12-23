У Великій Британії виявили ще заразніший штам коронавірусу, - МОЗ

У Великій Британії виявили ще заразніший штам COVID-19, ніж той, через який введено жорсткі обмеження, а також призупинено транспортне сполучення з іншими країнами.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Метт Генкок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За його словами, виявлено два випадки нового ще заразнішого штаму COVID-19. Обидві людини приїхали з Південної Африки кілька тижнів тому.

"Цей новий варіант викликає серйозне занепокоєння, тому що він ще заразніший і, схоже, мутував далі, ніж новий варіант, який був виявлений у Великій Британії", - зазначив Генкок.

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Він також висловив вдячність урядові ПАР за відкритість і прозорість після того, як у Британії виявили новий штам. Крім того, повідомляється, що Лондон тимчасово закриває авіасполучення з ПАР.

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