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Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги

Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги

В Харькове похоронили Кернеса, рейтинг Зеленского летит вниз, проезд по некоторым дорогам станет платным, борщ признали украинским, а не русским, - главные новости Украины и мира.

Похороны Кернеса и "совка"

Харьковчане попрощались с мэром города Геннадием Кернесом. В последний путь его провожало множество горожан, в соцсетях эти похороны даже сравнивали с похоронами Сталина. Массовость мероприятия впечатлила режиссера и бывшего узника Кремля Олега Сенцова - он написал, что "очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого надо еще много похорон".

Семья и адвокаты Кернеса пообещали, что будут добиваться его реабилитации в суде по делу о похищении активистов Евромайдана в 2014 году.

Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги 01

Рейтинг Зеленского летит вниз

За полгода он потерял ⅓ поддержки: сейчас за Зеленского готовы голосовать 26,5% украинцев, а еще в мае таких было 39,35%.

Кроме этого, 71% граждан считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 58% мечтают о досрочных перевыборах Рады, 39% - о досрочных выборах президента.

Таран перепутал "фальшстарт" с "фальцетом"

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану. "Человек провалил абсолютно все, а президент, судя по всему, даже не в состоянии оценить, что происходит", - пояснил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

Таран хотел прокомментировать слухи о своей отставке, но оскандалился, перепутав слова "фальшстарт" и "фальцет". "Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока - фальцет", - процитировала пресс-служба министерства его слова. Позднее в пресс-службе сначала исправили "фальцет" на "фальшстарт", потом вернули слово "фальцет" обратно и попытались объяснить, что так и нужно, и в конце концов вообще удалили скандальный пост.

Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги 02

Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги 03

Новые штаммы коронавируса

За день их обнаружили два: один - в Великобритании, и он еще более заразный, чем все предыдущие, другой - в Малайзии, и заразность пока неясна.

Зато выяснилось, что антитела после болезни сохраняются в течение 8 месяцев, а предсказать, будет ли человек болеть тяжело, можно при помощи анализа крови.

"Слуга народа" Богуцкая, прославившаяся "маской-авоськой", переболела COVID-19. Она утверждает, что заразилась коронавирусом в маршрутке по дороге в Верховную Раду, и по-прежнему не верит в эффективность масок (вопреки рекомендациям ВОЗ).

Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги 04

Почем проезд по платным дорогам

Кабинет Министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по построенным на условиях концессии дорогам. Стоимость будет колебаться от 80 копеек (для мотоциклов) до 4,6 гривен (для грузовиков) за 1 километр.

Борщ наш

Руководство "Мишлен" извинилось за "гастрономическую неосторожность", из-за которой борщ назвали российским, а не украинским национальным блюдом. Пресс-релиз исправили, теперь российским в нем называют только рассольник.

Отож бо.

Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги 05

Автор: 

дороги (2512) Зеленский Владимир (20444) Кернес Геннадий (1286) похороны (1534) рейтинг (1639) Богуцкая Лиза (67) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+19
Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги - Цензор.НЕТ 1373
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23.12.2020 22:07
+16
Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги - Цензор.НЕТ 5582
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23.12.2020 22:04
+13
Похорон Кернеса - это главная новость Украины?!
Дожились...
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23.12.2020 22:04
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Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги - Цензор.НЕТ 1811
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23.12.2020 22:03 Ответить
Похорон Кернеса - это главная новость Украины?!
Дожились...
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23.12.2020 22:04 Ответить
Интересно, смерть и похороны пуйла так же будут главными новостями Украины?
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23.12.2020 22:11 Ответить
100 пудов будут. И еще будут просить повторять на-бис.
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23.12.2020 22:17 Ответить
Даже если это случится в 3 часа ночи я не обижусь на сумашедший салют за окном!
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23.12.2020 22:18 Ответить
к несчастью, да... это раковая опухоль страны. валить нужно и тогда им будет не с кого стричь бабло.
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23.12.2020 22:16 Ответить
Для України Кернес це 0 x 0 = 0.....
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23.12.2020 22:39 Ответить
Похорон фарцовщика.
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23.12.2020 23:31 Ответить
Безусловно главная! И очччень показательная. Там в очереди стоит электорат мертведчука! И судя по численности этих недоумков, после шмаркли, мертведчук - следующий президент этой многострадальной страны!
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24.12.2020 08:03 Ответить
Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги - Цензор.НЕТ 5582
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23.12.2020 22:04 Ответить
Реально очередь по Сумской была длинная, но не плотно. Причина медленного прохода одна. Несколько групировок пропускали вне очереди. Ещё до понедельника всех бюджетников со школ и садиков обязали прийти. От школ по 12 чел. Конечно было в целом не мало. При отпевании полный почти собор. На кладбище просто нереально даже 1 тыс. разместить было. Довольно быстро всё закончилось. Очень верили что будет больше---НО! Потому и понесли туфту в 100 тыс. Тут иное важно. Срочно выборы мэра провести. Пусть на начало марта или конец месяца. Но наблюдателей и контроль с других мест набрать.
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23.12.2020 23:07 Ответить
Ну, налетайте. Харьковчане не правильный народ, кто правильнее? Давайте, не стесняйтесь.
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23.12.2020 22:05 Ответить
Давай селфи с дохлым гепой. Уверен, что 75% гепиных фаном пришли сфоткаться на фоне жмура и выложить на своих страницах...
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23.12.2020 22:17 Ответить
Уверенные только ......................., не люблю таких. Лучше иметь дело с сомневающимися, можно что то решить.
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23.12.2020 22:25 Ответить
А что уже есть какой-то харьковский народ?
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23.12.2020 22:24 Ответить
Да. Гепины ********, фукс, фельдман, доппкин, мординсон и многие другие
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23.12.2020 22:36 Ответить
Написал я не харьковский народ, а написал Харьковчане не правильный народ, почитают Кернеса, так считают некоторые правильные. У нас же есть правильные и не правильные. Народ один. Мова есть правильная и не правильная, религия тоже, герои. Туповато понять.
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23.12.2020 22:36 Ответить
Ну Гепа ну уж никак не тянет на героя хоть его бронзой покрой

