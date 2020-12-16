Молдова предоставила русскому статус "языка межнационального общения"

Парламент Молдовы принял в окончательном чтении закон о функционировании на территории страны языков. Согласно закону, русский язык становится языком межнационального общения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

За закон единогласно проголосовали депутаты-социалисты и члены партии "Шор", оппозиция бойкотировала заседание.

Теперь во взаимоотношениях с органами государственной власти, а также с предприятиями и организациями языком общения в Молдове является государственный язык и/или русский язык как язык межнационального общения по выбору гражданина.

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На русский язык должны переводить все названия производимых в стране товаров и услуг, продаваемых лекарств, а также таблички государственных и общественных учреждений.

Владеть русским языком обязаны руководители госучреждений.

В случае, если чиновники отказываются по требованию граждан дать ответ на устную или письменную петицию на русском языке, предусмотрена "личная ответственность".

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Этот закон призван заменить закон о функционировании языков 1989 года, который 2 года назад был отменен Конституционным судом.