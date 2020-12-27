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Додон сразу после инаугурации Санду уехал в Москву

Додон сразу после инаугурации Санду уехал в Москву

Игорь Додон, который до 24 декабря был президентом Молдовы, сразу после инаугурации Майи Санду поехал в Москву.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом экс-президент сам сообщил в соцсети, опубликовав ряд новостей и фото с поездки 25-26 декабря.

Игорь Додон назвал поездку "рабочим визитом" и пишет, что был в Москве вместе со спикером парламента Зинаидой Гречаный, вице-спикером парламента, башканом Гагаузской автономии и мэром Кишинева.

Кроме того, была встреча с лидером партии "Справедливая Россия". С ним говорили о "перспективах сотрудничества" с Партией социалистов Додона и о возможности поставок в Молдову российской вакцины от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Молдове парламент урезал полномочия новоизбранного президента Санду

Напомним, 24 декабря новый президент Молдовы Майя Санду приняла присягу.

Додон, его политсила и их союзники в парламенте за последние недели перед этим предприняли ряд шагов, которые создают проблемы для нового президента и страны в целом.

Молдова (1876) москва (3079) Додон Игорь (137) Мая Санду (213)


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Топ комментарии
+91
Когда вернётся Порошенко в президенты, ни для кого не тайна, что зеленский тоже сбежит в Москву, это такая себе офшорная зона для коррупционеров и зрадников своих государств
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27.12.2020 14:53
+48
Все дерьмо из всех бывших республик всплывает в Маскве
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27.12.2020 14:57
+48
А згадайте, як 21.04.2019, *********, совковата і політичні полупокери, тут срали цеглою:
«Порошенко сбєжит в Італію!/ на Мальдіви!/ В Ростов! / в Борісполє дєжурят, чтоб он нє сбєжал ! Порохоботи перєабуются в польотє ! »


І, АБАСРАЛІСЬ.
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27.12.2020 15:07
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ам куди йому іще тікати? Все гівно стікається НА роССію.
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27.12.2020 15:01 Ответить
так невзоров так и говорит - нету такого людоеда или подонка в мире шоб не неССС на СССебе радоСССть дружбы ССС Путиным.
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27.12.2020 15:10 Ответить
+++++
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27.12.2020 15:44 Ответить
Янику в доміно партнер...
🤣
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27.12.2020 15:07 Ответить
💩💩 до дому- в паРашу...
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27.12.2020 15:08 Ответить
Повторил подвиг дважды не судимого ДАУНетского зэка Витьки Индюка
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27.12.2020 15:11 Ответить
Не хватает Лукашеску.... Три танкиста,три веселых друга,экипаж ржавой машины боевой...
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27.12.2020 15:13 Ответить
а че не в Ростов нарушает традицию
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27.12.2020 15:15 Ответить
Там уже занято.
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27.12.2020 15:21 Ответить
Там готовляться зустрічати іншого.
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27.12.2020 15:30 Ответить
Ростов нє рєзіновий!
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27.12.2020 16:57 Ответить
Если избиратели РАБссии избирут клоуна Максима Галкина президентом своего ГУЛАГа дело наладится....
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27.12.2020 15:16 Ответить
ви от тут смієтесь, а все може бути
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27.12.2020 16:02 Ответить
Вони там на росіє не мають права голосу.
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27.12.2020 16:59 Ответить
якщо хтось з могутніх олігархів захоче розібратися остаточно з ху№лом, то може і Галкін стати майбутнім президентом. Йому в том допоможе 73 відсотка виборців
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27.12.2020 17:02 Ответить
У кацапів немає 73%, там одразу 146%!
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27.12.2020 18:43 Ответить
дивно, а чого не в Ростов?
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27.12.2020 15:20 Ответить
Максим Галкин умеет говорить голосами Путлера,Лукашеску,Жириновского и прочих клоунов от политики..Ютьюб в помощь...
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27.12.2020 15:21 Ответить
майже галкобородько
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27.12.2020 16:03 Ответить
Майя Санду дама жесткая и принципиальная,може выгнать РАБссию из захваченного Приднестровья..,а там полно складов боеприпасов еще совкового производства...
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27.12.2020 15:30 Ответить
воно ж падло знизило пенсійний вік в Молдові, тепер якщо Санду спробує цей закон відмінити буде вій про те що притісняють робітників.
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27.12.2020 15:30 Ответить
А ще Додон встиг прийняти закон згідно якого срускій йизик 2-й державний
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27.12.2020 15:43 Ответить
так, це справжній молдавський ведмедчук.
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27.12.2020 16:03 Ответить
Молдова парламентская республика и права президента в ней ограничены...
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27.12.2020 15:34 Ответить
Да. По сравнению с Украиной Молдова Парламентская республика.
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27.12.2020 19:16 Ответить
Все дерьмо стекается на маскву.🙂
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27.12.2020 15:39 Ответить
Мировая сталица для Шариковых и Швондеров разных мастей
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27.12.2020 15:40 Ответить
+++++
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27.12.2020 15:50 Ответить
І розтікається звідти ж.
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27.12.2020 18:13 Ответить
Дональд Тра мп тоже удерет на Мацковию Ждем-с....
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27.12.2020 15:41 Ответить
Врядли санитары отпустят.
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27.12.2020 15:56 Ответить
И кредиторы .
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27.12.2020 17:27 Ответить
Побежал лобызать хозяину голенище
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27.12.2020 16:31 Ответить
Сидалище?
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27.12.2020 19:14 Ответить
Зебилу приготовиться.
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27.12.2020 17:19 Ответить
В звязку з пандемією, Дондона ізолювати на два тижні в карантин по прибуттю! Та годувати одною редискою!
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27.12.2020 17:36 Ответить
***** грушная
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27.12.2020 17:46 Ответить
За інструкціями поїхав,гнида...
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27.12.2020 18:38 Ответить
У всех этих гнид одна дорога -на Московию.
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27.12.2020 19:13 Ответить
Болото "Московия" - место селекции, выведения, скопления, кормления и распространения гнид сего прогнившего мира в сей прогнивший мир !
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27.12.2020 19:34 Ответить
На черзі ЗЕ, Москва та Ростов вже зачекалися!
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27.12.2020 20:01 Ответить
Працював на московію,туди і поїхав.Мало чого,ще посадять.Наш теж кацапський паспорт з рук не випускає,хто зна коли тікати прийдеться.
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27.12.2020 20:07 Ответить
В Москву разогнать тоску))))
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27.12.2020 20:56 Ответить
ган должен был переселиться, а не просто проведать артефакты мавзолея и его будущих экспонатов.
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28.12.2020 09:34 Ответить
кацапские попытки притулить свою вакцину хоть куда-нибудь - это хуже цирка... кацапы, да отвакцинируйте вы свой воинский контингент на территории оккупированного Приднестровья и ждите результат...
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28.12.2020 09:59 Ответить
Я вам расскажу про Молдавию!
Когда-то ехал я из Масквы поездом до Кишинёва, так вот весь вагон был забит молдавской ватой, которая возвращалась после тренировочных курсов с кучей книжечек и брошюрок!
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28.12.2020 10:33 Ответить
"гондон" поїхав до "*****"... воістину правий класик: "подобноє тянется к подобному..."
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28.12.2020 11:06 Ответить
Звездочку обмывать? Они же там недавно приняли закон про агентов и звания.
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28.12.2020 11:40 Ответить
Додон побежал в москву, долизать жопу пуйлу, так как за четыре года не всё успел!
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28.12.2020 13:20 Ответить
всё гавнище тикает в большее гавнище, круговорот гавнища в природе.
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28.12.2020 13:26 Ответить
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