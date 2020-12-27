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Додон відразу після інавгурації Санду поїхав до Москви

Додон відразу після інавгурації Санду поїхав до Москви

Ігор Додон, який до 24 грудня був президентом Молдови, відразу після інавгурації Майї Санду поїхав у Москву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це експрезидент сам повідомив в соцмережі, опублікувавши низку новин і фото з поїздки 25-26 грудня.

Ігор Додон назвав поїздку "робочим візитом" та пише, що був у Москві разом зі спікером парламенту Зінаїдою Гречаною, віцеспікером парламенту, башканом Гагаузької автономії та мером Кишинева.

Крім того, була зустріч з лідером партії "Справедлива Росія". З ним говорили про "перспективи співпраці" з Партією соціалістів Додона та про можливість постачання до Молдови російської вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, 24 грудня новий президент Молдови Майя Санду склала присягу.

Ігор Додон, його політсила та їхні союзники у парламенті за останні тижні перед цим вдалися до низки кроків, що створюють проблеми для нової президентки та країни загалом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду під час інавгурації сказала фразу українською

Молдова (2076) москва (1257) Додон Ігор (127) Мая Санду (255)


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Топ коментарі
+91
Когда вернётся Порошенко в президенты, ни для кого не тайна, что зеленский тоже сбежит в Москву, это такая себе офшорная зона для коррупционеров и зрадников своих государств
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27.12.2020 14:53
+48
Все дерьмо из всех бывших республик всплывает в Маскве
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27.12.2020 14:57
+48
А згадайте, як 21.04.2019, *********, совковата і політичні полупокери, тут срали цеглою:
«Порошенко сбєжит в Італію!/ на Мальдіви!/ В Ростов! / в Борісполє дєжурят, чтоб он нє сбєжал ! Порохоботи перєабуются в польотє ! »


