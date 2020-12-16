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Молдова надала російській мові статус "мови міжнаціонального спілкування"

Молдова надала російській мові статус

Парламент Молдови прийняв в остаточному читанні закон про функціонування на території країни мов. Відповідно до закону, російська мова стає мовою міжнаціонального спілкування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

За закон одноголосно проголосували депутати-соціалісти і члени партії "Шор", опозиція бойкотувала засідання.

Тепер у взаєминах з органами державної влади, а також із підприємствами та організаціями мовою спілкування в Молдові є державна мова і/або російська мова як мова міжнаціонального спілкування за вибором громадянина.

Російською мовою повинні перекладати всі назви виготовлених у країні товарів і послуг, ліків, що продаються, а також таблички державних і громадських установ.

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Володіти російською мовою зобов'язані керівники держустанов.

У разі, якщо чиновники відмовляються на вимогу громадян дати відповідь на усну чи письмову петицію російською мовою, передбачена "особиста відповідальність".

Цей закон покликаний замінити закон про функціонування мов 1989 року, який 2 роки тому був скасований Конституційним судом.

Автор: 

Молдова (2070) російська мова (306)


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Топ коментарі
+21
Вона тут при чому ? Комуняки проголосували та й все , Санду не королева , вона багато чого не може вирішити сама
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16.12.2020 21:12
+20
Англійську краще би вчили.
От йолопи ватяні ті депутати.
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16.12.2020 21:09
+19
Последняя пакость парламента, который уже скоро распустят и отменят этот закон
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16.12.2020 21:18
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пустили свинью под стол
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16.12.2020 21:04 Відповісти
а Обама тобі під дверима калюжі не лив ?
коцапи такі коцапи..
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16.12.2020 21:10 Відповісти
То то вы на подсосе теперь.
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16.12.2020 21:19 Відповісти
Вона тут при чому ? Комуняки проголосували та й все , Санду не королева , вона багато чого не може вирішити сама
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16.12.2020 21:12 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480101 - давай в будку, со своей свиноруской челестью
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16.12.2020 21:19 Відповісти
Тю дурне ти чому радієш? Рюський язік опустіли под плинтус, дали статус - пусть на кухнях болтают. Ось якби йому дали статут другої державної ... Санду молодець, наложила кучу на порог ... Кремля. )))
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16.12.2020 21:25 Відповісти
На жаль, там все не так: "Російською мовою повинні перекладати всі назви виготовлених у країні товарів і послуг, ліків, що продаються, а також таблички державних і громадських установ.
Володіти російською мовою зобов'язані керівники держустанов.
У разі, якщо чиновники відмовляються на вимогу громадян дати відповідь на усну чи письмову петицію російською мовою, передбачена "особиста відповідальність". Джерело: https://censor.net/ua/n3237390
Тобто додонівці в парламенті піднасрали Санду.
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17.12.2020 06:04 Відповісти
Якщо це так, то це вже друга державна мова.
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17.12.2020 18:49 Відповісти
По суті так.
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17.12.2020 21:23 Відповісти
Молдова предоставила русскому статус "языка межнационального общения" - Цензор.НЕТ 451 https://censor.net/ru/user/480101 ну тупооооооой... сразу видно в какой стране ты живешь
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16.12.2020 21:33 Відповісти
Англійську краще би вчили.
От йолопи ватяні ті депутати.
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16.12.2020 21:09 Відповісти
А для чого совкодрочерам, путінососам англійська ? Там багато старперів і комуністів, сукі в раху не захотли повертатись у свої мухасранскі. Точно як у нас. У них додон у нас зєля
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16.12.2020 22:19 Відповісти
Вони вже Санду обрали.
Побачимо чи наш нарід на це спроможеться.
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16.12.2020 22:26 Відповісти
Здраствуй срака новый год!
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16.12.2020 21:09 Відповісти
Готується замутка по "русскоязичному" Придністров"ю !!)))
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16.12.2020 21:10 Відповісти
Нахіба...? Женіть кацапську наволоч!
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16.12.2020 21:11 Відповісти
Новина більше підходить до 1 квітня...

«Буратино напрасно шел пешком в Страну Дураков.
Он не знал, что есть дизель Одесса-Кишинев»...
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16.12.2020 21:12 Відповісти
Страна Зазеркалье........☹️
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16.12.2020 21:13 Відповісти
Що ви хотіли? Комуняки в парламенті , і іх більшисть
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16.12.2020 21:13 Відповісти
Молдова предоставила русскому статус "языка межнационального общения" - Цензор.НЕТ 5488
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16.12.2020 21:14 Відповісти
Последняя пакость парламента, который уже скоро распустят и отменят этот закон
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16.12.2020 21:18 Відповісти
Так шо там с ягелем, пан филолог?
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16.12.2020 21:23 Відповісти
Интересуюсь, не передохнете ли до весны
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16.12.2020 21:27 Відповісти
Ты даже всхрюкнуть не успеваешь😂🌷××××
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16.12.2020 21:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480101 - победа твоего ***** лишь в том, что он *****, а ты под*****вник
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16.12.2020 21:20 Відповісти
Я горжусь своим Гетьманом который вашего президента сношал и довел почти до кондратия!
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16.12.2020 21:25 Відповісти
А тот что у нас сейчас исполняет роль президента очень скоро у вас в госдуме будет заседать. Рядом с Валуевым.
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16.12.2020 21:30 Відповісти
Немцы в 39-том также говорили о Гитлере? Совпадение? Не думаю!
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16.12.2020 21:27 Відповісти
А ніхто й не збирається далеко.
Європа поряд.
А по своїм по своїм дальокім кацапським іпєням катайтесь самі.
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16.12.2020 21:40 Відповісти
Gprs Dебил.достал уже конкретно.
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16.12.2020 21:28 Відповісти
То не чипай його ,хай хрокає ,сам до себе !!)))
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16.12.2020 21:30 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13387754.html Уровень смертности на РФ достиг максимума за 10 лет. Це ж гарно! Молдова предоставила русскому статус "языка межнационального общения" - Цензор.НЕТ 2501
Чем меньше фашиствующих россиян, тем меньше напряжения на планете и быстрее схлопнется рашка.
Уровень смертности на РФ достиг максимального значения за последние 10 лет, следует из расчетов https://www.rbc.ru/society/16/12/2020/5fbd65c79a794747f677e904?fromtg=1 РБК со ссылкой на данные Росстата.