Геннадия Адольфовича принято называть противоречивым политическим деятелем, хотя противоречий в его биографии практически нет.
Этот человек еще в молодости целенаправленно ступил на кривую дорожку и даже успел побывать в тюрьме
Официальная биография будущего первого лица Харькова гласит, что в 80-е Геннадий Адольфович менял работы как перчатки в диапазоне от работника молокозавода до мастера по ремонту часов. На деле же трудовая книжка заполнялась для отвода глаз боровшейся с тунеядцами советской системы, а сам Геннадий Кернес основной доход имел от перепродажи не только чеков Внешпосылторга, но и приобретенных там дефицитных товаров.
Когда «Березки» прикрыли, пришлось искать другие схемы мошенничества. А с наступлением Независимости Украины Кернеса и вовсе ждал неприятный сюрприз: его не только взяли за попытку присвоить прибыль от фиктивной продажи автомобиля, но и осудили на три года.
Неизвестно, как бы сложилась судьба бывшего чертежника-конструктора после выхода на волю, не пересекись его жизненные пути с Марком Добкиным. Для немолодого бизнесмена вчерашний сиделец стал тем же, кем в скором времени станет Геннадий Корбан для Игоря Коломойского - чернорабочим на юридическом поприще. Позже к функциональным обязанностям прибавилась роль неформального «старшего брата» для старшего из сыновей босса - туповатого Михаила. Спустя годы Кернес слепит из него недалекого и управляемого, но узнаваемого политика.
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23.12.2020 22:50 Ответить
А про мову вообще не надо ля-ля. Вон в любимой вами расее живут 100 наций и народностей как любили говорить в сересер, а государственный язык - ОДИН. Как говорил Шевченко - "на всих язИках все мовчить".
Нам украинцам повезло - у нас есть прекрасный СВОЙ родной язык.Да и по количеству украинцев в стране мы мононациональная страна.
И нечего нам тут строить Вавилонскую башню.
У кого сильно ноет челюсть от украинского, то рядом Расея, где уже все все языки пришиблены и никто вам не помешает там общаться на русском. Причем, желательно исключительно на русском. А то не равен час, вам вашу челюсть окончательно повредят
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23.12.2020 23:14 Ответить
За всіх харків'ян не вписуйся .Дебілів серед них 15-20 %
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23.12.2020 22:35 Ответить
Конечно есть, это не оспоримо. Везде дебилов хватает. А вот своего мера так провожать, не было, пока НИ - Г - ДЕ
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23.12.2020 22:44 Ответить
Так и выбрать клоуна да еще не особо образованного в президенты еще не было НИ - Г - ДЕ

МОЖНО БЫТЬ МИЛЫМ И УМНЫМ МАЛЬЧИКОМ, ПРЕКРАСНО УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ, ОТЛИЧНО ПРОЙТИ КУРС УНИВЕРСИТЕТСКИХ НАУК - И
ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ИСПРАВНОГО ПОСЕЩЕНИЯ КИНЕМАТОГРАФА ПРЕВРАТИТСЯ В ИДИОТА
Ильф и Петров
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23.12.2020 22:57 Ответить
Вот накрадешь из бюджета столько, сколько Гепа и тебя будут хоронить, как генсека.
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23.12.2020 23:06 Ответить
"не было, пока НИ - Г - ДЕ"
Ой та не звезді. На похованнях "Гіві" з "Моторолою" відбувалося такеж саме несамовите роїння генетичного сміття, як і на відправці здохлого Кєрнеса.

