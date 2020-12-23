Ще один новий штам COVID-19 виявили в Малайзії

Новий штам відрізняється від відомих раніше, але поки не встановлено, чи є він небезпечнішим або заразнішим.

Про виявлення нового штаму COVID-19 заявив генеральний директор міністерства охорони здоров'я Малайзії Нур Хішам Абдулла, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням видання New Straits Times.

"Штам A701V і мутації спайкового білка були також виявлені в країнах Південної Америки, в Австралії, Нідерландах і Сінгапурі. Однак ми поки не з'ясували клінічний вплив цього різновиду, його ефективність чи агресивність", - сказав він.

Щоб виявити мутацію вірусу, в штаті Сабах зібрали зразки заражених COVID-19 пацієнтів. У 60 із них знайшли саме мутовану форму.

Глава відомства зазначив, що перша партія вакцин, які закупила Малайзія, незабаром отримає попередню реєстрацію для прискорення процесу початку вакцинації.

Читайте також: У Великій Британії виявили ще заразніший штам коронавірусу, - МОЗ

"Ми вивчимо дані, і, якщо все в порядку, вакцина буде попередньо схвалена до березня наступного року", - сказав Абдулла.

Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великій Британії, має мутації, що провокують зараження у дітей нарівні з дорослими. Це відрізняє його від інших штамів і робить ще небезпечнішим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцини від COVID-19 дієві і проти "британського" штаму, - Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