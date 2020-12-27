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Занято 38,4% коек для больных COVID-19 в украинских больницах, - Минздрав
Загруженность коек в больницах первой волны для больных COVID-19 или с подозрением в среднем по Украине составляет 38,4%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
В сводной таблице по состоянию на 27 декабря отмечается, что по Украине под COVID-19 выделено 64526 коек.
Самая большая загруженность - в Николаевской области (61,5%). На втором месте Одесская область - 52,1%.
В других областях загруженность не превышает 50%.
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+3 Вася Шевченко #371210
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https://apostrophe.ua/news/society/2020-12-27/pokazateli-letalnosti-zasekrecheny-vrach-rasskazal-chto-ne-tak-so-statistikoj-po-covid19-v-ukraine/218814
Василий Филипчук, основатель Апостроф TV
Я такого, даже в Африке не видел... ...и там дети. Пыздець полный...
пройдитесь по больничкам - в некоторых заняты и коридоры...а некоторые просто не принимают придерживая резерв для...для кого то...
статистика и явь - совсем разные... (как средняя температура по госпиталю)
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Народный депутат Антон Поляков рассказал, какие условия пациентам предлагают в больнице "Феофания", которой президент Владимир Зеленский поручил лечить всех украинцев.
https://uainfo.org/blognews/1608972809-nardep-rasskazal-o-zaoblachnyh-tsenah-na-lechenie-v-feofanii-.html
Да ****** лежит в коридоре для интереса заглядывал в отделения кроме гинекологии и реантмации никто в коридорах нележит так что пиз-жь.