Не от взрыва бомбы, не от подлого ножа,

Не от пули киллера крутого.

"Не солидно помер!" - говорили кореша. -

"Подавился косточкой вишневой!"

"Не солидно помер!" - говорили кореша. -

"Подавился косточкой вишневой!"



Оркестр играл Шопена, лабух жарил на трубе.

Кладбище наполнилось народом (сбродом),

И татуированный соратник по борьбе

Произнёс такую речь над гробом,

И татуированный соратник по борьбе

Произнёс такую речь над гробом:



"Ша, не в кипиш масть, прикиньте к носу, фраера,

Лапти сплёл наш старый кореш Гєпа,

Мелкий зехер не докнокал и сыграл жмура -

Щас он с Богом ботает по фене!

Мелкий зехер не докнокал и сыграл жмура -

Щас он с Богом ботает по фене!"
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23.12.2020 23:52 Ответить
Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги - Цензор.НЕТ 1373
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23.12.2020 22:07 Ответить
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23.12.2020 22:12 Ответить
https://twitter.com/Price_Cap_UA Капітан Прайс @Price_Cap_UA

Я розумію прощання людей в робочий день з мером, який був для них найкращим.
Ладно, тільки не називайте іменем аеропорт. Прощайтесь.
А от чого пам'ятник Тарасу Шевченку робить такі радіальні хвилі відлякування з чергою до труни??

Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги - Цензор.НЕТ 5340
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23.12.2020 22:17 Ответить
Бо основна маса "прощальників" вважає Шевченка одним з "ідеологів антисемітизму"... Одні "Гайдамаки" чого варті... Я таке чув від одного "чуда", саме в Харкові...
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23.12.2020 23:32 Ответить
Не знаю сколько сейчас людей проживает в Харькове, но
в 2017 году в Харькове проживало где-то 1,5 млн жителей.
И если из них 100 тысяч оказались кернесоидами, то это не так уж и страшно.
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23.12.2020 23:00 Ответить
Слёзы мешают говорить...
Радует одно: смерть не помешает ему исполнять обязанности!
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23.12.2020 22:11 Ответить
Главные новости 24 декабря: похороны Кернеса, платные дороги - Цензор.НЕТ 1850 Странно, почему умерший от Ковида19 не изолирован от толпы ,когда его нужно было тихо от масс схоронить в специально отведённом месте где хоронят ковидных
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23.12.2020 22:13 Ответить
похожа на богатыреву
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23.12.2020 22:17 Ответить
Кто? Безутешная вдова??? Гепа ей рассказал про обнаружившуюся в Англии 11-летнюю дочку софийку??? Сейчас много наследников появится. Добкин - внебрачный сын. Фельдман - внук гепиной тёщи, терехов - гепин тайный любовник, у которого под сердцем бьется плод их соитий... короче говоря, вдове есть над чем кручиниться
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23.12.2020 22:22 Ответить
да уж... там сейчас не до сантиментов... внебрачных законные бездельники постараются отодвинуть...но гайсинские крепки передком и задком...
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23.12.2020 22:27 Ответить
Гепа так яро воевал против гейропы и жидофошиздов аж каким то странным образом растерял своих детей и свою недвижмость в самом центре гейропы где больше всего пиндосов- в Англии, а сам до последнего держал оборону аж в самом логове фошиздов- Берлине
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23.12.2020 23:09 Ответить
а добавь сюда же гепины продуктовые магазинчики в Германии, и тогда станет ясной методика личной мести фашистам...
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23.12.2020 23:12 Ответить
после обработки дихлофосом в камере под высоким давлением клиет стал безопасным.
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23.12.2020 22:40 Ответить
воно і є
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23.12.2020 22:18 Ответить
ребус - угадай какая новость хорошая, а какая плохая..
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23.12.2020 22:21 Ответить
Я пропонував щойно він помер підключити голову до живлення. як в "Голові проф Доуеля". Але час втрачено. тепер мозок і тканини відмерли остаточно. Правильно що закопають. Користі від голови вже ніякої..
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23.12.2020 22:22 Ответить
и сколько же чинушь билось на признанием борща,, сколько миллионов портатили на єто.. пипец людям нечем заниматься... ироды
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23.12.2020 22:23 Ответить
Головні новини 24 грудня: похорон Кернеса, платні дороги - Цензор.НЕТ 8120
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23.12.2020 22:30 Ответить
кернеса уже нет... платных дорог еще нет... нет умножить на нет дает?... правильно - нет. мацой надеюсь всех желающих накормили на поминках? или тоже нет?
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23.12.2020 22:37 Ответить
Ну і о мєлочах.
https://bykvu.com/ua/bukvy/novorichne-mistechko-pid-ofisom-zelenskogo-zveli-za-groshi-bukmekeriv-i-zabudovnikiv/ Паливо "Нафтогазу" вартістю 2 мільярди грн продали через фіктивну фірму: оборудку провели блискавично

