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Новини Коронавірус і карантин
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У Кремлі заявили про економіку Росії, що "присіла"

У Кремлі заявили про економіку Росії, що

На тлі пандемії коронавірусу російська економіка "присіла", однак зниження показників в ній менше, ніж у інших країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва.Кремль.Путін".

На думку прессекретаря, це сталося завдяки рішенням, прийнятим для підтримки економіки: "Хірургічна, точкова допомога, допомога тільки тим, як говорив неодноразово [президент Володимир] Путін, хто насамперед  її потребує".

Крім цього, зазначив Пєсков, російська економіка досить мобільна.

"Давайте подивимося ті країни, які качали сотні мільярдів і навіть трильйони своєї валюти в своїй економіці. Хіба це врятувало їх економіку, світову економіку від падіння на 4%?" - заявив він і додав, що гроші, влиті в закордонні економіки, "згоріли в топці".

У Росії склалася інша ситуація, влада працювала ефективно і не "впала в дешевий популізм", вважає Пєсков.

"Всі ці заклики про вертолітні гроші тощо  досить твердо були відкинуті", - вказав він.

Також читайте: Пєсков про санкції США проти "Північного потоку-2": "Чиста абсолютно гібридна війна, яка йде, як війна"

17 грудня під час великої пресконференції Путін повідомив, що падіння російської економіки становить 3,6%: "Це менше, ніж практично в усіх країнах Європи, в США. У Великій Британії, по-моєму, під 9%".

Він також зазначив, що заходи підтримки економіки безпосередньо пов'язані зі збереженням робочих місць, і висловив надію, що в наступному році вдасться вийти на докоронавірусні показники за рівнем безробіття (до 4,7%). Пізніше російський президент заявив, що владі вдалося уникнути критичного спаду, "який відкинув би економіку далеко назад".

карантин (18172) пандемія (126) Пєсков Дмитро (1648) росія (65415) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+29
"Припала", "присела", "подсела", "провисла", "прилегла"... Тренируется что-ли ?..
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27.12.2020 14:49
+23
Да, ещё лет пять и "как в Украине" у кацапов превратится из пугалки в мечту.
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27.12.2020 14:44
+19
Раіськіно вялічіє трималось лише на понтах пуйла. Він здав позиції, тому рашка вже тріщить по швах.
Китай потирає ручки.
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27.12.2020 14:47
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Гетьманович уже внимательно прочитал и скоро будет ставить нам в пример этого кремлядского демагога.
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27.12.2020 14:44 Відповісти
У обличчя раші давно вже "припало" і примерзло до дна бункеру. Вилізти не може... Шифруються під економіку..
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27.12.2020 15:16 Відповісти
Главное чтоб трусы Навальному постирали
У Кремлі заявили про економіку Росії, що "присіла" - Цензор.НЕТ 1100
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27.12.2020 17:51 Відповісти
мда, струя черной жижи у экономики старика Козладоева уже не та
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27.12.2020 15:33 Відповісти
Да, ещё лет пять и "как в Украине" у кацапов превратится из пугалки в мечту.
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27.12.2020 14:44 Відповісти
ну здоров'я той економіці не бажаю, краще її пристрелити як конячку засапану
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27.12.2020 14:44 Відповісти
Не грустите, вам ещё нелоху 15млрд баксов кредита давать.
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27.12.2020 14:46 Відповісти
Раіськіно вялічіє трималось лише на понтах пуйла. Він здав позиції, тому рашка вже тріщить по швах.
Китай потирає ручки.
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27.12.2020 14:47 Відповісти
В Кремле заявили о "припавшей" экономике России - Цензор.НЕТ 5073
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27.12.2020 14:55 Відповісти
Таке враження що їх вже хтось полюбив та без вазеліну.
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27.12.2020 17:47 Відповісти
та чому хтось, там написано, хто - х..ло
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28.12.2020 08:15 Відповісти
Тоесть имеет всех !
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27.12.2020 20:42 Відповісти
Какая разница что втирать покорному быдлу...
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27.12.2020 14:47 Відповісти
"Припала", "присела", "подсела", "провисла", "прилегла"... Тренируется что-ли ?..
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27.12.2020 14:49 Відповісти
Может "припадочная"?
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27.12.2020 15:46 Відповісти
Це перед тим як має встати рачки.
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27.12.2020 17:48 Відповісти
Не верю...РАБссия крутьой советский ГУЛАГ с 16% МИРОВОГО ПРОДУКТА хотя зліе язіки кажуть що всього 1,5 %
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27.12.2020 14:49 Відповісти
Але все-таки найменше постраждала Північна Корея.
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27.12.2020 14:49 Відповісти
Та вони навіть не в курсі що в світі щось не так.
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27.12.2020 17:46 Відповісти
Бо там дуже міцне та непробивне дно.
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27.12.2020 17:50 Відповісти
Султан Эрдоган хочет забрать себе Чечню и Ингушетию...,брешуть блогеры...
В Ингушетию завезли турецкие товары и продукты....
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27.12.2020 14:53 Відповісти
може й хоче тільки він дирову данину як х..ло платити не буде і взагалі він йому там нафіг не потрібен
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28.12.2020 08:17 Відповісти
В Кремле заявили о "припавшей" экономике России - Цензор.НЕТ 9144
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27.12.2020 14:53 Відповісти
Экономист и крутой чувак из Мацковии Дмитрий Потапенко говорит что продуктовые карточки на РАБссии введут быстро Верю Димке,знает что говорит...
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27.12.2020 14:55 Відповісти
У Кремлі заявили про економіку Росії, що "присіла" - Цензор.НЕТ 7495Не верю что пишут из МУРа, но верю всему что скажет Демура
У Кремлі заявили про економіку Росії, що "присіла" - Цензор.НЕТ 1924
Ранее свой прогноз о том, что в следующем году курс доллара может достичь 250 рублей за штуку, дал известный российский экhttps://finance.rambler.ru/person/demura-stepan/ ономист Степа н Демура.
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27.12.2020 15:35 Відповісти
Он уже седьмой год это твердит,перенося сроки. И короновирус у него полезней орви. И трамп президент. А хахлы(по другому он нас никак не называет)идут на невиданный экономический подьем. Пустозвон с имперским говном в башке этот Демура
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28.12.2020 05:18 Відповісти
Типа мы в говне, но оно воняет меньше чем у других и оно духовно-скрепное )))))
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27.12.2020 14:58 Відповісти
"ПРИПАВШЕЙ" ? .

