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Новости Коронавирус и карантин
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"Британский" штамм коронавируса выявлен в Португалии

В Португалии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса. Его обнаружили у приехавших из Великобритании.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Случаи заражения новым типом коронавируса нашли на острове Мадейра. При этом власти не уточняют, сколько именно человек заражены.

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На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил жесткий локдаун в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменив рождественские послабления.

По словам Бориса Джонсона, новый штамм может быть гораздо опаснее, чем уже известный ученым вариант.

Многие страны мира объявили о временном приостановлении авиасообщения с Британией.

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Великобритания (4986) карантин (16729) Португалия (200) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Срочно закрыть всё, никого не выпускать, завтр будет новый немецкий штамм, через неделю гватемальский, через две какой-нибудь ещё штамм, бесконечный карантин, бесконечные вакцины. Дебилизация населения.
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27.12.2020 18:58
+2
И нэ кажи... -- тоннель затопить, Ла Манш осушить! -- ...*)
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27.12.2020 18:47
+2
Не, правда, достали. Это уже даже не смешно.
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27.12.2020 22:39
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И нэ кажи... -- тоннель затопить, Ла Манш осушить! -- ...*)
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27.12.2020 18:47 Ответить
Срочно закрыть всё, никого не выпускать, завтр будет новый немецкий штамм, через неделю гватемальский, через две какой-нибудь ещё штамм, бесконечный карантин, бесконечные вакцины. Дебилизация населения.
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27.12.2020 18:58 Ответить
дебилов невозможно дебилизировать...они уже против вакцинации и карантина
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27.12.2020 19:18 Ответить
Всем по камерам!
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27.12.2020 19:09 Ответить
Не, правда, достали. Это уже даже не смешно.
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27.12.2020 22:39 Ответить
Люди просто подозревают что то, их надо постоянно держать в страхе. Ублюдки вроде шваба свои идеи стараются реализовать свои планы как можно быстрее, потому что процесс пошел немного не по их плану.
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27.12.2020 23:35 Ответить
Слава Богу, в Бейруте две килотонны "селитры" поставили крест на их планах; у них закончились деньги от торговли наркотиками. Но, швабы чрезвычайно опасны для всего человечества. Их нейтрализация неизбежна и необходима, если мы хотим сохранить нашу цивилизацию.
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27.12.2020 23:42 Ответить
Главное поле битвы сейчас в США, от этого и будет зависеть исход войны со швабами и иже с ними. Надеемся на хорошее, информации крохи поступают.
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28.12.2020 00:02 Ответить
На Мадейре же. Это конечно тоже Португалия, но не континентальня. Мадейре среди прочего не закрывала въезд гражданам Британии
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28.12.2020 00:39 Ответить
Добре, що хоч не приховують та повідомляють всьому світу де новий очаг. В усякому разі, це чесно по відношенню до людей.
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28.12.2020 00:54 Ответить
...за останніми данними його навіть виявили у дупі пінгвінів в Антарктиді.
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28.12.2020 09:52 Ответить
 
 