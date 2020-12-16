Молдова предоставила русскому статус "языка межнационального общения"
Парламент Молдовы принял в окончательном чтении закон о функционировании на территории страны языков. Согласно закону, русский язык становится языком межнационального общения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".
За закон единогласно проголосовали депутаты-социалисты и члены партии "Шор", оппозиция бойкотировала заседание.
Теперь во взаимоотношениях с органами государственной власти, а также с предприятиями и организациями языком общения в Молдове является государственный язык и/или русский язык как язык межнационального общения по выбору гражданина.
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На русский язык должны переводить все названия производимых в стране товаров и услуг, продаваемых лекарств, а также таблички государственных и общественных учреждений.
Владеть русским языком обязаны руководители госучреждений.
В случае, если чиновники отказываются по требованию граждан дать ответ на устную или письменную петицию на русском языке, предусмотрена "личная ответственность".
Также на Цензор.НЕТ: Суд отменил решение горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального в Запорожье
Этот закон призван заменить закон о функционировании языков 1989 года, который 2 года назад был отменен Конституционным судом.
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коцапи такі коцапи..
Володіти російською мовою зобов'язані керівники держустанов.
У разі, якщо чиновники відмовляються на вимогу громадян дати відповідь на усну чи письмову петицію російською мовою, передбачена "особиста відповідальність". Джерело: https://censor.net/ua/n3237390
Тобто додонівці в парламенті піднасрали Санду.
От йолопи ватяні ті депутати.
Побачимо чи наш нарід на це спроможеться.
«Буратино напрасно шел пешком в Страну Дураков.
Он не знал, что есть дизель Одесса-Кишинев»...
Європа поряд.
А по своїм по своїм дальокім кацапським іпєням катайтесь самі.
Чем меньше фашиствующих россиян, тем меньше напряжения на планете и быстрее схлопнется рашка.
Уровень смертности на РФ достиг максимального значения за последние 10 лет, следует из расчетов https://www.rbc.ru/society/16/12/2020/5fbd65c79a794747f677e904?fromtg=1 РБК со ссылкой на данные Росстата.
Уровень смертности на РФ в январе-октябре 2020 года составил 113,2 рыл на 10 тысяч населения. Это максимум с 2010 года. Тогда смертность на Московии выросла из-за аномально жаркого лета и масштабных лесных пожаров.
( https://oleg-leusenko.livejournal.com/13387754.html#cutid1 Collapse )
Общее число умерших на РФ, по данным Росстата, в январе-октябре 2020 года достигло 1,661 млн россиян.
Издание также подсчитало избыточную смертность в апреле-октябре 2020 года. По данным РБК, она составила 140,2 тысячи. Общее число умерших с COVID-19 за тот же период Росстат оценил в 78,6 тысячи. Остальные потери могут быть связаны как с недоучетом смертей от коронавируса, так и с косвенными эффектами пандемии, в частности, перегруженностью системы здравоохранения, пояснили российские демографы.
Согласно официальным данным, от коронавируса на РФ умерли более 47 тысяч аборигенов.
Мені здавалось, що парламент був більш менш нормальним, протистояв Додону.
Невже так швидко скурвились ?