Найгірші часи пандемії COVID-19 ще попереду, - головний інфекціоніст США Фаучі

Глава Центру інфекційних та алергічних захворювань США доктор Ентоні Фаучі заявив, що найгірші часи пандемії коронавірусу ще попереду.

На його думку, новий спалах захворювання на COVID-19 очікується після різдвяно-новорічних свят, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми, найімовірніше, можемо очікувати післясвятковий спалах, я маю на увазі Різдво і Новий Рік. З рівнем госпіталізації в 120 тисяч осіб на день, зараз ми справді в критичній фазі", - прогнозує він.

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Фаучі нагадав, що у святковий період багато громадян проводять час з членами своєї сім'ї, приїжджаючи при цьому за сотні і тисячі кілометрів. І попри прохання медиків і влади залишатися вдома під час свят, до цих рекомендацій прислухаються далеко не всі.

Відповідаючи на питання, коли в американців з'явиться колективний імунітет до вірусу, лікар сказав, що не скоро.

"Я думаю, що, можливо, це відбудеться до середини-кінця наступного літа. Тому я сподіваюся, що до осені ми отримаємо цей необхідний (для колективного імунітету. - Ред.) відсоток людей", - зазначив Ентоні Фаучі.