Санду во время инаугурации сказала фразу на украинском

Во время инаугурации президент Молдовы Майя Санду произнесла несколько фраз на украинском, русском, гагаузском и болгарском языках.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".

"Я буду голосом людей і буду вимагати від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян", - заявила Санду.

Основную часть речи она произнесла на румынском - государственном языке Молдовы. Санду также сказала несколько фраз на русском, гагаузском и болгарском языках.

Напомним, Майя Санду сегодня, 24 декабря, принесла присягу и вступила в должность президента Молдовы.

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