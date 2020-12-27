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Новости Коронавирус и карантин
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Власти Омана приняли решение об открытии границ

Власти Омана приняли решение об открытии границ

Со вторника, 29 декабря, Оман откроет сухопутные, воздушные и морских границы страны.

Соответственное решение приняло правительство страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В правительственном твиттере отмечается, что для въезда в страну необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

Еще один тест будет сделан по прибытии в любой из пограничных пунктов въезда.

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карантин (16729) Оман (66) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+42
Певна річ, Оман краще за Ростов!!! Киздуй в Оман віслюк Оманський !!)))
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27.12.2020 17:13
+40
Власти Омана приняли решение об открытии границ - Цензор.НЕТ 3292
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27.12.2020 17:12
+39
Власти Омана приняли решение об открытии границ - Цензор.НЕТ 4322
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27.12.2020 17:17
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Власти Омана приняли решение об открытии границ - Цензор.НЕТ 3292
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27.12.2020 17:12 Ответить
не удивлюсь что открыли "по просьбе одного блазня"..
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27.12.2020 18:25 Ответить
Ну слав бо.... !
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27.12.2020 17:12 Ответить
Певна річ, Оман краще за Ростов!!! Киздуй в Оман віслюк Оманський !!)))
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27.12.2020 17:13 Ответить
куплю костюм с отливом, и на оман, буду там играть на пианине
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27.12.2020 17:14 Ответить
а мендель прихватит с собой беспроводную колонку
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27.12.2020 17:34 Ответить
ще один хороший привод поплюватись на зеленського
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27.12.2020 17:15 Ответить
Ну вот і хорошо. А то я за бубачку так пєрєживала! Куди ж воно бєчь буде...
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27.12.2020 17:15 Ответить
Власти Омана приняли решение об открытии границ - Цензор.НЕТ 2364
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27.12.2020 17:16 Ответить
Власти Омана приняли решение об открытии границ - Цензор.НЕТ 685
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27.12.2020 17:26 Ответить
Тигдимський коник-тигдим-тигдим-тигдим !!)))
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27.12.2020 17:29 Ответить
быстрей в оман, за инвестциями
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27.12.2020 20:43 Ответить
подфартило брехуну)
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27.12.2020 17:16 Ответить
Наше чмо в этом году не попадает?
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27.12.2020 17:16 Ответить
Уже едем,отдельное спасибо путинскому интерфаку за хорошие новости.
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27.12.2020 17:17 Ответить
Власти Омана приняли решение об открытии границ - Цензор.НЕТ 4322
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27.12.2020 17:17 Ответить
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27.12.2020 17:27 Ответить
ОП приготовится. Срочно готовить рабочий визит в Оман с целью получения инвестиций. В этот раз можно прямым рейсом. В этот раз даже в Буковель не нужно заезжать для потери следа.
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27.12.2020 17:18 Ответить
А назад в Киев на самолёте Патрушева, дЕрьмак уже договорился
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27.12.2020 17:26 Ответить
Вовочка...На старт...Внимание...Марш.
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27.12.2020 17:18 Ответить
Не в росію А в Оман- у "зеленої шестьорки" помінявся План?
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27.12.2020 17:19 Ответить
Новость похоже опубликовали скорее для того, что бы народ постебался лишний раз над хромым зе) Власти Омана приняли решение об открытии границ - Цензор.НЕТ 365
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27.12.2020 17:19 Ответить
а чё "хромым" ? )))) шо я уже пропустил ? ))))))
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27.12.2020 18:35 Ответить
"В очередь,Сукины дети"!!!©
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27.12.2020 17:20 Ответить
Вже чекають на візит "Мне 42 года и не л...".
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27.12.2020 17:24 Ответить
Открыли?А ЗЕ-в Карпаты,собрался.Совпадение?
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27.12.2020 17:26 Ответить
Шмаркля полетит рапорт подавать?
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27.12.2020 17:30 Ответить
Влада Оману ухвалила рішення про відкриття кордонів - Цензор.НЕТ 473
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27.12.2020 17:37 Ответить
Главное - ничего не забыть... Лыжи (можно без палок, все равно не поверят), вьетнамки для Ленки и для тещи, собственно супругу с ейной матерью, Ермака для переговоров с Патрушевым, можно Мертвечука для компании Патрушеву, самолет Патрушева на обратный рейс ( потому что свой должны будут сбить иранцы). Ну и по мелочам там - взвод охраны, носки, футболка, зубная щетка и дезодорант
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27.12.2020 17:42 Ответить
Подгузник забыл! Подгузников побольше....
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27.12.2020 17:56 Ответить
Це вже після повернення.
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27.12.2020 18:22 Ответить
Без Мундель, нещитово! Ослику без секаса никак низзя!😁
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27.12.2020 19:36 Ответить
Мендель тут нужна . Защищать обеими грудями Бубочку от нападок злонамеренных порошенковских сил
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27.12.2020 23:27 Ответить
Это же Прэзедент. Нафуя Вы так ржеете, ежели он исче жЫвой и не в Ростове???
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27.12.2020 17:59 Ответить
Если его занесет в Ростов или дай Бог, - намного дальше, то ржать уже будет не по феншую
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27.12.2020 19:28 Ответить
По-моему, чудесный вариант отдохнуть и ... свалить навсегда из Украины! Столько насрать стране не удалось даже януковичу!!!
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27.12.2020 18:04 Ответить
Часом здається що запаси гуано в нього безмежні.
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27.12.2020 18:23 Ответить
Ооооо, «подфартило» преЗеденту=>не так давно шМендель «объявила, что «велЕчайший» в отпуск собирается......
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27.12.2020 18:14 Ответить
Отдых на двоих....
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27.12.2020 18:22 Ответить
ну шо сказать....новый правитель Омана султан Хайтам бен Тарик...еще не стар...но как бы.. не рисковал бы...ибо у бедосика энергетика бешеная...чернобыльская можно сказать )))
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27.12.2020 18:42 Ответить
Власти Омана приняли решение об открытии границ
-- по просьбам украинских пограничников...
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27.12.2020 18:50 Ответить
Наш віслюк, завжди в омані. Тому що:
Влада Оману ухвалила рішення про відкриття кордонів - Цензор.НЕТ 3169
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27.12.2020 19:10 Ответить
Зедобкін на ізмєнє.
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27.12.2020 20:37 Ответить
еля им землю, они нам свободный вьезд. нормальный обмен, если учесть что у них дохрена баблища а мы нищие
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27.12.2020 19:32 Ответить
хорошо. теперь пирожник тоже сможет съездить и не завидовать.
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27.12.2020 21:25 Ответить
Ну всё, наш клоун Новый Год будет встречать в Омане, ведь туда ему дрыскать не впервой.
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27.12.2020 22:24 Ответить
не иначе как вовку-оманского ждут... ну какой же Новый год без зеленскага, умеющего хранить молчание и в течение всего года так и не сказавшего о цели встречи с наркодилером патрушевым...
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28.12.2020 06:11 Ответить
 
 