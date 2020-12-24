Санду во время инаугурации сказала фразу на украинском
Во время инаугурации президент Молдовы Майя Санду произнесла несколько фраз на украинском, русском, гагаузском и болгарском языках.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".
"Я буду голосом людей і буду вимагати від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян", - заявила Санду.
Основную часть речи она произнесла на румынском - государственном языке Молдовы. Санду также сказала несколько фраз на русском, гагаузском и болгарском языках.
Напомним, Майя Санду сегодня, 24 декабря, принесла присягу и вступила в должность президента Молдовы.
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PS Санду нічого не зробить, як не зробили всі президенти, уряди і парламенти до неї. І не тому, що вона скажімо, погана, чи того не хоче (хотіти мала...) а тому, що суспільство до того не готове. Тай у самого президента Молдови немає для того достатніх повноважень. Наразі в Молдові то "весільний генерал".