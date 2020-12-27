РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14836 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 376 19

Занято 38,4% коек для больных COVID-19 в украинских больницах, - Минздрав

Занято 38,4% коек для больных COVID-19 в украинских больницах, - Минздрав

Загруженность коек в больницах первой волны для больных COVID-19 или с подозрением в среднем по Украине составляет 38,4%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

В сводной таблице по состоянию на 27 декабря отмечается, что по Украине под COVID-19 выделено 64526 коек.

Самая большая загруженность - в Николаевской области (61,5%). На втором месте Одесская область - 52,1%.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 72 человека, выявлено 6113 новых случаев, выздоровели - 6621

В других областях загруженность не превышает 50%.

Автор: 

больница (1441) карантин (16729) Минздрав (4902) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
не звиздите!
пройдитесь по больничкам - в некоторых заняты и коридоры...а некоторые просто не принимают придерживая резерв для...для кого то...
статистика и явь - совсем разные... (как средняя температура по госпиталю)
показать весь комментарий
27.12.2020 22:17
+2
Показатели летальности засекречены: врач рассказал, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине

https://apostrophe.ua/news/society/2020-12-27/pokazateli-letalnosti-zasekrecheny-vrach-rasskazal-chto-ne-tak-so-statistikoj-po-covid19-v-ukraine/218814
показать весь комментарий
27.12.2020 22:04
+2
Этоты про что. Горе Мордовское)))
показать весь комментарий
27.12.2020 22:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Показатели летальности засекречены: врач рассказал, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине

https://apostrophe.ua/news/society/2020-12-27/pokazateli-letalnosti-zasekrecheny-vrach-rasskazal-chto-ne-tak-so-statistikoj-po-covid19-v-ukraine/218814
показать весь комментарий
27.12.2020 22:04 Ответить
Медведчуковцам и Порошенко мы не нужны, у них свои телеканалы и медиаресурсы. Мы нужны условному избирателю Зеленского и его политической силе, но там все еще верят, что «видосики» сработают. Думаю, когда-нибудь центристские политические силы активизируются и начнут работать с медиа и избирателями, а не будут надеяться на своих лидеров. Если слухи о парламентских выборах в следующем году сбудутся, то, возможно, активизируется и рынок политической рекламы.
Василий Филипчук, основатель Апостроф TV
показать весь комментарий
27.12.2020 22:31 Ответить
В 2015 году -- тёщу мою с Донецка -- во Львове в детскую инфекционную больницу положили -- надо было недельку перекантоваться до операции... -- я её оттуда забирал. Там жуть!

Я такого, даже в Африке не видел... ...и там дети. Пыздець полный...
показать весь комментарий
27.12.2020 22:10 Ответить
По цифрам, если локдаун не отменят, то вся эта статистика - это манипуляция!
показать весь комментарий
27.12.2020 22:14 Ответить
не звиздите!
пройдитесь по больничкам - в некоторых заняты и коридоры...а некоторые просто не принимают придерживая резерв для...для кого то...
статистика и явь - совсем разные... (как средняя температура по госпиталю)
показать весь комментарий
27.12.2020 22:17 Ответить
Розкладушки підрахуйвали??
Нардеп рассказал о заоблачных ценах на лечение в "Феофании" для простых украинцев. ФОТО
Народный депутат Антон Поляков рассказал, какие условия пациентам предлагают в больнице "Феофания", которой президент Владимир Зеленский поручил лечить всех украинцев.
https://uainfo.org/blognews/1608972809-nardep-rasskazal-o-zaoblachnyh-tsenah-na-lechenie-v-feofanii-.html
показать весь комментарий
27.12.2020 22:19 Ответить
Зайнято 38,4% ліжок для хворих на COVID-19 в українських лікарнях, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2165
показать весь комментарий
27.12.2020 22:22 Ответить
Навіщо тоді лохдаун?
показать весь комментарий
27.12.2020 22:29 Ответить
Заняты все места с кислородом и немножко коридоров. Остальные проценты это лежаки без ничего и одной санитаркой на 50человек, про врача молчу.
показать весь комментарий
27.12.2020 22:39 Ответить
Этоты про что. Горе Мордовское)))
показать весь комментарий
27.12.2020 22:42 Ответить
Про 38,4% коек. В подсчет вошли лежаки, раскладушки, коридоры
показать весь комментарий
27.12.2020 22:45 Ответить
Я ухо ходил промывать в больницу поликлиника и стационар все вместе 7 этажей специально шел с 1-7этаж.
Да ****** лежит в коридоре для интереса заглядывал в отделения кроме гинекологии и реантмации никто в коридорах нележит так что пиз-жь.
показать весь комментарий
27.12.2020 22:58 Ответить
А ну-ка холоп,расскажи,почему в Хабаровске люди мрут так,что не успевают хоронить?
показать весь комментарий
28.12.2020 07:12 Ответить
бо хабаровск украина, геноцид по методике сралина
показать весь комментарий
02.01.2021 15:34 Ответить
Это ты про рфию? Знаешь,что еще нашли у Навального,кроме Новичка? Нашли огромное количество бактерий,которые появились от грязи и антисанитарии в Омской больнице! И бывшего (во время лечения Навального), главного врача больницы,сделали Министром Здравоохранения Омской больницы! Ты понял холоп,почему у вас люди мрут как мухи?
показать весь комментарий
27.12.2020 22:51 Ответить
А в мене вдома 5 койок, це теж не значить, що до них підведено кисень і чергує достатня кількість лікарів і медсестер.
показать весь комментарий
27.12.2020 23:01 Ответить
зрадулька.
показать весь комментарий
28.12.2020 06:39 Ответить
 
 