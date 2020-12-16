Молдова надала російській мові статус "мови міжнаціонального спілкування"
Парламент Молдови прийняв в остаточному читанні закон про функціонування на території країни мов. Відповідно до закону, російська мова стає мовою міжнаціонального спілкування.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".
За закон одноголосно проголосували депутати-соціалісти і члени партії "Шор", опозиція бойкотувала засідання.
Тепер у взаєминах з органами державної влади, а також із підприємствами та організаціями мовою спілкування в Молдові є державна мова і/або російська мова як мова міжнаціонального спілкування за вибором громадянина.
Російською мовою повинні перекладати всі назви виготовлених у країні товарів і послуг, ліків, що продаються, а також таблички державних і громадських установ.
Володіти російською мовою зобов'язані керівники держустанов.
У разі, якщо чиновники відмовляються на вимогу громадян дати відповідь на усну чи письмову петицію російською мовою, передбачена "особиста відповідальність".
Цей закон покликаний замінити закон про функціонування мов 1989 року, який 2 роки тому був скасований Конституційним судом.
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коцапи такі коцапи..
Володіти російською мовою зобов'язані керівники держустанов.
У разі, якщо чиновники відмовляються на вимогу громадян дати відповідь на усну чи письмову петицію російською мовою, передбачена "особиста відповідальність". Джерело: https://censor.net/ua/n3237390
Тобто додонівці в парламенті піднасрали Санду.
От йолопи ватяні ті депутати.
Побачимо чи наш нарід на це спроможеться.
«Буратино напрасно шел пешком в Страну Дураков.
Он не знал, что есть дизель Одесса-Кишинев»...
Європа поряд.
А по своїм по своїм дальокім кацапським іпєням катайтесь самі.
Чем меньше фашиствующих россиян, тем меньше напряжения на планете и быстрее схлопнется рашка.
Уровень смертности на РФ достиг максимального значения за последние 10 лет, следует из расчетов https://www.rbc.ru/society/16/12/2020/5fbd65c79a794747f677e904?fromtg=1 РБК со ссылкой на данные Росстата.
Уровень смертности на РФ в январе-октябре 2020 года составил 113,2 рыл на 10 тысяч населения. Это максимум с 2010 года. Тогда смертность на Московии выросла из-за аномально жаркого лета и масштабных лесных пожаров.
( https://oleg-leusenko.livejournal.com/13387754.html#cutid1 Collapse )
Общее число умерших на РФ, по данным Росстата, в январе-октябре 2020 года достигло 1,661 млн россиян.
Издание также подсчитало избыточную смертность в апреле-октябре 2020 года. По данным РБК, она составила 140,2 тысячи. Общее число умерших с COVID-19 за тот же период Росстат оценил в 78,6 тысячи. Остальные потери могут быть связаны как с недоучетом смертей от коронавируса, так и с косвенными эффектами пандемии, в частности, перегруженностью системы здравоохранения, пояснили российские демографы.
Согласно официальным данным, от коронавируса на РФ умерли более 47 тысяч аборигенов.
Мені здавалось, що парламент був більш менш нормальним, протистояв Додону.
Невже так швидко скурвились ?