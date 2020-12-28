Воины 81-ой ОАБр отработали беспарашютное десантирование с вертолета. ФОТО
Десантники 81-ой отдельной аэромобильной бригады осуществили десантирование безпарашютним способом с вертолета Ми-8 с помощью бортового оборудования "КАНАТ-1".
Об этом сообщает ЦензорНЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Десантники 81-ой отдельной аэромобильной бригады осуществили десантирование безпарашютним способом с вертолета Ми-8 с помощью бортового оборудования "КАНАТ-1". Боевая подготовка Десантно-штурмовых войск продолжается", - подчеркивается в сообщении.
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Вопрос: для кого эта показуха и ненужные траты ресурсов? Что бы десантникам пошел год службы за полтора? Или что бы надбавки пошли за десантирование?