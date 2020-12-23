РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9166 посетителей онлайн
Новости
9 001 42
Минобороны (9046) отставка (3146) Таран Андрей (267)

Министр обороны Таран назвал требование об отставке "фальцетом" (обновлено)

Министр обороны Таран назвал требование об отставке

Министр обороны Андрей Таран прокомментировал требование об отставке, назвав его "фальцетом" и заявил, что еще не время открывать "третий конверт".

Об этом сообщает Министерство обороны на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока - фальцет", - цитирует Тарана министерство.

Отметим, что возможно глава Минобороны имел в виду "фальстарт".

Министр обороны Таран назвал требование об отставке фальцетом 01

Позже Министерство обороны удалило пост и опубликовало новый с объяснением слова "фальцет".

"Фальцет (итал. Falsetto от falso (итал.) - ложный) верхний головной регистр певческого голоса, беден обертонами, тембрально проще основного грудного голоса исполнителя. Напоминает писк. Звучит мягко, несильно и резко, иногда имеет глухое звучание", - говорится в сообщении.

Министр обороны Таран назвал требование об отставке фальцетом 02

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет ВР по вопросам нацбезопасности выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо Зеленскому.

Читайте: Министр обороны Таран провалил все, что мог, а Зеленский даже не в состоянии оценить, что происходит, - нардеп "Голоса" Рахманин

