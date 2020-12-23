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Новини Коронавірус і карантин
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У Великій Британії виявили ще заразніший штам коронавірусу, - МОЗ

У Великій Британії виявили ще заразніший штам коронавірусу, - МОЗ

У Великій Британії виявили ще заразніший штам COVID-19, ніж той, через який введено жорсткі обмеження, а також призупинено транспортне сполучення з іншими країнами.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Метт Генкок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За його словами, виявлено два випадки нового ще заразнішого штаму COVID-19. Обидві людини приїхали з Південної Африки кілька тижнів тому.

"Цей новий варіант викликає серйозне занепокоєння, тому що він ще заразніший і, схоже, мутував далі, ніж новий варіант, який був виявлений у Великій Британії", - зазначив Генкок.

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Він також висловив вдячність урядові ПАР за відкритість і прозорість після того, як у Британії виявили новий штам. Крім того, повідомляється, що Лондон тимчасово закриває авіасполучення з ПАР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ рекомендує українцям утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам коронавірусу, - Ляшко

Автор: 

Велика Британія (5602) карантин (18172) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
от взгяда заражаються что ли ?
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23.12.2020 18:02
+6
В Україні всім пох
Народу пох на карантин і Ковід.
Владі пох на народ.
Ковіду взагалі пох на всіх-гроші на боротьбу з ним закатують в асфальт..
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23.12.2020 20:26
+5
скажить британскім вченим, нехай пригальмують трохи, бо той... кожного дня осьосьо ото, видкривають щось кожного дня... жах...
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23.12.2020 18:02
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от взгяда заражаються что ли ?
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23.12.2020 18:02 Відповісти
Так передача через очі було одним із слабких місць на початку росповсюдження коронавірусу
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23.12.2020 18:18 Відповісти
Половым путём... Но основной способ, с первого взгляда...
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23.12.2020 18:25 Відповісти
скажить британскім вченим, нехай пригальмують трохи, бо той... кожного дня осьосьо ото, видкривають щось кожного дня... жах...
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23.12.2020 18:02 Відповісти
Приостановлено транспортное сообщение с другими странами . Кроме нашей . Мы очень живучие .
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23.12.2020 18:04 Відповісти
covid-30 новая мутация коронавируса превращает людей в зомби.
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23.12.2020 18:07 Відповісти
чо там, капитан шустрик таки родился или еще нет ?
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23.12.2020 18:07 Відповісти
мстить путя за своїх шпіонів
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23.12.2020 18:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********&feature=emb_logo Новая мутация коронавируса. Антиистерическое видео | Доктор Комаровский
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23.12.2020 18:09 Відповісти
Отлично сказано!
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23.12.2020 20:46 Відповісти
Ага - это ватное по уши существо называет "Спутник-V" вакциной!
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23.12.2020 22:00 Відповісти
Фрэнчи уже и Ла-Манш закрыли -- сверху и снизу.
ЕС уходит в глухие локальные зоны на время вакцинации.

Вчера -- куда я фурку таскаю (полдороги от Нюрнберга до Берлина) -- только два чеха недогруженных стояли. Обычно -- 15, 20 машин...
Поляки в Бундесе совсем пропали -- к слову о том, что Польша сильно поднялась с 1981 года -- попа там, на букву "Ж".
Албанцы их место на стройках заняли... -- а шо вы знаете про Албанию? -- то же самое, шо и они про Украину...

А меня пахать заряжают -- всё Рождество, с прерывом на НГ и далее не разгибаясь... -- капиталюги проклятые! *)
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23.12.2020 18:10 Відповісти
на Ламанше водилы фур уже полицию Велиобритании в заторах неделю колотят, а Минздрав вышел только сегодня из статистического тумана
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23.12.2020 18:13 Відповісти
Та там жах.. Поляки та украінці що на польских траках працюють завісли перед Ла Маншем конкретно , коли Франція іх впустить ніхто не знає
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23.12.2020 18:35 Відповісти
ага и ни ту да и ни назад .бывал я там ..
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23.12.2020 18:43 Відповісти
обычный шарк, ежели его слишком усердно надувать, в итоге просто бабахает.
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23.12.2020 18:18 Відповісти
Следующий будет ещё более ещё более заразный.

