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"Британський" штам коронавірусу виявили в Португалії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"Британський" штам коронавірусу виявили в Португалії

У Португалії зафіксували випадки інфікування новим штамом коронавірусу. Його виявили у прибулих із Великої Британії.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Випадки інфікування новим типом коронавірусу знайшли на острові Мадейра. Проте влада не уточнює, скільки саме людей інфіковано.

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Минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив жорсткий локдаун у Лондоні і на південному сході Англії, скасувавши різдвяні послаблення.

За словами Бориса Джонсона, новий штам може бути набагато небезпечнішим, ніж вже відомий вченим варіант.

Багато країн світу оголосили про тимчасове призупинення авіасполучення з Британією.

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Топ коментарі
+5
Срочно закрыть всё, никого не выпускать, завтр будет новый немецкий штамм, через неделю гватемальский, через две какой-нибудь ещё штамм, бесконечный карантин, бесконечные вакцины. Дебилизация населения.
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27.12.2020 18:58
+2
И нэ кажи... -- тоннель затопить, Ла Манш осушить! -- ...*)
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27.12.2020 18:47
+2
Главное поле битвы сейчас в США, от этого и будет зависеть исход войны со швабами и иже с ними. Надеемся на хорошее, информации крохи поступают.
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28.12.2020 00:02
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И нэ кажи... -- тоннель затопить, Ла Манш осушить! -- ...*)
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27.12.2020 18:47 Відповісти
Срочно закрыть всё, никого не выпускать, завтр будет новый немецкий штамм, через неделю гватемальский, через две какой-нибудь ещё штамм, бесконечный карантин, бесконечные вакцины. Дебилизация населения.
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27.12.2020 18:58 Відповісти
дебилов невозможно дебилизировать...они уже против вакцинации и карантина "Британський" штам коронавірусу виявили в Португалії - Цензор.НЕТ 2135
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27.12.2020 19:18 Відповісти
Всем по камерам!
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27.12.2020 19:09 Відповісти
Не, правда, достали. Это уже даже не смешно.
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27.12.2020 22:39 Відповісти
Люди просто подозревают что то, их надо постоянно держать в страхе. Ублюдки вроде шваба свои идеи стараются реализовать свои планы как можно быстрее, потому что процесс пошел немного не по их плану.
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27.12.2020 23:35 Відповісти
Слава Богу, в Бейруте две килотонны "селитры" поставили крест на их планах; у них закончились деньги от торговли наркотиками. Но, швабы чрезвычайно опасны для всего человечества. Их нейтрализация неизбежна и необходима, если мы хотим сохранить нашу цивилизацию.
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27.12.2020 23:42 Відповісти
Главное поле битвы сейчас в США, от этого и будет зависеть исход войны со швабами и иже с ними. Надеемся на хорошее, информации крохи поступают.
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28.12.2020 00:02 Відповісти
На Мадейре же. Это конечно тоже Португалия, но не континентальня. Мадейре среди прочего не закрывала въезд гражданам Британии
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28.12.2020 00:39 Відповісти
Добре, що хоч не приховують та повідомляють всьому світу де новий очаг. В усякому разі, це чесно по відношенню до людей.
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28.12.2020 00:54 Відповісти
...за останніми данними його навіть виявили у дупі пінгвінів в Антарктиді.
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28.12.2020 09:52 Відповісти
 
 