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+32
Фальцет, фальстарт... акакаяразніца? Правда, зебуїни?
показать весь комментарий
23.12.2020 13:55
+18
Таран, выпиши себе большую премию, за то что ВСУ год не стреляют по врагу, и идииии...
показать весь комментарий
23.12.2020 13:54
+18
Анка - Была на балу у белых, произвела там фураж!
Чапаев - дура, не фураж а фужер! Фурманов, скажи, как правильно?
Фурманов - я в этом сам не копенгаген!
показать весь комментарий
23.12.2020 14:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А коли буде час для звільнення Тарана? Один оборонний бюджет ми вже просрали! Але ми просрали і всі попередні оборонні бюджети за 30 років. Тільки за час роботи Анатолія Гриценко міністром оборони 2005-2007 рік міноборони виконувало оборонний бюджет на 100%. Мені здається Тарану потрібно просити до себе радником не тільки Бутусова а ще й Гриценка.
показать весь комментарий
23.12.2020 14:07 Ответить
Чуєш совкодрочер, а не ти за зє голосувало убоге?
показать весь комментарий
23.12.2020 14:49 Ответить
Таран, выпиши себе большую премию, за то что ВСУ год не стреляют по врагу, и идииии...
показать весь комментарий
23.12.2020 13:54 Ответить
Він чекає тромбона. Музикант хрєнов.
показать весь комментарий
23.12.2020 14:35 Ответить
Фальцет, фальстарт... акакаяразніца? Правда, зебуїни?
показать весь комментарий
23.12.2020 13:55 Ответить
Анка - Была на балу у белых, произвела там фураж!
Чапаев - дура, не фураж а фужер! Фурманов, скажи, как правильно?
Фурманов - я в этом сам не копенгаген!
показать весь комментарий
23.12.2020 14:01 Ответить
Таран прет как ТАРАН хвамилие у него такая убогое дефективное трусливое русско любящая ****** вылезшая из под шконки..
показать весь комментарий
23.12.2020 14:24 Ответить
этот баран еще недовольно блеет
показать весь комментарий
23.12.2020 14:00 Ответить
Фальцет так фальцет. Тяните клоуна на сцену.
показать весь комментарий
23.12.2020 14:01 Ответить
в шею гнать московского агента!!!
показать весь комментарий
23.12.2020 14:03 Ответить
И вот есть же золотое правило: Сила дурака в молчании. И есть должности, которые не позволяют следовать этому правилу (ну там Зеленский, Кличко и пр.). А у этого и должность вроде позволяла (ну там военная тайна и все такое). И на те, не выдержали нервы. Выступил.
показать весь комментарий
23.12.2020 14:04 Ответить
Какая военная тайна...? Разделение МО на военных (НГШ) и гражданских (МО) было ключевым условием реформирование по НАТО-скому образцу. Таран, - гражданский министр, а то, что это совковое косноязычное чучело носит форму, - только говорит о том, что ни Таран ни его начальник, - зеленый клоун, не понимают что такое НАТО и как в него идти...
показать весь комментарий
23.12.2020 14:42 Ответить
Это тролинг. Конечно же МО обязан быть публичным! Но он же знал "золотое правило", вот и не отсвечивал. А вообще, надо на уровне закона вводить норму об обязательных ежемесячных пресс-конференциях на подобных должностях. Вот наржемся!
показать весь комментарий
23.12.2020 14:48 Ответить
Воно хоч розуміє що таке фальцет?
показать весь комментарий
23.12.2020 14:05 Ответить
Фальцет,пинцет,кларнет...да какая разница.
показать весь комментарий
23.12.2020 14:14 Ответить
Покажіть Тарану фальцет, нехай йому дах знесе.
Міністр оборони Таран назвав вимогу про відставку "фальцетом" - Цензор.НЕТ 4042
показать весь комментарий
23.12.2020 14:20 Ответить
🤣
показать весь комментарий
23.12.2020 15:42 Ответить
Міністр оборони Таран назвав вимогу про відставку "фальцетом" - Цензор.НЕТ 8306
показать весь комментарий
23.12.2020 15:48 Ответить
Фальцет... фальстарт... навіщо "тарану-чоботу" на це розумітись?...
показать весь комментарий
23.12.2020 14:17 Ответить
Фальцет...? О_о Да он еще больший идиот, чем Зеленски...Хотя, - куда уж больше...
Зебилы, кого вы понавыбирали?
показать весь комментарий
23.12.2020 14:11 Ответить
Кращий геноцид країни (с)
показать весь комментарий
23.12.2020 14:19 Ответить
- Здгавствуйте, у вас ватман есть?
- Извините, Ватмана в отпуске.
- А рейсфедер?...
- Рейсфедер на больничном.
- Ви мене не поняли - я архитектор!
- Я вижу шо ви таки не Иванов!
показать весь комментарий
23.12.2020 14:34 Ответить
ток там не архитектор, а дизайнер...)
показать весь комментарий
23.12.2020 14:42 Ответить
Фальцетом ты скот завоешь когда тебя яйца прижмут...
И их таки прижмут когда власть сменится...
показать весь комментарий
23.12.2020 14:38 Ответить
надо бутусова назначить министром обороны... а лучше - сразу президентом...
показать весь комментарий
23.12.2020 14:40 Ответить
совковый алкоголик.. что ты еще можешь перднуть, импотент
показать весь комментарий
23.12.2020 15:10 Ответить
Уже пошли глупые отмазки от пресс-службы МО, - закапывают дурака еще глубже...
Идиоты не понимают в каком мире они живут... Сейчас (Слава Богу) не времена сталина, когда после его фейла с "немецкими фашистами" вся совковая историография "переименовала" немецких национал-социалистов в фашистов. Во времена интернета, биг-дейта, ютюба, википедии, в конце-концов, глупо отпираться от очевидного. А очевидно, что Таран обосрался, но вместо того, чтобы поменять штаны, оно убеждает, что это благоухают розы, а не его дерьмо... Необучаемые идиоты.
показать весь комментарий
23.12.2020 15:38 Ответить
Прапорщику було б не дивно. А це ж - генерал. Еліта!
показать весь комментарий
23.12.2020 16:36 Ответить
Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают." - Платон.
показать весь комментарий
23.12.2020 16:38 Ответить
Цей тран просто двулікій анус
показать весь комментарий
23.12.2020 16:45 Ответить
Прес-службе Минобороны можно посочувствовать)) Ну что, еще кто-то сомневается в том, что Таран - это тупой совковый неотесанный прапор с уровнем мышления ниже плинтуса?
И такого ушлепка поставили управлять Минобороны во время войны....
Это позор, реально зашквар на зашкваре с кадровой политикой. Ну нельзя же быть такими долбо#бами товарищи зеленые).
показать весь комментарий
23.12.2020 18:36 Ответить
 
 