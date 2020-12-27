"Британский" штамм коронавируса выявлен в Португалии

В Португалии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса. Его обнаружили у приехавших из Великобритании.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Случаи заражения новым типом коронавируса нашли на острове Мадейра. При этом власти не уточняют, сколько именно человек заражены.

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На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил жесткий локдаун в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменив рождественские послабления.

По словам Бориса Джонсона, новый штамм может быть гораздо опаснее, чем уже известный ученым вариант.

Многие страны мира объявили о временном приостановлении авиасообщения с Британией.

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