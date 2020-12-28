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Воїни 81-ї ОАБр відпрацювали беспарашутне десантування з вертольота. ФОТО

Воїни 81-ї ОАБр відпрацювали беспарашутне десантування з вертольота. ФОТО

Десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади здійснили десантування безпарашутним способом з вертольота Мі-8 за допомогою бортового обладнання "КАНАТ-1".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади здійснили десантування безпарашутним способом з вертольота Мі-8 за допомогою бортового обладнання" КАНАТ-1 ". Бойова підготовка Десантно-штурмових військ триває", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці 81-ї ОАБр відпрацювали безпарашутне десантування та евакуацію без приземлення гелікоптера, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Воїни 81-ї ОАБр відпрацювали беспарашутне десантування з вертольота 01
Воїни 81-ї ОАБр відпрацювали беспарашутне десантування з вертольота 02
Воїни 81-ї ОАБр відпрацювали беспарашутне десантування з вертольота 03
Воїни 81-ї ОАБр відпрацювали беспарашутне десантування з вертольота 04

Автор: 

Генштаб ЗС (6647) військові навчання (2778) парашут (28) 81 окрема аеромобільна бригада (68)


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Топ коментарі
+3
Це перше десантування в повній викладці, з автоматами та боєкомплектом. Військові перевіряють чи ніхто не впаде з канату. Тому це все відбувається на гранично малих висотах і обмеженим складом військовослужбовців.
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28.12.2020 09:49
+3
Навчання це масові заходи, один гелікоптер це не показник, це лабораторні умови! Потрібно провести батальйонні навчання, щоб десантуватись з вертольотів на канатах зі всім озброєнням батальйону і боєкомплектом для ведення активних наступальних дій в тилу ворога!
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28.12.2020 13:57
+1
Писали, що канат - один, а на фото каната - два.
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28.12.2020 09:45
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Смешно. В роте 100 человек, в десанте 10-15 человек с одного вертолета, нужно 10 вертолетов для полноценного десантирования роты, минимум 30 вертолетов для десантирования батальона и 120 вертолетов для десантирования бригады. Это без имущества и боеприпасов.
============
Вопрос: для кого эта показуха и ненужные траты ресурсов? Что бы десантникам пошел год службы за полтора? Или что бы надбавки пошли за десантирование?
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28.12.2020 09:27 Відповісти
Це перше десантування в повній викладці, з автоматами та боєкомплектом. Військові перевіряють чи ніхто не впаде з канату. Тому це все відбувається на гранично малих висотах і обмеженим складом військовослужбовців.
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28.12.2020 09:49 Відповісти
Хочу тебя удивить. Такое десантирование по полной выкладке было в июне 2020 года в Новойадаре на учениях ООС. Только бригада была другая. Такие учения были и раньше
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28.12.2020 10:00 Відповісти
І які результати цих навчань? Скільки гелікоптерів одночасно зкидували десант і скільки десатників травмувалось?
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28.12.2020 10:12 Відповісти
ОДИН!!!
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28.12.2020 13:18 Відповісти
Отже один гелікоптер це не навчання, це тренування в межах відділення десантників. І це що на фото це теж не навчання, це тренування відділення! Навчання це тренування підрозділів від батальйону та вище, а таких ще не проводилось!
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28.12.2020 13:55 Відповісти
ОДИН ВЕРТОЛЁТ. Травм не было.
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28.12.2020 13:19 Відповісти
Навчання це масові заходи, один гелікоптер це не показник, це лабораторні умови! Потрібно провести батальйонні навчання, щоб десантуватись з вертольотів на канатах зі всім озброєнням батальйону і боєкомплектом для ведення активних наступальних дій в тилу ворога!
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28.12.2020 13:57 Відповісти
В ******** війні десант без протитанкових засобів ураження абсолютно безглуздий, тому на підвісці гелікоптер має нести ПТРК та СПГ, який буде десантуватись разом з десантниками для знищення бронетехніки ворога. Але якщо ще більш глибоко зануритись в тему десанту, то стане зрозумілим що гелікоптери з десантом не зможуть підлетіти ближче ніж 7-10 км від передових груп ворога, які будуть прикриватись ЗРК Стріла-10, тому десантникам якось потрібно подолати 7-10км щоб вступити в контакт з ворогом і для цього потрібен транспорт, а це вже означає що гелікоптер має нести на підвісці БМД або краще навіть БМП і тоді це має бути не Мі-8 а Мі-6 (Мі-26)
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28.12.2020 10:10 Відповісти
Та ну да, стрибають, а плац не метений, бордюри не побілені.
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28.12.2020 12:44 Відповісти
Писали, що канат - один, а на фото каната - два.
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28.12.2020 09:45 Відповісти
В 90 годах в Хырове мы пригали каждые два месяца с парашютом,,это при том что армия была разграблена.
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28.12.2020 10:14 Відповісти
цирковое шоу, а не десант, это прошлый век.
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28.12.2020 12:37 Відповісти
И неправда! Бортовое оборудование не "КАНАТ-1", а совсем даже "КАНАТ-2"!!
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28.12.2020 13:03 Відповісти
 
 