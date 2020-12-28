Воїни 81-ї ОАБр відпрацювали беспарашутне десантування з вертольота. ФОТО

Десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади здійснили десантування безпарашутним способом з вертольота Мі-8 за допомогою бортового обладнання "КАНАТ-1".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади здійснили десантування безпарашутним способом з вертольота Мі-8 за допомогою бортового обладнання" КАНАТ-1 ". Бойова підготовка Десантно-штурмових військ триває", - наголошується в повідомленні.

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