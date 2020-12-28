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Новости Коронавирус и карантин
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Худшие времена пандемии COVID-19 еще впереди, - главный инфекционист США Фаучи

Худшие времена пандемии COVID-19 еще впереди, - главный инфекционист США Фаучи

Глава Центра инфекционных и аллергических заболеваний США доктор Энтони Фаучи заявил, что худшие времена пандемии коронавируса еще впереди.

По его мнению, новая вспышка заболевания COVID-19 ожидается после рождественско-новогодних праздников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы очень вероятно можем ожидать послепраздничную вспышку, я имею в виду Рождество и Новый год. С уровнем госпитализации в 120 тысяч человек в день, сейчас мы действительно в критической фазе", - прогнозирует он.

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Фаучи напомнил, что в праздничный период многие граждане проводят время с членами своей семьи, приезжая при этом за сотни и тысячи километров. И несмотря на просьбы медиков и властей оставаться дома во время праздников, к этим рекомендациям прислушиваются далеко не все.

Отвечая на вопрос, когда у американцев появится коллективный иммунитет к вирусу, врач сказал, что не скоро.

"Я думаю, что возможно, это произойдет к середине-концу следующего лета. Поэтому я надеюсь, что к осени мы получим этот необходимый (для коллективного иммунитета - ред.) процент людей", - отметил Энтони Фаучи.

Автор: 

карантин (16729) США (26877) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Фаучи Энтони (18)


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Топ комментарии
+12
Суровые годы уходят
Борьбы за здоровье страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
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28.12.2020 09:23
+4
Вот эти буржуины...
А у нас ЗЕленые клоуны уже вывели незаразный Ковид и победили. Учитесь, лошары заокеанские.
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28.12.2020 09:22
+4
Худшие времена пандемии COVID-19 еще впереди

Ухудшение связано с началом вакцинации?
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28.12.2020 09:44
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Вот эти буржуины...
А у нас ЗЕленые клоуны уже вывели незаразный Ковид и победили. Учитесь, лошары заокеанские.
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28.12.2020 09:22 Ответить
Ха-ха ! Точно. Наш Стебанов победил пандемию "виртуальным карантином". Правда, все соседи знакомые болеют, но это не важно...
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28.12.2020 09:36 Ответить
Ну давай свої докази що я з запаребріка.
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28.12.2020 09:50 Ответить
Йолопе, подивись в дзеркало - в тебе ж це на лобі написано!
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28.12.2020 14:45 Ответить
Суровые годы уходят
Борьбы за здоровье страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
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28.12.2020 09:23 Ответить
у Меня все родственники на ходу переболели , а Я что то не болею , только легкая простуда , нюх не терялся
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28.12.2020 09:24 Ответить
але хтось і "попав"...
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28.12.2020 09:32 Ответить
все выздоровели и последствий никаких
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28.12.2020 09:33 Ответить
Слава Богу .
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28.12.2020 09:49 Ответить
не смешите. этот же "бог" и наслал вирус. ну смешно же - как бы голодающие высрали: Срава Сралину(шо нашли в поле две картошки)
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28.12.2020 10:10 Ответить
Та всьо ясно, зустрічайте 9-й вал.
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28.12.2020 09:27 Ответить
вал накрыл российское судно , погибло 17 рыбаков
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28.12.2020 09:28 Ответить
Ти читав новину? Посудина затонула внаслідок обледеніння.
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28.12.2020 09:35 Ответить
Шоу не читатель , Шоу писатель
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28.12.2020 09:37 Ответить
Ну тоді піші ісчо.
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28.12.2020 09:38 Ответить
у вас все еще впереди (с)
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28.12.2020 09:27 Ответить
Заспокоїв.
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28.12.2020 09:36 Ответить
смотреть ниже Мой пост
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28.12.2020 09:38 Ответить
Промчалися страшные грозы
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
пропитанным соплями рукавом
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28.12.2020 09:31 Ответить
А нам пох, у нас є криворізький асфальт, замішаний на білоруському і москальському бітуму - це як зелене мумійо.
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28.12.2020 09:38 Ответить
Фули нам пули? Нас дробь не берёт.
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28.12.2020 09:40 Ответить
Худшие времена пандемии COVID-19 еще впереди

Ухудшение связано с началом вакцинации?
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28.12.2020 09:44 Ответить
небагато хто читав "Зелену книгу" Муаммара Каддафі , там це було , про "риб'ячий грип" .
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28.12.2020 09:52 Ответить
Украина с введением карантина послепраздничного с 8 января ( когда это уже что мертвому припарка) покажет "достойный" результат в борьбе за первенство в чемпионате " ковида". Для власти важнее падающие рейтинги, желания непонимающей части населения устраивать " пир во время чумы" и бизнес интересы "новых лиц во власти". Весь мир борется, вводит карантинные меры, закрывает границы и только мы "в прошлом чемпионы по победам над ковидом" по словам Зепрезидента идем своим "советским" путем. Что в будет в итоге, найдут виноватого или виноватых, это будет министр здравоохранения и премьер министр которых во всем обвинят и отправят в почетную отставку и заменят другими такими же временщиками до следующей волны заболевания.
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28.12.2020 09:52 Ответить
а кто виноват шо веропитеки беснуются в своих капищах, орут, размахивают руками, воют песенки?
даже Эпифаний высрал шо мол - нитрошьпразднеги(типо хочем бабло немного покосить с лохов)
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28.12.2020 10:12 Ответить
Кесарю кесарево а Богу божье. Но денежки врозь. Религиозные праздники для батюшек это как для лесников Новый год, не столь частые но прибыльные и кормящие до следующего раза. Ничего личного просто бизнес. Ну в этом уж точно. А про Онуфрия примосковского как то вы забыли ( наверное случайно), бывает.
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28.12.2020 10:23 Ответить
в сортах говна..... ну вы понял))
прикольно Невзоров сказал - беснующиеся занесут попам денег, заразятся, а потом - бонус, попы будут отпевать дохлых верунов и опять бабло косить - как еще попы должны были поступить то?
только визжать шоб не запретили шабаш, бо потом нехилый куш на отпевании заимеют
правда и попов ряды немного поредеют, но главари попов - свои яхты и джипы неплохо заправят, да еще и на "дачи" останется то)
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28.12.2020 10:51 Ответить
Недарма Трамп прогнав того фаучі. Що це за доктор-науковець, який абсолютно нічого не зробив для покращення лікування хворих? Лише "упованіє на валшебну вакцину". А потім запевнення, що попри мутації вірусу вакцина все одно діяттиме. Ну звісно ж діятиме. Так як і на перший відомий штам (чи штами) - ніяк. Головне для цих пройдисвітів - заробити на щепленнях свої мільярди. А далі? - А далі баби (мексіканські єслі шо) ще нарожають. Скоро в америці (США) вже майже не останеться нащадків тих, хто колись створював цю країну.
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28.12.2020 11:55 Ответить
Фалучи такой же паяц как и зеленский
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28.12.2020 13:05 Ответить
 
 