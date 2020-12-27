В Кремле заявили о "припавшей" экономике России
На фоне пандемии коронавируса российская экономика "припала", однако снижение показателей в ней меньше, чем у других стран.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
По мнению пресс-секретаря, это произошло благодаря решениям, принятым для поддержки экономики: "Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно [президент Владимир] Путин, кто прежде всего в ней нуждается".
Помимо этого, отметил Песков, российская экономика достаточно мобильна.
"Давайте посмотрим те страны, которые качали сотни миллиардов и даже триллионы валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%?", - заявил он и добавил, что деньги, влитые в зарубежные экономики, "сгорели в топке".
В России сложилась иная ситуация, власти работали эффективно и не "впали в дешевый популизм", считает Песков.
"Все эти призывы о вертолетных деньгах и так далее, они достаточно твердо были отвергнуты", - указал он.
17 декабря в ходе большой пресс-конференции Путин сообщил, что падение российской экономики составляет 3,6%: "Это меньше, чем практически во всех странах Европы, в США. В Великобритании, по-моему, под 9%". Он также отметил, что меры поддержки экономики напрямую связаны с сохранением рабочих мест, и выразил надежду, что в следующем году удастся выйти на докоронавирусные показатели по уровню безработицы (до 4,7%). Позднее российский президент заявил, что властям удалось избежать критического спада, "который отбросил бы экономику далеко назад".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Китай потирає ручки.
В Ингушетию завезли турецкие товары и продукты....
Ранее свой прогноз о том, что в следующем году курс доллара может достичь 250 рублей за штуку, дал известный российский экhttps://finance.rambler.ru/person/demura-stepan/ ономист Степа н Демура.
А почему не "склырной" ? .
Шо так, шо эдак - всё равно билиберда! .
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
По уровню жизни Россия показала высокий результат, войдя в первую сотню стран! Всего немножко уступив Руанде. Вот, что значит рывок и вставание с колен!
А остальные зебилы подхватили, и кричат ура! пофиг что у нас очередное достижение (рост экономики на 5%) главное что в России все плохо!
Думаю тут есть над чем работать психипатрам
В любом случае радуемся прорывным достижениям во всех сферах
а психиатры над тобой работать не будут...ибо безнадежно
У них и без меня работы хватит
вопрос в том-кто за эту работу платить будет и сколько
https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko
У Росії заговорили про «продуктові сертифікати»(нормальною мовою - картки). Йдеться про допомогу 30-35 млн. росіян, які живуть за межею бідності і не можуть купити собі найдоступніші продовольчі товари ( інфляція -14%). Кремль боїться голодних бунтів. Це - початок кінця режиму
.
😇