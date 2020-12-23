Міністр оборони Таран назвав вимогу про відставку "фальцетом" (оновлено)

Міністр оборони Андрій Таран прокоментував вимогу про відставку, назвавши її "фальцетом", і заявив, що ще не час відкривати "третій конверт".

Про це повідомляє Міністерство оборони на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я першим проінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки - фальцет", - цитує Тарана міністерство.

Зазначимо, що, можливо, глава Міноборони мав на увазі "фальстарт".

Пізніше Міністерство оборони видалило пост і опублікувало новий з поясненням слова "фальцет".

"Фальцет (італ. Falsetto від falso (італ.) - помилковий) верхній головний регістр співочого голосу, бідний обертонами, тембрально простіший від основного грудного голосу виконавця. Нагадує писк. Звучить м'яко, несильно і різко, іноді має глухе звучання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Комітет ВР з питань нацбезпеки висловив недовіру голові Міноборони Тарану і направив відповідний лист Зеленському.

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