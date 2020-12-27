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Новини Коронавірус і карантин
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Влада Оману ухвалила рішення про відкриття кордонів

Влада Оману ухвалила рішення про відкриття кордонів

З вівторка, 29 грудня, Оман відкриє сухопутні, повітряні та морські кордони країни.

Відповідне рішення ухвалив уряд країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В урядовому твіттері зазначається, що для в'їзду до країни необхідно буде пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну.

Ще один тест буде зроблено після прибуття в будь-який із прикордонних пунктів в'їзду.

Читайте також: Зеленський про візит в Оман: Це була моя приватна поїздка, полетів туди до сім'ї і для кількох приватних зустрічей

Автор: 

карантин (18172) Оман (82) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+42
Певна річ, Оман краще за Ростов!!! Киздуй в Оман віслюк Оманський !!)))
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27.12.2020 17:13
+40
Власти Омана приняли решение об открытии границ - Цензор.НЕТ 3292
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27.12.2020 17:12
+39
Власти Омана приняли решение об открытии границ - Цензор.НЕТ 4322
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27.12.2020 17:17
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Власти Омана приняли решение об открытии границ - Цензор.НЕТ 3292
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27.12.2020 17:12 Відповісти
не удивлюсь что открыли "по просьбе одного блазня"..
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27.12.2020 18:25 Відповісти
Ну слав бо.... !
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27.12.2020 17:12 Відповісти
Певна річ, Оман краще за Ростов!!! Киздуй в Оман віслюк Оманський !!)))
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27.12.2020 17:13 Відповісти
куплю костюм с отливом, и на оман, буду там играть на пианине
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27.12.2020 17:14 Відповісти
а мендель прихватит с собой беспроводную колонку
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27.12.2020 17:34 Відповісти
ще один хороший привод поплюватись на зеленського
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27.12.2020 17:15 Відповісти
Ну вот і хорошо. А то я за бубачку так пєрєживала! Куди ж воно бєчь буде...
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27.12.2020 17:15 Відповісти
Власти Омана приняли решение об открытии границ - Цензор.НЕТ 2364
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27.12.2020 17:16 Відповісти
Власти Омана приняли решение об открытии границ - Цензор.НЕТ 685
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27.12.2020 17:26 Відповісти
Тигдимський коник-тигдим-тигдим-тигдим !!)))
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27.12.2020 17:29 Відповісти
быстрей в оман, за инвестциями
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27.12.2020 20:43 Відповісти
подфартило брехуну)
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27.12.2020 17:16 Відповісти
Наше чмо в этом году не попадает?
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27.12.2020 17:16 Відповісти
Уже едем,отдельное спасибо путинскому интерфаку за хорошие новости.
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27.12.2020 17:17 Відповісти
Власти Омана приняли решение об открытии границ - Цензор.НЕТ 4322
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27.12.2020 17:17 Відповісти
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27.12.2020 17:27 Відповісти
ОП приготовится. Срочно готовить рабочий визит в Оман с целью получения инвестиций. В этот раз можно прямым рейсом. В этот раз даже в Буковель не нужно заезжать для потери следа.
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27.12.2020 17:18 Відповісти
А назад в Киев на самолёте Патрушева, дЕрьмак уже договорился
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27.12.2020 17:26 Відповісти
Вовочка...На старт...Внимание...Марш.
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27.12.2020 17:18 Відповісти
Не в росію А в Оман- у "зеленої шестьорки" помінявся План?
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27.12.2020 17:19 Відповісти
Новость похоже опубликовали скорее для того, что бы народ постебался лишний раз над хромым зе) Власти Омана приняли решение об открытии границ - Цензор.НЕТ 365
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27.12.2020 17:19 Відповісти
а чё "хромым" ? )))) шо я уже пропустил ? ))))))
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27.12.2020 18:35 Відповісти
"В очередь,Сукины дети"!!!©
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27.12.2020 17:20 Відповісти
Вже чекають на візит "Мне 42 года и не л...".
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27.12.2020 17:24 Відповісти
Открыли?А ЗЕ-в Карпаты,собрался.Совпадение?
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27.12.2020 17:26 Відповісти
Шмаркля полетит рапорт подавать?
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27.12.2020 17:30 Відповісти
Влада Оману ухвалила рішення про відкриття кордонів - Цензор.НЕТ 473
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27.12.2020 17:37 Відповісти
Главное - ничего не забыть... Лыжи (можно без палок, все равно не поверят), вьетнамки для Ленки и для тещи, собственно супругу с ейной матерью, Ермака для переговоров с Патрушевым, можно Мертвечука для компании Патрушеву, самолет Патрушева на обратный рейс ( потому что свой должны будут сбить иранцы). Ну и по мелочам там - взвод охраны, носки, футболка, зубная щетка и дезодорант
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27.12.2020 17:42 Відповісти
Подгузник забыл! Подгузников побольше....
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27.12.2020 17:56 Відповісти
Це вже після повернення.
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27.12.2020 18:22 Відповісти
Без Мундель, нещитово! Ослику без секаса никак низзя!😁
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27.12.2020 19:36 Відповісти
Мендель тут нужна . Защищать обеими грудями Бубочку от нападок злонамеренных порошенковских сил
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27.12.2020 23:27 Відповісти
Это же Прэзедент. Нафуя Вы так ржеете, ежели он исче жЫвой и не в Ростове???
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27.12.2020 17:59 Відповісти
Если его занесет в Ростов или дай Бог, - намного дальше, то ржать уже будет не по феншую
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27.12.2020 19:28 Відповісти
По-моему, чудесный вариант отдохнуть и ... свалить навсегда из Украины! Столько насрать стране не удалось даже януковичу!!!
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27.12.2020 18:04 Відповісти
Часом здається що запаси гуано в нього безмежні.
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27.12.2020 18:23 Відповісти
Ооооо, «подфартило» преЗеденту=>не так давно шМендель «объявила, что «велЕчайший» в отпуск собирается......
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27.12.2020 18:14 Відповісти
Отдых на двоих....
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27.12.2020 18:22 Відповісти
ну шо сказать....новый правитель Омана султан Хайтам бен Тарик...еще не стар...но как бы.. не рисковал бы...ибо у бедосика энергетика бешеная...чернобыльская можно сказать )))
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27.12.2020 18:42 Відповісти
Власти Омана приняли решение об открытии границ
-- по просьбам украинских пограничников...
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27.12.2020 18:50 Відповісти
Наш віслюк, завжди в омані. Тому що:
Влада Оману ухвалила рішення про відкриття кордонів - Цензор.НЕТ 3169
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27.12.2020 19:10 Відповісти
Зедобкін на ізмєнє.
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27.12.2020 20:37 Відповісти
еля им землю, они нам свободный вьезд. нормальный обмен, если учесть что у них дохрена баблища а мы нищие
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27.12.2020 19:32 Відповісти
хорошо. теперь пирожник тоже сможет съездить и не завидовать.
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27.12.2020 21:25 Відповісти
Ну всё, наш клоун Новый Год будет встречать в Омане, ведь туда ему дрыскать не впервой.
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27.12.2020 22:24 Відповісти
не иначе как вовку-оманского ждут... ну какой же Новый год без зеленскага, умеющего хранить молчание и в течение всего года так и не сказавшего о цели встречи с наркодилером патрушевым...
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28.12.2020 06:11 Відповісти
 
 