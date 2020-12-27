Занято 38,4% коек для больных COVID-19 в украинских больницах, - Минздрав

Загруженность коек в больницах первой волны для больных COVID-19 или с подозрением в среднем по Украине составляет 38,4%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

В сводной таблице по состоянию на 27 декабря отмечается, что по Украине под COVID-19 выделено 64526 коек.

Самая большая загруженность - в Николаевской области (61,5%). На втором месте Одесская область - 52,1%.

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В других областях загруженность не превышает 50%.