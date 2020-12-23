УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9864 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 870 41

Ще один новий штам COVID-19 виявили в Малайзії

Ще один новий штам COVID-19 виявили в Малайзії

Новий штам відрізняється від відомих раніше, але поки не встановлено, чи є він небезпечнішим або заразнішим.

Про виявлення нового штаму COVID-19 заявив генеральний директор міністерства охорони здоров'я Малайзії Нур Хішам Абдулла, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням видання New Straits Times.

"Штам A701V і мутації спайкового білка були також виявлені в країнах Південної Америки, в Австралії, Нідерландах і Сінгапурі. Однак ми поки не з'ясували клінічний вплив цього різновиду, його ефективність чи агресивність", - сказав він.

Щоб виявити мутацію вірусу, в штаті Сабах зібрали зразки заражених COVID-19 пацієнтів. У 60 із них знайшли саме мутовану форму.

Глава відомства зазначив, що перша партія вакцин, які закупила Малайзія, незабаром отримає попередню реєстрацію для прискорення процесу початку вакцинації.

Читайте також: У Великій Британії виявили ще заразніший штам коронавірусу, - МОЗ

"Ми вивчимо дані, і, якщо все в порядку, вакцина буде попередньо схвалена до березня наступного року", - сказав Абдулла.

Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великій Британії, має мутації, що провокують зараження у дітей нарівні з дорослими. Це відрізняє його від інших штамів і робить ще небезпечнішим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцини від COVID-19 дієві і проти "британського" штаму, - Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ

Автор: 

карантин (18172) Малайзія (62) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Очередные новости для безмозглых по поводу новых штаммов, кто то очень сильно помешал планам глобалистов, вот и мечутся от бессилия, тем самым загоняя в ещё большую пропасть неверия во всю эту пандемическую чушь.
показати весь коментар
23.12.2020 21:41
+4
Он уже начался.
показати весь коментар
23.12.2020 21:34
+3
Ну вот и хорошо. Можно начинать делать вакцину заново.
показати весь коментар
23.12.2020 21:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну вот и хорошо. Можно начинать делать вакцину заново.
показати весь коментар
23.12.2020 21:26 Відповісти
Такими темпами скоро почнеться зомбі-апокаліпсис.
показати весь коментар
23.12.2020 21:26 Відповісти
Он уже начался.
показати весь коментар
23.12.2020 21:34 Відповісти
Значить треба запасатися консервами і патронами.
показати весь коментар
23.12.2020 21:37 Відповісти
Забавно, но на многих форумах "выживальщиков", где эпидемия рассматривается как один из вариантов конца современной цивилизации, доминируют COVID диссиденты.
показати весь коментар
23.12.2020 22:17 Відповісти
Може не варто відразу ховати померлих?
показати весь коментар
23.12.2020 21:50 Відповісти
Спочатку кулю в лоб?
показати весь коментар
23.12.2020 21:55 Відповісти
Да, это уже чудеса, может они разные переедят сами себя.
показати весь коментар
23.12.2020 21:28 Відповісти
Які жахи! І як набридло! Може вже на часі оголосити війну рєптілоїдам і рятувати "колхозанів-виборців" від них?
показати весь коментар
23.12.2020 21:29 Відповісти
Коротше чую цими вірусами ми забезпечені на все життя ... О то вже хтось то ***** випустив джина з бутельки...
показати весь коментар
23.12.2020 21:29 Відповісти
сраные россияне - сами живут в говне и хотят чтобы все окружающие упивались из дибилизмом и тупизной...
показати весь коментар
23.12.2020 21:40 Відповісти
«12 обезьян» смотрели?
показати весь коментар
23.12.2020 21:57 Відповісти
Очередные новости для безмозглых по поводу новых штаммов, кто то очень сильно помешал планам глобалистов, вот и мечутся от бессилия, тем самым загоняя в ещё большую пропасть неверия во всю эту пандемическую чушь.
показати весь коментар
23.12.2020 21:41 Відповісти
Треба купувати акції фармакологічних компаній.
показати весь коментар
23.12.2020 21:48 Відповісти
Пізно, там вже все купили. Вірніше акції їм не потрібні, коли бабло просто лється повноводною рікою .
показати весь коментар
23.12.2020 22:00 Відповісти
Попробуйте скрестить с британским.Напишите чем закончится.
показати весь коментар
23.12.2020 21:52 Відповісти
Еще один новый штамм COVID-19 обнаружили в Малайзии - Цензор.НЕТ 4789
показати весь коментар
23.12.2020 21:56 Відповісти
Читайте уважно завжди те, що я пишу про ситуацію в світі та нашій грішній Україні і про ці "пандемії", що є насправді злочинними соціальними експерементами, які тепер роблять вже в світовому масштабі використовуючи ЗМІ та Інтернет і будете трохи грамотніші та освідченіші, а не просто тупими загнаними стадними прямоходячими мавпами, життя яких тепер буде проходити від "пандемії" до "пандемії" і від "вакцини" до "вакцини".
показати весь коментар
23.12.2020 21:58 Відповісти
Якшо вони "випустили" водночас нові різні штами, це може означати провал експерименту.
показати весь коментар
23.12.2020 22:19 Відповісти
Ні,ні це не провал. Це гарний початок. Дуже гарний. А скільки цілей він переслідує! Ого-го-го! Як сказала Меркель - Світ вже ніколи не буде таким, як був раніше. Що вона мала на увазі?
показати весь коментар
23.12.2020 22:30 Відповісти
Дуже передбачуваний якийсь початок. Чи хтось на шось інше чекав?
показати весь коментар
23.12.2020 22:36 Відповісти
А для кого передбачуваний і коли він став передбачуваним. Для мене наприклвд з 2004 року коли почали кошмарити пташиним та свинячим грипом. Тоді Юля була премєром, а зараз вона сидить і гризе нігті через заздрість, що тоді те що вони мутили, то був дитячий лепет, а от як би зараз!!!! Які можливості !!!
показати весь коментар
24.12.2020 08:19 Відповісти
Что-то знала и чуть не проговорилась!
показати весь коментар
24.12.2020 07:43 Відповісти
ВИДНО НАДОВГО.
показати весь коментар
23.12.2020 21:59 Відповісти
В Бразилии обнаружен новый мутант коронавируса.
показати весь коментар
23.12.2020 22:00 Відповісти
скоро прилетит Элис, с "обители зла" и быстренько всё порешает и всех порубает..
показати весь коментар
23.12.2020 22:27 Відповісти
Следите за Германией, граждане иностранцы! -- тут права и свободы ограничены рамками целесообразности. Есть Цензура, Закон и Справедливость.
Как Германия пашет, живёт и процветает -- все знают.
Не всё мне тут нравится -- но там, где я был -- а я кое-где был -- я бы жить не согласился.
Есть ссылки на официальные сайты Германии -- куда немцам можно и что нельзя.
...имейте себя в курсе...*)
показати весь коментар
23.12.2020 22:29 Відповісти
Нічого, незабаром все зрівняється. Не дай Боже.
показати весь коментар
23.12.2020 22:38 Відповісти
Приток беженцев закрылся... -- там реально концлагеря на островах в Ср.Мр. -- уже лехше...
А пограничный и мед-контроль -- то тех. детали. -- терпимо.

