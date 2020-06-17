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Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады отработали беспарашютное десантирование и тактические действия после приземления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, в Донецкой области военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины отработали действия при высадке штурмовых подразделений. Десантирование парашютным способом происходило с вертолетов МИ-8 с помощью комплекта съемного бортового оборудования "Канат-М1".

После десантирования, штурмовые подразделения аэромобильной бригады отработали тактические действия. В частности, рассредоточение на участке местности, взятие под контроль площадок приземления и дальнейшее перемещением на определенные рубежи.

"Применение данного оборудования во время высадки десанта является наиболее эффективным на местности, рельеф которой не позволяет посадку вертолета. То есть во время чрезвычайных ситуаций, или высадки на ограниченном участке, такой как крыша здания, частично заминированной территории и т.д.", - сообщил командир подразделения.

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Кроме того, во время практического занятия воины-десантники также отработали эвакуацию подразделений из местности, где вертолет не может совершить посадку.

Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны 01
Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны 02
Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны 03
Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны 04

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Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны 05
Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны 06
Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны 07
Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны 08
Фото: mil.gov.ua

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Автор: 

Минобороны (9357) оборона (5212) военные учения (3458) 81 отдельная аэромобильная бригада (67)


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Топ комментарии
+2
С Конго США воюет. И уже потеряли половину Сиэтла
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17.06.2020 17:44
+1
а чого вони в червоних рукавицях? як фонаріки.
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17.06.2020 17:09
+1
вертолета сечет радар вроде?
так что хоть с лодками десантироваться мона, адекватный противник тут же накроет зону посредством РСЗО
мы же не с Конго воюем? зачем такая показуха то?
разве что в лесистой местности и уповая на молитвы можно бы и высаживать десант таким образом.
Щас прибежит(если не привязали к койке) "ИгорьЛ" и скажет как надо
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17.06.2020 17:11
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а чого вони в червоних рукавицях? як фонаріки.
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17.06.2020 17:09 Ответить
Видно, что в школе на канате никогда не лазил, - иначе бы глупых вопросов не задавал...
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17.06.2020 17:15 Ответить
в красньіх рукавицах именно не лазил?
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17.06.2020 17:20 Ответить
так по канату вони без красних краг
Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны - Цензор.НЕТ 844
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17.06.2020 17:50 Ответить
Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9487
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17.06.2020 18:15 Ответить
а бігають вже в красних пальчатах
Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2083
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17.06.2020 17:52 Ответить
От мені цікаво, - ви серйозно? О_о
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17.06.2020 18:06 Ответить
як перед смертю
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17.06.2020 18:51 Ответить
Тобто десантник спускається в білих рукавичках і на землі одягає червоні? Серйозно?
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17.06.2020 19:15 Ответить
ну надо стати видимим ворогу. маразм якийсь.
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17.06.2020 22:52 Ответить
Читайте ниже.
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17.06.2020 22:05 Ответить
Читайте ниже.
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17.06.2020 22:00 Ответить
И светло-серые и красные перчатки, существуют только для одной цели - сохранение кожных покровов и собственно тактических перчаток, которые на руках.
Эти перчатки, входят в комплект системы "Канат" (ранее - "Адаптер").
Не сняли и побежали?
Ерунда. Потом сдадут на склад.
В боевых условиях, их просто выкидывают.
Любые перчатки, для системы "Канат", делаются из плотной замши.
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17.06.2020 22:04 Ответить
замша есть коричневая, зачем єту покрасили в цвет жопьі макаки?
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17.06.2020 22:49 Ответить
перчатки любьіх цветов сохраняют кожньіе покровьі. но какой смьісл их сохранять єти покровьі, если на єтот цвет тебя грохнут и до земли не спустишься в єтих фонаріках
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17.06.2020 22:55 Ответить
С Вами, всё понятно.
Можете, дальше самостоятельно затачивать своего буратино.
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17.06.2020 23:20 Ответить
ну да, тьі дятел, обьснить не можешь. а всех обвиняешь в тупости. училку русскую напоминаешь
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17.06.2020 23:31 Ответить
Уймись.
Читай самостоятельно тот бред, который ты и написал.
"...но какой смьісл их сохранять єти покровьі, если на єтот цвет тебя грохнут и до земли не спустишься в єтих фонаріках".
А подумать мозгами (если есть) что, ЦВЕТ перчаток на дальности в 100 м, НЕ ИГРАЮТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, по сравнению с габаритами самого вертолёта.
Да будь перчатки, хоть жёлтые, хоть чёрные - вертолёт цель номер один.
Десантник, на самом канате, находится, в лучшем случае 3-5 сек. Много ты успеешь за 3-5 сек. определить что у него перчатки красные или серые? Так у него автомат чёрный, а бронежилет зелёный, но не "пиксельный")))) Тоже ведь отличаются.
То что на фото бегут в перчатках)))) Бегут их СДАВАТЬ, для следующей партии обучаемых.
Да, даже в такие моменты, они всё равно разворачиваются в определённый боевой порядок.
Так что про тупость - оставь себе. Для таких умников есть набор клавиатуры, которыми вы и пользоваться не умеете. Капитан Гугл в помощь.
Но ведь лень, да?
А может чего-то не хватает и начинаешь всех обвинять в принадлежности к парашостану?
Так легче?
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18.06.2020 09:09 Ответить
вертолета сечет радар вроде?
так что хоть с лодками десантироваться мона, адекватный противник тут же накроет зону посредством РСЗО
мы же не с Конго воюем? зачем такая показуха то?
разве что в лесистой местности и уповая на молитвы можно бы и высаживать десант таким образом.
Щас прибежит(если не привязали к койке) "ИгорьЛ" и скажет как надо
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17.06.2020 17:11 Ответить
С Конго США воюет. И уже потеряли половину Сиэтла
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17.06.2020 17:44 Ответить
Головорезы! У них же руки по локоть в крови!
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17.06.2020 17:38 Ответить
треніруюця... а нашо вони треніруюця??? для боротьби з УПА та активістами спротиву капітуляції??? Он, беркутів відгодували, екіпірували - то вони футболяють люцькими головами вже не перший день. І шо характєрно - б'ють українців, а шарійопців захищають як квочка курчат
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17.06.2020 17:45 Ответить
там и без каната можно прыгнуть..
не высоко...
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18.06.2020 13:31 Ответить
 
 