Министр обороны Таран назвал требование об отставке "фальцетом" (обновлено)
Министр обороны Андрей Таран прокомментировал требование об отставке, назвав его "фальцетом" и заявил, что еще не время открывать "третий конверт".
Об этом сообщает Министерство обороны на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока - фальцет", - цитирует Тарана министерство.
Отметим, что возможно глава Минобороны имел в виду "фальстарт".
Позже Министерство обороны удалило пост и опубликовало новый с объяснением слова "фальцет".
"Фальцет (итал. Falsetto от falso (итал.) - ложный) верхний головной регистр певческого голоса, беден обертонами, тембрально проще основного грудного голоса исполнителя. Напоминает писк. Звучит мягко, несильно и резко, иногда имеет глухое звучание", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Комитет ВР по вопросам нацбезопасности выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо Зеленскому.
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Чапаев - дура, не фураж а фужер! Фурманов, скажи, как правильно?
Фурманов - я в этом сам не копенгаген!
Зебилы, кого вы понавыбирали?
- Извините, Ватмана в отпуске.
- А рейсфедер?...
- Рейсфедер на больничном.
- Ви мене не поняли - я архитектор!
- Я вижу шо ви таки не Иванов!
И их таки прижмут когда власть сменится...
Идиоты не понимают в каком мире они живут... Сейчас (Слава Богу) не времена сталина, когда после его фейла с "немецкими фашистами" вся совковая историография "переименовала" немецких национал-социалистов в фашистов. Во времена интернета, биг-дейта, ютюба, википедии, в конце-концов, глупо отпираться от очевидного. А очевидно, что Таран обосрался, но вместо того, чтобы поменять штаны, оно убеждает, что это благоухают розы, а не его дерьмо... Необучаемые идиоты.
И такого ушлепка поставили управлять Минобороны во время войны....
Это позор, реально зашквар на зашкваре с кадровой политикой. Ну нельзя же быть такими долбо#бами товарищи зеленые).