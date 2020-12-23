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Новости Коронавирус и карантин
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В Великобритании выявили еще более заразный штамм коронавируса, - Минздрав

В Великобритании выявили еще более заразный штамм коронавируса, - Минздрав

В Великобритании выявили еще более заразный штамм COVID-19, чем тот, из-за которого введены жесткие ограничения, а также приостановлено транспортное сообщение с другими странами.

Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По его словам, выявлены два случая нового еще более заразного штамма COVID-19. Оба человека приехали из Южной Африки несколько недель назад.

"Этот новый вариант вызывает серьезное беспокойство, потому что он еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый вариант, который был обнаружен в Великобритании", - отметил Хэнкок.

Он также выразил благодарность правительству ЮАР за открытость и прозрачность после того, как в Британии выявили новый штамм. Кроме того, сообщается, что Лондон временно закрывает авиасообщение с ЮАР.

Также читайте: Ученые насчитали в "британском штамме" коронавируса 22 мутации: Это является тревожным звонком, вирус потенциально может "убежать" от вакцины

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм коронавируса, - Ляшко

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Великобритания (4976) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
от взгяда заражаються что ли ?
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23.12.2020 18:02
+6
В Україні всім пох
Народу пох на карантин і Ковід.
Владі пох на народ.
Ковіду взагалі пох на всіх-гроші на боротьбу з ним закатують в асфальт..
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23.12.2020 20:26
+5
скажить британскім вченим, нехай пригальмують трохи, бо той... кожного дня осьосьо ото, видкривають щось кожного дня... жах...
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23.12.2020 18:02
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от взгяда заражаються что ли ?
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23.12.2020 18:02 Ответить
Так передача через очі було одним із слабких місць на початку росповсюдження коронавірусу
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23.12.2020 18:18 Ответить
Половым путём... Но основной способ, с первого взгляда...
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23.12.2020 18:25 Ответить
скажить британскім вченим, нехай пригальмують трохи, бо той... кожного дня осьосьо ото, видкривають щось кожного дня... жах...
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23.12.2020 18:02 Ответить
Приостановлено транспортное сообщение с другими странами . Кроме нашей . Мы очень живучие .
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23.12.2020 18:04 Ответить
covid-30 новая мутация коронавируса превращает людей в зомби.
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23.12.2020 18:07 Ответить
чо там, капитан шустрик таки родился или еще нет ?
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23.12.2020 18:07 Ответить
мстить путя за своїх шпіонів
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23.12.2020 18:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=***********&feature=emb_logo Новая мутация коронавируса. Антиистерическое видео | Доктор Комаровский
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23.12.2020 18:09 Ответить
Отлично сказано!
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23.12.2020 20:46 Ответить
Ага - это ватное по уши существо называет "Спутник-V" вакциной!
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23.12.2020 22:00 Ответить
Фрэнчи уже и Ла-Манш закрыли -- сверху и снизу.
ЕС уходит в глухие локальные зоны на время вакцинации.

Вчера -- куда я фурку таскаю (полдороги от Нюрнберга до Берлина) -- только два чеха недогруженных стояли. Обычно -- 15, 20 машин...
Поляки в Бундесе совсем пропали -- к слову о том, что Польша сильно поднялась с 1981 года -- попа там, на букву "Ж".
Албанцы их место на стройках заняли... -- а шо вы знаете про Албанию? -- то же самое, шо и они про Украину...

А меня пахать заряжают -- всё Рождество, с прерывом на НГ и далее не разгибаясь... -- капиталюги проклятые! *)
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23.12.2020 18:10 Ответить
на Ламанше водилы фур уже полицию Велиобритании в заторах неделю колотят, а Минздрав вышел только сегодня из статистического тумана
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23.12.2020 18:13 Ответить
Та там жах.. Поляки та украінці що на польских траках працюють завісли перед Ла Маншем конкретно , коли Франція іх впустить ніхто не знає
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23.12.2020 18:35 Ответить
ага и ни ту да и ни назад .бывал я там ..
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23.12.2020 18:43 Ответить
обычный шарк, ежели его слишком усердно надувать, в итоге просто бабахает.
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23.12.2020 18:18 Ответить
Следующий будет ещё более ещё более заразный.

