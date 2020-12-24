Санду під час інавгурації сказала фразу українською

Під час інавгурації президент Молдови Майя Санду сказала кілька фраз українською, російською, гагаузькою та болгарською мовами.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Кореспондент".

"Я буду голосом людей і буду вимагати від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян", - заявила Санду.

Основну частину мови вона виголосила румунською - державною мовою Молдови. Санду також сказала кілька фраз російською, гагаузькою та болгарською мовами.

Нагадаємо, Майя Санду сьогодні, 24 грудня, склала присягу і вступила на посаду президента Молдови.

Також на Цензор.НЕТ: Молдова надала російській мові статус "мови міжнаціонального спілкування"