Ще один новий штам COVID-19 виявили в Малайзії
Новий штам відрізняється від відомих раніше, але поки не встановлено, чи є він небезпечнішим або заразнішим.
Про виявлення нового штаму COVID-19 заявив генеральний директор міністерства охорони здоров'я Малайзії Нур Хішам Абдулла, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням видання New Straits Times.
"Штам A701V і мутації спайкового білка були також виявлені в країнах Південної Америки, в Австралії, Нідерландах і Сінгапурі. Однак ми поки не з'ясували клінічний вплив цього різновиду, його ефективність чи агресивність", - сказав він.
Щоб виявити мутацію вірусу, в штаті Сабах зібрали зразки заражених COVID-19 пацієнтів. У 60 із них знайшли саме мутовану форму.
Глава відомства зазначив, що перша партія вакцин, які закупила Малайзія, незабаром отримає попередню реєстрацію для прискорення процесу початку вакцинації.
"Ми вивчимо дані, і, якщо все в порядку, вакцина буде попередньо схвалена до березня наступного року", - сказав Абдулла.
Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великій Британії, має мутації, що провокують зараження у дітей нарівні з дорослими. Це відрізняє його від інших штамів і робить ще небезпечнішим.
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Как Германия пашет, живёт и процветает -- все знают.
Не всё мне тут нравится -- но там, где я был -- а я кое-где был -- я бы жить не согласился.
Есть ссылки на официальные сайты Германии -- куда немцам можно и что нельзя.
...имейте себя в курсе...*)
А пограничный и мед-контроль -- то тех. детали. -- терпимо.
Мне уже с кораблика приглашения на конец лета присылают. -- зовут за горизонты и туманы...
А я, пока шо, только в Беларусь хочу! -- но туда не ходят корабли...*(
Зараз же новини про нові мутації ллються ,як з відра,створюючи хибне враження,що почалося щось містичне чи неочікуване.А нічого не почалося,йде природний процес.Просто зараз,коли вже є перші вакцини,і всі потроху почали розслаблятись,людям так повідомили про нові штами,що багато хто вирішить,що все-кінець.Панікувати рано.
Ось,щоб внести трохи розуміння,скільки тих мутацій вже було по всьому світу-інтерактивна карта
https://nextstrain.org/ncov/global?animate=2019-12-01,2020-12-23,0,0,30000 Genomic epidemiology of novel coronavirus - Global subsampling avatarMaintained by the Nextstrain team. Enabled by data from gisaid-logo Animation in progress.
Не дозволяють.
Все більше прикручують (чи закручують) і далі.
«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов… С какой целью - неясно... Моя работа - представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. В подкасте https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32184-EXCLUSIF-Pour-Pr-Montagnier-SARS-CoV-2-serait-virus-manipule-Chinois-l-ADN-de-VIH-podcast Pourquoi docteur днем ранее господин Монтанье предположил, что вирус был создан в лаборатории Уханя в Китае (маленькая моя ремарочка а лабораторию построили французы и в Ухане и в NIH, и исследования там проводили на гранты США до 20.04.2020). По его словам, он опирался на изучение структуры вируса, которое приводится в https://www.researchgate.net/publication/339331507_Wuhan_nCoV-2019_SARS_Coronaviruses_Genomics_Fractal_Metastructures_Evolution_and_Origins исследовании французского математика Жан-Клода Переза. Мало того что ковид проникает в клетки так он еще влазит в геном человека, вот что натворили Билл Гейтсы и международные корпорации, а это означает что вакцина против ковида бесполезна поскольку каждая вакцина будет єффективна только для одного штама вируса для другого мутанта вируса она просто бесполезна. Спасиба дотору Барику и его финансисту за биологическое оружие. А также тупорылому Дональду Трампу который вместо США разрешил финансировать ВООЗ частным инвесторам с фармкорпораций.