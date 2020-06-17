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Бійці 81-ї ОАБр відпрацювали безпарашутне десантування та евакуацію без приземлення гелікоптера, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади відпрацювали безпарашутне десантування і тактичні дії після приземлення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, в Донецькій області військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України відпрацювали дії під час висадки штурмових підрозділів. Десантування безпарашутним способом відбувалося з вертольотів МІ-8 за допомогою комплекту знімного бортового обладнання "Канат-М1".

Після десантування, штурмові підрозділи аеромобільної бригади відпрацювали тактичні дії. Зокрема, роззосередження на ділянці місцевості, взяття під контроль майданчиків приземлення і подальше переміщення на певні рубежі.

"Застосування даного обладнання під час висадки десанту є найефективнішим на місцевості, рельєф якої не дозволяє посадку вертольота. Тобто під час надзвичайних ситуацій, або висадки на обмеженій ділянці, такій як дах будівлі, частково замінованій території тощо", - повідомив командир підрозділу.

Крім того, під час практичного заняття воїни-десантники також відпрацювали евакуацію підрозділів із місцевості, де вертоліт не може здійснити посадку.

Бійці 81-ї ОАБр відпрацювали безпарашутне десантування та евакуацію без приземлення гелікоптера, - Міноборони 01
Бійці 81-ї ОАБр відпрацювали безпарашутне десантування та евакуацію без приземлення гелікоптера, - Міноборони 02
Бійці 81-ї ОАБр відпрацювали безпарашутне десантування та евакуацію без приземлення гелікоптера, - Міноборони 03
Бійці 81-ї ОАБр відпрацювали безпарашутне десантування та евакуацію без приземлення гелікоптера, - Міноборони 04

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Бійці 81-ї ОАБр відпрацювали безпарашутне десантування та евакуацію без приземлення гелікоптера, - Міноборони 05
Бійці 81-ї ОАБр відпрацювали безпарашутне десантування та евакуацію без приземлення гелікоптера, - Міноборони 06
Бійці 81-ї ОАБр відпрацювали безпарашутне десантування та евакуацію без приземлення гелікоптера, - Міноборони 07
Бійці 81-ї ОАБр відпрацювали безпарашутне десантування та евакуацію без приземлення гелікоптера, - Міноборони 08
Фото: mil.gov.ua

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Автор: 

Міноборони (7379) оборона (4783) військові навчання (2775) 81 окрема аеромобільна бригада (68)


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Топ коментарі
+2
С Конго США воюет. И уже потеряли половину Сиэтла
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17.06.2020 17:44
+1
а чого вони в червоних рукавицях? як фонаріки.
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17.06.2020 17:09
+1
вертолета сечет радар вроде?
так что хоть с лодками десантироваться мона, адекватный противник тут же накроет зону посредством РСЗО
мы же не с Конго воюем? зачем такая показуха то?
разве что в лесистой местности и уповая на молитвы можно бы и высаживать десант таким образом.
Щас прибежит(если не привязали к койке) "ИгорьЛ" и скажет как надо
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17.06.2020 17:11
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а чого вони в червоних рукавицях? як фонаріки.
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17.06.2020 17:09 Відповісти
Видно, что в школе на канате никогда не лазил, - иначе бы глупых вопросов не задавал...
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17.06.2020 17:15 Відповісти
в красньіх рукавицах именно не лазил?
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17.06.2020 17:20 Відповісти
так по канату вони без красних краг
Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны - Цензор.НЕТ 844
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17.06.2020 17:50 Відповісти
Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9487
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17.06.2020 18:15 Відповісти
а бігають вже в красних пальчатах
Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2083
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17.06.2020 17:52 Відповісти
От мені цікаво, - ви серйозно? О_о
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17.06.2020 18:06 Відповісти
як перед смертю
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17.06.2020 18:51 Відповісти
Тобто десантник спускається в білих рукавичках і на землі одягає червоні? Серйозно?
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17.06.2020 19:15 Відповісти
ну надо стати видимим ворогу. маразм якийсь.
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17.06.2020 22:52 Відповісти
Читайте ниже.
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17.06.2020 22:05 Відповісти
Читайте ниже.
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17.06.2020 22:00 Відповісти
И светло-серые и красные перчатки, существуют только для одной цели - сохранение кожных покровов и собственно тактических перчаток, которые на руках.
Эти перчатки, входят в комплект системы "Канат" (ранее - "Адаптер").
Не сняли и побежали?
Ерунда. Потом сдадут на склад.
В боевых условиях, их просто выкидывают.
Любые перчатки, для системы "Канат", делаются из плотной замши.
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17.06.2020 22:04 Відповісти
замша есть коричневая, зачем єту покрасили в цвет жопьі макаки?
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17.06.2020 22:49 Відповісти
перчатки любьіх цветов сохраняют кожньіе покровьі. но какой смьісл их сохранять єти покровьі, если на єтот цвет тебя грохнут и до земли не спустишься в єтих фонаріках
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17.06.2020 22:55 Відповісти
С Вами, всё понятно.
Можете, дальше самостоятельно затачивать своего буратино.
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17.06.2020 23:20 Відповісти
ну да, тьі дятел, обьснить не можешь. а всех обвиняешь в тупости. училку русскую напоминаешь
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17.06.2020 23:31 Відповісти
Уймись.
Читай самостоятельно тот бред, который ты и написал.
"...но какой смьісл их сохранять єти покровьі, если на єтот цвет тебя грохнут и до земли не спустишься в єтих фонаріках".
А подумать мозгами (если есть) что, ЦВЕТ перчаток на дальности в 100 м, НЕ ИГРАЮТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, по сравнению с габаритами самого вертолёта.
Да будь перчатки, хоть жёлтые, хоть чёрные - вертолёт цель номер один.
Десантник, на самом канате, находится, в лучшем случае 3-5 сек. Много ты успеешь за 3-5 сек. определить что у него перчатки красные или серые? Так у него автомат чёрный, а бронежилет зелёный, но не "пиксельный")))) Тоже ведь отличаются.
То что на фото бегут в перчатках)))) Бегут их СДАВАТЬ, для следующей партии обучаемых.
Да, даже в такие моменты, они всё равно разворачиваются в определённый боевой порядок.
Так что про тупость - оставь себе. Для таких умников есть набор клавиатуры, которыми вы и пользоваться не умеете. Капитан Гугл в помощь.
Но ведь лень, да?
А может чего-то не хватает и начинаешь всех обвинять в принадлежности к парашостану?
Так легче?
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18.06.2020 09:09 Відповісти
вертолета сечет радар вроде?
так что хоть с лодками десантироваться мона, адекватный противник тут же накроет зону посредством РСЗО
мы же не с Конго воюем? зачем такая показуха то?
разве что в лесистой местности и уповая на молитвы можно бы и высаживать десант таким образом.
Щас прибежит(если не привязали к койке) "ИгорьЛ" и скажет как надо
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17.06.2020 17:11 Відповісти
С Конго США воюет. И уже потеряли половину Сиэтла
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17.06.2020 17:44 Відповісти
Головорезы! У них же руки по локоть в крови!
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17.06.2020 17:38 Відповісти
треніруюця... а нашо вони треніруюця??? для боротьби з УПА та активістами спротиву капітуляції??? Он, беркутів відгодували, екіпірували - то вони футболяють люцькими головами вже не перший день. І шо характєрно - б'ють українців, а шарійопців захищають як квочка курчат
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17.06.2020 17:45 Відповісти
там и без каната можно прыгнуть..
не высоко...
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18.06.2020 13:31 Відповісти
 
 