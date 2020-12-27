Додон відразу після інавгурації Санду поїхав до Москви

Ігор Додон, який до 24 грудня був президентом Молдови, відразу після інавгурації Майї Санду поїхав у Москву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це експрезидент сам повідомив в соцмережі, опублікувавши низку новин і фото з поїздки 25-26 грудня.

Ігор Додон назвав поїздку "робочим візитом" та пише, що був у Москві разом зі спікером парламенту Зінаїдою Гречаною, віцеспікером парламенту, башканом Гагаузької автономії та мером Кишинева.

Крім того, була зустріч з лідером партії "Справедлива Росія". З ним говорили про "перспективи співпраці" з Партією соціалістів Додона та про можливість постачання до Молдови російської вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, 24 грудня новий президент Молдови Майя Санду склала присягу.

Ігор Додон, його політсила та їхні союзники у парламенті за останні тижні перед цим вдалися до низки кроків, що створюють проблеми для нової президентки та країни загалом.

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