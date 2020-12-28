Найгірші часи пандемії COVID-19 ще попереду, - головний інфекціоніст США Фаучі
Глава Центру інфекційних та алергічних захворювань США доктор Ентоні Фаучі заявив, що найгірші часи пандемії коронавірусу ще попереду.
На його думку, новий спалах захворювання на COVID-19 очікується після різдвяно-новорічних свят, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми, найімовірніше, можемо очікувати післясвятковий спалах, я маю на увазі Різдво і Новий Рік. З рівнем госпіталізації в 120 тисяч осіб на день, зараз ми справді в критичній фазі", - прогнозує він.
Фаучі нагадав, що у святковий період багато громадян проводять час з членами своєї сім'ї, приїжджаючи при цьому за сотні і тисячі кілометрів. І попри прохання медиків і влади залишатися вдома під час свят, до цих рекомендацій прислухаються далеко не всі.
Відповідаючи на питання, коли в американців з'явиться колективний імунітет до вірусу, лікар сказав, що не скоро.
"Я думаю, що, можливо, це відбудеться до середини-кінця наступного літа. Тому я сподіваюся, що до осені ми отримаємо цей необхідний (для колективного імунітету. - Ред.) відсоток людей", - зазначив Ентоні Фаучі.
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А у нас ЗЕленые клоуны уже вывели незаразный Ковид и победили. Учитесь, лошары заокеанские.
Борьбы за здоровье страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
пропитанным соплями рукавом
Ухудшение связано с началом вакцинации?
даже Эпифаний высрал шо мол - нитрошьпразднеги(типо хочем бабло немного покосить с лохов)
прикольно Невзоров сказал - беснующиеся занесут попам денег, заразятся, а потом - бонус, попы будут отпевать дохлых верунов и опять бабло косить - как еще попы должны были поступить то?
только визжать шоб не запретили шабаш, бо потом нехилый куш на отпевании заимеют
правда и попов ряды немного поредеют, но главари попов - свои яхты и джипы неплохо заправят, да еще и на "дачи" останется то)