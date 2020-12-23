Міністр оборони Таран назвав вимогу про відставку "фальцетом" (оновлено)
Міністр оборони Андрій Таран прокоментував вимогу про відставку, назвавши її "фальцетом", і заявив, що ще не час відкривати "третій конверт".
Про це повідомляє Міністерство оборони на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Я першим проінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки - фальцет", - цитує Тарана міністерство.
Зазначимо, що, можливо, глава Міноборони мав на увазі "фальстарт".
Пізніше Міністерство оборони видалило пост і опублікувало новий з поясненням слова "фальцет".
"Фальцет (італ. Falsetto від falso (італ.) - помилковий) верхній головний регістр співочого голосу, бідний обертонами, тембрально простіший від основного грудного голосу виконавця. Нагадує писк. Звучить м'яко, несильно і різко, іноді має глухе звучання", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Комітет ВР з питань нацбезпеки висловив недовіру голові Міноборони Тарану і направив відповідний лист Зеленському.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чапаев - дура, не фураж а фужер! Фурманов, скажи, как правильно?
Фурманов - я в этом сам не копенгаген!
Зебилы, кого вы понавыбирали?
- Извините, Ватмана в отпуске.
- А рейсфедер?...
- Рейсфедер на больничном.
- Ви мене не поняли - я архитектор!
- Я вижу шо ви таки не Иванов!
И их таки прижмут когда власть сменится...
Идиоты не понимают в каком мире они живут... Сейчас (Слава Богу) не времена сталина, когда после его фейла с "немецкими фашистами" вся совковая историография "переименовала" немецких национал-социалистов в фашистов. Во времена интернета, биг-дейта, ютюба, википедии, в конце-концов, глупо отпираться от очевидного. А очевидно, что Таран обосрался, но вместо того, чтобы поменять штаны, оно убеждает, что это благоухают розы, а не его дерьмо... Необучаемые идиоты.
И такого ушлепка поставили управлять Минобороны во время войны....
Это позор, реально зашквар на зашкваре с кадровой политикой. Ну нельзя же быть такими долбо#бами товарищи зеленые).