Еще один новый штамм COVID-19 обнаружили в Малайзии

Новый штамм отличается от известных ранее, но пока не установлено, является ли он более опасным или заразным.

Об обнаружении нового штамма COVID-19 заявил генеральный директор министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой издание New Straits Times.

"Штамм A701V и мутации спайкового белка были также выявлены в странах Южной Америки, в Австралии, Нидерландах и Сингапуре. Однако мы пока не выяснили клиническое воздействие этой разновидности, ее эффективность или агрессивность", – сказал он.

Чтобы обнаружить мутацию вируса, в штате Сабах собрали образцы зараженных COVID-19 пациентов. У 60 из них нашли именно мутировавшую форму.

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Глава ведомства отметил, что первая партия вакцин, которые закупила Малайзия, вскоре получит предварительную регистрацию для ускорения процесса начала вакцинации.

"Мы изучим данные, и, если все в порядке, вакцина будет предварительно одобрена до марта будущего года", — сказал Абдулла.

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Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который быстро распространяется в Великобритании, имеет мутации, провоцирующие заражение у детей наравне со взрослыми. Это отличает его от других штаммов и делает еще более опасным.