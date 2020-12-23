УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7463 відвідувача онлайн
Новини
9 001 42

Міністр оборони Таран назвав вимогу про відставку "фальцетом" (оновлено)

Міністр оборони Таран назвав вимогу про відставку

Міністр оборони Андрій Таран прокоментував вимогу про відставку, назвавши її "фальцетом", і заявив, що ще не час відкривати "третій конверт".

Про це повідомляє Міністерство оборони на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я першим проінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки - фальцет", - цитує Тарана міністерство.

Зазначимо, що, можливо, глава Міноборони мав на увазі "фальстарт".

Міністр оборони Таран назвав вимогу про відставку фальцетом 01

Пізніше Міністерство оборони видалило пост і опублікувало новий з поясненням слова "фальцет".

"Фальцет (італ. Falsetto від falso (італ.) - помилковий) верхній головний регістр співочого голосу, бідний обертонами, тембрально простіший від основного грудного голосу виконавця. Нагадує писк. Звучить м'яко, несильно і різко, іноді має глухе звучання", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Таран назвав вимогу про відставку фальцетом 02

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Комітет ВР з питань нацбезпеки висловив недовіру голові Міноборони Тарану і направив відповідний лист Зеленському.

Також читайте: Міністр оборони Таран провалив усе, що міг, а Зеленський навіть не здатен оцінити, що відбувається, - нардеп "Голосу" Рахманін

Автор: 

