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Санду во время инаугурации сказала фразу на украинском

Санду во время инаугурации сказала фразу на украинском

Во время инаугурации президент Молдовы Майя Санду произнесла несколько фраз на украинском, русском, гагаузском и болгарском языках.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".

"Я буду голосом людей і буду вимагати від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян", - заявила Санду.

Основную часть речи она произнесла на румынском - государственном языке Молдовы. Санду также сказала несколько фраз на русском, гагаузском и болгарском языках.

Напомним, Майя Санду сегодня, 24 декабря, принесла присягу и вступила в должность президента Молдовы.

Также на Цензор.НЕТ: Молдова предоставила русскому статус "языка межнационального общения"

Автор: 

инаугурация (467) Молдова (1876) украинский язык (1190) Мая Санду (213)


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Топ комментарии
+34
Майя Санду либерал-демократка и не делит людей по этническому признаку на своих и чужих. Она президент всех граждан Молдовы независимо от национальности и религии. И впервые за очень долгое время люди гордятся, что в Молдове такой президент.
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24.12.2020 18:09
+21
Президент с человеческим лицом.. А то , куда ни глянь ---- то рыжий дуче, то кремлевский мерзавчик, то вообще ---куча зеленых лягушек....
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24.12.2020 18:04
+17
Это всё - лирика. Посмотрим на дела.
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24.12.2020 18:03
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Страница 2 из 2
Різниця лише в тому, що Додон УЖЕ скомпроментував себе, а Санду ЩЕ НЕ ВСТИГЛА, вона поки що пливе в мареві ілюзій разом зі своїми прибічниками (приблизно, як наших 73%). Але результат буде прогнозованим - прийде новий додон.
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25.12.2020 10:28 Ответить
ну *****, в Москве только трусы постирали... шо, опять перестировать?
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24.12.2020 19:13 Ответить
Был немного удивлен когда увидел что она проводит пресс-конференцию после выборов на русском языке.
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24.12.2020 19:17 Ответить
Та це, щоб навіть кацапам, з їх собачою, мавп*ячою мовою було зрозуміло.
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24.12.2020 19:20 Ответить
Ні. Це тому, що знедавна в Молдові на державному рівні російська визнана мовою міжнаціонального спілкування.
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24.12.2020 20:49 Ответить
Нужно прикрывать приднестровский анклав, Румыния член Нато должна помочь
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24.12.2020 19:36 Ответить
Ги
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24.12.2020 19:42 Ответить
Как на востоке Украины?
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24.12.2020 21:28 Ответить
Нічого Санду не зробить, як не зробили всі президенти, парламенти і уряди Молдови за весь час незалежності: Молдова міцно сидить на Придністрянському гачку і любий "шаг влево, шаг право" закінчиться черговими - позачерговими виборами-перевиборами. Іт.д. і т.п.Зараз це лише ейфорія. Дуже прикро, що на українському сайті дописувачі з таким примітивним рівним мислення. Водночас, і не дуже дивно - адже саме вони і вибрали (73%) собі таку же владу в Україні....
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24.12.2020 20:32 Ответить
Я рад лингвистическим способностям Санду. Возможно граждане Молдовы получили для себя нужного им президента. В таком случае их можно с этим поздравить. Нам то что с того?
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24.12.2020 21:16 Ответить
Люди у нас в восторге от нового президента. Но я хочу Вам пару слов сказать про те,которые уходят,-про соССиалистов. Правительство (бывшее) должно обеспечить управление государством в период пока не назначено новое правительство. Что они сделали? Ушел премьер-министр,ушли министры и ушли даже государственные секретари,должности которых были назначены для того,чтобы в случае ухода в отставку любого правительства,вместо министров чтобы правительство работало,деятельность должны обеспечить государственные секретари. Но,вместо этого,-государственные секретари (почти все) ушли с работы даже раньше отставки правительства. И самое подлое что они сделали,это то,что Министерство Здравоохранения осталось без руководства,то есть полностью обезглавленным во время пандемии! Вот почему додон визжал,что после 24 декабря,вся ответственность за положение в стране будет на М. Санду. И вот как они относятся к своему народу уходя...
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24.12.2020 21:45 Ответить
Пофиг им на народ.
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24.12.2020 22:05 Ответить
у нас так было после революции февраля 2014 года - работал только ПАрламент. Кабмин не работал, премьер сбежал, министры удрали, Янукович удрал. не было милиции - их заменили срочно временно созданные Отряды самообороны - и не было грабежей, убийств, мародеров. на границе Киева стояли ребята из самообороны, охраняли и следили за порядком, потом выбрали через 3 месяца Президента.
Казна пуста - Казначейство пустое, все вывезено и украдено - Справились!!!
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24.12.2020 22:12 Ответить
И мы справимся! Будет тяжело,-но справимся.
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25.12.2020 09:01 Ответить
А то что она говорила на украинском -это ОЧЕНЬ правильно! Потому что украинцы в Молдове,- на втором месте по численности ! А руССкий язык,который на самом деле есть,то ли македонским,то ли хорватским диалектом,-должен исчезнуть из Молдовы!
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25.12.2020 09:16 Ответить
Молдавани хворіють на дитячу ейфорію. Це приблизно, як свого часу українці після перемоги Ющенка - була впевненість, що ми перевернемо світ. А потім з"явилися червоненки, рибачуки, безсмертні, гульб-р натор Цушко ... і пішло-поїхало. Мало вибрати лідера, котрий (чи котра) вправно працює язиком. До кардинальних перемін має бути готове суспільство, відповідно структуроване зі зрілими суспільними відносинами. Молдавське суспільство по своїй суті соціалістичне (і не тільки в парламенті) як і ціла низка країн т.з. "пострадянських". Стоязикі оспівувачі Санду тут нагадують потопаючих, котрі хапаються за соломинку, не розуміючи, що вона лише соломинка, а порятунок в тому, щоб навчитися плавати самим. По-суті, це боягузи, котрі надіються відсидітися збоку, споглядаючи, як "Мая прийде - і порядок наведе..."
PS Санду нічого не зробить, як не зробили всі президенти, уряди і парламенти до неї. І не тому, що вона скажімо, погана, чи того не хоче (хотіти мала...) а тому, що суспільство до того не готове. Тай у самого президента Молдови немає для того достатніх повноважень. Наразі в Молдові то "весільний генерал".
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25.12.2020 09:58 Ответить
Сколько платит ху.тин за комментарий,такому холопу в ошейнике,как ты?
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25.12.2020 12:12 Ответить
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