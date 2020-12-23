Еще один новый штамм COVID-19 обнаружили в Малайзии
Новый штамм отличается от известных ранее, но пока не установлено, является ли он более опасным или заразным.
Об обнаружении нового штамма COVID-19 заявил генеральный директор министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой издание New Straits Times.
"Штамм A701V и мутации спайкового белка были также выявлены в странах Южной Америки, в Австралии, Нидерландах и Сингапуре. Однако мы пока не выяснили клиническое воздействие этой разновидности, ее эффективность или агрессивность", – сказал он.
Чтобы обнаружить мутацию вируса, в штате Сабах собрали образцы зараженных COVID-19 пациентов. У 60 из них нашли именно мутировавшую форму.
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Глава ведомства отметил, что первая партия вакцин, которые закупила Малайзия, вскоре получит предварительную регистрацию для ускорения процесса начала вакцинации.
"Мы изучим данные, и, если все в порядке, вакцина будет предварительно одобрена до марта будущего года", — сказал Абдулла.
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Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который быстро распространяется в Великобритании, имеет мутации, провоцирующие заражение у детей наравне со взрослыми. Это отличает его от других штаммов и делает еще более опасным.
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Как Германия пашет, живёт и процветает -- все знают.
Не всё мне тут нравится -- но там, где я был -- а я кое-где был -- я бы жить не согласился.
Есть ссылки на официальные сайты Германии -- куда немцам можно и что нельзя.
...имейте себя в курсе...*)
А пограничный и мед-контроль -- то тех. детали. -- терпимо.
Мне уже с кораблика приглашения на конец лета присылают. -- зовут за горизонты и туманы...
А я, пока шо, только в Беларусь хочу! -- но туда не ходят корабли...*(
Зараз же новини про нові мутації ллються ,як з відра,створюючи хибне враження,що почалося щось містичне чи неочікуване.А нічого не почалося,йде природний процес.Просто зараз,коли вже є перші вакцини,і всі потроху почали розслаблятись,людям так повідомили про нові штами,що багато хто вирішить,що все-кінець.Панікувати рано.
Ось,щоб внести трохи розуміння,скільки тих мутацій вже було по всьому світу-інтерактивна карта
https://nextstrain.org/ncov/global?animate=2019-12-01,2020-12-23,0,0,30000 Genomic epidemiology of novel coronavirus - Global subsampling avatarMaintained by the Nextstrain team. Enabled by data from gisaid-logo Animation in progress.
Не дозволяють.
Все більше прикручують (чи закручують) і далі.
«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов… С какой целью - неясно... Моя работа - представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. В подкасте https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32184-EXCLUSIF-Pour-Pr-Montagnier-SARS-CoV-2-serait-virus-manipule-Chinois-l-ADN-de-VIH-podcast Pourquoi docteur днем ранее господин Монтанье предположил, что вирус был создан в лаборатории Уханя в Китае (маленькая моя ремарочка а лабораторию построили французы и в Ухане и в NIH, и исследования там проводили на гранты США до 20.04.2020). По его словам, он опирался на изучение структуры вируса, которое приводится в https://www.researchgate.net/publication/339331507_Wuhan_nCoV-2019_SARS_Coronaviruses_Genomics_Fractal_Metastructures_Evolution_and_Origins исследовании французского математика Жан-Клода Переза. Мало того что ковид проникает в клетки так он еще влазит в геном человека, вот что натворили Билл Гейтсы и международные корпорации, а это означает что вакцина против ковида бесполезна поскольку каждая вакцина будет єффективна только для одного штама вируса для другого мутанта вируса она просто бесполезна. Спасиба дотору Барику и его финансисту за биологическое оружие. А также тупорылому Дональду Трампу который вместо США разрешил финансировать ВООЗ частным инвесторам с фармкорпораций.