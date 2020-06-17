Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны. ФОТОрепортаж
Десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады отработали беспарашютное десантирование и тактические действия после приземления.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, в Донецкой области военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины отработали действия при высадке штурмовых подразделений. Десантирование парашютным способом происходило с вертолетов МИ-8 с помощью комплекта съемного бортового оборудования "Канат-М1".
После десантирования, штурмовые подразделения аэромобильной бригады отработали тактические действия. В частности, рассредоточение на участке местности, взятие под контроль площадок приземления и дальнейшее перемещением на определенные рубежи.
"Применение данного оборудования во время высадки десанта является наиболее эффективным на местности, рельеф которой не позволяет посадку вертолета. То есть во время чрезвычайных ситуаций, или высадки на ограниченном участке, такой как крыша здания, частично заминированной территории и т.д.", - сообщил командир подразделения.
Кроме того, во время практического занятия воины-десантники также отработали эвакуацию подразделений из местности, где вертолет не может совершить посадку.
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Эти перчатки, входят в комплект системы "Канат" (ранее - "Адаптер").
Не сняли и побежали?
Ерунда. Потом сдадут на склад.
В боевых условиях, их просто выкидывают.
Любые перчатки, для системы "Канат", делаются из плотной замши.
Можете, дальше самостоятельно затачивать своего буратино.
Читай самостоятельно тот бред, который ты и написал.
"...но какой смьісл их сохранять єти покровьі, если на єтот цвет тебя грохнут и до земли не спустишься в єтих фонаріках".
А подумать мозгами (если есть) что, ЦВЕТ перчаток на дальности в 100 м, НЕ ИГРАЮТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, по сравнению с габаритами самого вертолёта.
Да будь перчатки, хоть жёлтые, хоть чёрные - вертолёт цель номер один.
Десантник, на самом канате, находится, в лучшем случае 3-5 сек. Много ты успеешь за 3-5 сек. определить что у него перчатки красные или серые? Так у него автомат чёрный, а бронежилет зелёный, но не "пиксельный")))) Тоже ведь отличаются.
То что на фото бегут в перчатках)))) Бегут их СДАВАТЬ, для следующей партии обучаемых.
Да, даже в такие моменты, они всё равно разворачиваются в определённый боевой порядок.
Так что про тупость - оставь себе. Для таких умников есть набор клавиатуры, которыми вы и пользоваться не умеете. Капитан Гугл в помощь.
Но ведь лень, да?
А может чего-то не хватает и начинаешь всех обвинять в принадлежности к парашостану?
Так легче?
так что хоть с лодками десантироваться мона, адекватный противник тут же накроет зону посредством РСЗО
мы же не с Конго воюем? зачем такая показуха то?
разве что в лесистой местности и уповая на молитвы можно бы и высаживать десант таким образом.
Щас прибежит(если не привязали к койке) "ИгорьЛ" и скажет как надо
не высоко...