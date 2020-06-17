Бійці 81-ї ОАБр відпрацювали безпарашутне десантування та евакуацію без приземлення гелікоптера, - Міноборони. ФОТОрепортаж
Десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади відпрацювали безпарашутне десантування і тактичні дії після приземлення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, в Донецькій області військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України відпрацювали дії під час висадки штурмових підрозділів. Десантування безпарашутним способом відбувалося з вертольотів МІ-8 за допомогою комплекту знімного бортового обладнання "Канат-М1".
Після десантування, штурмові підрозділи аеромобільної бригади відпрацювали тактичні дії. Зокрема, роззосередження на ділянці місцевості, взяття під контроль майданчиків приземлення і подальше переміщення на певні рубежі.
"Застосування даного обладнання під час висадки десанту є найефективнішим на місцевості, рельєф якої не дозволяє посадку вертольота. Тобто під час надзвичайних ситуацій, або висадки на обмеженій ділянці, такій як дах будівлі, частково замінованій території тощо", - повідомив командир підрозділу.
Крім того, під час практичного заняття воїни-десантники також відпрацювали евакуацію підрозділів із місцевості, де вертоліт не може здійснити посадку.
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Эти перчатки, входят в комплект системы "Канат" (ранее - "Адаптер").
Не сняли и побежали?
Ерунда. Потом сдадут на склад.
В боевых условиях, их просто выкидывают.
Любые перчатки, для системы "Канат", делаются из плотной замши.
Можете, дальше самостоятельно затачивать своего буратино.
Читай самостоятельно тот бред, который ты и написал.
"...но какой смьісл их сохранять єти покровьі, если на єтот цвет тебя грохнут и до земли не спустишься в єтих фонаріках".
А подумать мозгами (если есть) что, ЦВЕТ перчаток на дальности в 100 м, НЕ ИГРАЮТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, по сравнению с габаритами самого вертолёта.
Да будь перчатки, хоть жёлтые, хоть чёрные - вертолёт цель номер один.
Десантник, на самом канате, находится, в лучшем случае 3-5 сек. Много ты успеешь за 3-5 сек. определить что у него перчатки красные или серые? Так у него автомат чёрный, а бронежилет зелёный, но не "пиксельный")))) Тоже ведь отличаются.
То что на фото бегут в перчатках)))) Бегут их СДАВАТЬ, для следующей партии обучаемых.
Да, даже в такие моменты, они всё равно разворачиваются в определённый боевой порядок.
Так что про тупость - оставь себе. Для таких умников есть набор клавиатуры, которыми вы и пользоваться не умеете. Капитан Гугл в помощь.
Но ведь лень, да?
А может чего-то не хватает и начинаешь всех обвинять в принадлежности к парашостану?
Так легче?
так что хоть с лодками десантироваться мона, адекватный противник тут же накроет зону посредством РСЗО
мы же не с Конго воюем? зачем такая показуха то?
разве что в лесистой местности и уповая на молитвы можно бы и высаживать десант таким образом.
Щас прибежит(если не привязали к койке) "ИгорьЛ" и скажет как надо
не высоко...