А почему не "склырной" ? .

Шо так, шо эдак - всё равно билиберда! .
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27.12.2020 14:59 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза



По уровню жизни Россия показала высокий результат, войдя в первую сотню стран! Всего немножко уступив Руанде. Вот, что значит рывок и вставание с колен!
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27.12.2020 14:59 Відповісти
краще б було "пропала"
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27.12.2020 15:13 Відповісти
,,Это был тяжёлый год".Новогодняя песня Слепакова становится вечной для орды.Как ,,Если надо -повторим"
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27.12.2020 15:02 Відповісти
На СкреПОНОСсии скоро праздник...раньше были тушонка Рузвельта для дохлогшо Совка и ножки Буша для Незалежной РАБссии Ельцына...,теперь будут Рога и Копыта Байдена для Путлера,поскольку тушонки и ножки США давно не выпускають...
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27.12.2020 15:02 Відповісти
майже як у пісні-веснянці: "десь тут була економіка, десь тут була процвітаюча - тут вона сіла, тут вона впала, до землі припала..."
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27.12.2020 15:06 Відповісти
Это поразительно! Зебил по экономике вновь анонсировал 5% роста, но не сейчас, а позже

А остальные зебилы подхватили, и кричат ура! пофиг что у нас очередное достижение (рост экономики на 5%) главное что в России все плохо!

Думаю тут есть над чем работать психипатрам
В любом случае радуемся прорывным достижениям во всех сферах
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27.12.2020 15:10 Відповісти
вот!..ты правильно подметил.если нараиське хреново-значит лучше все,нам в том числе.
а психиатры над тобой работать не будут...ибо безнадежно
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27.12.2020 15:14 Відповісти
А если в германии хорошо и у тебя все отлично, да?

У них и без меня работы хватит
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27.12.2020 15:21 Відповісти
естественно...работы всегда хватает,шо в сибири,шо в африке.
вопрос в том-кто за эту работу платить будет и сколько
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27.12.2020 15:23 Відповісти
ну не дивно, вони ж підрахуюють ті показаники як і голоси на виборах
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27.12.2020 15:10 Відповісти
не переживайте,карточки-вашефсё

https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko

У Росії заговорили про «продуктові сертифікати»(нормальною мовою - картки). Йдеться про допомогу 30-35 млн. росіян, які живуть за межею бідності і не можуть купити собі найдоступніші продовольчі товари ( інфляція -14%). Кремль боїться голодних бунтів. Це - початок кінця режиму
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27.12.2020 15:11 Відповісти
Мотивация какая то замшелая: не важно, как по факту, важно, чтобы лучше, чем у соседей. Вот, если бы одни остались, с кем тогда соревновались?
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27.12.2020 15:20 Відповісти
российский президент заявил, что властям удалось избежать критического спада, "который отбросил бы экономику далеко назад". Источник: https://censor.net/ru/n3239273
В Кремле заявили о "припавшей" экономике России - Цензор.НЕТ 4872 .
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27.12.2020 15:21 Відповісти
Припавша пилом?
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27.12.2020 15:29 Відповісти
порохом )
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27.12.2020 17:58 Відповісти
У Кремлі заявили про економіку Росії, що "присіла на пляшку".
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27.12.2020 15:31 Відповісти
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER!!
😇
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27.12.2020 15:38 Відповісти
... присіла на бутилку
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27.12.2020 15:57 Відповісти
Ага. Наша пісня гарна й нова... Перше присіла, потім - ... (йой!), потім - вставаніє с калєн (обов'язково епічне).
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27.12.2020 16:00 Відповісти
Уровень знания законов экономики просто поражает !! Даже обсуждать противно. Но ,такие перлы - новогодний подарок для скабздеевых.......счас разнесут на брехло-ТВ про НЕВИДАННЫЕ УСПЕХИ ОРДЫ и гибель ненавистного запада.
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27.12.2020 16:22 Відповісти
ХЕРургическая бензоколонка ))
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27.12.2020 17:09 Відповісти
пріздохнувшей...?
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27.12.2020 18:06 Відповісти
У Кремлі заявили про економіку Росії, що "присіла" - Цензор.НЕТ 8965
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27.12.2020 22:44 Відповісти
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.12.2020 01:32 Відповісти
 
 