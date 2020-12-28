Воїни 81-ї ОАБр відпрацювали беспарашутне десантування з вертольота. ФОТО
Десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади здійснили десантування безпарашутним способом з вертольота Мі-8 за допомогою бортового обладнання "КАНАТ-1".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади здійснили десантування безпарашутним способом з вертольота Мі-8 за допомогою бортового обладнання" КАНАТ-1 ". Бойова підготовка Десантно-штурмових військ триває", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Igor L
показати весь коментар28.12.2020 09:49
+3 Igor L
показати весь коментар28.12.2020 13:57
+1 Volodymyr Zaiets
показати весь коментар28.12.2020 09:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
============
Вопрос: для кого эта показуха и ненужные траты ресурсов? Что бы десантникам пошел год службы за полтора? Или что бы надбавки пошли за десантирование?