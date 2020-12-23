В Великобритании выявили еще более заразный штамм коронавируса, - Минздрав
В Великобритании выявили еще более заразный штамм COVID-19, чем тот, из-за которого введены жесткие ограничения, а также приостановлено транспортное сообщение с другими странами.
Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
По его словам, выявлены два случая нового еще более заразного штамма COVID-19. Оба человека приехали из Южной Африки несколько недель назад.
"Этот новый вариант вызывает серьезное беспокойство, потому что он еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый вариант, который был обнаружен в Великобритании", - отметил Хэнкок.
Он также выразил благодарность правительству ЮАР за открытость и прозрачность после того, как в Британии выявили новый штамм. Кроме того, сообщается, что Лондон временно закрывает авиасообщение с ЮАР.
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ЕС уходит в глухие локальные зоны на время вакцинации.
Вчера -- куда я фурку таскаю (полдороги от Нюрнберга до Берлина) -- только два чеха недогруженных стояли. Обычно -- 15, 20 машин...
Поляки в Бундесе совсем пропали -- к слову о том, что Польша сильно поднялась с 1981 года -- попа там, на букву "Ж".
Албанцы их место на стройках заняли... -- а шо вы знаете про Албанию? -- то же самое, шо и они про Украину...
А меня пахать заряжают -- всё Рождество, с прерывом на НГ и далее не разгибаясь... -- капиталюги проклятые! *)
А вообще уже поняли свой прокол, все Европа да Европа. Решили Африку приобщить. Но все равно, страна тесно связанная с Европой. Топорненько .
Вряд ли стоит так уверенно утверждать, что эпидемия коронавируса в Украине пошла на спад. А в период, когда европейские страны перед рождественско-новогодними праздниками решили ужесточить карантин, украинской власти тоже стоило бы задуматься, не захлебнется ли медицинская система после гуляний. Ведь здоровье и жизни людей - самое ценное. (с)
Народу пох на карантин і Ковід.
Владі пох на народ.
Ковіду взагалі пох на всіх-гроші на боротьбу з ним закатують в асфальт..
Решта не хочуть...
цифри якраз "впритик"
Справа добровільна
что заразит любого с вероятностью 100% через 1 секунду, как только рядом на расстоянии 10 м пройдет уже зараженный