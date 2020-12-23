Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги
В Харькове похоронили Кернеса, рейтинг Зеленского летит вниз, проезд по некоторым дорогам станет платным, борщ признали украинским, а не русским, - главные новости Украины и мира.
Похороны Кернеса и "совка"
Харьковчане попрощались с мэром города Геннадием Кернесом. В последний путь его провожало множество горожан, в соцсетях эти похороны даже сравнивали с похоронами Сталина. Массовость мероприятия впечатлила режиссера и бывшего узника Кремля Олега Сенцова - он написал, что "очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого надо еще много похорон".
Семья и адвокаты Кернеса пообещали, что будут добиваться его реабилитации в суде по делу о похищении активистов Евромайдана в 2014 году.
Рейтинг Зеленского летит вниз
За полгода он потерял ⅓ поддержки: сейчас за Зеленского готовы голосовать 26,5% украинцев, а еще в мае таких было 39,35%.
Кроме этого, 71% граждан считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 58% мечтают о досрочных перевыборах Рады, 39% - о досрочных выборах президента.
Таран перепутал "фальшстарт" с "фальцетом"
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану. "Человек провалил абсолютно все, а президент, судя по всему, даже не в состоянии оценить, что происходит", - пояснил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.
Таран хотел прокомментировать слухи о своей отставке, но оскандалился, перепутав слова "фальшстарт" и "фальцет". "Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока - фальцет", - процитировала пресс-служба министерства его слова. Позднее в пресс-службе сначала исправили "фальцет" на "фальшстарт", потом вернули слово "фальцет" обратно и попытались объяснить, что так и нужно, и в конце концов вообще удалили скандальный пост.
Новые штаммы коронавируса
За день их обнаружили два: один - в Великобритании, и он еще более заразный, чем все предыдущие, другой - в Малайзии, и заразность пока неясна.
Зато выяснилось, что антитела после болезни сохраняются в течение 8 месяцев, а предсказать, будет ли человек болеть тяжело, можно при помощи анализа крови.
"Слуга народа" Богуцкая, прославившаяся "маской-авоськой", переболела COVID-19. Она утверждает, что заразилась коронавирусом в маршрутке по дороге в Верховную Раду, и по-прежнему не верит в эффективность масок (вопреки рекомендациям ВОЗ).
Почем проезд по платным дорогам
Кабинет Министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по построенным на условиях концессии дорогам. Стоимость будет колебаться от 80 копеек (для мотоциклов) до 4,6 гривен (для грузовиков) за 1 километр.
Борщ наш
Руководство "Мишлен" извинилось за "гастрономическую неосторожность", из-за которой борщ назвали российским, а не украинским национальным блюдом. Пресс-релиз исправили, теперь российским в нем называют только рассольник.
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Геннадия Адольфовича принято называть противоречивым политическим деятелем, хотя противоречий в его биографии практически нет.
Этот человек еще в молодости целенаправленно ступил на кривую дорожку и даже успел побывать в тюрьме
Официальная биография будущего первого лица Харькова гласит, что в 80-е Геннадий Адольфович менял работы как перчатки в диапазоне от работника молокозавода до мастера по ремонту часов. На деле же трудовая книжка заполнялась для отвода глаз боровшейся с тунеядцами советской системы, а сам Геннадий Кернес основной доход имел от перепродажи не только чеков Внешпосылторга, но и приобретенных там дефицитных товаров.
Когда «Березки» прикрыли, пришлось искать другие схемы мошенничества. А с наступлением Независимости Украины Кернеса и вовсе ждал неприятный сюрприз: его не только взяли за попытку присвоить прибыль от фиктивной продажи автомобиля, но и осудили на три года.
Неизвестно, как бы сложилась судьба бывшего чертежника-конструктора после выхода на волю, не пересекись его жизненные пути с Марком Добкиным. Для немолодого бизнесмена вчерашний сиделец стал тем же, кем в скором времени станет Геннадий Корбан для Игоря Коломойского - чернорабочим на юридическом поприще. Позже к функциональным обязанностям прибавилась роль неформального «старшего брата» для старшего из сыновей босса - туповатого Михаила. Спустя годы Кернес слепит из него недалекого и управляемого, но узнаваемого политика.
