Худшие времена пандемии COVID-19 еще впереди, - главный инфекционист США Фаучи
Глава Центра инфекционных и аллергических заболеваний США доктор Энтони Фаучи заявил, что худшие времена пандемии коронавируса еще впереди.
По его мнению, новая вспышка заболевания COVID-19 ожидается после рождественско-новогодних праздников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы очень вероятно можем ожидать послепраздничную вспышку, я имею в виду Рождество и Новый год. С уровнем госпитализации в 120 тысяч человек в день, сейчас мы действительно в критической фазе", - прогнозирует он.
Фаучи напомнил, что в праздничный период многие граждане проводят время с членами своей семьи, приезжая при этом за сотни и тысячи километров. И несмотря на просьбы медиков и властей оставаться дома во время праздников, к этим рекомендациям прислушиваются далеко не все.
Отвечая на вопрос, когда у американцев появится коллективный иммунитет к вирусу, врач сказал, что не скоро.
"Я думаю, что возможно, это произойдет к середине-концу следующего лета. Поэтому я надеюсь, что к осени мы получим этот необходимый (для коллективного иммунитета - ред.) процент людей", - отметил Энтони Фаучи.
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А у нас ЗЕленые клоуны уже вывели незаразный Ковид и победили. Учитесь, лошары заокеанские.
Борьбы за здоровье страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
пропитанным соплями рукавом
Ухудшение связано с началом вакцинации?
даже Эпифаний высрал шо мол - нитрошьпразднеги(типо хочем бабло немного покосить с лохов)
прикольно Невзоров сказал - беснующиеся занесут попам денег, заразятся, а потом - бонус, попы будут отпевать дохлых верунов и опять бабло косить - как еще попы должны были поступить то?
только визжать шоб не запретили шабаш, бо потом нехилый куш на отпевании заимеют
правда и попов ряды немного поредеют, но главари попов - свои яхты и джипы неплохо заправят, да еще и на "дачи" останется то)