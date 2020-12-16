Молдова надала російській мові статус "мови міжнаціонального спілкування"

Парламент Молдови прийняв в остаточному читанні закон про функціонування на території країни мов. Відповідно до закону, російська мова стає мовою міжнаціонального спілкування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

За закон одноголосно проголосували депутати-соціалісти і члени партії "Шор", опозиція бойкотувала засідання.

Тепер у взаєминах з органами державної влади, а також із підприємствами та організаціями мовою спілкування в Молдові є державна мова і/або російська мова як мова міжнаціонального спілкування за вибором громадянина.

Російською мовою повинні перекладати всі назви виготовлених у країні товарів і послуг, ліків, що продаються, а також таблички державних і громадських установ.

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Володіти російською мовою зобов'язані керівники держустанов.

У разі, якщо чиновники відмовляються на вимогу громадян дати відповідь на усну чи письмову петицію російською мовою, передбачена "особиста відповідальність".

Цей закон покликаний замінити закон про функціонування мов 1989 року, який 2 роки тому був скасований Конституційним судом.