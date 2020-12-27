2 684 13
"Британский" штамм коронавируса выявлен в Португалии
В Португалии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса. Его обнаружили у приехавших из Великобритании.
Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Случаи заражения новым типом коронавируса нашли на острове Мадейра. При этом власти не уточняют, сколько именно человек заражены.
На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил жесткий локдаун в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменив рождественские послабления.
По словам Бориса Джонсона, новый штамм может быть гораздо опаснее, чем уже известный ученым вариант.
Многие страны мира объявили о временном приостановлении авиасообщения с Британией.
Топ комментарии
+5 wittmann1980
показать весь комментарий27.12.2020 18:58
+2 Bandera Rosa
показать весь комментарий27.12.2020 18:47
+2 aquarius580 #416927
показать весь комментарий27.12.2020 22:39
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Bandera Rosa
показать весь комментарий27.12.2020 18:47 Ответить Мне нравится 2
wittmann1980
показать весь комментарий27.12.2020 18:58 Ответить Мне нравится 5
Гыг с Вами
показать весь комментарий27.12.2020 19:18 Ответить Мне нравится 0
Петр Дибров #460784
показать весь комментарий27.12.2020 19:09 Ответить Мне нравится 1
✘
aquarius580 #416927
показать весь комментарий27.12.2020 22:39 Ответить Мне нравится 2
wittmann1980
показать весь комментарий27.12.2020 23:35 Ответить Мне нравится 1
aquarius580 #416927
показать весь комментарий27.12.2020 23:42 Ответить Мне нравится 1
wittmann1980
показать весь комментарий28.12.2020 00:02 Ответить Мне нравится 2
SS #458062
показать весь комментарий28.12.2020 00:39 Ответить Мне нравится 0
irenka ko
показать весь комментарий28.12.2020 00:54 Ответить Мне нравится 0
Гонта Київський
показать весь комментарий28.12.2020 09:52 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль