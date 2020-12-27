Власти Омана приняли решение об открытии границ

Со вторника, 29 декабря, Оман откроет сухопутные, воздушные и морских границы страны.

Соответственное решение приняло правительство страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В правительственном твиттере отмечается, что для въезда в страну необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

Еще один тест будет сделан по прибытии в любой из пограничных пунктов въезда.

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