Міноборони (7386) відставка (1464) Таран Андрій (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
Фальцет, фальстарт... акакаяразніца? Правда, зебуїни?
показати весь коментар
23.12.2020 13:55
+18
Таран, выпиши себе большую премию, за то что ВСУ год не стреляют по врагу, и идииии...
показати весь коментар
23.12.2020 13:54
+18
Анка - Была на балу у белых, произвела там фураж!
Чапаев - дура, не фураж а фужер! Фурманов, скажи, как правильно?
Фурманов - я в этом сам не копенгаген!
показати весь коментар
23.12.2020 14:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А коли буде час для звільнення Тарана? Один оборонний бюджет ми вже просрали! Але ми просрали і всі попередні оборонні бюджети за 30 років. Тільки за час роботи Анатолія Гриценко міністром оборони 2005-2007 рік міноборони виконувало оборонний бюджет на 100%. Мені здається Тарану потрібно просити до себе радником не тільки Бутусова а ще й Гриценка.
показати весь коментар
23.12.2020 14:07 Відповісти
Чуєш совкодрочер, а не ти за зє голосувало убоге?
показати весь коментар
23.12.2020 14:49 Відповісти
Таран, выпиши себе большую премию, за то что ВСУ год не стреляют по врагу, и идииии...
показати весь коментар
23.12.2020 13:54 Відповісти
Він чекає тромбона. Музикант хрєнов.
показати весь коментар
23.12.2020 14:35 Відповісти
Фальцет, фальстарт... акакаяразніца? Правда, зебуїни?
показати весь коментар
23.12.2020 13:55 Відповісти
Анка - Была на балу у белых, произвела там фураж!
Чапаев - дура, не фураж а фужер! Фурманов, скажи, как правильно?
Фурманов - я в этом сам не копенгаген!
показати весь коментар
23.12.2020 14:01 Відповісти
Таран прет как ТАРАН хвамилие у него такая убогое дефективное трусливое русско любящая ****** вылезшая из под шконки..
показати весь коментар
23.12.2020 14:24 Відповісти
этот баран еще недовольно блеет
показати весь коментар
23.12.2020 14:00 Відповісти
Фальцет так фальцет. Тяните клоуна на сцену.
показати весь коментар
23.12.2020 14:01 Відповісти
в шею гнать московского агента!!!
показати весь коментар
23.12.2020 14:03 Відповісти
И вот есть же золотое правило: Сила дурака в молчании. И есть должности, которые не позволяют следовать этому правилу (ну там Зеленский, Кличко и пр.). А у этого и должность вроде позволяла (ну там военная тайна и все такое). И на те, не выдержали нервы. Выступил.
показати весь коментар
23.12.2020 14:04 Відповісти
Какая военная тайна...? Разделение МО на военных (НГШ) и гражданских (МО) было ключевым условием реформирование по НАТО-скому образцу. Таран, - гражданский министр, а то, что это совковое косноязычное чучело носит форму, - только говорит о том, что ни Таран ни его начальник, - зеленый клоун, не понимают что такое НАТО и как в него идти...
показати весь коментар
23.12.2020 14:42 Відповісти
Это тролинг. Конечно же МО обязан быть публичным! Но он же знал "золотое правило", вот и не отсвечивал. А вообще, надо на уровне закона вводить норму об обязательных ежемесячных пресс-конференциях на подобных должностях. Вот наржемся!
показати весь коментар
23.12.2020 14:48 Відповісти
Воно хоч розуміє що таке фальцет?
показати весь коментар
23.12.2020 14:05 Відповісти
Фальцет,пинцет,кларнет...да какая разница.
показати весь коментар
23.12.2020 14:14 Відповісти
Покажіть Тарану фальцет, нехай йому дах знесе.
Міністр оборони Таран назвав вимогу про відставку "фальцетом" - Цензор.НЕТ 4042
показати весь коментар
23.12.2020 14:20 Відповісти
🤣
показати весь коментар
23.12.2020 15:42 Відповісти
Міністр оборони Таран назвав вимогу про відставку "фальцетом" - Цензор.НЕТ 8306
показати весь коментар
23.12.2020 15:48 Відповісти
Фальцет... фальстарт... навіщо "тарану-чоботу" на це розумітись?...
показати весь коментар
23.12.2020 14:17 Відповісти
Фальцет...? О_о Да он еще больший идиот, чем Зеленски...Хотя, - куда уж больше...
Зебилы, кого вы понавыбирали?
показати весь коментар
23.12.2020 14:11 Відповісти
Кращий геноцид країни (с)
показати весь коментар
23.12.2020 14:19 Відповісти
- Здгавствуйте, у вас ватман есть?
- Извините, Ватмана в отпуске.
- А рейсфедер?...
- Рейсфедер на больничном.
- Ви мене не поняли - я архитектор!
- Я вижу шо ви таки не Иванов!
показати весь коментар
23.12.2020 14:34 Відповісти
ток там не архитектор, а дизайнер...)
показати весь коментар
23.12.2020 14:42 Відповісти
Фальцетом ты скот завоешь когда тебя яйца прижмут...
И их таки прижмут когда власть сменится...
показати весь коментар
23.12.2020 14:38 Відповісти
надо бутусова назначить министром обороны... а лучше - сразу президентом...
показати весь коментар
23.12.2020 14:40 Відповісти
совковый алкоголик.. что ты еще можешь перднуть, импотент
показати весь коментар
23.12.2020 15:10 Відповісти
Уже пошли глупые отмазки от пресс-службы МО, - закапывают дурака еще глубже...
Идиоты не понимают в каком мире они живут... Сейчас (Слава Богу) не времена сталина, когда после его фейла с "немецкими фашистами" вся совковая историография "переименовала" немецких национал-социалистов в фашистов. Во времена интернета, биг-дейта, ютюба, википедии, в конце-концов, глупо отпираться от очевидного. А очевидно, что Таран обосрался, но вместо того, чтобы поменять штаны, оно убеждает, что это благоухают розы, а не его дерьмо... Необучаемые идиоты.
показати весь коментар
23.12.2020 15:38 Відповісти
Прапорщику було б не дивно. А це ж - генерал. Еліта!
показати весь коментар
23.12.2020 16:36 Відповісти
Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают." - Платон.
показати весь коментар
23.12.2020 16:38 Відповісти
Цей тран просто двулікій анус
показати весь коментар
23.12.2020 16:45 Відповісти
Прес-службе Минобороны можно посочувствовать)) Ну что, еще кто-то сомневается в том, что Таран - это тупой совковый неотесанный прапор с уровнем мышления ниже плинтуса?
И такого ушлепка поставили управлять Минобороны во время войны....
Это позор, реально зашквар на зашкваре с кадровой политикой. Ну нельзя же быть такими долбо#бами товарищи зеленые).
показати весь коментар
23.12.2020 18:36 Відповісти
 
 