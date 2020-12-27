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"Британський" штам коронавірусу виявили в Португалії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Португалії зафіксували випадки інфікування новим штамом коронавірусу. Його виявили у прибулих із Великої Британії.
Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Випадки інфікування новим типом коронавірусу знайшли на острові Мадейра. Проте влада не уточнює, скільки саме людей інфіковано.
Минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив жорсткий локдаун у Лондоні і на південному сході Англії, скасувавши різдвяні послаблення.
За словами Бориса Джонсона, новий штам може бути набагато небезпечнішим, ніж вже відомий вченим варіант.
Багато країн світу оголосили про тимчасове призупинення авіасполучення з Британією.
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