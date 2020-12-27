Додон сразу после инаугурации Санду уехал в Москву
Игорь Додон, который до 24 декабря был президентом Молдовы, сразу после инаугурации Майи Санду поехал в Москву.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом экс-президент сам сообщил в соцсети, опубликовав ряд новостей и фото с поездки 25-26 декабря.
Игорь Додон назвал поездку "рабочим визитом" и пишет, что был в Москве вместе со спикером парламента Зинаидой Гречаный, вице-спикером парламента, башканом Гагаузской автономии и мэром Кишинева.
Кроме того, была встреча с лидером партии "Справедливая Россия". С ним говорили о "перспективах сотрудничества" с Партией социалистов Додона и о возможности поставок в Молдову российской вакцины от коронавируса.
Напомним, 24 декабря новый президент Молдовы Майя Санду приняла присягу.
Додон, его политсила и их союзники в парламенте за последние недели перед этим предприняли ряд шагов, которые создают проблемы для нового президента и страны в целом.
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🤣
Когда-то ехал я из Масквы поездом до Кишинёва, так вот весь вагон был забит молдавской ватой, которая возвращалась после тренировочных курсов с кучей книжечек и брошюрок!