Мне уже с кораблика приглашения на конец лета присылают. -- зовут за горизонты и туманы...
А я, пока шо, только в Беларусь хочу! -- но туда не ходят корабли...*(
показати весь коментар
23.12.2020 22:45 Відповісти
Германия Брюлле, знакомые. Рассказывай дальше про немцев-страдальцев зашуганным короноверующим)))
показати весь коментар
23.12.2020 22:49 Відповісти
То шо навесні було в них і в нас, то тут розповідали. І я від своїх знаю - там якось легше було і спокійніше. Та є але: там звикли довіряти владі і лікарям, тут - ні.
показати весь коментар
23.12.2020 22:55 Відповісти
Цензор, и вы туда же...?! Советую немного предвосхищать интеллект вашего читателя. Спасибо Цензор за отсутствие гороскопов
показати весь коментар
23.12.2020 22:55 Відповісти
В Финляндии, Танька, практически на по*уях все ,,,, Так, картинку для сми,, Тут же все мрут. Когда у людей мозгов добавится не верить убогой власти
показати весь коментар
23.12.2020 23:08 Відповісти
Тепер кожна поважаюча себе держава повинна обзавестись своїм національним штамом коронавіруса, хоча нічого хорошого в цьому немає
показати весь коментар
23.12.2020 23:11 Відповісти
Мутації вірусу відбуваються весь час.Але раніше про це в пресі не писали,бо не цікаво.А штамів корони вже є точно більше 7.
Зараз же новини про нові мутації ллються ,як з відра,створюючи хибне враження,що почалося щось містичне чи неочікуване.А нічого не почалося,йде природний процес.Просто зараз,коли вже є перші вакцини,і всі потроху почали розслаблятись,людям так повідомили про нові штами,що багато хто вирішить,що все-кінець.Панікувати рано.
Ось,щоб внести трохи розуміння,скільки тих мутацій вже було по всьому світу-інтерактивна карта
https://nextstrain.org/ncov/global?animate=2019-12-01,2020-12-23,0,0,30000 Genomic epidemiology of novel coronavirus - Global subsampling avatarMaintained by the Nextstrain team. Enabled by data from gisaid-logo Animation in progress.
показати весь коментар
23.12.2020 23:16 Відповісти
Тільки жодного розслаблення нема.
Не дозволяють.
Все більше прикручують (чи закручують) і далі.
показати весь коментар
24.12.2020 01:45 Відповісти
COVID-19 был создан в лаборатории, считает французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию https://www.kommersant.ru/doc/1037008 2008 года за открытие ретровируса ВИЧ в 1983-м. По его словам, в коронавирусе появились частицы ВИЧ.
«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов… С какой целью - неясно... Моя работа - представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. В подкасте https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32184-EXCLUSIF-Pour-Pr-Montagnier-SARS-CoV-2-serait-virus-manipule-Chinois-l-ADN-de-VIH-podcast Pourquoi docteur днем ранее господин Монтанье предположил, что вирус был создан в лаборатории Уханя в Китае (маленькая моя ремарочка а лабораторию построили французы и в Ухане и в NIH, и исследования там проводили на гранты США до 20.04.2020). По его словам, он опирался на изучение структуры вируса, которое приводится в https://www.researchgate.net/publication/339331507_Wuhan_nCoV-2019_SARS_Coronaviruses_Genomics_Fractal_Metastructures_Evolution_and_Origins исследовании французского математика Жан-Клода Переза. Мало того что ковид проникает в клетки так он еще влазит в геном человека, вот что натворили Билл Гейтсы и международные корпорации, а это означает что вакцина против ковида бесполезна поскольку каждая вакцина будет єффективна только для одного штама вируса для другого мутанта вируса она просто бесполезна. Спасиба дотору Барику и его финансисту за биологическое оружие. А также тупорылому Дональду Трампу который вместо США разрешил финансировать ВООЗ частным инвесторам с фармкорпораций.
показати весь коментар
24.12.2020 07:21 Відповісти
Кому-то понадобилось еще больше нагнетать ковидоистерию
показати весь коментар
24.12.2020 07:46 Відповісти
Нобелевскому лауреату?
показати весь коментар
24.12.2020 07:58 Відповісти
 
 