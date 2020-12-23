Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги

В Харькове похоронили Кернеса, рейтинг Зеленского летит вниз, проезд по некоторым дорогам станет платным, борщ признали украинским, а не русским, - главные новости Украины и мира.

Похороны Кернеса и "совка"

Харьковчане попрощались с мэром города Геннадием Кернесом. В последний путь его провожало множество горожан, в соцсетях эти похороны даже сравнивали с похоронами Сталина. Массовость мероприятия впечатлила режиссера и бывшего узника Кремля Олега Сенцова - он написал, что "очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого надо еще много похорон".

Семья и адвокаты Кернеса пообещали, что будут добиваться его реабилитации в суде по делу о похищении активистов Евромайдана в 2014 году.

Рейтинг Зеленского летит вниз

За полгода он потерял ⅓ поддержки: сейчас за Зеленского готовы голосовать 26,5% украинцев, а еще в мае таких было 39,35%.

Кроме этого, 71% граждан считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 58% мечтают о досрочных перевыборах Рады, 39% - о досрочных выборах президента.

Таран перепутал "фальшстарт" с "фальцетом"

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану. "Человек провалил абсолютно все, а президент, судя по всему, даже не в состоянии оценить, что происходит", - пояснил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

Таран хотел прокомментировать слухи о своей отставке, но оскандалился, перепутав слова "фальшстарт" и "фальцет". "Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока - фальцет", - процитировала пресс-служба министерства его слова. Позднее в пресс-службе сначала исправили "фальцет" на "фальшстарт", потом вернули слово "фальцет" обратно и попытались объяснить, что так и нужно, и в конце концов вообще удалили скандальный пост.

Новые штаммы коронавируса

За день их обнаружили два: один - в Великобритании, и он еще более заразный, чем все предыдущие, другой - в Малайзии, и заразность пока неясна.

Зато выяснилось, что антитела после болезни сохраняются в течение 8 месяцев, а предсказать, будет ли человек болеть тяжело, можно при помощи анализа крови.

"Слуга народа" Богуцкая, прославившаяся "маской-авоськой", переболела COVID-19. Она утверждает, что заразилась коронавирусом в маршрутке по дороге в Верховную Раду, и по-прежнему не верит в эффективность масок (вопреки рекомендациям ВОЗ).

Почем проезд по платным дорогам

Кабинет Министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по построенным на условиях концессии дорогам. Стоимость будет колебаться от 80 копеек (для мотоциклов) до 4,6 гривен (для грузовиков) за 1 километр.

Борщ наш

Руководство "Мишлен" извинилось за "гастрономическую неосторожность", из-за которой борщ назвали российским, а не украинским национальным блюдом. Пресс-релиз исправили, теперь российским в нем называют только рассольник.

Отож бо.