Уровень смертности на РФ в январе-октябре 2020 года составил 113,2 рыл на 10 тысяч населения. Это максимум с 2010 года. Тогда смертность на Московии выросла из-за аномально жаркого лета и масштабных лесных пожаров.
( https://oleg-leusenko.livejournal.com/13387754.html#cutid1 Collapse )

Общее число умерших на РФ, по данным Росстата, в январе-октябре 2020 года достигло 1,661 млн россиян.

Издание также подсчитало избыточную смертность в апреле-октябре 2020 года. По данным РБК, она составила 140,2 тысячи. Общее число умерших с COVID-19 за тот же период Росстат оценил в 78,6 тысячи. Остальные потери могут быть связаны как с недоучетом смертей от коронавируса, так и с косвенными эффектами пандемии, в частности, перегруженностью системы здравоохранения, пояснили российские демографы.

Согласно официальным данным, от коронавируса на РФ умерли более 47 тысяч аборигенов.
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16.12.2020 21:29 Відповісти
Ну и нахера ?
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16.12.2020 21:33 Відповісти
У них в парламенті проросійська додонівська більшість.
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16.12.2020 21:54 Відповісти
Из новости неясно какой статус у свинособачей был до того
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16.12.2020 21:34 Відповісти
По чем тявкаеш ?
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16.12.2020 21:37 Відповісти
Кто ж вас цапов в НАТО пустит. Рога спилить придется.
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16.12.2020 21:38 Відповісти
Вот и я говорю, - зачем росия вообще?
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16.12.2020 21:42 Відповісти
Это еще раз показывает что предателей нужно наказывать как принято у уважающих себя народов.
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16.12.2020 21:42 Відповісти
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16.12.2020 22:06 Відповісти
Это типа чтоб быстрее Приднестровье присоединить?
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16.12.2020 22:21 Відповісти
шоб не мать тих хлопот, як у них в Україні зараз: з 16 січня уся обслуга державною, гуртки, преса. узкий мозок такого не осиле.
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16.12.2020 23:57 Відповісти
Росія там, де російськомовні.
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16.12.2020 22:30 Відповісти
То есть -в жопе!
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17.12.2020 08:44 Відповісти
В Україні теж таке буде,бо з прокацапським лайном Зажопами та іншими ні хто не бореться.
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16.12.2020 22:33 Відповісти
завтра перекраюватимуть закон про мову.
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16.12.2020 23:58 Відповісти
НЕ МОЛДОВА! А пророссийские подонки.
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17.12.2020 08:39 Відповісти
Кроме этого языка они проголосовали за отмену закона "О миллиарде...",что приведет к образованию дыры размером не менее 12 миллиардов лей в бюджете Молдовы.Кроме этого они также проголосовали за отмену закона о постепенном повышении пенсионного возраста,что также образует дыру в бюджете в миллиарды леев. Эти "депутаты",проголосовавшие за эти законы и другие законы направленные на подрыв экономики -ПРЕСТУПНИКИ,которые должны будут отвечать за все эти преступления!
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17.12.2020 09:34 Відповісти
Нічого не розумію..
Мені здавалось, що парламент був більш менш нормальним, протистояв Додону.
Невже так швидко скурвились ?
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17.12.2020 10:10 Відповісти
ЭТОТ парламент никогда не был нормальным,потому что был избран так,чтобы не быть нормальным. В нынешнем парламенте АБСОЛЮТНОЕ большинство в московских ошейниках,но пока был Плохотнюк,то он держал всех за горло,и они по приказу Плохотнюка всегда макали додона головой в унитаз.Сейчас все поменялось,и они все дружно лижут додона. Такова участь подонков.
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17.12.2020 11:37 Відповісти
ген манкурта у молдаван сидит глубоко.
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17.12.2020 11:02 Відповісти
Не уподобляй пророссийских холопов из парламента всему молдавскому народу.Впрочем у украинцев,а тем более у рАссейских холопов,все намного хуже.
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17.12.2020 11:42 Відповісти
Так присоединяйте тогда Приднестровье обратно! Поводом к его отделению были крики о запрете всего русскоязычного.
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17.12.2020 14:36 Відповісти
 
 