Санду під час інавгурації сказала фразу українською
Під час інавгурації президент Молдови Майя Санду сказала кілька фраз українською, російською, гагаузькою та болгарською мовами.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Кореспондент".
"Я буду голосом людей і буду вимагати від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян", - заявила Санду.
Основну частину мови вона виголосила румунською - державною мовою Молдови. Санду також сказала кілька фраз російською, гагаузькою та болгарською мовами.
Нагадаємо, Майя Санду сьогодні, 24 грудня, склала присягу і вступила на посаду президента Молдови.
Також на Цензор.НЕТ: Молдова надала російській мові статус "мови міжнаціонального спілкування"
Топ коментарі
+34 Svetlana Rusu #350908
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+21 Серафим Полубес #449249
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+17 Омерзительный
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PS Санду нічого не зробить, як не зробили всі президенти, уряди і парламенти до неї. І не тому, що вона скажімо, погана, чи того не хоче (хотіти мала...) а тому, що суспільство до того не готове. Тай у самого президента Молдови немає для того достатніх повноважень. Наразі в Молдові то "весільний генерал".