Воины 81-ой ОАБр отработали беспарашютное десантирование с вертолета. ФОТО

Десантники 81-ой отдельной аэромобильной бригады осуществили десантирование безпарашютним способом с вертолета Ми-8 с помощью бортового оборудования "КАНАТ-1".

Об этом сообщает ЦензорНЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Десантники 81-ой отдельной аэромобильной бригады осуществили десантирование безпарашютним способом с вертолета Ми-8 с помощью бортового оборудования "КАНАТ-1". Боевая подготовка Десантно-штурмовых войск продолжается", - подчеркивается в сообщении.

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