https://bykvu.com/ua/bukvy/novorichne-mistechko-pid-ofisom-zelenskogo-zveli-za-groshi-bukmekeriv-i-zabudovnikiv/ Новорічне містечко під Офісом Зеленського звели за гроші букмекерів і забудовників

https://defence-ua.com/news/v_ngu_otrimali_veliku_kilkist_spetsialnoji_tehniki-2398.html В НГУ отримали велику кількість спеціальної техніки
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23.12.2020 22:38 Ответить
а сколько шоколадных будок рошен построили?
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23.12.2020 22:40 Ответить
Для тебе одна є.
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23.12.2020 22:48 Ответить
Головні новини 24 грудня: похорон Кернеса, платні дороги - Цензор.НЕТ 6474
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23.12.2020 23:10 Ответить
а у меня одного седня 23-е?
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23.12.2020 22:39 Ответить
Одним врагом Украины и украинцев стало меньше, пускай теперь хитропопый плескается в аду в одной смоле вместе с Жуковым, там такая бригада кочегаров за температурным режимом следит - Ленин, Сталин, Гитлер, а скоро и Путлера возьмут в подмастерья, обучат как котлы разогревать.
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23.12.2020 23:00 Ответить
ковидных, не в закрытых гробах хоронят?
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23.12.2020 23:08 Ответить
Похороны сепара и вора, да еще и официальными соболезнованиями от президента Украины. Позорище!
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23.12.2020 23:19 Ответить
Ну тут как бы официальный государственный статус этого сепара и вора обязывает (пока это не доказано судом и он за это не осужден официально таковым его считать нельзя - такова вот жестокая действительность). Как ни крути, а он избранный харьковчанами государственный служащий - мер города. И хотя все знают кто он на самом деле, но табель о рангах и официальный протокол т.с. обязывают. У нас так сложилось, что практически кого не возьми из высокопоставленных государственных чиновников - клейма ставить негде. Но перед законом, как говорится, чисты. Такова se la vie.
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23.12.2020 23:56 Ответить
Кернес встречался в Москве с куратором спецслужб России. Но говорит, что зубы лечил
Расследователи проекта "Схеми" выяснили, что городской голова Харькова был в Москве и встречался с экс-главой ФСБ, секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Конец 2019 года ознаменовался для мэра Кернеса поездкой в столицу страны-агрессора. Он отправился туда с Робертом Тедеевым якобы к стоматологу. В начале 2020 года они вместе вернулись из отпуска в Итали
По информации источника "Схем", Кернес и Тедеев встречались именно с секретарем Совета безопасности России Патрушевым, который через две недели после этого полетел в Оман, где в это же время отдыхал с семьей президент Украины Владимир Зеленский.
Не исключено, что Кернес помогает Офису президента выстраивать отношения с Кремлем, для чего и ездил в Москву в конце прошлого года.
Полное видео расследования - https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30432845.html здесь .
https://2day.kh.ua/kernes-vstrechalsya-v-moskve-s-kuratorom-specsluzhb-rossii-no-govorit-chto-zuby-lechil
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23.12.2020 23:20 Ответить
Теперь стало видно сколько в Харькове СЕПАРОВ.Сколько волка не корми,а он Путин ПАМАГИ!!!
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24.12.2020 00:27 Ответить
Скільки ниточки не витись, а кінець буде. Ну, що нагребли собі на суд Божій, чи мрієте, що там такий суд як в Україні?
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24.12.2020 04:33 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1341966433820016645 2 ч Жити стає краще,жити стає веселіше В Україні вводиться плата за проїзд по дорогах Проїзд від Житомира до Києва коштуватиме 100 грн,це приблизно 1 грн/км! А ви думали якого хера вам за ковiднi гроші влаштували "велике крадiвництво"?
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24.12.2020 09:36 Ответить
 
 