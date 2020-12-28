Загальнобілоруські народні збори відбудуться 11-12 лютого, - Лукашенко

Загальнобілоруські народні збори (ЗНЗ) відбудуться 11-12 лютого, дату озвучив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.

"ЗНЗ відбудуться 11-12 лютого. Дату озвучив "президент" на сьогоднішній нараді з підготовки Загальнобілоруських народних зборів", - йдеться в повідомленні близького до пресслужби Лукашенка телеграм-каналу "Пул першого" в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

8 грудня Лукашенко запропонував передати деякі обов'язки глави держави Загальнобілоруським народним зборам. "Якщо ми знімаємо деякі обов'язки з президента, їх же треба кудись передавати. До уряду і парламенту ці повноваження не годяться. Куди їх пересувати? Треба шукати такий орган. А в нас є Загальнобілоруські народні збори. Тому деякі повноваження доведеться передати", - сказав Лукашенко.

За даними місцевих ЗМІ, під час наради в понеділок Лукашенко розповів, що вже розпочали роботу республіканські і регіональні організаційні комітети, з вівторка починається обрання делегатів.

"Це мають бути люди, які представляють всі верстви і групи населення, весь білоруський народ. Так у нас було завжди, починаючи з 1996 року, коли ми провели перший Загальнобілоруський з'їзд", - підкреслив він.

На початку грудня Лукашенко запропонував зробити Загальнобілоруські народні збори конституційним органом і передати йому деякі обов'язки глави держави. Лукашенко також запропонував обирати делегатів на п'ятирічний термін. Їхня роль буде значно вищою.

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Загальнобілоруські народні збори в 2021 році відбудуться вшосте. Перший такий захід відбувся в жовтні 1996 року перед референдумом про внесення змін до Конституції.

Відтоді такі збори відбуваються кожні 5 років, щоб затвердити програму соціально-економічного розвитку на наступну п'ятирічку.

Такі збори відбулися в 2001, 2006 і 2010 роках незадовго до президентських виборів. П'яті Загальнобілоруські народні збори відбулися влітку 2016 року, після виборів президента.