А вообще уже поняли свой прокол, все Европа да Европа. Решили Африку приобщить. Но все равно, страна тесно связанная с Европой. Топорненько .
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23.12.2020 18:34 Ответить
А у Нас все ОК -- "Январский локдаун могут отменить: так как в Украине снизилась COVID-статистика и что будет дальше!?"

Вряд ли стоит так уверенно утверждать, что эпидемия коронавируса в Украине пошла на спад. А в период, когда европейские страны перед рождественско-новогодними праздниками решили ужесточить карантин, украинской власти тоже стоило бы задуматься, не захлебнется ли медицинская система после гуляний. Ведь здоровье и жизни людей - самое ценное. (с)
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23.12.2020 18:39 Ответить
В Україні всім пох
Народу пох на карантин і Ковід.
Владі пох на народ.
Ковіду взагалі пох на всіх-гроші на боротьбу з ним закатують в асфальт..
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23.12.2020 20:26 Ответить
тогда вся вакцинация коту под хвост .деньги на ветер .пусть вакцинируются подопытные кролики ))
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23.12.2020 18:41 Ответить
Нужно Слуг, Опозж ОПрез отравить в командировку в ЮАР
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23.12.2020 18:43 Ответить
Будемо надіятися що він таки не біозброя і поступово мутує до рівня простуди по тяжкості.
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23.12.2020 18:48 Ответить
Player , вже зрозуміло , що це біозброя з певною хімією в додачу . Бо в першу чергу страждають ( і померають ) літні люди . Питання - хто саме , яка країна запустила це жахіття на весь світ ? .. . Але жахатися теж не слід , бо цей вірус -- біологічний , - вже є в світі вакцини і так чи інакше вони діють . Масочний режим теж доречі діє .
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23.12.2020 19:12 Ответить
Думаю , что этого министра нужно проверить на полиграфе , на предмет внушаемости роспропагандой , а после этого - сдать тесты на профпригодность занимаемой должности . )) .
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23.12.2020 18:56 Ответить
Вони і "новачка" шугалися...........
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23.12.2020 19:13 Ответить
Та тю на них! Пока нас вакцинируют мы уже позаражаемся 1000+1 видом мутировавшего ковида. И на фига тогда та вакцинация, что думают провести в ближайшее время? Хотя, пока правительство нашкрябает деньги на закупку вакцины, то, может, к тому времени придумают универсальную от всех болезней
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23.12.2020 19:16 Ответить
планується вакцинвати лише 20 млн українців.
Решта не хочуть...
цифри якраз "впритик"
Справа добровільна
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23.12.2020 20:28 Ответить
ЭТО ЯВНО РОССИЯНИ ЧЕРТИ ВОДУ МУТЯТ !!! УБЕЙТЕ ПУТИНА !!!
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23.12.2020 19:54 Ответить
Дихати вони людям ще дозволяють, чи вже заборонено ?
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23.12.2020 20:46 Ответить
"Это возмутительно! После того, как мы ввели налог на воздух - вы стали меньше дышать" (с)
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23.12.2020 21:00 Ответить
Заразней ранее выявленного более заразного, чем предыдущий. Далее будет еще более заразный, чем сильнее заразный ранее выявленного более заразного, чем предыдущий. И так по кругу. Маразм крепчает! Кому-то необходимо еще больше запугивать людей и нагнетать вселенскую панику
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23.12.2020 20:58 Ответить
значит следующий вирус будет настоллько заразным, и настолько маленьким по размеру, что маски не помогут

что заразит любого с вероятностью 100% через 1 секунду, как только рядом на расстоянии 10 м пройдет уже зараженный
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23.12.2020 21:14 Ответить
изабела...
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24.12.2020 09:20 Ответить
 
 