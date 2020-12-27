У Кремлі заявили про економіку Росії, що "присіла"

На тлі пандемії коронавірусу російська економіка "присіла", однак зниження показників в ній менше, ніж у інших країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва.Кремль.Путін".

На думку прессекретаря, це сталося завдяки рішенням, прийнятим для підтримки економіки: "Хірургічна, точкова допомога, допомога тільки тим, як говорив неодноразово [президент Володимир] Путін, хто насамперед її потребує".

Крім цього, зазначив Пєсков, російська економіка досить мобільна.

"Давайте подивимося ті країни, які качали сотні мільярдів і навіть трильйони своєї валюти в своїй економіці. Хіба це врятувало їх економіку, світову економіку від падіння на 4%?" - заявив він і додав, що гроші, влиті в закордонні економіки, "згоріли в топці".

У Росії склалася інша ситуація, влада працювала ефективно і не "впала в дешевий популізм", вважає Пєсков.

"Всі ці заклики про вертолітні гроші тощо досить твердо були відкинуті", - вказав він.

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17 грудня під час великої пресконференції Путін повідомив, що падіння російської економіки становить 3,6%: "Це менше, ніж практично в усіх країнах Європи, в США. У Великій Британії, по-моєму, під 9%".

Він також зазначив, що заходи підтримки економіки безпосередньо пов'язані зі збереженням робочих місць, і висловив надію, що в наступному році вдасться вийти на докоронавірусні показники за рівнем безробіття (до 4,7%). Пізніше російський президент заявив, що владі вдалося уникнути критичного спаду, "який відкинув би економіку далеко назад".