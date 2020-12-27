В Кремле заявили о "припавшей" экономике России

На фоне пандемии коронавируса российская экономика "припала", однако снижение показателей в ней меньше, чем у других стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

По мнению пресс-секретаря, это произошло благодаря решениям, принятым для поддержки экономики: "Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно [президент Владимир] Путин, кто прежде всего в ней нуждается".

Помимо этого, отметил Песков, российская экономика достаточно мобильна.

"Давайте посмотрим те страны, которые качали сотни миллиардов и даже триллионы валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%?", - заявил он и добавил, что деньги, влитые в зарубежные экономики, "сгорели в топке".

В России сложилась иная ситуация, власти работали эффективно и не "впали в дешевый популизм", считает Песков.

"Все эти призывы о вертолетных деньгах и так далее, они достаточно твердо были отвергнуты", - указал он.

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17 декабря в ходе большой пресс-конференции Путин сообщил, что падение российской экономики составляет 3,6%: "Это меньше, чем практически во всех странах Европы, в США. В Великобритании, по-моему, под 9%". Он также отметил, что меры поддержки экономики напрямую связаны с сохранением рабочих мест, и выразил надежду, что в следующем году удастся выйти на докоронавирусные показатели по уровню безработицы (до 4,7%). Позднее российский президент заявил, что властям удалось избежать критического спада, "который отбросил бы экономику далеко назад".