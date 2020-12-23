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Новости Коронавирус и карантин
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Еще один новый штамм COVID-19 обнаружили в Малайзии

Еще один новый штамм COVID-19 обнаружили в Малайзии

Новый штамм отличается от известных ранее, но пока не установлено, является ли он более опасным или заразным.

Об обнаружении нового штамма COVID-19 заявил генеральный директор министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой издание New Straits Times.

"Штамм A701V и мутации спайкового белка были также выявлены в странах Южной Америки, в Австралии, Нидерландах и Сингапуре. Однако мы пока не выяснили клиническое воздействие этой разновидности, ее эффективность или агрессивность", – сказал он.

Чтобы обнаружить мутацию вируса, в штате Сабах собрали образцы зараженных COVID-19 пациентов. У 60 из них нашли именно мутировавшую форму.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Великобритании выявили еще более заразный штамм коронавируса, - Минздрав

Глава ведомства отметил, что первая партия вакцин, которые закупила Малайзия, вскоре получит предварительную регистрацию для ускорения процесса начала вакцинации.

"Мы изучим данные, и, если все в порядке, вакцина будет предварительно одобрена до марта будущего года", — сказал Абдулла.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Богуцкая переболела COVID-19: Заразилась в маршрутке, маски бессмысленны, воздух проникает в отверстия

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который быстро распространяется в Великобритании, имеет мутации, провоцирующие заражение у детей наравне со взрослыми. Это отличает его от других штаммов и делает еще более опасным.

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карантин (16729) Малайзия (85) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Очередные новости для безмозглых по поводу новых штаммов, кто то очень сильно помешал планам глобалистов, вот и мечутся от бессилия, тем самым загоняя в ещё большую пропасть неверия во всю эту пандемическую чушь.
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23.12.2020 21:41
+4
Он уже начался.
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23.12.2020 21:34
+3
Ну вот и хорошо. Можно начинать делать вакцину заново.
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23.12.2020 21:26
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Ну вот и хорошо. Можно начинать делать вакцину заново.
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23.12.2020 21:26 Ответить
Такими темпами скоро почнеться зомбі-апокаліпсис.
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23.12.2020 21:26 Ответить
Он уже начался.
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23.12.2020 21:34 Ответить
Значить треба запасатися консервами і патронами.
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23.12.2020 21:37 Ответить
Забавно, но на многих форумах "выживальщиков", где эпидемия рассматривается как один из вариантов конца современной цивилизации, доминируют COVID диссиденты.
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23.12.2020 22:17 Ответить
Може не варто відразу ховати померлих?
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23.12.2020 21:50 Ответить
Спочатку кулю в лоб?
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23.12.2020 21:55 Ответить
Да, это уже чудеса, может они разные переедят сами себя.
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23.12.2020 21:28 Ответить
Які жахи! І як набридло! Може вже на часі оголосити війну рєптілоїдам і рятувати "колхозанів-виборців" від них?
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23.12.2020 21:29 Ответить
Коротше чую цими вірусами ми забезпечені на все життя ... О то вже хтось то ***** випустив джина з бутельки...
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23.12.2020 21:29 Ответить
сраные россияне - сами живут в говне и хотят чтобы все окружающие упивались из дибилизмом и тупизной...
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23.12.2020 21:40 Ответить
«12 обезьян» смотрели?
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23.12.2020 21:57 Ответить
Очередные новости для безмозглых по поводу новых штаммов, кто то очень сильно помешал планам глобалистов, вот и мечутся от бессилия, тем самым загоняя в ещё большую пропасть неверия во всю эту пандемическую чушь.
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23.12.2020 21:41 Ответить
Треба купувати акції фармакологічних компаній.
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23.12.2020 21:48 Ответить
Пізно, там вже все купили. Вірніше акції їм не потрібні, коли бабло просто лється повноводною рікою .
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23.12.2020 22:00 Ответить
Попробуйте скрестить с британским.Напишите чем закончится.
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23.12.2020 21:52 Ответить
Еще один новый штамм COVID-19 обнаружили в Малайзии - Цензор.НЕТ 4789
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23.12.2020 21:56 Ответить
Читайте уважно завжди те, що я пишу про ситуацію в світі та нашій грішній Україні і про ці "пандемії", що є насправді злочинними соціальними експерементами, які тепер роблять вже в світовому масштабі використовуючи ЗМІ та Інтернет і будете трохи грамотніші та освідченіші, а не просто тупими загнаними стадними прямоходячими мавпами, життя яких тепер буде проходити від "пандемії" до "пандемії" і від "вакцини" до "вакцини".
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23.12.2020 21:58 Ответить
Якшо вони "випустили" водночас нові різні штами, це може означати провал експерименту.
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23.12.2020 22:19 Ответить
Ні,ні це не провал. Це гарний початок. Дуже гарний. А скільки цілей він переслідує! Ого-го-го! Як сказала Меркель - Світ вже ніколи не буде таким, як був раніше. Що вона мала на увазі?
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23.12.2020 22:30 Ответить
Дуже передбачуваний якийсь початок. Чи хтось на шось інше чекав?
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23.12.2020 22:36 Ответить
А для кого передбачуваний і коли він став передбачуваним. Для мене наприклвд з 2004 року коли почали кошмарити пташиним та свинячим грипом. Тоді Юля була премєром, а зараз вона сидить і гризе нігті через заздрість, що тоді те що вони мутили, то був дитячий лепет, а от як би зараз!!!! Які можливості !!!
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24.12.2020 08:19 Ответить
Что-то знала и чуть не проговорилась!
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24.12.2020 07:43 Ответить
ВИДНО НАДОВГО.
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23.12.2020 21:59 Ответить
В Бразилии обнаружен новый мутант коронавируса.
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23.12.2020 22:00 Ответить
скоро прилетит Элис, с "обители зла" и быстренько всё порешает и всех порубает..
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23.12.2020 22:27 Ответить
Следите за Германией, граждане иностранцы! -- тут права и свободы ограничены рамками целесообразности. Есть Цензура, Закон и Справедливость.
Как Германия пашет, живёт и процветает -- все знают.
Не всё мне тут нравится -- но там, где я был -- а я кое-где был -- я бы жить не согласился.
Есть ссылки на официальные сайты Германии -- куда немцам можно и что нельзя.
...имейте себя в курсе...*)
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23.12.2020 22:29 Ответить
Нічого, незабаром все зрівняється. Не дай Боже.
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23.12.2020 22:38 Ответить
Приток беженцев закрылся... -- там реально концлагеря на островах в Ср.Мр. -- уже лехше...
А пограничный и мед-контроль -- то тех. детали. -- терпимо.

