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Загальнобілоруські народні збори відбудуться 11-12 лютого, - Лукашенко

Загальнобілоруські народні збори відбудуться 11-12 лютого, - Лукашенко

Загальнобілоруські народні збори (ЗНЗ) відбудуться 11-12 лютого, дату озвучив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.

"ЗНЗ відбудуться 11-12 лютого. Дату озвучив "президент" на сьогоднішній нараді з підготовки Загальнобілоруських народних зборів", - йдеться в повідомленні близького до пресслужби Лукашенка телеграм-каналу "Пул першого" в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

8 грудня Лукашенко запропонував передати деякі обов'язки глави держави Загальнобілоруським народним зборам. "Якщо ми знімаємо деякі обов'язки з президента, їх же треба кудись передавати. До уряду і парламенту ці повноваження не годяться. Куди їх пересувати? Треба шукати такий орган. А в нас є Загальнобілоруські народні збори. Тому деякі повноваження доведеться передати", - сказав Лукашенко.

За даними місцевих ЗМІ, під час наради в понеділок Лукашенко розповів, що вже розпочали роботу республіканські і регіональні організаційні комітети, з вівторка починається обрання делегатів.

"Це мають бути люди, які представляють всі верстви і групи населення, весь білоруський народ. Так у нас було завжди, починаючи з 1996 року, коли ми провели перший Загальнобілоруський з'їзд", - підкреслив він.

На початку грудня Лукашенко запропонував зробити Загальнобілоруські народні збори конституційним органом і передати йому деякі обов'язки глави держави. Лукашенко також запропонував обирати делегатів на п'ятирічний термін. Їхня роль буде значно вищою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко схвалив план застосування групування військ РФ і Білорусі: Як би нас не заколисували США і НАТО, розслаблятися не можна

Загальнобілоруські народні збори в 2021 році відбудуться вшосте. Перший такий захід відбувся в жовтні 1996 року перед референдумом про внесення змін до Конституції.

Відтоді такі збори відбуваються кожні 5 років, щоб затвердити програму соціально-економічного розвитку на наступну п'ятирічку.

Такі збори відбулися в 2001, 2006 і 2010 роках незадовго до президентських виборів. П'яті Загальнобілоруські народні збори відбулися влітку 2016 року, після виборів президента.

Автор: 

Білорусь (7941) Лукашенко Олександр (2656)


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Топ коментарі
+3
Во "всебелорусском собрании" участвуют-мвд,генпрокуратура, Минобороны и прочие прихлебатели усача.
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28.12.2020 10:46
+2
объявит Колиньку наследником......
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28.12.2020 10:49
+2
Задача собрания -изменение конституции с созданием независимых от Луки пророссийских партий которые станут оппозиционными и будут поливать Беларусьбаши помоями. Сделать он с руководителями таких партий -белорусскими медведчуками, мало что сможет, тут же получит по рукам из Мацквы. Разумеется "фашистских" партий (национальноориентированных) там не допустят.
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28.12.2020 10:57
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Що це в них за з'їзди КПСС ?? Хто туди взагалі потравляє?
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28.12.2020 10:21 Відповісти
Ні, це призначили "поминки" на 40-й день..
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28.12.2020 11:21 Відповісти
не, ето не КПСС, на съезд КПСС приезжали реальные руководители республик / областей / районов.
Ето будет шо-то типа Веховного Совета СССР, куда отправляли всяких хлопкоробов, ткачих и комбайнёров, и где они единогласно голосовали за решения Партии.
Тема для усатого колхозного дегенерата очень близкая и понятная.
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28.12.2020 11:34 Відповісти
что он прицепился к беларусам?этот таракан сумашедший
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28.12.2020 10:24 Відповісти
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28.12.2020 10:33 Відповісти
Дураку нет покоя, Коленька теребит
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28.12.2020 10:39 Відповісти
жениться мелкому надо. а то истеребиться весь )
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28.12.2020 10:58 Відповісти
""Всебелорусское народное собрание (ВНС) пройдет 11-12 февраля, дату озвучил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко.""
вход...... по пригласительным
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28.12.2020 10:40 Відповісти
Во "всебелорусском собрании" участвуют-мвд,генпрокуратура, Минобороны и прочие прихлебатели усача.
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28.12.2020 10:46 Відповісти
объявит Колиньку наследником......
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28.12.2020 10:49 Відповісти
Задача собрания -изменение конституции с созданием независимых от Луки пророссийских партий которые станут оппозиционными и будут поливать Беларусьбаши помоями. Сделать он с руководителями таких партий -белорусскими медведчуками, мало что сможет, тут же получит по рукам из Мацквы. Разумеется "фашистских" партий (национальноориентированных) там не допустят.
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28.12.2020 10:57 Відповісти
вопрос: кто возглавит ВНС ?
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28.12.2020 11:12 Відповісти
"Надо искать такой орган" - для тебя такой орган народ Белоруссии уже дано нашел
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28.12.2020 16:11 Відповісти
 
 