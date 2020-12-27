У Кремлі заявили про економіку Росії, що "присіла"
На тлі пандемії коронавірусу російська економіка "присіла", однак зниження показників в ній менше, ніж у інших країн.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва.Кремль.Путін".
На думку прессекретаря, це сталося завдяки рішенням, прийнятим для підтримки економіки: "Хірургічна, точкова допомога, допомога тільки тим, як говорив неодноразово [президент Володимир] Путін, хто насамперед її потребує".
Крім цього, зазначив Пєсков, російська економіка досить мобільна.
"Давайте подивимося ті країни, які качали сотні мільярдів і навіть трильйони своєї валюти в своїй економіці. Хіба це врятувало їх економіку, світову економіку від падіння на 4%?" - заявив він і додав, що гроші, влиті в закордонні економіки, "згоріли в топці".
У Росії склалася інша ситуація, влада працювала ефективно і не "впала в дешевий популізм", вважає Пєсков.
"Всі ці заклики про вертолітні гроші тощо досить твердо були відкинуті", - вказав він.
17 грудня під час великої пресконференції Путін повідомив, що падіння російської економіки становить 3,6%: "Це менше, ніж практично в усіх країнах Європи, в США. У Великій Британії, по-моєму, під 9%".
Він також зазначив, що заходи підтримки економіки безпосередньо пов'язані зі збереженням робочих місць, і висловив надію, що в наступному році вдасться вийти на докоронавірусні показники за рівнем безробіття (до 4,7%). Пізніше російський президент заявив, що владі вдалося уникнути критичного спаду, "який відкинув би економіку далеко назад".
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Ранее свой прогноз о том, что в следующем году курс доллара может достичь 250 рублей за штуку, дал известный российский экhttps://finance.rambler.ru/person/demura-stepan/ ономист Степа н Демура.
А почему не "склырной" ? .
Шо так, шо эдак - всё равно билиберда! .
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
По уровню жизни Россия показала высокий результат, войдя в первую сотню стран! Всего немножко уступив Руанде. Вот, что значит рывок и вставание с колен!
А остальные зебилы подхватили, и кричат ура! пофиг что у нас очередное достижение (рост экономики на 5%) главное что в России все плохо!
Думаю тут есть над чем работать психипатрам
В любом случае радуемся прорывным достижениям во всех сферах
а психиатры над тобой работать не будут...ибо безнадежно
У них и без меня работы хватит
вопрос в том-кто за эту работу платить будет и сколько
https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko
У Росії заговорили про «продуктові сертифікати»(нормальною мовою - картки). Йдеться про допомогу 30-35 млн. росіян, які живуть за межею бідності і не можуть купити собі найдоступніші продовольчі товари ( інфляція -14%). Кремль боїться голодних бунтів. Це - початок кінця режиму
.
😇