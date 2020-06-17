Бойцы 81-й ОАБр отработали беспарашютное десантирование и эвакуацию без приземления вертолета, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады отработали беспарашютное десантирование и тактические действия после приземления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, в Донецкой области военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины отработали действия при высадке штурмовых подразделений. Десантирование парашютным способом происходило с вертолетов МИ-8 с помощью комплекта съемного бортового оборудования "Канат-М1".

После десантирования, штурмовые подразделения аэромобильной бригады отработали тактические действия. В частности, рассредоточение на участке местности, взятие под контроль площадок приземления и дальнейшее перемещением на определенные рубежи.

"Применение данного оборудования во время высадки десанта является наиболее эффективным на местности, рельеф которой не позволяет посадку вертолета. То есть во время чрезвычайных ситуаций, или высадки на ограниченном участке, такой как крыша здания, частично заминированной территории и т.д.", - сообщил командир подразделения.

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Кроме того, во время практического занятия воины-десантники также отработали эвакуацию подразделений из местности, где вертолет не может совершить посадку.









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Фото: mil.gov.ua

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