Мне уже с кораблика приглашения на конец лета присылают. -- зовут за горизонты и туманы...
А я, пока шо, только в Беларусь хочу! -- но туда не ходят корабли...*(
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23.12.2020 22:45 Ответить
Германия Брюлле, знакомые. Рассказывай дальше про немцев-страдальцев зашуганным короноверующим)))
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23.12.2020 22:49 Ответить
То шо навесні було в них і в нас, то тут розповідали. І я від своїх знаю - там якось легше було і спокійніше. Та є але: там звикли довіряти владі і лікарям, тут - ні.
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23.12.2020 22:55 Ответить
Цензор, и вы туда же...?! Советую немного предвосхищать интеллект вашего читателя. Спасибо Цензор за отсутствие гороскопов
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23.12.2020 22:55 Ответить
В Финляндии, Танька, практически на по*уях все ,,,, Так, картинку для сми,, Тут же все мрут. Когда у людей мозгов добавится не верить убогой власти
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23.12.2020 23:08 Ответить
Тепер кожна поважаюча себе держава повинна обзавестись своїм національним штамом коронавіруса, хоча нічого хорошого в цьому немає
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23.12.2020 23:11 Ответить
Мутації вірусу відбуваються весь час.Але раніше про це в пресі не писали,бо не цікаво.А штамів корони вже є точно більше 7.
Зараз же новини про нові мутації ллються ,як з відра,створюючи хибне враження,що почалося щось містичне чи неочікуване.А нічого не почалося,йде природний процес.Просто зараз,коли вже є перші вакцини,і всі потроху почали розслаблятись,людям так повідомили про нові штами,що багато хто вирішить,що все-кінець.Панікувати рано.
Ось,щоб внести трохи розуміння,скільки тих мутацій вже було по всьому світу-інтерактивна карта
https://nextstrain.org/ncov/global?animate=2019-12-01,2020-12-23,0,0,30000 Genomic epidemiology of novel coronavirus - Global subsampling avatarMaintained by the Nextstrain team. Enabled by data from gisaid-logo Animation in progress.
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23.12.2020 23:16 Ответить
Тільки жодного розслаблення нема.
Не дозволяють.
Все більше прикручують (чи закручують) і далі.
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24.12.2020 01:45 Ответить
COVID-19 был создан в лаборатории, считает французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию https://www.kommersant.ru/doc/1037008 2008 года за открытие ретровируса ВИЧ в 1983-м. По его словам, в коронавирусе появились частицы ВИЧ.
«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов… С какой целью - неясно... Моя работа - представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. В подкасте https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32184-EXCLUSIF-Pour-Pr-Montagnier-SARS-CoV-2-serait-virus-manipule-Chinois-l-ADN-de-VIH-podcast Pourquoi docteur днем ранее господин Монтанье предположил, что вирус был создан в лаборатории Уханя в Китае (маленькая моя ремарочка а лабораторию построили французы и в Ухане и в NIH, и исследования там проводили на гранты США до 20.04.2020). По его словам, он опирался на изучение структуры вируса, которое приводится в https://www.researchgate.net/publication/339331507_Wuhan_nCoV-2019_SARS_Coronaviruses_Genomics_Fractal_Metastructures_Evolution_and_Origins исследовании французского математика Жан-Клода Переза. Мало того что ковид проникает в клетки так он еще влазит в геном человека, вот что натворили Билл Гейтсы и международные корпорации, а это означает что вакцина против ковида бесполезна поскольку каждая вакцина будет єффективна только для одного штама вируса для другого мутанта вируса она просто бесполезна. Спасиба дотору Барику и его финансисту за биологическое оружие. А также тупорылому Дональду Трампу который вместо США разрешил финансировать ВООЗ частным инвесторам с фармкорпораций.
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24.12.2020 07:21 Ответить
Кому-то понадобилось еще больше нагнетать ковидоистерию
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24.12.2020 07:46 Ответить
Нобелевскому лауреату?
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24.12.2020 07:58 Ответить
 
 