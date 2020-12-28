Всебелорусское народное собрание состоится 11-12 февраля, - Лукашенко

Всебелорусское народное собрание (ВНС) пройдет 11-12 февраля, дату озвучил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко.

"ВНС пройдет 11-12 февраля. Дату озвучил "президент" на сегодняшнем совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания", - говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала "Пул первого" в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

8 декабря Лукашенко предложил передать некоторые обязанности главы государства Всебелорусскому народному собранию. "Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать", - сказал Лукашенко.

По данным местных СМИ, во время совещания в понедельник Лукашенко рассказал, что уже приступили к работе республиканский и региональные организационные комитеты, со вторника начинается избрание делегатов.

"Это должны быть люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд", - подчеркнул он.

В начале декабря Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом и передать ему некоторые обязанности главы государства. Лукашенко также предложил избирать делегатов на пятилетний срок. Роль их будет значительно выше.

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Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию.

С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое Всебелорусское народное собрание состоялось летом 2016 года, после выборов президента.