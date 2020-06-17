Бійці 81-ї ОАБр відпрацювали безпарашутне десантування та евакуацію без приземлення гелікоптера, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади відпрацювали безпарашутне десантування і тактичні дії після приземлення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, в Донецькій області військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України відпрацювали дії під час висадки штурмових підрозділів. Десантування безпарашутним способом відбувалося з вертольотів МІ-8 за допомогою комплекту знімного бортового обладнання "Канат-М1".

Після десантування, штурмові підрозділи аеромобільної бригади відпрацювали тактичні дії. Зокрема, роззосередження на ділянці місцевості, взяття під контроль майданчиків приземлення і подальше переміщення на певні рубежі.

"Застосування даного обладнання під час висадки десанту є найефективнішим на місцевості, рельєф якої не дозволяє посадку вертольота. Тобто під час надзвичайних ситуацій, або висадки на обмеженій ділянці, такій як дах будівлі, частково замінованій території тощо", - повідомив командир підрозділу.

Крім того, під час практичного заняття воїни-десантники також відпрацювали евакуацію підрозділів із місцевості, де вертоліт не може здійснити посадку.









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Фото: mil.gov.ua

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