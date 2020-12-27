Влада Оману ухвалила рішення про відкриття кордонів

З вівторка, 29 грудня, Оман відкриє сухопутні, повітряні та морські кордони країни.

Відповідне рішення ухвалив уряд країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В урядовому твіттері зазначається, що для в'їзду до країни необхідно буде пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну.

Ще один тест буде зроблено після прибуття в будь-який із прикордонних пунктів в'їзду.

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