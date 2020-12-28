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Разумков об отношениях с Зеленским: Абсолютно нормальные, как и раньше

Разумков об отношениях с Зеленским: Абсолютно нормальные, как и раньше

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что с президентом Владимиром Зеленским у него "абсолютно нормальные отношения".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Разумков сообщил в интервью "Украинской правде"

"Нормальные рабочие отношения, как и раньше. Абсолютно нормальные",  - сообщил он.

Разумков уверяет, что с президентом у него нет конфликтов, а в ситуации с Конституционным судом "все заняли государственную позицию".

Спикер дал понять, что ровно относится к тому, что в рейтинге доверия украинцев оказался выше действующего президента. По его мнению "уровень доверия к любой власти идет по убывающей траектории. Это практика, которая есть не только в Украине, но и во всем мире".

Разумков заверил, что будет делать и дальше так, чтобы его уровень доверия "хотя бы не падал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского за полгода упал с 39,3% до 26,5%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось ранее, согласно данным совместного опроса Фонда "Деминициативы" и КМИС, президент Украины Владимир Зеленский возглавил одновременно два рейтинга - "неудачника года" и "политика года".

Зеленский Владимир (20511) рейтинг (1640) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+8
В этой картинке одна важная принципиальная ошибка. Вместо слова "Иван" следует читать "Абрам"
Разумков об отношениях с Зеленским: Абсолютно нормальные, как и раньше - Цензор.НЕТ 2261
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28.12.2020 10:29
+3
Це комусь цікаво? МАлАдой риг разумков і його відносини з зЕзідентом
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28.12.2020 10:28
+2
Разумков об отношениях с Зеленским: Абсолютно нормальные, как и раньше - Цензор.НЕТ 6720
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28.12.2020 10:31
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Правила форума Совет форумчан
Це комусь цікаво? МАлАдой риг разумков і його відносини з зЕзідентом
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28.12.2020 10:28 Ответить
В этой картинке одна важная принципиальная ошибка. Вместо слова "Иван" следует читать "Абрам"
Разумков об отношениях с Зеленским: Абсолютно нормальные, как и раньше - Цензор.НЕТ 2261
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28.12.2020 10:29 Ответить
этак барыга скоро будет докладывать о консистенции своего стула.
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28.12.2020 10:29 Ответить
Разумков об отношениях с Зеленским: Абсолютно нормальные, как и раньше - Цензор.НЕТ 6720
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28.12.2020 10:31 Ответить
Друге - це туя?))
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28.12.2020 10:59 Ответить
"Нормальные рабочие отношения, как и раньше. Абсолютно нормальные" - ну вот и договорились о сфере влияния кто что деребанит и соблюдают условия договора ...

Я именно так понимаю слова из этой статьи .
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28.12.2020 10:32 Ответить
Подсиживает БУБОЧКУ кандидат в президенты от ОПЗЖ 😀😀😀
Для политики это нормальные отношения
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28.12.2020 10:34 Ответить
Подонок и Ублюдок
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28.12.2020 10:36 Ответить
НедоРазумков проотвечавшемуся ЗЕ-падлюке "должен как земля колхозу"©. Без паскудного ЗЕлёносопельного БлаЗЕня НедоРазумков по сей день, как мерзкий глист, глубоко и плотно сидел бы в жопе политического небытия без малейшего шанса выкарабкаться на свет Божий. Так шо если чё, НедоРазумков и ручёнками ласково потеребунькает, и язычком дочиста подлижет, и булки пошире-то раздвинет - всё для счастья Сиплоголосого ШимпанЗЕ.
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28.12.2020 10:47 Ответить
ага, подосрал вот с Витренко Зеле плюс в интервью где-то - высрал "я в команде"(но не сказал, два раза, в какой именно)
теперь видать прищемили кое-шо и деятель тут же попятился взад.
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28.12.2020 10:57 Ответить
Шо, и аналнал не табу?
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28.12.2020 11:06 Ответить
Ну естественно, ты же в его дурацком шапито - главный шпрехталмейстер.
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28.12.2020 11:21 Ответить
В мене з Зеленським теж нормальні відносини, він мене не знає, а я його знати не хочу терплю.
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28.12.2020 11:31 Ответить
Звісно,що "нормальні".Зеленський в своєму Кварталі юродствував на тему голодомору та геноциду.А отой йолоп з псевдонімом "Разумков" кричав,що українською не розмовляє ПРІНЦІПІАЛЬНО-а як добрався до корита,то відразу і зашпрехав.Пара антиукраїнських і навіть не окацаплених,а опідорашених виродків-які в них можуть бути разногласія.
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28.12.2020 11:57 Ответить
 
 