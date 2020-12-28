Разумков об отношениях с Зеленским: Абсолютно нормальные, как и раньше
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что с президентом Владимиром Зеленским у него "абсолютно нормальные отношения".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Разумков сообщил в интервью "Украинской правде"
"Нормальные рабочие отношения, как и раньше. Абсолютно нормальные", - сообщил он.
Разумков уверяет, что с президентом у него нет конфликтов, а в ситуации с Конституционным судом "все заняли государственную позицию".
Спикер дал понять, что ровно относится к тому, что в рейтинге доверия украинцев оказался выше действующего президента. По его мнению "уровень доверия к любой власти идет по убывающей траектории. Это практика, которая есть не только в Украине, но и во всем мире".
Разумков заверил, что будет делать и дальше так, чтобы его уровень доверия "хотя бы не падал".
Как сообщалось ранее, согласно данным совместного опроса Фонда "Деминициативы" и КМИС, президент Украины Владимир Зеленский возглавил одновременно два рейтинга - "неудачника года" и "политика года".
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Я именно так понимаю слова из этой статьи .
Для политики это нормальные отношения
теперь видать прищемили кое-шо и деятель тут же попятился взад.