І, АБАСРАЛІСЬ.
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27.12.2020 15:07
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ам куди йому іще тікати? Все гівно стікається НА роССію.
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27.12.2020 15:01 Відповісти
так невзоров так и говорит - нету такого людоеда или подонка в мире шоб не неССС на СССебе радоСССть дружбы ССС Путиным.
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27.12.2020 15:10 Відповісти
+++++
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27.12.2020 15:44 Відповісти
Янику в доміно партнер...
🤣
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27.12.2020 15:07 Відповісти
💩💩 до дому- в паРашу...
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27.12.2020 15:08 Відповісти
Повторил подвиг дважды не судимого ДАУНетского зэка Витьки Индюка
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27.12.2020 15:11 Відповісти
Не хватает Лукашеску.... Три танкиста,три веселых друга,экипаж ржавой машины боевой...
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27.12.2020 15:13 Відповісти
а че не в Ростов нарушает традицию
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27.12.2020 15:15 Відповісти
Там уже занято.
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27.12.2020 15:21 Відповісти
Там готовляться зустрічати іншого.
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27.12.2020 15:30 Відповісти
Ростов нє рєзіновий!
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27.12.2020 16:57 Відповісти
Если избиратели РАБссии избирут клоуна Максима Галкина президентом своего ГУЛАГа дело наладится....
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27.12.2020 15:16 Відповісти
ви от тут смієтесь, а все може бути
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27.12.2020 16:02 Відповісти
Вони там на росіє не мають права голосу.
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27.12.2020 16:59 Відповісти
якщо хтось з могутніх олігархів захоче розібратися остаточно з ху№лом, то може і Галкін стати майбутнім президентом. Йому в том допоможе 73 відсотка виборців
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27.12.2020 17:02 Відповісти
У кацапів немає 73%, там одразу 146%!
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27.12.2020 18:43 Відповісти
дивно, а чого не в Ростов?
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27.12.2020 15:20 Відповісти
Максим Галкин умеет говорить голосами Путлера,Лукашеску,Жириновского и прочих клоунов от политики..Ютьюб в помощь...
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27.12.2020 15:21 Відповісти
майже галкобородько
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27.12.2020 16:03 Відповісти
Майя Санду дама жесткая и принципиальная,може выгнать РАБссию из захваченного Приднестровья..,а там полно складов боеприпасов еще совкового производства...
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27.12.2020 15:30 Відповісти
воно ж падло знизило пенсійний вік в Молдові, тепер якщо Санду спробує цей закон відмінити буде вій про те що притісняють робітників.
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27.12.2020 15:30 Відповісти
А ще Додон встиг прийняти закон згідно якого срускій йизик 2-й державний
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27.12.2020 15:43 Відповісти
так, це справжній молдавський ведмедчук.
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27.12.2020 16:03 Відповісти
Молдова парламентская республика и права президента в ней ограничены...
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27.12.2020 15:34 Відповісти
Да. По сравнению с Украиной Молдова Парламентская республика.
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27.12.2020 19:16 Відповісти
Все дерьмо стекается на маскву.🙂
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27.12.2020 15:39 Відповісти
Мировая сталица для Шариковых и Швондеров разных мастей
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27.12.2020 15:40 Відповісти
+++++
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27.12.2020 15:50 Відповісти
І розтікається звідти ж.
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27.12.2020 18:13 Відповісти
Дональд Тра мп тоже удерет на Мацковию Ждем-с....
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27.12.2020 15:41 Відповісти
Врядли санитары отпустят.
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27.12.2020 15:56 Відповісти
И кредиторы .
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27.12.2020 17:27 Відповісти
Побежал лобызать хозяину голенище
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27.12.2020 16:31 Відповісти
Сидалище?
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27.12.2020 19:14 Відповісти
Зебилу приготовиться.
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27.12.2020 17:19 Відповісти
В звязку з пандемією, Дондона ізолювати на два тижні в карантин по прибуттю! Та годувати одною редискою!
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27.12.2020 17:36 Відповісти
***** грушная
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27.12.2020 17:46 Відповісти
За інструкціями поїхав,гнида...
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27.12.2020 18:38 Відповісти
У всех этих гнид одна дорога -на Московию.
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27.12.2020 19:13 Відповісти
Болото "Московия" - место селекции, выведения, скопления, кормления и распространения гнид сего прогнившего мира в сей прогнивший мир !
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27.12.2020 19:34 Відповісти
На черзі ЗЕ, Москва та Ростов вже зачекалися!
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27.12.2020 20:01 Відповісти
Працював на московію,туди і поїхав.Мало чого,ще посадять.Наш теж кацапський паспорт з рук не випускає,хто зна коли тікати прийдеться.
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27.12.2020 20:07 Відповісти
В Москву разогнать тоску))))
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27.12.2020 20:56 Відповісти
ган должен был переселиться, а не просто проведать артефакты мавзолея и его будущих экспонатов.
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28.12.2020 09:34 Відповісти
кацапские попытки притулить свою вакцину хоть куда-нибудь - это хуже цирка... кацапы, да отвакцинируйте вы свой воинский контингент на территории оккупированного Приднестровья и ждите результат...
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28.12.2020 09:59 Відповісти
Я вам расскажу про Молдавию!
Когда-то ехал я из Масквы поездом до Кишинёва, так вот весь вагон был забит молдавской ватой, которая возвращалась после тренировочных курсов с кучей книжечек и брошюрок!
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28.12.2020 10:33 Відповісти
"гондон" поїхав до "*****"... воістину правий класик: "подобноє тянется к подобному..."
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28.12.2020 11:06 Відповісти
Звездочку обмывать? Они же там недавно приняли закон про агентов и звания.
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28.12.2020 11:40 Відповісти
Додон побежал в москву, долизать жопу пуйлу, так как за четыре года не всё успел!
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28.12.2020 13:20 Відповісти
всё гавнище тикает в большее гавнище, круговорот гавнища в природе.
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28.12.2020 13:26 Відповісти
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