А вообще уже поняли свой прокол, все Европа да Европа. Решили Африку приобщить. Но все равно, страна тесно связанная с Европой. Топорненько .
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23.12.2020 18:34 Відповісти
А у Нас все ОК -- "Январский локдаун могут отменить: так как в Украине снизилась COVID-статистика и что будет дальше!?"

Вряд ли стоит так уверенно утверждать, что эпидемия коронавируса в Украине пошла на спад. А в период, когда европейские страны перед рождественско-новогодними праздниками решили ужесточить карантин, украинской власти тоже стоило бы задуматься, не захлебнется ли медицинская система после гуляний. Ведь здоровье и жизни людей - самое ценное. (с)
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23.12.2020 18:39 Відповісти
В Україні всім пох
Народу пох на карантин і Ковід.
Владі пох на народ.
Ковіду взагалі пох на всіх-гроші на боротьбу з ним закатують в асфальт..
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23.12.2020 20:26 Відповісти
тогда вся вакцинация коту под хвост .деньги на ветер .пусть вакцинируются подопытные кролики ))
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23.12.2020 18:41 Відповісти
Нужно Слуг, Опозж ОПрез отравить в командировку в ЮАР
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23.12.2020 18:43 Відповісти
Будемо надіятися що він таки не біозброя і поступово мутує до рівня простуди по тяжкості.
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23.12.2020 18:48 Відповісти
Player , вже зрозуміло , що це біозброя з певною хімією в додачу . Бо в першу чергу страждають ( і померають ) літні люди . Питання - хто саме , яка країна запустила це жахіття на весь світ ? .. . Але жахатися теж не слід , бо цей вірус -- біологічний , - вже є в світі вакцини і так чи інакше вони діють . Масочний режим теж доречі діє .
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23.12.2020 19:12 Відповісти
Думаю , что этого министра нужно проверить на полиграфе , на предмет внушаемости роспропагандой , а после этого - сдать тесты на профпригодность занимаемой должности . )) .
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23.12.2020 18:56 Відповісти
Вони і "новачка" шугалися...........
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23.12.2020 19:13 Відповісти
Та тю на них! Пока нас вакцинируют мы уже позаражаемся 1000+1 видом мутировавшего ковида. И на фига тогда та вакцинация, что думают провести в ближайшее время? Хотя, пока правительство нашкрябает деньги на закупку вакцины, то, может, к тому времени придумают универсальную от всех болезней
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23.12.2020 19:16 Відповісти
планується вакцинвати лише 20 млн українців.
Решта не хочуть...
цифри якраз "впритик"
Справа добровільна
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23.12.2020 20:28 Відповісти
ЭТО ЯВНО РОССИЯНИ ЧЕРТИ ВОДУ МУТЯТ !!! УБЕЙТЕ ПУТИНА !!!
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23.12.2020 19:54 Відповісти
Дихати вони людям ще дозволяють, чи вже заборонено ?
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23.12.2020 20:46 Відповісти
"Это возмутительно! После того, как мы ввели налог на воздух - вы стали меньше дышать" (с)
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23.12.2020 21:00 Відповісти
Заразней ранее выявленного более заразного, чем предыдущий. Далее будет еще более заразный, чем сильнее заразный ранее выявленного более заразного, чем предыдущий. И так по кругу. Маразм крепчает! Кому-то необходимо еще больше запугивать людей и нагнетать вселенскую панику
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23.12.2020 20:58 Відповісти
значит следующий вирус будет настоллько заразным, и настолько маленьким по размеру, что маски не помогут

что заразит любого с вероятностью 100% через 1 секунду, как только рядом на расстоянии 10 м пройдет уже зараженный
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23.12.2020 21:14 Відповісти
изабела...
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24.12.2020 09:20 Відповісти
 
 