Нам украинцам повезло - у нас есть прекрасный СВОЙ родной язык.Да и по количеству украинцев в стране мы мононациональная страна.
И нечего нам тут строить Вавилонскую башню.
У кого сильно ноет челюсть от украинского, то рядом Расея, где уже все все языки пришиблены и никто вам не помешает там общаться на русском. Причем, желательно исключительно на русском. А то не равен час, вам вашу челюсть окончательно повредят
МОЖНО БЫТЬ МИЛЫМ И УМНЫМ МАЛЬЧИКОМ, ПРЕКРАСНО УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ, ОТЛИЧНО ПРОЙТИ КУРС УНИВЕРСИТЕТСКИХ НАУК - И
ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ИСПРАВНОГО ПОСЕЩЕНИЯ КИНЕМАТОГРАФА ПРЕВРАТИТСЯ В ИДИОТА
Ильф и Петров
Ой та не звезді. На похованнях "Гіві" з "Моторолою" відбувалося такеж саме несамовите роїння генетичного сміття, як і на відправці здохлого Кєрнеса.
Не от взрыва бомбы, не от подлого ножа,
Не от пули киллера крутого.
"Не солидно помер!" - говорили кореша. -
"Подавился косточкой вишневой!"
"Не солидно помер!" - говорили кореша. -
"Подавился косточкой вишневой!"
Оркестр играл Шопена, лабух жарил на трубе.
Кладбище наполнилось народом (сбродом),
И татуированный соратник по борьбе
Произнёс такую речь над гробом,
И татуированный соратник по борьбе
Произнёс такую речь над гробом:
"Ша, не в кипиш масть, прикиньте к носу, фраера,
Лапти сплёл наш старый кореш Гєпа,
Мелкий зехер не докнокал и сыграл жмура -
Щас он с Богом ботает по фене!
Мелкий зехер не докнокал и сыграл жмура -
Щас он с Богом ботает по фене!"
Я розумію прощання людей в робочий день з мером, який був для них найкращим.
Ладно, тільки не називайте іменем аеропорт. Прощайтесь.
А от чого пам'ятник Тарасу Шевченку робить такі радіальні хвилі відлякування з чергою до труни??
в 2017 году в Харькове проживало где-то 1,5 млн жителей.
И если из них 100 тысяч оказались кернесоидами, то это не так уж и страшно.
Радует одно: смерть не помешает ему исполнять обязанности!
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Расследователи проекта "Схеми" выяснили, что городской голова Харькова был в Москве и встречался с экс-главой ФСБ, секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Конец 2019 года ознаменовался для мэра Кернеса поездкой в столицу страны-агрессора. Он отправился туда с Робертом Тедеевым якобы к стоматологу. В начале 2020 года они вместе вернулись из отпуска в Итали
По информации источника "Схем", Кернес и Тедеев встречались именно с секретарем Совета безопасности России Патрушевым, который через две недели после этого полетел в Оман, где в это же время отдыхал с семьей президент Украины Владимир Зеленский.
Не исключено, что Кернес помогает Офису президента выстраивать отношения с Кремлем, для чего и ездил в Москву в конце прошлого года.
Полное видео расследования - https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30432845.html здесь .
https://2day.kh.ua/kernes-vstrechalsya-v-moskve-s-kuratorom-specsluzhb-rossii-no-govorit-chto-zuby-lechil
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Boris Borisenko
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·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1341966433820016645 2 ч Жити стає краще,жити стає веселіше В Україні вводиться плата за проїзд по дорогах Проїзд від Житомира до Києва коштуватиме 100 грн,це приблизно 1 грн/км! А ви думали якого хера вам за ковiднi гроші влаштували "велике крадiвництво"?